U velikom razgovoru za PoliticoTrump je još jednom dao do znanja da svoju politiku prema Europi i Ukrajini vidi bitno drukčije od većine europskih lidera i od svojih prethodnika u Bijeloj kući: Europa propada (Index)
Gaza je zatrpana s 68 milijuna tona ruševina – čišćenje terena kako bi se omogućila obnova bit će golemi zadatak za koji se očekuje da će trajati godinama i koštati više od milijardu dolara (N1)
Ugašeno više od milijun računa: Na snagu stupila jedna od najstrožih politika na svijetu – zabrana korištenja društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina (tportal)
Otkriven kaos u imovinskoj kartici Vilija Beroša. Nije se uspio opravdati – upisivao krive kvadrature nekretnina, prijavljivao primanja koja nije ostvario, a ona koja je dobio nije prijavio… (Index)
Rumunjka desetljećima koristila “kamen” kao držač za vrata. Ispostavilo se da se radi o rijetkoj vrsti jantara koji vrijedi milijun eura (Science Alert, Index)
Po društvenim mrežama u Srbiji širi se informacija da je u beogradskim mjenjačnicama nemoguće kupiti eure, uglavnom kažu “Možemo vam ih prodati, ali ne sada”… vjerojatan razlog je velika potražnja za eurima što je dovelo do nestašica, skočila im i cijena (Jutarnji, Nova.rs)
Prosječne liste čekanja na preglede od 26 do 164 dana, no one se prije naručivanaj mogu provjeriti jednim klikom, putem tražilice HZZO-a (tportal)
Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika, bolovanja su u porastu (N1)
Zagrebačka katedrala mogla bi nakon šest godina biti ponovno otvorena za građane (HRT)
Krenula završna serija upisa trezoraca u ovoj godini, cilja se 1,6 milijardi eura (Poslovni)
Guardianov politički komentator: Putin sustavno uništava vlastitu zemlju ratom koji je sam izabrao i koji za Rusiju predstavlja gospodarsku, financijsku, geopolitičku i ljudsku katastrofu koja se svakim danom produbljuje (Index), stručnjak za sigurnost: Putin je kao Milošević. Da je znao koliko će ovo trajati, ne bi napao Ukrajinu (N1)
Erdogan i Orban dogovorili su da će Turska jamčiti da ruski plin može nastaviti teći u Mađarsku, Orban objavio kako se Bruxelles sprema za rat s Rusijom do 2030. godine (tportal)
Dva dana nakon što je EU izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom (24 sata)
Sljedećih sedam do deset dana vjerojatnost snijega u Europi bit će minimalna ili nikakva. Temperature će ostati znatno iznad prosjeka (Nacional)
Miljenko Jergović je dobitnik jedne od najvećih književnih nagrada u Njemačkoj, Leipciške književne nagrade za europsko razumijevanje – za svoju zbirku pripovijedaka Sarajevski Marlboro (DW)
SAD stišće Ukrajinu, Zelenski u Londonu. Europski čelnici složili su se da Europa mora “stati uz Ukrajinu” i dodatno “pojačati ekonomski pritisak” na Rusiju, Putinov čovjek: U ratu smo s Europom (Index)
Sada se vidi pravi učinak Trumpovih carina – totalni su promašaj: Azijske zemlje postaju novi kanali za kinesku robu dok EU prijeti protekcionizmom, a SAD bilježi pad uvoza (Jutarnji)
Vojni analitičar Kovačević: Ukrajina je u alarmantno kritičnoj situaciji, ruske snage ostvarile stratešku prednost u dronovima (HRT)
NP Krka: Pronađen organizam jedinstven u svjetskoj fauni – slatkovodna tubotalmidna foraminifera: prirodni je pročistač, ali i predator, vrstan lovac na bakterije (HRT)
Mario Radić želi ujediniti desnicu u jednu koaliciju, no bez Mosta i Domovinskog pokreta i nema neku perspektivu, vjeruju analitičari (tportal)
Neil Young ide na europsku Love Earth Tour 2026., nama najbliže Italija (Muzika)
Predstavljen prvi broj časopisa DORH-a, “Državno odvjetništvo otvara razgovor” (skraćeno DOOR) Turudić glavni urednik: ‘Neka cvjeta stotinu cvjetova’ (N1)
Tajland napao Kambodžu: obje zemlje međusobno se optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre iz srpnja (Index), ima žrtava, Bangkok pokrenuo zračne udare (Jutarnji)
USKOK u akciji: Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji (tportal)
Vladina odluka o ograničavanju cijena za čak 100 proizvoda mnoge će proizvođače, ali i trgovce, dovesti u prillične probleme… primjerice država je vlasnik Podravke i svake godine joj kroz dividendu uzima milijune eura. Mihaljević: Samo ove godine ‘maznuli’ su skoro šest milijuna eura, a sada čine štetu i eventualnom profitu. “Maćeha, a ne majka” (Danica)
Eurovizija suočena s manjim proračunom nakon povlačenja četiriju država (HRT), Hrvatska će sudjelovati, određena nova pravila glasanja (HRT), pogledajte najrelevantnije domaće online mjesto za komentiranje Eurovizije, na Forumu
Oštećene stotine povijesnih dokumenata u Louvreu curenjem vode (HRT)
Zaboravite POS, stiže zgrada koji bi mogla postati uzor za cijelu Hrvatsku – u Puli započinju model priuštivog stanovanja u obliku stambene zadruge (Jutarnji)
