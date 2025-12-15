Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Otac i sin u Australiji napali Židove, ubijeno 16 ljudi, među njima i stariji napadač. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina, Islamska zajednica Australije osudila zločin (Index)
  • Hrvatska bi uskoro mogla dobiti rendžere s ovlastima kakve dosad nismo vidjeli, bili bi ustrojeni po uzoru na službe koje postoje u Španjolskoj i Italiji… oni bi radili na sprječavanju ilegalnih radnji, poput zatrpavanja medicinskog otpada u prirodi ili krađe artefakata s arheoloških nalazišta (Jutarnji)
  • Rusija je prošlog tjedna blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu sadržaja koje se objavljuje privremeno, što je još jedna u nizu zapadnih platformi koje je Kremlj zabranio radi ratne cenzure. Invazija na Ukrajinu snažno je preoblikovala društvene mreže u Rusiji. Političke, tehnološke i društvene promjene bile su brze i duboke, a zajedno su stvorile gotovo potpuno rusificiran i kontroliran online prostor (tportal)
  • Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje (HRT)
  • Svečano je otvoren obnovljeni Atelijer “Meštrović” (HRT)

Slične vijesti

Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Zelenski: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u (HRT)
  • Koliko je blizu gradnja novog zagrebačkog kvarta na Črnomercu? Na mjestu nekadašnje Ciglane planira se veliki stambeni kompleks s oko tisuću stanova, investitori čekaju zeleno svjetlo gradske vlasti (Index)
  • Državni tajnik Ministarstva rada: Iz inozemstva se vraća sve više Hrvata. Čak 10.000 godišnje (Danica)
  • Pariz otvara najdulju gradsku žičaru u Europi (HRT)
  • HNL: Dinamo uvjerljivo dobio Slaven Belupo u uzbudljivoj utakmici na gostovanju 2:5 (tportal ima snimke golova) Utakmica Istre i Rijeke prekinuta zbog magle nakon 20 minuta, danas se neće nastaviti (Index)
  • Pogled u kuću koja je dobila prestižnu nagradu Piranesi: Kuća i pčelinjak – projekt iz Mađarske. ​Autori su Péter Szabó i Emese Galamb, osnivači OKKA arhitekata, malog, ali cijenjenog studija iz Budimpešte (Haus)
Jučer (18:00)

Brze i kratke

  • Napad na Židove na plaži u Sydneyju gdje se održavala proslava Hanuke. 12 mrtvih, među njima i jedan napadač (Index)
  • Ekonomist Mladen Vedriš, prvi gradonačelnik Zagreba nakon osamostaljenja, prognozirao cijene nekretnina u Hrvatskoj 2028. godine: za stabilnost hrvatske građevine ključna će biti ulaganja u željeznicu kao i poticana stanogradnja (Index, Poslovni)
  • Može li slučaj Epstein potopiti Trumpa? Ankete pokazuju da samo 18% Amerikanaca vjeruje da je “donekle” ili “vrlo” vjerojatno da Trump nije znao za Epsteinove navodne zločine (Večernji)
  • Koliko dajemo dodatno za zdravlje? Prosječna osoba u EU plaćala je 542 eura godišnje iz vlastitog džepa, a u slučaju bolesti i 2000 eura godišnje (Euronews, Nacional)
  • Kirurg Dragan Schwarz sasvim otvoreno: ‘Užasno je to što moji pacijenti moraju dizati kredit da bi ostali živi‘ (tportal)
  • Pijete kavu svaki dan? Ona može imati i ozbiljne zdravstvene prednosti… i nekoliko upozorenja: Budniji ste, fokusiraniji i mentalno “oštriji”, bogata je antioksidansima, a povoljno utječe i na krvne žile… no, preporuka je da se ne pije više od 400 mg, a i nije je pametno pretvoriti u milkshake, preporučljivo je piti uz filtriranu vodu (Večernji)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu Brown u Providenceu u SAD-u (Rhode Island). Objavljena snimka napadača (Index)
