Širi se snimka napada na stranog radnika u Zagrebu. “Bojimo se ići na posao” (Jutarnji, Index)
Postaje li Hrvatska nezanimljiva stranim kupcima nekretnina? Bilježimo pad od oko 22 posto, mogući razlozi rast cijena kvadrata, visoke kamatne stope i skuplji krediti, ali i manjak povoljnijih nekretnina na tržištu (Bug)
Nikad uzbudljiviji program: Evo tko nastupa u hrvatskim gradovima na dočeku 2026. godine (tportal)
Smogovci ponovno na HRT-u? Cijena repriziranja gotovo sto tisuća eura (N1)
Njemačka – sve više solarnih elektrana na balkonima: jeftini su, lako se montiraju i smanjuju račune za struju (DW)
Pokraj slučaja Epstein, Trumpa ljute medijski napisi o njegovom narušenom zdravlju, ističu se navodno zabrinjavajući znakovi mentalnog propadanja, nešto čemu se rugao Bidenu (Jutarnji)
Ostavio djevojku samu na -20°C na najvišoj planini u Austriji. Smrznula se i umrla, sudit će mu se za ubojstvo iz nehaja (Index)
Književnik Damir Karakaš iskusio je penjanjena vrh Bačić kuk u četvrtoj epizodi serijala “Planine” (HRT)
Izvor blizak političkom vrhu HDZ-a: Thompson misli da je mesija, čak i neki svećenici smatraju da je to što radi bogohuljenje. Od toga profitiraju on i oni koji ne vole Hrvatsku. Falsificira povijest, širi napetost i mržnju, samo radi svoje financijske koristi, a daje si i za pravo dovesti Hrvate u sukob s policijom. To je udar na državu (Nacional)
David Byrne složio (anti)božićnu playlistu: “nije o solsticiju, niti ima neku pogansku agendu – to su živahne, zabavne pjesme koje nježno podsjećaju na blagdane” (Ravno do dna)
Joker Out, hit bend koji je prije nekoliko godina predstavljao Sloveniju na Eurosongu: “Voljeli bi kad bi se više zemalja povuklo s Eurovizije, aka sve” (Muzika)
Generacija Z u Europi u odnosu na druge zaostaju u prihvaćanju AI-ja (Mreža)
Influenceri su postali noćna mora luksuznih hotela u Britaniji: Ova nova vrsta gostiju često dolazi s pratnjom i velikim egom, koristeći luksuzni hotel kao pozornicu i kulisu za vlastiti sadržaj, dok ih tradicionalni gosti gledaju s čuđenjem, a ponekad i s nelagodom, na zabavama punim slavnih gostiju stoje s mobitelima, a često i s mikrofonima spremni za poziranje i snimanje svakog trenutka… (Index)
MAGA global – Trumpov pokušaj utjecaja na ostatak svijeta – američki predsjednik demonizira europsku migracijsku politiku i podržava desničarske predsjedničke kandidate. To je nastavak njegova nacionalnog kulturnog rata na međunarodnoj sceni (DW)
Uhićen ubojica iz Međimurja, pronađen u Sloveniji (Index)
Radić (DOMiNO) najavio desnu političku platformu koja će biti “zametak nove snage” (N1)
Gotov očevid u Rijeci. Mladić ubio djevojku, tijelo na stubištu pronašao Nepalac (Novi list)
Kako je „Ozempic drvce“ ukralo Božić: Mršava i neuredna božićna drvca novi hit u luksuznim domovima (Jutarnji)
Snimke s Adventa u Parizu proširile su se mrežama: “Gužva je, ne može se hodati” (Index)
Poznati termini utakmica na SP-u: Protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja (22 sata), protiv Paname 23. lipnja u Torontu u 1 sat, a protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata (tportal)
Tempirana eko bomba u metropoli: Kada bi tamo izbio požar, Zagreb bi snašle nemale posljedice, radi se o prostoru u dvorištu propale tvrtke DIOKI d.d. na zagrebačkom Žitnjaku, zatrpan otpadom (Jutarnji)
Jutros je na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održana posljednja izvedba „Tihe mise“: položeno 38 ruža za 38 žena ubijenih u Hrvatskoj u posljednje tri godine (Večernji)
Ubijena žena u Rijeci, pronađena na stubištu, u stanu pronađen i muškarac s ozljedom vrata (Novi list)
Policija zaustavila okršaj BBB-a i Torcide u Dubravi uoči derbija (tportal), jučer je Slaven Belupo dobio Goricu 2:1 i potvrdio treće mjesto na ljestvici (HNL. Index)
Odrubljena glava s Titovog spomenika u Velenju u Sloveniji. Počinitelj uhvaćen, bježao u autu hrvatskih tablica (N1)
Evo s kim Hrvatska može igrati ako prođe skupinu na SP 2026: ako bude prva, čeka nas neka od trećeplasiranih momčadi iz grupe E, H, I, J ili K, ako bude druga, igrat će protiv drugoplasirane iz skupine K, gdje su favoriti Portugal i Kolumbija. U slučaju trećeg mjesta, čeka nas prva momčad iz skupine K (Index)
Video: Nadzorne kamere u Rumunjskoj snimile ‘prvi leteći automobil‘... video prikazuje trenutak nesreće kada vozač za volanom Mercedesa prelijeće preko kružnog toka i dva automobila (Jutarnji)
