Evo s kim Hrvatska može igrati ako prođe skupinu na SP 2026: ako bude prva, čeka nas neka od trećeplasiranih momčadi iz grupe E, H, I, J ili K, ako bude druga, igrat će protiv drugoplasirane iz skupine K, gdje su favoriti Portugal i Kolumbija. U slučaju trećeg mjesta, čeka nas prva momčad iz skupine K (Index)
Video: Nadzorne kamere u Rumunjskoj snimile ‘prvi leteći automobil‘... video prikazuje trenutak nesreće kada vozač za volanom Mercedesa prelijeće preko kružnog toka i dva automobila (Jutarnji)
U Sitnicama u Međimurju sinoć je ubijena 28-godišnja majka troje djece, dok se njezina 29-godišnja sestra, nevjenčana supruga ubojice, bori za život nakon što je obje iz vatrenog oružja ranio 40-godišnji muškarac iz Piškorovca… ubojica je u bijegu, auto mu pronađen u Sloveniji, riječ je o višestrukom počinitelju kaznenih djela (Index)
Dronovi nadlijetali francusku nuklearnu bazu, vojska otvorila vatru (Index)
Disorganized – digitalna bilježnica za jednostavnu pohranu raznovrsnih informacija (Bug)
Iako Vučić vodi kampanju protiv Hrvatske kao glavnog blokadera, nismo jedini: u raspravi o proširenju protiv otvaranja ‘clustera 3‘ sa Srbijom su i Njemačka, Belgija, Nizozemska, sve tri baltičke zemlje, Švedska i Bugarska (Jutarnji)
Broj američkih vojnika u Europi se smanjuje, američki general: Uvjeren sam u sposobnosti Europe i Kanade (Politico, Index)
Ekonomist: “Što je glasniji ‘All I Want for Christmas’ to je tanji novčanik”- prosinac mjesec najveće potrošnje, svake godine sve veće, prošle godine potrošeno 3 i pol milijarde, deset posto više u odnosu na prethodnu godinu (N1)
Uz sve veći broj zaraženih, pojavljuje se i veći broj sojeva respiratornih virusa. Tako su u Dubrovniku zabilježena tri soja gripe, zbog čega su se neki građani razboljeli više puta u samo dva mjeseca: “Rijetko je, ali događa se” (tportal)
Belgija donijela neočekivanu pobjedu Putinu – blokirali plan za korištenjem zamrznute ruske imovine… Ukrajina klizi prema financijskom ponoru, Trump pritišće Zelenskog da potpiše nepovoljan sporazum s Putinom (Politico, Index)
EBU odlučio da Izrael može nastupiti na Euroviziji, Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija objavile da odustaju od nastupa u 2026. (Jutarnji)
Dronovi u “napadu” na avion Zelenskog kada je slaetao u Dublin. Tragedija izbjegnuta slučajno ranijim slijetanjem (Nacional)
SWE: ove zime očekuju se ispodprosječne količine snijega u većem dijelu Europe, s naglaskom na sjevernije krajeve. Više snijega može se očekivati u veljači (Index)
Novi Autobusni kolodvor htjeli smjestiti na mjestu nekadašnje Zagrebačke banke, u blizini ulaza u pothodnik Importannea, no vlasnik nije htio prodati… na tom se području trenutačno izvode radovi izgradnje novog privremenog parkirališta s 425 mjesta za automobile (Jutarnji)
Danas od 18 h po našem vremenu je ždrijeb za SP, najbolja opcija za Hrvatsku je Kanada, Uzbekistan ili neke od sličnih država, najgora opcija Brazil i Norveška (ili Italija ako se plasira)… (Index)
Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku se priprema omotnica od čak 19 milijardi eura (Lider)
Policajac je u induciranoj komi. U civilu probao zaustaviti mladića, ovaj ga ubo 8 puta (Index)
I ugledni nadregionalni dnevnik Neue Züricher Zeitung (NZZ) piše o političkim podjelama u Hrvatskoj te kako raste zabrinutost zbog desnog ekstremizma (DW)
Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane – pokraj inflacije koja bi mogla povući gospodarstvo prema dolje, dižu se komunalne naknade (N1)
Posljedice gašenja jedine rafinerije nafte u Srbiji (NIS) mogle bi se osjećati godinama jer će ugroziti tisuće radnih mjesta i državni proračun, a zemlju izložiti daljnjim sankcijama, rekli su stručnjaci za AFP (Jutarnji), mogle bi se zatvoriti dvije trećine benzinskih postaja (tportal)
I Bjelovar dobiva Arenu, gradonačelnik Hrebak spominje i stvaranje kluba koji išao u proboj prema vrhu HR-nogometa… (Sportske)
Splitska policija uhitila je muškarca kojeg se dovodi u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, napadač ima psihičke probleme (tportal, Slobodna)