  • Potonuli ruski prihodi od nafte i plina za 4,39 milijardi dolara, razlog globalno smanjenje cijena nafte i jačanje rublja (Index)
  • Opet pomaknut rok za dovršetak megaprojekta željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice, HŽ: “Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine“(Danica)
  • Usporedili cijene na adventima u regiji – Budimpešta i Beč nešto skuplji, u Zagrebu slično kao u Ljubljani (N1)
  • Johnny Štulić iznenadio ljude novom verzijom kultne pjesme Bez mene (Index)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Nakon smrtonosnog napada u Siriji u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civil, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će SAD uzvratiti (Index)
  • Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj, iz HZJZ-a umiruju: Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, a nisu ni zaraženi, stvar je pod kontrolom… zadnji slučaj kod nas zabilježen 1993. godine (Index)
  • Preminuo glumac Peter Greene (60), poznat po upečatljivim ulogama negativaca iz Pulp Fictiona, Maske… (Net)
  • HNL: Hajduk pobijedio Lokomotivu 1:3 i preskočio Dinamo na vrhu tablice, Rebićev show za prvo mjesto (Index), Osijek se spasio poraza od Gorice, ali ostao na dnu ljestvice (Index), Vukovar dobio Varaždin 2:0 (Index), Modri sutra gostuju kod trećeplasiranog Slaven Belupa, koji već osam kola ne zna za poraz, sastaju se još Istra i Rijeka
  • Mlada pjevačica Lou Deleuze iz Francuske pobjednica je ovogodišnjeg Dječjeg Eurosonga koji se održao u Tbilisiju, naš predstavnik Marin Vrgoč završio 14. (Net)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • EU trajno zamrznula rusku imovinu. Dvije zemlje bile protiv – Mađarska i slovačka (Index)
  • Veliki požar kod Zaboka u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, tamo imaju hale i pogon za recikliranje akumulatora, vatrogasci se borili s vatrom cijelu noć (Index)
  • Predsjednik Finske Alexander Stubb poručio je u eseju za Foreign Affairs da se svijet nalazi na povijesnoj prekretnici čiji će ishodi desetljećima oblikovati međunarodne odnose (tportal)
  • Upućen apel protiv deregulacije uporabe pesticida u EU – Ako bi bio usvojen, taj bi prijedlog doveo do ozbiljnog nazadovanja u razini zaštite europskih građana i okoliša, upozorava Zeleni forum (Agroklub)
  • ChatGPT 5.2 je stigao, radi se o odgovoru na Gemini, no korisnici tvrde: ‘Korporativan, dosadan i korak unazad’ (Bug)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Zelenski čini obrat, pristaje na izbore koje zahtijevaju prekid vatre, čime svoju slabost pretvara u pregovaračku prednost (Jutarnji)
  • Nakon više od deset godina ruskih napada, Luhanska regija je gotovo u cijelosti pod ruskom okupacijom. Situacija je drugačija u Donecku. Zašto je Donbas Rusima toliko bitan? Nekad važna industrijska regija, tamo je veliki broj etničkih Rusa… prije 2014. godine činio je oko 15,7 posto ukrajinskog BDP-a (tportal)
  • Obnova zagrebačke katedrale: očuvana izvornost, inozemni interes (HRT)
  • Peticija protiv Thompsona u Poreču: ‘Ne želimo pljuvanje po antifašizmu’ (Nacional)
  • Kralj Charles III. otkrio je dobre vijest o liječenju svog raka, liječenje može svesti na manji intenzitet (BBC, Jutarnji)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Rusi nedavno: Oslobodili smo Kupjansk. Zelenski danas: U Kupjansku sam (Index)
  • Palača pravde u Zagrebu je privremeno zatvorena jer je procijenjeno da zgrada predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik za gotovo 2000 zaposlenika i građana koji svakodnevno dolaze u nju. No, suci koji su se morali vratiti u zgradu kažu kako je dva tjedna očito bilo premalo da radovi budu obavljeni, ništa nije počišćeno kako treba, vjeruje se da im je ukraden i dio opreme (Index)
