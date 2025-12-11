Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Prevrnuo se čamac s migrantima u Slavonskom Brodu. Jedan mrtav, 11 ozlijeđenih (Index)
  • Svima koji žive u Hrvatskoj će od danas biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije preko offshore društava, kripto imovine i platformi (N1)
  • Ponovno otvoren unutarnji dio Dolca: Pogledajte atmosferu jutros (tportal)
  • Turudić tvrdi da je Srbija progon Fehira, kojeg su pustili na slobodu, proširila. Moguće da istražuju Glavaševe vojnike, ali ne i njega samog (Nacional)
  • Nošenje kontaktnih leća uzrokuje pojavu mikroplastike u vašim očima (Green)
  • Koji hrvatski grad ima najljepši Advent? Mnogima je Varaždin ljepše okićen od Zagreba (Index), Marjanović i Ramić obišli ponudu u Zagrebu za advent i dali svoje osvrte (Index)

Slične vijesti

Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Administracija Donalda Trumpa ušla je u otvoreni sukob s Europskom unijom, pretvarajući dugogodišnje napetosti oko slobode govora, Ukrajine i masovnih migracija u službenu američku politiku, Elon Musk podivljao zbog kazne, poljski političar mu odgovorio: Idi na Mars, tamo nema cenzure nacizma (Index)
  • Australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina službeno je stupila na snagu, no osim što je mnogi bez problema zaobilaze (Index), postoji i drugi problem – nedostatak dokaza da su društvene mreže glavni krivac za porast depresije među mladima (N1)
  • Tedeschijeva Atlantic grupa kupuje Belupove ljekarne Deltis Pharm i pridružuje ih svojem portfelju ljekarni, uz Farmaciu (Danica)
  • Dinamo večeras u 18:45 dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige, poznat sastav Modrih, Kovačević uvodi promjene (tportal)
  • Hrvatska zaostaje u energiji sunca, ali i u energetskim zajednicama: proces registracije je vrlo kompleksan, skup i nije ga jednostavno proći, a poslovni model za energetske zajednice još je uvijek neisplativ (Klikaj)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Povjerenik za obranu EU: Zabrinutost Washingtona zbog navodnog europskog “civilizacijskog brisanja” nije utemeljena na iskrenoj brizi za vrijednosti, već na hladnoj američkoj geopolitičkoj računici, piše Politico (Index)
  • Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške ne može biti pušten u promet od 11. prosinca kako je ranije planirano nakon što u carinskoj upravi BiH u srijedu ni u posljednjem pokušaju nisu postigli dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji (Jutarnji)
  • Trump i Hegseth u smrtonosnoj igri potapanja brodova: američki udari na venecuelanske brodice koje navodno krijumčare kokain u SAD dosad su odnijele 87 života, a zapravo se svode na ubojstvo bez suđenja ljudi kojima u SAD-u za kaznena djela koja su navodno počinili nije propisana smrtna kazna čak ni kad bi bili osuđeni (Ravno do dna)
  • Trump s 12 milijardi dolara sanira štete američkim farmerima, nastale zbog njegovih carina (Agroklub)
  • Sziget Festival 2026: Lewis Capaldi, Florence + The Machine i Baby Lasagna dolaze u Budimpeštu (Muzika)
  • Zašto svijet obožava turske serije? HRT donosi priču iz srca Turske (HRT)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Nova javna nabava u Gradu Zagrebu: Tomašević će primati triput dnevno raporte o člancima i komentarima na mrežama (Jutarnji)
  • Vučić: Predložit ću Von der Leyen da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u EU (tportal)
  • Uskok će pozvati Tomaševića na razgovor vezan uz aferu bolnice Jankomir, Nacional izvještava da se radi o novoj rundi obračuna Turudića i gradonačelnika Zagreba
  • Šef ruske Dume nasjeo na izmišljenu priču s NewsBara u kojoj kažu da je AI ministrica u Albaniji uhićena zbog korupcije, prepričao tekst Putinu kao upozorenje vezano uz AI (Index)
  • Honor Magic 8 Lite ima bateriju od čak 7.500 mAh i zaslon koji ide do 6.000 nita (Bug)
  • Hanfa zabranila trgovanje udjelima Vukovićevog fonda u Hrvatskoj, takva ulaganja, prema hrvatskom i europskom regulatornom okviru, nisu dopuštena jer se radi o fondu iz treće zemlje koji se smije nuditi isključivo profesionalnim ulagateljima i to u vrlo ograničenim okolnostima (Lider)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Amerika jako pritišće Ukrajinu da ustupe teritorij za mirovni plan do Božića, europski državnici odgovorili Trumpu Europa nije slaba, Ukrajina nije na prodaju, a jeftino primirje između Rusije i Ukrajine donijelo bi “skupi mir” Europi (Index)
  • Prosvjed u Rusiji, u Kurskoj oblasti. Snimljen i apel Putinu: “Postat ćemo beskućnici” (Index)
  • Eric Trump, sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, deseterostruko je uvećao svoje bogatstvo otkako mu se otac vratio u Bijelu kuću, objavio je Forbes (Index)
  • Paramount uz podršku Trumpa kontrira Netflixu za kupnju Warner Brosa: izravno su dioničarima Warner Brosa ponudili 30 dolara po dionici ‘u kešu’, što vrednuje tvrtku na 108,4 milijarde dolara (Lider)
  • Problemi u NK Osijeku koji je 70 dana bez pobjede i pred ispadanjem: Nenad Bjelica bio je prije dvije godine s Osijekom na drugom mjestu, momčad je igrala odlično i sve je izgledalo idilično. No iza kulisa je kuhalo, bolje reći, kipjelo. Bio je u ratu s Upravom i predsjednikom, tvrdivši da ih nije briga… sada sve dolazi na vidjelo, na najljepšem i najmodernijem stadionu u Hrvatskoj sljedeće godine mogao bi se igrati drugoligaški nogomet (Nacional)
  • Nakon više od tri godine obnove, Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara se za posjetitelje (Journal)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • U velikom razgovoru za Politico Trump je još jednom dao do znanja da svoju politiku prema Europi i Ukrajini vidi bitno drukčije od većine europskih lidera i od svojih prethodnika u Bijeloj kući: Europa propada (Index)
  • Gaza je zatrpana s 68 milijuna tona ruševina – čišćenje terena kako bi se omogućila obnova bit će golemi zadatak za koji se očekuje da će trajati godinama i koštati više od milijardu dolara (N1)
  • Ugašeno više od milijun računa: Na snagu stupila jedna od najstrožih politika na svijetu – zabrana korištenja društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina (tportal)
  • Otkriven kaos u imovinskoj kartici Vilija Beroša. Nije se uspio opravdati – upisivao krive kvadrature nekretnina, prijavljivao primanja koja nije ostvario, a ona koja je dobio nije prijavio… (Index)
  • Rumunjka desetljećima koristila “kamen” kao držač za vrata. Ispostavilo se da se radi o rijetkoj vrsti jantara koji vrijedi milijun eura (Science Alert, Index)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Po društvenim mrežama u Srbiji širi se informacija da je u beogradskim mjenjačnicama nemoguće kupiti eure, uglavnom kažu “Možemo vam ih prodati, ali ne sada”… vjerojatan razlog je velika potražnja za eurima što je dovelo do nestašica, skočila im i cijena (Jutarnji, Nova.rs)
  • Prosječne liste čekanja na preglede od 26 do 164 dana, no one se prije naručivanaj mogu provjeriti jednim klikom, putem tražilice HZZO-a (tportal)
  • Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika, bolovanja su u porastu (N1)
  • Zagrebačka katedrala mogla bi nakon šest godina biti ponovno otvorena za građane (HRT)
  • Krenula završna serija upisa trezoraca u ovoj godini, cilja se 1,6 milijardi eura (Poslovni)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Guardianov politički komentator: Putin sustavno uništava vlastitu zemlju ratom koji je sam izabrao i koji za Rusiju predstavlja gospodarsku, financijsku, geopolitičku i ljudsku katastrofu koja se svakim danom produbljuje (Index), stručnjak za sigurnost: Putin je kao Milošević. Da je znao koliko će ovo trajati, ne bi napao Ukrajinu (N1)
  • Erdogan i Orban dogovorili su da će Turska jamčiti da ruski plin može nastaviti teći u Mađarsku, Orban objavio kako se Bruxelles sprema za rat s Rusijom do 2030. godine (tportal)
  • Dva dana nakon što je EU izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom (24 sata)
  • Sljedećih sedam do deset dana vjerojatnost snijega u Europi bit će minimalna ili nikakva. Temperature će ostati znatno iznad prosjeka (Nacional)
  • Miljenko Jergović je dobitnik jedne od najvećih književnih nagrada u Njemačkoj, Leipciške književne nagrade za europsko razumijevanje – za svoju zbirku pripovijedaka Sarajevski Marlboro (DW)
  • Clutch u Tvornici kulture – dobrodošli u žestoki advent (Ravno do dna, Muzika)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • SAD stišće Ukrajinu, Zelenski u Londonu. Europski čelnici složili su se da Europa mora “stati uz Ukrajinu” i dodatno “pojačati ekonomski pritisak” na Rusiju, Putinov čovjek: U ratu smo s Europom (Index)
  • Sada se vidi pravi učinak Trumpovih carina – totalni su promašaj: Azijske zemlje postaju novi kanali za kinesku robu dok EU prijeti protekcionizmom, a SAD bilježi pad uvoza (Jutarnji)
  • Vojni analitičar Kovačević: Ukrajina je u alarmantno kritičnoj situaciji, ruske snage ostvarile stratešku prednost u dronovima (HRT)
  • NP Krka: Pronađen organizam jedinstven u svjetskoj fauni – slatkovodna tubotalmidna foraminifera: prirodni je pročistač, ali i predator, vrstan lovac na bakterije (HRT)
  • Mario Radić želi ujediniti desnicu u jednu koaliciju, no bez Mosta i Domovinskog pokreta i nema neku perspektivu, vjeruju analitičari (tportal)
  • Neil Young ide na europsku Love Earth Tour 2026., nama najbliže Italija (Muzika)
  • Predstavljen prvi broj časopisa DORH-a, “Državno odvjetništvo otvara razgovor” (skraćeno DOOR) Turudić glavni urednik: ‘Neka cvjeta stotinu cvjetova’ (N1)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Tajland napao Kambodžu: obje zemlje međusobno se optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre iz srpnja (Index), ima žrtava, Bangkok pokrenuo zračne udare (Jutarnji)
  • USKOK u akciji: Zbog tone marihuane uhićenja u Osijeku i Tenji (tportal)
  • Vladina odluka o ograničavanju cijena za čak 100 proizvoda mnoge će proizvođače, ali i trgovce, dovesti u prillične probleme… primjerice država je vlasnik Podravke i svake godine joj kroz dividendu uzima milijune eura. Mihaljević: Samo ove godine ‘maznuli’ su skoro šest milijuna eura, a sada čine štetu i eventualnom profitu. “Maćeha, a ne majka” (Danica)
  • Eurovizija suočena s manjim proračunom nakon povlačenja četiriju država (HRT), Hrvatska će sudjelovati, određena nova pravila glasanja (HRT), pogledajte najrelevantnije domaće online mjesto za komentiranje Eurovizije, na Forumu
  • Oštećene stotine povijesnih dokumenata u Louvreu curenjem vode (HRT)
Ponedjeljak (10:00)

Brze i kratke

  • Zaboravite POS, stiže zgrada koji bi mogla postati uzor za cijelu Hrvatsku – u Puli započinju model priuštivog stanovanja u obliku stambene zadruge (Jutarnji)
  • Kako stoje stranke u prosincu: Od svjetonazorskog rata najviše su profitirali HDZ i Možemo, SDP i dalje drugi, s jedan posto manje podrške, raste podrška Mostu na 6,2 posto, ali i DOMiNU i Domovinskom pokretu, kod političara raste podrška Tomaševiću, a pada Plenkoviću i Milanoviću (tportal)
  • Na Sljemenu komemoracija za Aleksandru Zec: “Ovo je najtužnije mjesto u Zagrebu” (Index)
  • HNL: Istra 1961 pobijedila je Osijek rezultatom 5:1 na Opus Areni, Kohorta nakon četvrtog pogotka napustila utakmicu (Index), Rijeka dobila Vukovar 3;1 (tportal), Varaždin po gustoj magli gubio 0:2 pa s 4:2 pobijedio Lokomotivu (Index)
  • Književnik i branitelj Robert Međurečan: Kad čujem riječ ‘domoljublje’, prvo provjerim gdje mi je novčanik (tportal)
  • Koliko koštaju izvođači za Novu godinu: Dubioza će zaraditi 118 tisuća eura, više nego svi izvođači zajedno, ukupni trošak samo za doček u Zagrebu više od četvrt milijuna eura (Jutarnji)