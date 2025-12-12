Rusi nedavno: Oslobodili smo Kupjansk. Zelenski danas: U Kupjansku sam (Index)
Palača pravde u Zagrebu je privremeno zatvorena jer je procijenjeno da zgrada predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za gotovo 2000 zaposlenika i građana koji svakodnevno dolaze u nju. No, suci koji su se morali vratiti u zgradu kažu kako je dva tjedna očito bilo premalo da radovi budu obavljeni, ništa nije počišćeno kako treba, a nedostaju i spisi, vjeruje se da im je ukraden i dio opreme (Index)
Objavljene do sad neviđene fotografije s Epsteinovih zabava, na njima i Trump… međutim, to i dalje nije dokaz da je Trump bio povezan sa samim zločinima (Index)
Isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni 2025. kreće 15. prosinca (tportal)
Documenta: Poslušne institucije su optužile i sudile Krunoslavu Fehiru zbog krivičnih djela koje su počinili njegov otac, Branimir Glavaš i drugi pripadnici BOB-a, kao da je današnji Fehir pripadnik te grupe, i da je sa punom sviješću sudjelovao u ubijanju srpskih civila (Nacional)
Šajatović: ‘Najosoba’ 2025. godine je dron – dronovi postaju jeftino i ubitačno oružje, usporedivo s bojnim plinovima ili minama, dostupno i najsiromašnijim vojskama… (Lider)
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas je pozvao saveznike da pojačaju obrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija, odnosno “rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi”, iz Rusije u odgovoru poručili da je NATO taj koji priprema rat s Rusijom (Index)
Disney optužuje Google za krađu: “Koristite naše likove za treniranje AI modela” (Bug)
Kad može Maradona… Leo Messi dobija statuu od 20 metara- u Kalkuti u Indiji (N1)
Startup bivših zaposlenika želi vratiti “stari” Twitter i oduzeti to ime Elonu Musku (Bug)
Kupujete li knjige? Koju ste knjigu zadnje kupili? (Forum)
Eurovizijski pobjednik Nemo vraća trofej u znak protesta zbog sudjelovanja Izraela (Ravno do dna), televizijske kuće koje su se dosad javile da bojkotiraju Eurosong su iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda (HRT)
Rijeka – Celje 3-0: Bijela fantazija na Rujevici! Riječani stigli nadomak prolaska dalje (24 sata)
Ukrajina dronovima napada nove ruske mete, pogođena naftna platforma u Kaspijskom jezeru (Index)
Objavljena nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a koja donosi šokantne planove: imaju dramatičan prijedlog da od Europske unije odvoje četiri države (Austriju, Mađarsku, Italiju i Poljsku) kao dio smjele nove strategije nazvane “Učinimo Europu ponovno velikom”, prenosi Dnevnik.hr pisanje portala Defense One. (Nacional)
Automobilska industrija se nada ukidanju zabrane dizelaša i benzinaca (DW)
Turudić odbacuje SDP-ove dokaze: Nismo dobili poziv na okrugli stol na temu korupcije, a Mirela Ahmetović ruši državu (N1)
Administracija Donalda Trumpa ušla je u otvoreni sukob s Europskom unijom, pretvarajući dugogodišnje napetosti oko slobode govora, Ukrajine i masovnih migracija u službenu američku politiku, Elon Musk podivljao zbog kazne, poljski političar mu odgovorio: Idi na Mars, tamo nema cenzure nacizma (Index)
Australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina službeno je stupila na snagu, no osim što je mnogi bez problema zaobilaze (Index), postoji i drugi problem – nedostatak dokaza da su društvene mreže glavni krivac za porast depresije među mladima (N1)
Tedeschijeva Atlantic grupa kupuje Belupove ljekarne Deltis Pharm i pridružuje ih svojem portfelju ljekarni, uz Farmaciu (Danica)
Dinamo večeras u 18:45 dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige, poznat sastav Modrih, Kovačević uvodi promjene (tportal)
Hrvatska zaostaje u energiji sunca, ali i u energetskim zajednicama: proces registracije je vrlo kompleksan, skup i nije ga jednostavno proći, a poslovni model za energetske zajednice još je uvijek neisplativ (Klikaj)
Povjerenik za obranu EU: Zabrinutost Washingtona zbog navodnog europskog “civilizacijskog brisanja” nije utemeljena na iskrenoj brizi za vrijednosti, već na hladnoj američkoj geopolitičkoj računici, piše Politico (Index)
Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške ne može biti pušten u promet od 11. prosinca kako je ranije planirano nakon što u carinskoj upravi BiH u srijedu ni u posljednjem pokušaju nisu postigli dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji (Jutarnji)
Trump i Hegseth u smrtonosnoj igri potapanja brodova: američki udari na venecuelanske brodice koje navodno krijumčare kokain u SAD dosad su odnijele 87 života, a zapravo se svode na ubojstvo bez suđenja ljudi kojima u SAD-u za kaznena djela koja su navodno počinili nije propisana smrtna kazna čak ni kad bi bili osuđeni (Ravno do dna)
Trump s 12 milijardi dolara sanira štete američkim farmerima, nastale zbog njegovih carina (Agroklub)
Sziget Festival 2026: Lewis Capaldi, Florence + The Machine i Baby Lasagna dolaze u Budimpeštu (Muzika)
Zašto svijet obožava turske serije? HRT donosi priču iz srca Turske (HRT)
Nova javna nabava u Gradu Zagrebu: Tomašević će primati triput dnevno raporte o člancima i komentarima na mrežama (Jutarnji)
Vučić: Predložit ću Von der Leyen da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u EU (tportal)
Uskok će pozvati Tomaševića na razgovor vezan uz aferu bolnice Jankomir, Nacional izvještava da se radi o novoj rundi obračuna Turudića i gradonačelnika Zagreba
Šef ruske Dume nasjeo na izmišljenu priču s NewsBara u kojoj kažu da je AI ministrica u Albaniji uhićena zbog korupcije, prepričao tekst Putinu kao upozorenje vezano uz AI (Index)
Honor Magic 8 Lite ima bateriju od čak 7.500 mAh i zaslon koji ide do 6.000 nita (Bug)
Hanfa zabranila trgovanje udjelima Vukovićevog fonda u Hrvatskoj, takva ulaganja, prema hrvatskom i europskom regulatornom okviru, nisu dopuštena jer se radi o fondu iz treće zemlje koji se smije nuditi isključivo profesionalnim ulagateljima i to u vrlo ograničenim okolnostima (Lider)
Amerika jako pritišće Ukrajinu da ustupe teritorij za mirovni plan do Božića, europski državnici odgovorili Trumpu Europa nije slaba, Ukrajina nije na prodaju, a jeftino primirje između Rusije i Ukrajine donijelo bi “skupi mir” Europi (Index)
Prosvjed u Rusiji, u Kurskoj oblasti. Snimljen i apel Putinu: “Postat ćemo beskućnici” (Index)
Eric Trump, sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, deseterostruko je uvećao svoje bogatstvo otkako mu se otac vratio u Bijelu kuću, objavio je Forbes (Index)
Paramount uz podršku Trumpa kontrira Netflixu za kupnju Warner Brosa: izravno su dioničarima Warner Brosa ponudili 30 dolara po dionici ‘u kešu’, što vrednuje tvrtku na 108,4 milijarde dolara (Lider)
Problemi u NK Osijeku koji je 70 dana bez pobjede i pred ispadanjem: Nenad Bjelica bio je prije dvije godine s Osijekom na drugom mjestu, momčad je igrala odlično i sve je izgledalo idilično. No iza kulisa je kuhalo, bolje reći, kipjelo. Bio je u ratu s Upravom i predsjednikom, tvrdivši da ih nije briga… sada sve dolazi na vidjelo, na najljepšem i najmodernijem stadionu u Hrvatskoj sljedeće godine mogao bi se igrati drugoligaški nogomet (Nacional)
Nakon više od tri godine obnove, Atelijer Meštrović na Gornjem gradu otvara se za posjetitelje (Journal)
U velikom razgovoru za PoliticoTrump je još jednom dao do znanja da svoju politiku prema Europi i Ukrajini vidi bitno drukčije od većine europskih lidera i od svojih prethodnika u Bijeloj kući: Europa propada (Index)
Gaza je zatrpana s 68 milijuna tona ruševina – čišćenje terena kako bi se omogućila obnova bit će golemi zadatak za koji se očekuje da će trajati godinama i koštati više od milijardu dolara (N1)
Ugašeno više od milijun računa: Na snagu stupila jedna od najstrožih politika na svijetu – zabrana korištenja društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina (tportal)
Otkriven kaos u imovinskoj kartici Vilija Beroša. Nije se uspio opravdati – upisivao krive kvadrature nekretnina, prijavljivao primanja koja nije ostvario, a ona koja je dobio nije prijavio… (Index)
Rumunjka desetljećima koristila “kamen” kao držač za vrata. Ispostavilo se da se radi o rijetkoj vrsti jantara koji vrijedi milijun eura (Science Alert, Index)
Po društvenim mrežama u Srbiji širi se informacija da je u beogradskim mjenjačnicama nemoguće kupiti eure, uglavnom kažu “Možemo vam ih prodati, ali ne sada”… vjerojatan razlog je velika potražnja za eurima što je dovelo do nestašica, skočila im i cijena (Jutarnji, Nova.rs)
Prosječne liste čekanja na preglede od 26 do 164 dana, no one se prije naručivanaj mogu provjeriti jednim klikom, putem tražilice HZZO-a (tportal)
Svaki dan u Hrvatskoj s posla izostane gotovo 75.000 radnika, bolovanja su u porastu (N1)
Zagrebačka katedrala mogla bi nakon šest godina biti ponovno otvorena za građane (HRT)
Krenula završna serija upisa trezoraca u ovoj godini, cilja se 1,6 milijardi eura (Poslovni)