  • Objavljene do sad neviđene fotografije s Epsteinovih zabava, na njima i Trump… međutim, to i dalje nije dokaz da je Trump bio povezan sa samim zločinima (Index)
  • Isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni 2025. kreće 15. prosinca (tportal)
  • Documenta: Poslušne institucije su optužile i sudile Krunoslavu Fehiru zbog krivičnih djela koje su počinili njegov otac, Branimir Glavaš i drugi pripadnici BOB-a, kao da je današnji Fehir pripadnik te grupe, i da je sa punom sviješću sudjelovao u ubijanju srpskih civila (Nacional)
  • Šajatović: ‘Najosoba’ 2025. godine je dron – dronovi postaju jeftino i ubitačno oružje, usporedivo s bojnim plinovima ili minama, dostupno i najsiromašnijim vojskama… (Lider)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas je pozvao saveznike da pojačaju obrambene napore kako bi spriječili rat koji bi mogla pokrenuti Rusija, odnosno “rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi”, iz Rusije u odgovoru poručili da je NATO taj koji priprema rat s Rusijom (Index)
  • Disney optužuje Google za krađu: “Koristite naše likove za treniranje AI modela” (Bug)
  • Kad može Maradona… Leo Messi dobija statuu od 20 metara- u Kalkuti u Indiji (N1)
  • Startup bivših zaposlenika želi vratiti “stari” Twitter i oduzeti to ime Elonu Musku (Bug)
  • Kupujete li knjige? Koju ste knjigu zadnje kupili? (Forum)
  • Eurovizijski pobjednik Nemo vraća trofej u znak protesta zbog sudjelovanja Izraela (Ravno do dna), televizijske kuće koje su se dosad javile da bojkotiraju Eurosong su iz Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i Islanda (HRT)
  • Rijeka – Celje 3-0: Bijela fantazija na Rujevici! Riječani stigli nadomak prolaska dalje (24 sata)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina dronovima napada nove ruske mete, pogođena naftna platforma u Kaspijskom jezeru (Index)
  • Objavljena nova Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a koja donosi šokantne planove: imaju dramatičan prijedlog da od Europske unije odvoje četiri države (Austriju, Mađarsku, Italiju i Poljsku) kao dio smjele nove strategije nazvane “Učinimo Europu ponovno velikom”, prenosi Dnevnik.hr pisanje portala Defense One. (Nacional)
  • Automobilska industrija se nada ukidanju zabrane dizelaša i benzinaca (DW)
  • Turudić odbacuje SDP-ove dokaze: Nismo dobili poziv na okrugli stol na temu korupcije, a Mirela Ahmetović ruši državu (N1)
  • Na Bačićeve zakone stiglo 300 amandmana, Jandroković promijenio raspored sjednice (Index)
  • Josipa Lisac u Saxu – ona je lektira (Ravno do dna)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Čović: Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine su nakon velikih napora zapali u potpuni zastoj. Rusija želi što jednostavnije zauzeti Donbas, no cijena je ogromna (Index)
  • Vodeće međunarodne i neovisne novinske agencije pokrenule su projekt Democracy News Alliance (DNA), inovativan servis za informiranje i sustavan nadzor nad demokratskim procesima (Nacional)
  • Poljska počinje gradnju prve nuklearke (DW)
  • Čak 200.000 građana pod ovrhom zbog nepodmirenih računa, raste i broj blokiranih firmi (Danica, Lider)
  • “Gavella” priprema premijeru predstave “Rondo” po filmu Zvonimira Berkovića (HRT)
  • Tomašević: U 2026. mjesec dana besplatan ulaz u muzeje mladima do 18 godina (Nacional)
  • Putnici koji žele u SAD morat će za ulazak u zemlju dati na uvid pet godina povijesti svojih društvenih mreža kao i elektronične pošte (Bug)
  • Dinamo izgubio od Betisa 1:3 (Index)