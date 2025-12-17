Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Lukašenko: Ako se mir u Ukrajini ne dogovori, čeka nas globalni sukob (tportal), Bloomberg: Amerika sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan (Index)
  • Bitcoin u slobodnom padu: Cijena se srušila za gotovo 30.000 eura, što stoji iza velikog kraha? Rezultat “savršene oluje” na tržištu: opća rasprodaja na širim financijskim tržištima, koja se očito prelila i na svijet kriptovaluta… Dodatnu nervozu unijela je neizvjesnost oko budućih poteza američkih Federalnih rezervi (Poslovni)
  • Grad Zagreb želi otkupiti zapuštenu, nikad dovršenu zgradu uz Kulturni centar Dubrava za oko sedam milijuna eura kako bi nakon gotovo 50 godina riješio imovinskopravne odnose i prostor prenamijenio u knjižnicu, dvorane i nove sadržaje za kulturu i zajednicu (Večernji)
  • Pogledajte što sve 2026. donosi umirovljenicima: Nekima će mirovina solidno porasti (tportal)
  • Rolling Stonesi otkazali turneju za 2026. godinu, Keith Richards (82) nije bio u mogućnosti ‘obvezati se’ na izazove koje ona nosi (Ravno do dna)
  • Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (tportal)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio kako naređuje “potpunu i sveobuhvatnu” blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venezueli (Index), vlast je proglasio terorističkom organizacijom (tportal)
  • S pregovorima o Ukrajini Berlin se vraća na diplomatsku svjetsku pozornicu. No time kancelar Merz preuzima rizik mogućeg neuspjeha vodeće uloge koju si je sam odabrao, ostaje pitanje zamrznute ruske imovine (DW)
  • Nakon masakra na plaži u Sydneyju Australci hitno mijenjaju zakone o oružju (tportal)
  • Plenković tvrdi da ne može biti održan referendum o zakonu koji je već donesen, Faktograf podsjeća da je jedan takav slučaj već doživio i – izgubio: referendumskom inicijativom 2019. propala mu je namjera podizanja dobi za odlazak u starosnu mirovinu na 67 godina, N1 donosi još statistike
  • HEP bi mogao kazniti Grad Zagreb i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima s 15 tisuća eura zbog krađe struje na Vrbiku (Nacional)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Nova akcija USKOK-a: Pronađena velika količina kokaina skrivena među nektarinama (Nacional)
  • Tomašević: Po kojoj bismo logici mi mogli smanjiti porez na dohodak? Proračun raste manje od planirane stope inflacije (Index)
  • Treći Adventski ceker u Zagrebu (Agroklub)
  • Dodijeljene Nobelove nagrade za fiziku, kemiju, medicinu i književnost (HRT)
  • Počeo je blagoslov obitelji kojeg svećenici obavljaju u vrijeme adventa. Idućih dana, sve do blagdana Sveta Tri Kralja, blagoslov bi trebalo dobiti oko 750.000 katoličkih obitelji u Hrvatskoj… Crkva bi mogla, prema grubim procjenama, uprihoditi između 15 i 20 milijuna eura (Danica)
  • Obnova Kina Europa kasni, gradska vlast navodi niz tehničkih problema vezanih uz samu organizaciju gradilišta (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • SAD nudi Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao dio NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak. Ponuda je najsnažnije i najeksplicitnije sigurnosno obećanje koje je Trumpova administracija dala Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: Prihvatite ga sada ili sljedeća verzija neće biti tako velikodušna, objavio je Politico (Nacional)
  • Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montaže govora (HRT)
  • Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara (HRT)
  • Dignuta optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine, radi se o naručenom ubojstvu iz ljubomore, ubojica bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku (Index)
  • Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju (N1)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Sve više se priča o ratu u EU. Tonči Tadić: Ako Ukrajina padne, Putinu se oslobađa golema vojska (Index)
  • Ovoga bi tjedna, prema najavama, trebala započeti isplata godišnjeg dodatka na mirovinu, iznos ovisi o godinama staža (N1)
  • Serijski brijači: Martina Validžić u Seulu razgovarala s glumcem iz hit serije “Squid Game” (HRT)
  • Pjevačica Anđa Marić javno je progovorila o svom 22-godišnjem sinu koji je nedavno napao dostavljače hrane na ulici: Prije tri mjeseca dala sam uhapsiti sina (Ravno do dna)
  • Domaća božićna drvca i dalje najpoželjnija, unatoč velikom uvozu (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Država masovno zapošljava: Traži se veliki broj ljudi za ministarstva, carinske uprave, sudove, zatvore, DHZ… (Poslovni)
  • Zgrada Vjesnika bi mogla biti uklonjena tek za godinu dana? Bačić: Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera, a ukupno je pristiglo 18 ponuda s cijenom od 1,80 do 5,5 milijuna eura te s rokom trajanja radova od jednog do 12 mjeseci, veći dio ponuda nudi strojno uklanjanje, a manji miniranje (tportal)
  • Policija: Sin je odgovoran za smrt Roba Reinera i supruge, navodno prethodila žestoka svađa između oca i sina na božićnoj zabavi Conana O’Briena večer prije (Index)
  • Kreće obnova zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu, koštat će 28 milijuna eura (tportal)
  • Nestašica memorije prijeti mobitelimasa 16 GB RAM-a (Bug)
  • Kako pronaći izvore geotermalne energije: Sada pomaže umjetna inteligencija (Revija HAK)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Izglasali nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, odnosno, kako ih nazivaju – “Bačićeve zakone” (N1), SDP, Možemo!, Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, Hajdaš Dončić poručuje: Spremni smo za referendum (Index)
  • BiH – Političke blokade i nacionalni interesi kao ritual – blokada graničnog prijelaza Gradiška, vrijednog desetke milijuna eura, samo je kap u moru pregovaračkih moneta u BiH. Političke elite usavršile su način da kroz etničke kvote i veto-mehanizme dobiju sve što žele (DW)
  • Projekt nizinske pruge prema Rijeci ove je godine ušao u aktivnu fazu projektiranja i pripremne gradnje, a sve financijske potrebe do 2028. već su osigurane, idući značajni strateški projekt vezan uz željeznice koštat će 2,5 milijardi eura (tportal)
  • Tvorac popularne Roombe, pionira kućne robotike iRobot, proglasio bankrot, preuzimaju ga Kinezi (Bug)
  • Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće, najgledanije i – najbogatije (Poslovni)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Otac i sin u Australiji napali Židove, ubijeno 16 ljudi, među njima i stariji napadač. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina, Islamska zajednica Australije osudila zločin (Index)
  • Hrvatska bi uskoro mogla dobiti rendžere s ovlastima kakve dosad nismo vidjeli, bili bi ustrojeni po uzoru na službe koje postoje u Španjolskoj i Italiji… oni bi radili na sprječavanju ilegalnih radnji, poput zatrpavanja medicinskog otpada u prirodi ili krađe artefakata s arheoloških nalazišta (Jutarnji)
  • Rusija je prošlog tjedna blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu sadržaja koje se objavljuje privremeno, što je još jedna u nizu zapadnih platformi koje je Kremlj zabranio radi ratne cenzure. Invazija na Ukrajinu snažno je preoblikovala društvene mreže u Rusiji. Političke, tehnološke i društvene promjene bile su brze i duboke, a zajedno su stvorile gotovo potpuno rusificiran i kontroliran online prostor (tportal)
  • Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje (HRT)
  • Svečano je otvoren obnovljeni Atelijer “Meštrović” (HRT)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • Zelenski: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u (HRT)
  • Koliko je blizu gradnja novog zagrebačkog kvarta na Črnomercu? Na mjestu nekadašnje Ciglane planira se veliki stambeni kompleks s oko tisuću stanova, investitori čekaju zeleno svjetlo gradske vlasti (Index)
  • Državni tajnik Ministarstva rada: Iz inozemstva se vraća sve više Hrvata. Čak 10.000 godišnje (Danica)
  • Pariz otvara najdulju gradsku žičaru u Europi (HRT)
  • HNL: Dinamo uvjerljivo dobio Slaven Belupo u uzbudljivoj utakmici na gostovanju 2:5 (tportal ima snimke golova) Utakmica Istre i Rijeke prekinuta zbog magle nakon 20 minuta, danas se neće nastaviti (Index)
  • Pogled u kuću koja je dobila prestižnu nagradu Piranesi: Kuća i pčelinjak – projekt iz Mađarske. ​Autori su Péter Szabó i Emese Galamb, osnivači OKKA arhitekata, malog, ali cijenjenog studija iz Budimpešte (Haus)
Nedjelja (18:00)

Brze i kratke

  • Napad na Židove na plaži u Sydneyju gdje se održavala proslava Hanuke. 12 mrtvih, među njima i jedan napadač (Index)
  • Ekonomist Mladen Vedriš, prvi gradonačelnik Zagreba nakon osamostaljenja, prognozirao cijene nekretnina u Hrvatskoj 2028. godine: za stabilnost hrvatske građevine ključna će biti ulaganja u željeznicu kao i poticana stanogradnja (Index, Poslovni)
  • Može li slučaj Epstein potopiti Trumpa? Ankete pokazuju da samo 18% Amerikanaca vjeruje da je “donekle” ili “vrlo” vjerojatno da Trump nije znao za Epsteinove navodne zločine (Večernji)
  • Koliko dajemo dodatno za zdravlje? Prosječna osoba u EU plaćala je 542 eura godišnje iz vlastitog džepa, a u slučaju bolesti i 2000 eura godišnje (Euronews, Nacional)
  • Kirurg Dragan Schwarz sasvim otvoreno: ‘Užasno je to što moji pacijenti moraju dizati kredit da bi ostali živi‘ (tportal)
  • Pijete kavu svaki dan? Ona može imati i ozbiljne zdravstvene prednosti… i nekoliko upozorenja: Budniji ste, fokusiraniji i mentalno “oštriji”, bogata je antioksidansima, a povoljno utječe i na krvne žile… no, preporuka je da se ne pije više od 400 mg, a i nije je pametno pretvoriti u milkshake, preporučljivo je piti uz filtriranu vodu (Večernji)
Nedjelja (12:00)

Brze i kratke

  • Dvoje ubijenih i devet ranjenih na sveučilištu Brown u Providenceu u SAD-u (Rhode Island). Objavljena snimka napadača (Index)
  • Potonuli ruski prihodi od nafte i plina za 4,39 milijardi dolara, razlog globalno smanjenje cijena nafte i jačanje rublja (Index)
  • Opet pomaknut rok za dovršetak megaprojekta željezničke pruge od Križevaca do mađarske granice, HŽ: “Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine“(Danica)
  • Usporedili cijene na adventima u regiji – