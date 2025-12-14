Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu Brown u Providenceu u SAD-u (Rhode Island). Objavljena snimka napadača (Index)
Potonuli ruski prihodi od nafte i plina za 4,39 milijardi dolara, razlog globalno smanjenje cijena nafte i jačanje rublja (Index)
Opet pomaknut rok za dovršetak megaprojekta željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice, HŽ: “Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine“(Danica)
Usporedili cijene na adventima u regiji – Budimpešta i Beč nešto skuplji, u Zagrebu slično kao u Ljubljani (N1)
Johnny Štulić iznenadio ljude novom verzijom kultne pjesme Bez mene (Index)
Nakon smrtonosnog napada u Siriji u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civil, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će SAD uzvratiti (Index)
Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj, iz HZJZ-a umiruju: Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, a nisu ni zaraženi, stvar je pod kontrolom… zadnji slučaj kod nas zabilježen 1993. godine (Index)
Preminuo glumac Peter Greene (60), poznat po upečatljivim ulogama negativaca iz Pulp Fictiona, Maske… (Net)
HNL: Hajduk pobijedio Lokomotivu 1:3 i preskočio Dinamo na vrhu tablice, Rebićev show za prvo mjesto (Index), Osijek se spasio poraza od Gorice, ali ostao na dnu ljestvice (Index), Vukovar dobio Varaždin 2:0 (Index), Modri sutra gostuju kod trećeplasiranog Slaven Belupa, koji već osam kola ne zna za poraz, sastaju se još Istra i Rijeka
Mlada pjevačica Lou Deleuze iz Francuske pobjednica je ovogodišnjeg Dječjeg Eurosonga koji se održao u Tbilisiju, naš predstavnik Marin Vrgoč završio 14. (Net)
EU trajno zamrznula rusku imovinu. Dvije zemlje bile protiv – Mađarska i slovačka (Index)
Veliki požar kod Zaboka u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, tamo imaju hale i pogon za recikliranje akumulatora, vatrogasci se borili s vatrom cijelu noć (Index)
Predsjednik Finske Alexander Stubb poručio je u eseju za Foreign Affairs da se svijet nalazi na povijesnoj prekretnici čiji će ishodi desetljećima oblikovati međunarodne odnose (tportal)
Upućen apel protiv deregulacije uporabe pesticida u EU – Ako bi bio usvojen, taj bi prijedlog doveo do ozbiljnog nazadovanja u razini zaštite europskih građana i okoliša, upozorava Zeleni forum (Agroklub)
ChatGPT 5.2 je stigao, radi se o odgovoru na Gemini, no korisnici tvrde: ‘Korporativan, dosadan i korak unazad’ (Bug)
Zelenski čini obrat, pristaje na izbore koje zahtijevaju prekid vatre, čime svoju slabost pretvara u pregovaračku prednost (Jutarnji)
Nakon više od deset godina ruskih napada, Luhanska regija je gotovo u cijelosti pod ruskom okupacijom. Situacija je drugačija u Donecku. Zašto je Donbas Rusima toliko bitan? Nekad važna industrijska regija, tamo je veliki broj etničkih Rusa… prije 2014. godine činio je oko 15,7 posto ukrajinskog BDP-a (tportal)
Rusi nedavno: Oslobodili smo Kupjansk. Zelenski danas: U Kupjansku sam (Index)
Palača pravde u Zagrebu je privremeno zatvorena jer je procijenjeno da zgrada predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za gotovo 2000 zaposlenika i građana koji svakodnevno dolaze u nju. No, suci koji su se morali vratiti u zgradu kažu kako je dva tjedna očito bilo premalo da radovi budu obavljeni, ništa nije počišćeno kako treba, vjeruje se da im je ukraden i dio opreme (Index)
Objavljene do sad neviđene fotografije s Epsteinovih zabava, na njima i Trump… međutim, to i dalje nije dokaz da je Trump bio povezan sa samim zločinima (Index)
Isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni 2025. kreće 15. prosinca (tportal)
Documenta: Poslušne institucije su optužile i sudile Krunoslavu Fehiru zbog krivičnih djela koje su počinili njegov otac, Branimir Glavaš i drugi pripadnici BOB-a, kao da je današnji Fehir pripadnik te grupe, i da je sa punom sviješću sudjelovao u ubijanju srpskih civila (Nacional)
