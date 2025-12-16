SAD nudi Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao dio NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak. Ponuda je najsnažnije i najeksplicitnije sigurnosno obećanje koje je Trumpova administracija dala Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: Prihvatite ga sada ili sljedeća verzija neće biti tako velikodušna, objavio je Politico (Nacional)
Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montaže govora (HRT)
Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara (HRT)
Dignuta optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine, radi se o naručenom ubojstvu iz ljubomore, ubojica bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku (Index)
Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju (N1)
Država masovno zapošljava: Traži se veliki broj ljudi za ministarstva, carinske uprave, sudove, zatvore, DHZ… (Poslovni)
Zgrada Vjesnika bi mogla biti uklonjena tek za godinu dana? Bačić: Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera, a ukupno je pristiglo 18 ponuda s cijenom od 1,80 do 5,5 milijuna eura te s rokom trajanja radova od jednog do 12 mjeseci, veći dio ponuda nudi strojno uklanjanje, a manji miniranje (tportal)
Policija: Sin je odgovoran za smrt Roba Reinera i supruge, navodno prethodila žestoka svađa između oca i sina na božićnoj zabavi Conana O’Briena večer prije (Index)
Kreće obnova zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu, koštat će 28 milijuna eura (tportal)
Izglasali nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, odnosno, kako ih nazivaju – “Bačićeve zakone” (N1), SDP, Možemo!, Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, Hajdaš Dončić poručuje: Spremni smo za referendum (Index)
BiH – Političke blokade i nacionalni interesi kao ritual – blokada graničnog prijelaza Gradiška, vrijednog desetke milijuna eura, samo je kap u moru pregovaračkih moneta u BiH. Političke elite usavršile su način da kroz etničke kvote i veto-mehanizme dobiju sve što žele (DW)
Projekt nizinske pruge prema Rijeci ove je godine ušao u aktivnu fazu projektiranja i pripremne gradnje, a sve financijske potrebe do 2028. već su osigurane, idući značajni strateški projekt vezan uz željeznice koštat će 2,5 milijardi eura (tportal)
Tvorac popularne Roombe, pionira kućne robotike iRobot, proglasio bankrot, preuzimaju ga Kinezi (Bug)
Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće, najgledanije i – najbogatije (Poslovni)
Otac i sin u Australiji napali Židove, ubijeno 16 ljudi, među njima i stariji napadač. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina, Islamska zajednica Australije osudila zločin (Index)
Hrvatska bi uskoro mogla dobiti rendžere s ovlastima kakve dosad nismo vidjeli, bili bi ustrojeni po uzoru na službe koje postoje u Španjolskoj i Italiji… oni bi radili na sprječavanju ilegalnih radnji, poput zatrpavanja medicinskog otpada u prirodi ili krađe artefakata s arheoloških nalazišta (Jutarnji)
Rusija je prošlog tjedna blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu sadržaja koje se objavljuje privremeno, što je još jedna u nizu zapadnih platformi koje je Kremlj zabranio radi ratne cenzure. Invazija na Ukrajinu snažno je preoblikovala društvene mreže u Rusiji. Političke, tehnološke i društvene promjene bile su brze i duboke, a zajedno su stvorile gotovo potpuno rusificiran i kontroliran online prostor (tportal)
Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje (HRT)
Svečano je otvoren obnovljeni Atelijer “Meštrović” (HRT)
Zelenski: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u (HRT)
Koliko je blizu gradnja novog zagrebačkog kvarta na Črnomercu? Na mjestu nekadašnje Ciglane planira se veliki stambeni kompleks s oko tisuću stanova, investitori čekaju zeleno svjetlo gradske vlasti (Index)
Državni tajnik Ministarstva rada: Iz inozemstva se vraća sve više Hrvata. Čak 10.000 godišnje (Danica)
Pariz otvara najdulju gradsku žičaru u Europi (HRT)
HNL: Dinamo uvjerljivo dobio Slaven Belupo u uzbudljivoj utakmici na gostovanju 2:5 (tportal ima snimke golova) Utakmica Istre i Rijeke prekinuta zbog magle nakon 20 minuta, danas se neće nastaviti (Index)
