Crno kronične (uz malo nogometa)

Tempirana eko bomba u metropoli: Kada bi tamo izbio požar, Zagreb bi snašle nemale posljedice, radi se o prostoru u dvorištu propale tvrtke DIOKI d.d. na zagrebačkom Žitnjaku, zatrpan otpadom (Jutarnji)
Jutros je na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održana posljednja izvedba „Tihe mise“: položeno 38 ruža za 38 žena ubijenih u Hrvatskoj u posljednje tri godine (Večernji)
Ubijena žena u Rijeci, pronađena na stubištu, u stanu pronađen i muškarac s ozljedom vrata (Novi list)
Policija zaustavila okršaj BBB-a i Torcide u Dubravi uoči derbija (tportal), jučer je Slaven Belupo dobio Goricu 2:1 i potvrdio treće mjesto na ljestvici (HNL. Index)
Odrubljena glava s Titovog spomenika u Velenju u Sloveniji. Počinitelj uhvaćen, bježao u autu hrvatskih tablica (N1)
Evo s kim Hrvatska može igrati ako prođe skupinu na SP 2026: ako bude prva, čeka nas neka od trećeplasiranih momčadi iz grupe E, H, I, J ili K, ako bude druga, igrat će protiv drugoplasirane iz skupine K, gdje su favoriti Portugal i Kolumbija. U slučaju trećeg mjesta, čeka nas prva momčad iz skupine K (Index)
Video: Nadzorne kamere u Rumunjskoj snimile ‘prvi leteći automobil‘... video prikazuje trenutak nesreće kada vozač za volanom Mercedesa prelijeće preko kružnog toka i dva automobila (Jutarnji)
U Sitnicama u Međimurju sinoć je ubijena 28-godišnja majka troje djece, dok se njezina 29-godišnja sestra, nevjenčana supruga ubojice, bori za život nakon što je obje iz vatrenog oružja ranio 40-godišnji muškarac iz Piškorovca… ubojica je u bijegu, auto mu pronađen u Sloveniji, riječ je o višestrukom počinitelju kaznenih djela (Index)
Dronovi nadlijetali francusku nuklearnu bazu, vojska otvorila vatru (Index)
Disorganized – digitalna bilježnica za jednostavnu pohranu raznovrsnih informacija (Bug)
Iako Vučić vodi kampanju protiv Hrvatske kao glavnog blokadera, nismo jedini: u raspravi o proširenju protiv otvaranja ‘clustera 3‘ sa Srbijom su i Njemačka, Belgija, Nizozemska, sve tri baltičke zemlje, Švedska i Bugarska (Jutarnji)
Broj američkih vojnika u Europi se smanjuje, američki general: Uvjeren sam u sposobnosti Europe i Kanade (Politico, Index)
Ekonomist: “Što je glasniji ‘All I Want for Christmas’ to je tanji novčanik”- prosinac mjesec najveće potrošnje, svake godine sve veće, prošle godine potrošeno 3 i pol milijarde, deset posto više u odnosu na prethodnu godinu (N1)
Uz sve veći broj zaraženih, pojavljuje se i veći broj sojeva respiratornih virusa. Tako su u Dubrovniku zabilježena tri soja gripe, zbog čega su se neki građani razboljeli više puta u samo dva mjeseca: “Rijetko je, ali događa se” (tportal)
Belgija donijela neočekivanu pobjedu Putinu – blokirali plan za korištenjem zamrznute ruske imovine… Ukrajina klizi prema financijskom ponoru, Trump pritišće Zelenskog da potpiše nepovoljan sporazum s Putinom (Politico, Index)
EBU odlučio da Izrael može nastupiti na Euroviziji, Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija objavile da odustaju od nastupa u 2026. (Jutarnji)
Dronovi u “napadu” na avion Zelenskog kada je slaetao u Dublin. Tragedija izbjegnuta slučajno ranijim slijetanjem (Nacional)
SWE: ove zime očekuju se ispodprosječne količine snijega u većem dijelu Europe, s naglaskom na sjevernije krajeve. Više snijega može se očekivati u veljači (Index)
Novi Autobusni kolodvor htjeli smjestiti na mjestu nekadašnje Zagrebačke banke, u blizini ulaza u pothodnik Importannea, no vlasnik nije htio prodati… na tom se području trenutačno izvode radovi izgradnje novog privremenog parkirališta s 425 mjesta za automobile (Jutarnji)
Danas od 18 h po našem vremenu je ždrijeb za SP, najbolja opcija za Hrvatsku je Kanada, Uzbekistan ili neke od sličnih država, najgora opcija Brazil i Norveška (ili Italija ako se plasira)… (Index)
Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku se priprema omotnica od čak 19 milijardi eura (Lider)
Policajac je u induciranoj komi. U civilu probao zaustaviti mladića, ovaj ga ubo 8 puta (Index)