Šajatović: ‘Najosoba’ 2025. godine je dron – dronovi postaju jeftino i ubitačno oružje, usporedivo s bojnim plinovima ili minama, dostupno i najsiromašnijim vojskama… (Lider)
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas je pozvao saveznike da pojačaju obrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija, odnosno “rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi”, iz Rusije u odgovoru poručili da je NATO taj koji priprema rat s Rusijom (Index)
Disney optužuje Google za krađu: “Koristite naše likove za treniranje AI modela” (Bug)
Kad može Maradona… Leo Messi dobija statuu od 20 metara- u Kalkuti u Indiji (N1)
Startup bivših zaposlenika želi vratiti “stari” Twitter i oduzeti to ime Elonu Musku (Bug)
Kupujete li knjige? Koju ste knjigu zadnje kupili? (Forum)
Eurovizijski pobjednik Nemo vraća trofej u znak protesta zbog sudjelovanja Izraela (Ravno do dna), televizijske kuće koje su se dosad javile da bojkotiraju Eurosong su iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda (HRT)
Rijeka – Celje 3-0: Bijela fantazija na Rujevici! Riječani stigli nadomak prolaska dalje (24 sata)
Ukrajina dronovima napada nove ruske mete, pogođena naftna platforma u Kaspijskom jezeru (Index)
Objavljena nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a koja donosi šokantne planove: imaju dramatičan prijedlog da od Europske unije odvoje četiri države (Austriju, Mađarsku, Italiju i Poljsku) kao dio smjele nove strategije nazvane “Učinimo Europu ponovno velikom”, prenosi Dnevnik.hr pisanje portala Defense One. (Nacional)
Automobilska industrija se nada ukidanju zabrane dizelaša i benzinaca (DW)
Turudić odbacuje SDP-ove dokaze: Nismo dobili poziv na okrugli stol na temu korupcije, a Mirela Ahmetović ruši državu (N1)
Administracija Donalda Trumpa ušla je u otvoreni sukob s Europskom unijom, pretvarajući dugogodišnje napetosti oko slobode govora, Ukrajine i masovnih migracija u službenu američku politiku, Elon Musk podivljao zbog kazne, poljski političar mu odgovorio: Idi na Mars, tamo nema cenzure nacizma (Index)
Australska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina službeno je stupila na snagu, no osim što je mnogi bez problema zaobilaze (Index), postoji i drugi problem – nedostatak dokaza da su društvene mreže glavni krivac za porast depresije među mladima (N1)
Tedeschijeva Atlantic grupa kupuje Belupove ljekarne Deltis Pharm i pridružuje ih svojem portfelju ljekarni, uz Farmaciu (Danica)
Dinamo večeras u 18:45 dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige, poznat sastav Modrih, Kovačević uvodi promjene (tportal)
Hrvatska zaostaje u energiji sunca, ali i u energetskim zajednicama: proces registracije je vrlo kompleksan, skup i nije ga jednostavno proći, a poslovni model za energetske zajednice još je uvijek neisplativ (Klikaj)
Povjerenik za obranu EU: Zabrinutost Washingtona zbog navodnog europskog “civilizacijskog brisanja” nije utemeljena na iskrenoj brizi za vrijednosti, već na hladnoj američkoj geopolitičkoj računici, piše Politico (Index)
Novi granični prijelaz između Hrvatske i BiH kod Gradiške ne može biti pušten u promet od 11. prosinca kako je ranije planirano nakon što u carinskoj upravi BiH u srijedu ni u posljednjem pokušaju nisu postigli dogovor o formiranju carinske ispostave na toj lokaciji (Jutarnji)
Trump i Hegseth u smrtonosnoj igri potapanja brodova: američki udari na venecuelanske brodice koje navodno krijumčare kokain u SAD dosad su odnijele 87 života, a zapravo se svode na ubojstvo bez suđenja ljudi kojima u SAD-u za kaznena djela koja su navodno počinili nije propisana smrtna kazna čak ni kad bi bili osuđeni (Ravno do dna)
Trump s 12 milijardi dolara sanira štete američkim farmerima, nastale zbog njegovih carina (Agroklub)
Sziget Festival 2026: Lewis Capaldi, Florence + The Machine i Baby Lasagna dolaze u Budimpeštu (Muzika)
Zašto svijet obožava turske serije? HRT donosi priču iz srca Turske (HRT)