Ekonomski analitičar Novotny: Da Hrvatska nije pristupila eurozoni, inflacija bi bila još viša, u istočnoj Europi je ponuda slaba, nema je dovoljno na tržištu, Poljska nema inflaciju iako nije u eurozoni (N1)
Premijer Belgije: Ruski poraz je bajka. Prijetili su mi osobno “vječnim” posljedicama (Index)
Modernizira se hrvatska vojska: kreće nabava sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura (Poslovni)
Doček Nove godine 2026. – kompletan vodič: u Zagrebu Elemental i Dubioza, u Šibeniku Morcheeba, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek (Muzika)
Putin kaže da je spreman na rat s Europom. Stigao mu odgovor NATO-a: Putin vjeruje da može izdržati dulje od nas, ali mi ne idemo nikamo (Index)
UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece. Rusija i još 11 zemalja glasale protiv (N1)
Akademici u otvorenom pismu Plenkoviću: Novim zakonima nacionalni prostor postaje građevinsko zemljište, odgodite ih (Nacional)
Danas će biti promjenjiv i vlažan dan, na mnogim će mjestima kiša biti česta, ponegdje i obilna. U gorju se očekuje i snijeg (HRT, tportal)
Članice NATO-a na istočnom krilu razmatraju mogućnost korištenja prirodnih barijera u obrani od eventualnog napada Rusije. Latvijska vojska se zalaže za renaturiranje močvarnih područja uz granicu (DW)
Turudić: DORH će reagirati zbog lažnih napisa o slučaju časne sestre (N1)
Ukrajinci pogodili zgradu FSB-a i bazu elitne postrojbe čečenskih specijalaca odanih Kadirovu (tportal)
Hrvatska je u dva ljetna mjeseca ove godine imala čak 964 tisuće manje turista nego lani u srpnju i kolovozu, u špici sezone ostvarili 140 milijuna eura prihoda manje, kao razlog navode se – visoke cijene (Jutarnji)
Čović: Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika Ukrajine i dugogodišnji suradnik Zelenskog nedavno je smijenjen. Iako zadužen za “prljave poslove” i vjerojatno je bio najmoćniji čovjek u Ukrajini, Zelenski bi mogao politički profitirati (Index)
Aleksandar Stanković predstavio svoju novu knjigu ‘F32’: Put izlječenja postoji (tportal)
Yann Tiersen se vraća u Zagreb, i to u Tvornicu kulture u ožujku (Muzika)
Bujanec, Pokupec, Vlahović širili laži o časnoj. Pravnici: Za to se mora odgovarati (Index)… Kakva je to slovenska TV koja je “istražila” lažni napad na časnu sestru u Zagrebu? NOVA24TV je jedan od najvećih izvora dezinformacija, nazivaju je još i “Janšinim medijem” (Index)
Putin objavio Europi da je spreman za rat, procurila prva snimka s ključnog sastanka (Jutarnji), Zelenski: tri su teme posebno osjetljive – teritorij, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva (Index)
Zašto će vam idući mobitel biti skuplji, i što s tim ima Nvidia? Umjetna inteligencija ima prednost u nabavi naprednih čipova, memorije i SSD-ova, pa potrošačka elektronika ostaje u drugom planu (Lider)
Državni tajnik potvrdio: Za rušenje Vjesnika pristiglo 17 ponuda, a odlučivat će brzina i cijena… Jedna od ponuda je i ona s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (N1)
Poskupljuje kava na svim razinama – od dućana do kafića: Neke sorte su 70 posto skuplje (tportal)
Serijski brijači: Martina Validžić otkrila sve o Agathi Christie i naučila kako se zapravo pije britanski čaj (HRT)
Tko ubija više ljudi – radikalni ljevičari, desničari ili islamisti? Više ljudi umire od udara munje nego od terorizma (Index)
Uhićena bivša šefica europske diplomacije, sumnja se na prijevaru oko financiranja akademije za mlade diplomate (tportal)
Specijalci u lisicama na sud doveli jednog od najokrutnijih hrvatskih ubojica, Srđana Mlađana… na slobodu bi trebao izaći 2027. godine (tportal)
Rundek & Ekipa u Tvornici kulture – u ritmu ‘Bolera’: Nakon više od četrdeset godina na sceni, Darko Rundek ne posustaje, već je i dalje u potrazi za nekim novim zvukom, smislom, slobodom… (Ravno do dna)
Švicarski biciklisti na putu od 8000 km: dvojica mladića zaputila se u Kirgistan na pedalama (nose i skije sa sobom). Jedna od stanica im je i Hrvatska (Klikaj)
Marilyn Manson stiže u Arenu Zagreb idućeg ljeta (Muzika)