I ugledni nadregionalni dnevnik Neue Züricher Zeitung (NZZ) piše o političkim podjelama u Hrvatskoj te kako raste zabrinutost zbog desnog ekstremizma (DW)
Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane – pokraj inflacije koja bi mogla povući gospodarstvo prema dolje, dižu se komunalne naknade (N1)
Posljedice gašenja jedine rafinerije nafte u Srbiji (NIS) mogle bi se osjećati godinama jer će ugroziti tisuće radnih mjesta i državni proračun, a zemlju izložiti daljnjim sankcijama, rekli su stručnjaci za AFP (Jutarnji), mogle bi se zatvoriti dvije trećine benzinskih postaja (tportal)
I Bjelovar dobiva Arenu, gradonačelnik Hrebak spominje i stvaranje kluba koji išao u proboj prema vrhu HR-nogometa… (Sportske)
Splitska policija uhitila je muškarca kojeg se dovodi u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, napadač ima psihičke probleme (tportal, Slobodna)
Ekonomski analitičar Novotny: Da Hrvatska nije pristupila eurozoni, inflacija bi bila još viša, u istočnoj Europi je ponuda slaba, nema je dovoljno na tržištu, Poljska nema inflaciju iako nije u eurozoni (N1)
Premijer Belgije: Ruski poraz je bajka. Prijetili su mi osobno “vječnim” posljedicama (Index)
Modernizira se hrvatska vojska: kreće nabava sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura (Poslovni)
Doček Nove godine 2026. – kompletan vodič: u Zagrebu Elemental i Dubioza, u Šibeniku Morcheeba, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek (Muzika)
Putin kaže da je spreman na rat s Europom. Stigao mu odgovor NATO-a: Putin vjeruje da može izdržati dulje od nas, ali mi ne idemo nikamo (Index)
UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece. Rusija i još 11 zemalja glasale protiv (N1)
Akademici u otvorenom pismu Plenkoviću: Novim zakonima nacionalni prostor postaje građevinsko zemljište, odgodite ih (Nacional)
Danas će biti promjenjiv i vlažan dan, na mnogim će mjestima kiša biti česta, ponegdje i obilna. U gorju se očekuje i snijeg (HRT, tportal)
Članice NATO-a na istočnom krilu razmatraju mogućnost korištenja prirodnih barijera u obrani od eventualnog napada Rusije. Latvijska vojska se zalaže za renaturiranje močvarnih područja uz granicu (DW)
Turudić: DORH će reagirati zbog lažnih napisa o slučaju časne sestre (N1)
Ukrajinci pogodili zgradu FSB-a i bazu elitne postrojbe čečenskih specijalaca odanih Kadirovu (tportal)
Hrvatska je u dva ljetna mjeseca ove godine imala čak 964 tisuće manje turista nego lani u srpnju i kolovozu, u špici sezone ostvarili 140 milijuna eura prihoda manje, kao razlog navode se – visoke cijene (Jutarnji)
Čović: Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika Ukrajine i dugogodišnji suradnik Zelenskog nedavno je smijenjen. Iako zadužen za “prljave poslove” i vjerojatno je bio najmoćniji čovjek u Ukrajini, Zelenski bi mogao politički profitirati (Index)
Aleksandar Stanković predstavio svoju novu knjigu ‘F32’: Put izlječenja postoji (tportal)
Yann Tiersen se vraća u Zagreb, i to u Tvornicu kulture u ožujku (Muzika)
Bujanec, Pokupec, Vlahović širili laži o časnoj. Pravnici: Za to se mora odgovarati (Index)… Kakva je to slovenska TV koja je “istražila” lažni napad na časnu sestru u Zagrebu? NOVA24TV je jedan od najvećih izvora dezinformacija, nazivaju je još i “Janšinim medijem” (Index)
Putin objavio Europi da je spreman za rat, procurila prva snimka s ključnog sastanka (Jutarnji), Zelenski: tri su teme posebno osjetljive – teritorij, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva (Index)
Zašto će vam idući mobitel biti skuplji, i što s tim ima Nvidia? Umjetna inteligencija ima prednost u nabavi naprednih čipova, memorije i SSD-ova, pa potrošačka elektronika ostaje u drugom planu (Lider)
Državni tajnik potvrdio: Za rušenje Vjesnika pristiglo 17 ponuda, a odlučivat će brzina i cijena… Jedna od ponuda je i ona s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (N1)
Poskupljuje kava na svim razinama – od dućana do kafića: Neke sorte su 70 posto skuplje (tportal)
Serijski brijači: Martina Validžić otkrila sve o Agathi Christie i naučila kako se zapravo pije britanski čaj (HRT)