Pogled u kuću koja je dobila prestižnu nagradu Piranesi: Kuća i pčelinjak – projekt iz Mađarske. Autori su Péter Szabó i Emese Galamb, osnivači OKKA arhitekata, malog, ali cijenjenog studija iz Budimpešte (Haus)
Napad na Židove na plaži u Sydneyju gdje se održavala proslava Hanuke. 12 mrtvih, među njima i jedan napadač (Index)
Ekonomist Mladen Vedriš, prvi gradonačelnik Zagreba nakon osamostaljenja, prognozirao cijene nekretnina u Hrvatskoj 2028. godine: za stabilnost hrvatske građevine ključna će biti ulaganja u željeznicu kao i poticana stanogradnja (Index, Poslovni)
Može li slučaj Epstein potopiti Trumpa? Ankete pokazuju da samo 18% Amerikanaca vjeruje da je “donekle” ili “vrlo” vjerojatno da Trump nije znao za Epsteinove navodne zločine (Večernji)
Koliko dajemo dodatno za zdravlje? Prosječna osoba u EU plaćala je 542 eura godišnje iz vlastitog džepa, a u slučaju bolesti i 2000 eura godišnje (Euronews, Nacional)
Kirurg Dragan Schwarz sasvim otvoreno: ‘Užasno je to što moji pacijenti moraju dizati kredit da bi ostali živi‘ (tportal)
Pijete kavu svaki dan? Ona može imati i ozbiljne zdravstvene prednosti… i nekoliko upozorenja: Budniji ste, fokusiraniji i mentalno “oštriji”, bogata je antioksidansima, a povoljno utječe i na krvne žile… no, preporuka je da se ne pije više od 400 mg, a i nije je pametno pretvoriti u milkshake, preporučljivo je piti uz filtriranu vodu (Večernji)
Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu Brown u Providenceu u SAD-u (Rhode Island). Objavljena snimka napadača (Index)
Potonuli ruski prihodi od nafte i plina za 4,39 milijardi dolara, razlog globalno smanjenje cijena nafte i jačanje rublja (Index)
Opet pomaknut rok za dovršetak megaprojekta željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice, HŽ: “Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine“(Danica)
Usporedili cijene na adventima u regiji – Budimpešta i Beč nešto skuplji, u Zagrebu slično kao u Ljubljani (N1)
Johnny Štulić iznenadio ljude novom verzijom kultne pjesme Bez mene (Index)
Nakon smrtonosnog napada u Siriji u kojem su ubijena dva američka vojnika i jedan civil, američki predsjednik Donald Trump poručio je kako će SAD uzvratiti (Index)
Potvrđen slučaj gube u Hrvatskoj, iz HZJZ-a umiruju: Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, a nisu ni zaraženi, stvar je pod kontrolom… zadnji slučaj kod nas zabilježen 1993. godine (Index)
Preminuo glumac Peter Greene (60), poznat po upečatljivim ulogama negativaca iz Pulp Fictiona, Maske… (Net)
HNL: Hajduk pobijedio Lokomotivu 1:3 i preskočio Dinamo na vrhu tablice, Rebićev show za prvo mjesto (Index), Osijek se spasio poraza od Gorice, ali ostao na dnu ljestvice (Index), Vukovar dobio Varaždin 2:0 (Index), Modri sutra gostuju kod trećeplasiranog Slaven Belupa, koji već osam kola ne zna za poraz, sastaju se još Istra i Rijeka
Mlada pjevačica Lou Deleuze iz Francuske pobjednica je ovogodišnjeg Dječjeg Eurosonga koji se održao u Tbilisiju, naš predstavnik Marin Vrgoč završio 14. (Net)
EU trajno zamrznula rusku imovinu. Dvije zemlje bile protiv – Mađarska i slovačka (Index)
Veliki požar kod Zaboka u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, tamo imaju hale i pogon za recikliranje akumulatora, vatrogasci se borili s vatrom cijelu noć (Index)
Predsjednik Finske Alexander Stubb poručio je u eseju za Foreign Affairs da se svijet nalazi na povijesnoj prekretnici čiji će ishodi desetljećima oblikovati međunarodne odnose (tportal)
Upućen apel protiv deregulacije uporabe pesticida u EU – Ako bi bio usvojen, taj bi prijedlog doveo do ozbiljnog nazadovanja u razini zaštite europskih građana i okoliša, upozorava Zeleni forum (Agroklub)
ChatGPT 5.2 je stigao, radi se o odgovoru na Gemini, no korisnici tvrde: ‘Korporativan, dosadan i korak unazad’ (Bug)
Zelenski čini obrat, pristaje na izbore koje zahtijevaju prekid vatre, čime svoju slabost pretvara u pregovaračku prednost (Jutarnji)
Nakon više od deset godina ruskih napada, Luhanska regija je gotovo u cijelosti pod ruskom okupacijom. Situacija je drugačija u Donecku. Zašto je Donbas Rusima toliko bitan? Nekad važna industrijska regija, tamo je veliki broj etničkih Rusa… prije 2014. godine činio je oko 15,7 posto ukrajinskog BDP-a (tportal)