Kako stoje stranke u prosincu: Od svjetonazorskog rata najviše su profitirali HDZ i Možemo, SDP i dalje drugi, s jedan posto manje podrške, raste podrška Mostu na 6,2 posto, ali i DOMiNU i Domovinskom pokretu, kod političara raste podrška Tomaševiću, a pada Plenkoviću i Milanoviću (tportal)
Na Sljemenu komemoracija za Aleksandru Zec: “Ovo je najtužnije mjesto u Zagrebu” (Index)
HNL: Istra 1961 pobijedila je Osijek rezultatom 5:1 na Opus Areni, Kohorta nakon četvrtog pogotka napustila utakmicu (Index), Rijeka dobila Vukovar 3;1 (tportal), Varaždin po gustoj magli gubio 0:2 pa s 4:2 pobijedio Lokomotivu (Index)
Književnik i branitelj Robert Međurečan: Kad čujem riječ ‘domoljublje’, prvo provjerim gdje mi je novčanik (tportal)
Koliko koštaju izvođači za Novu godinu: Dubioza će zaraditi 118 tisuća eura, više nego svi izvođači zajedno, ukupni trošak samo za doček u Zagrebu više od četvrt milijuna eura (Jutarnji)
Širi se snimka napada na stranog radnika u Zagrebu. “Bojimo se ići na posao” (Jutarnji, Index)
Postaje li Hrvatska nezanimljiva stranim kupcima nekretnina? Bilježimo pad od oko 22 posto, mogući razlozi rast cijena kvadrata, visoke kamatne stope i skuplji krediti, ali i manjak povoljnijih nekretnina na tržištu (Bug)
Nikad uzbudljiviji program: Evo tko nastupa u hrvatskim gradovima na dočeku 2026. godine (tportal)
Smogovci ponovno na HRT-u? Cijena repriziranja gotovo sto tisuća eura (N1)
Njemačka – sve više solarnih elektrana na balkonima: jeftini su, lako se montiraju i smanjuju račune za struju (DW)
Pokraj slučaja Epstein, Trumpa ljute medijski napisi o njegovom narušenom zdravlju, ističu se navodno zabrinjavajući znakovi mentalnog propadanja, nešto čemu se rugao Bidenu (Jutarnji)
Ostavio djevojku samu na -20°C na najvišoj planini u Austriji. Smrznula se i umrla, sudit će mu se za ubojstvo iz nehaja (Index)
Književnik Damir Karakaš iskusio je penjanjena vrh Bačić kuk u četvrtoj epizodi serijala “Planine” (HRT)
Izvor blizak političkom vrhu HDZ-a: Thompson misli da je mesija, čak i neki svećenici smatraju da je to što radi bogohuljenje. Od toga profitiraju on i oni koji ne vole Hrvatsku. Falsificira povijest, širi napetost i mržnju, samo radi svoje financijske koristi, a daje si i za pravo dovesti Hrvate u sukob s policijom. To je udar na državu (Nacional)
David Byrne složio (anti)božićnu playlistu: “nije o solsticiju, niti ima neku pogansku agendu – to su živahne, zabavne pjesme koje nježno podsjećaju na blagdane” (Ravno do dna)
Joker Out, hit bend koji je prije nekoliko godina predstavljao Sloveniju na Eurosongu: “Voljeli bi kad bi se više zemalja povuklo s Eurovizije, aka sve” (Muzika)
Generacija Z u Europi u odnosu na druge zaostaju u prihvaćanju AI-ja (Mreža)
Influenceri su postali noćna mora luksuznih hotela u Britaniji: Ova nova vrsta gostiju često dolazi s pratnjom i velikim egom, koristeći luksuzni hotel kao pozornicu i kulisu za vlastiti sadržaj, dok ih tradicionalni gosti gledaju s čuđenjem, a ponekad i s nelagodom, na zabavama punim slavnih gostiju stoje s mobitelima, a često i s mikrofonima spremni za poziranje i snimanje svakog trenutka… (Index)
MAGA global – Trumpov pokušaj utjecaja na ostatak svijeta – američki predsjednik demonizira europsku migracijsku politiku i podržava desničarske predsjedničke kandidate. To je nastavak njegova nacionalnog kulturnog rata na međunarodnoj sceni (DW)
Uhićen ubojica iz Međimurja, pronađen u Sloveniji (Index)
Radić (DOMiNO) najavio desnu političku platformu koja će biti “zametak nove snage” (N1)
Gotov očevid u Rijeci. Mladić ubio djevojku, tijelo na stubištu pronašao Nepalac (Novi list)
Kako je „Ozempic drvce“ ukralo Božić: Mršava i neuredna božićna drvca novi hit u luksuznim domovima (Jutarnji)
Snimke s Adventa u Parizu proširile su se mrežama: “Gužva je, ne može se hodati” (Index)
Poznati termini utakmica na SP-u: Protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja (22 sata), protiv Paname 23. lipnja u Torontu u 1 sat, a protiv Gane 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata (tportal)
Tempirana eko bomba u metropoli: Kada bi tamo izbio požar, Zagreb bi snašle nemale posljedice, radi se o prostoru u dvorištu propale tvrtke DIOKI d.d. na zagrebačkom Žitnjaku, zatrpan otpadom (Jutarnji)
Jutros je na zagrebačkom Trgu bana Jelačića održana posljednja izvedba „Tihe mise“: položeno 38 ruža za 38 žena ubijenih u Hrvatskoj u posljednje tri godine (Večernji)
Ubijena žena u Rijeci, pronađena na stubištu, u stanu pronađen i muškarac s ozljedom vrata (Novi list)
Policija zaustavila okršaj BBB-a i Torcide u Dubravi uoči derbija (tportal), jučer je Slaven Belupo dobio Goricu 2:1 i potvrdio treće mjesto na ljestvici (HNL. Index)
Odrubljena glava s Titovog spomenika u Velenju u Sloveniji. Počinitelj uhvaćen, bježao u autu hrvatskih tablica (N1)