U Sitnicama u Međimurju sinoć je ubijena 28-godišnja majka troje djece, dok se njezina 29-godišnja sestra, nevjenčana supruga ubojice, bori za život nakon što je obje iz vatrenog oružja ranio 40-godišnji muškarac iz Piškorovca… ubojica je u bijegu, auto mu pronađen u Sloveniji, riječ je o višestrukom počinitelju kaznenih djela (Index)
Dronovi nadlijetali francusku nuklearnu bazu, vojska otvorila vatru (Index)
Disorganized – digitalna bilježnica za jednostavnu pohranu raznovrsnih informacija (Bug)
Iako Vučić vodi kampanju protiv Hrvatske kao glavnog blokadera, nismo jedini: u raspravi o proširenju protiv otvaranja ‘clustera 3‘ sa Srbijom su i Njemačka, Belgija, Nizozemska, sve tri baltičke zemlje, Švedska i Bugarska (Jutarnji)
Broj američkih vojnika u Europi se smanjuje, američki general: Uvjeren sam u sposobnosti Europe i Kanade (Politico, Index)
Ekonomist: “Što je glasniji ‘All I Want for Christmas’ to je tanji novčanik”- prosinac mjesec najveće potrošnje, svake godine sve veće, prošle godine potrošeno 3 i pol milijarde, deset posto više u odnosu na prethodnu godinu (N1)
Uz sve veći broj zaraženih, pojavljuje se i veći broj sojeva respiratornih virusa. Tako su u Dubrovniku zabilježena tri soja gripe, zbog čega su se neki građani razboljeli više puta u samo dva mjeseca: “Rijetko je, ali događa se” (tportal)
Belgija donijela neočekivanu pobjedu Putinu – blokirali plan za korištenjem zamrznute ruske imovine… Ukrajina klizi prema financijskom ponoru, Trump pritišće Zelenskog da potpiše nepovoljan sporazum s Putinom (Politico, Index)
EBU odlučio da Izrael može nastupiti na Euroviziji, Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija objavile da odustaju od nastupa u 2026. (Jutarnji)
Dronovi u “napadu” na avion Zelenskog kada je slaetao u Dublin. Tragedija izbjegnuta slučajno ranijim slijetanjem (Nacional)
SWE: ove zime očekuju se ispodprosječne količine snijega u većem dijelu Europe, s naglaskom na sjevernije krajeve. Više snijega može se očekivati u veljači (Index)
Novi Autobusni kolodvor htjeli smjestiti na mjestu nekadašnje Zagrebačke banke, u blizini ulaza u pothodnik Importannea, no vlasnik nije htio prodati… na tom se području trenutačno izvode radovi izgradnje novog privremenog parkirališta s 425 mjesta za automobile (Jutarnji)
Danas od 18 h po našem vremenu je ždrijeb za SP, najbolja opcija za Hrvatsku je Kanada, Uzbekistan ili neke od sličnih država, najgora opcija Brazil i Norveška (ili Italija ako se plasira)… (Index)
Plenković: EU fondovi neće presušiti, za Hrvatsku se priprema omotnica od čak 19 milijardi eura (Lider)
Policajac je u induciranoj komi. U civilu probao zaustaviti mladića, ovaj ga ubo 8 puta (Index)
I ugledni nadregionalni dnevnik Neue Züricher Zeitung (NZZ) piše o političkim podjelama u Hrvatskoj te kako raste zabrinutost zbog desnog ekstremizma (DW)
Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane – pokraj inflacije koja bi mogla povući gospodarstvo prema dolje, dižu se komunalne naknade (N1)
Posljedice gašenja jedine rafinerije nafte u Srbiji (NIS) mogle bi se osjećati godinama jer će ugroziti tisuće radnih mjesta i državni proračun, a zemlju izložiti daljnjim sankcijama, rekli su stručnjaci za AFP (Jutarnji), mogle bi se zatvoriti dvije trećine benzinskih postaja (tportal)
I Bjelovar dobiva Arenu, gradonačelnik Hrebak spominje i stvaranje kluba koji išao u proboj prema vrhu HR-nogometa… (Sportske)
Splitska policija uhitila je muškarca kojeg se dovodi u vezu s napadom na policajca na Bilicama u srijedu navečer, kada je izboden oštrim predmetom, napadač ima psihičke probleme (tportal, Slobodna)
Ekonomski analitičar Novotny: Da Hrvatska nije pristupila eurozoni, inflacija bi bila još viša, u istočnoj Europi je ponuda slaba, nema je dovoljno na tržištu, Poljska nema inflaciju iako nije u eurozoni (N1)
Premijer Belgije: Ruski poraz je bajka. Prijetili su mi osobno “vječnim” posljedicama (Index)
Modernizira se hrvatska vojska: kreće nabava sustava protudronske zaštite, 18 francuskih haubica Caesar, 44 tenka Leopard 2A8 i 420 teških terenskih kamiona TATRA ukupne vrijednosti gotovo dvije milijarde eura (Poslovni)
Doček Nove godine 2026. – kompletan vodič: u Zagrebu Elemental i Dubioza, u Šibeniku Morcheeba, u Splitu Baby Lasagna i Željko Bebek (Muzika)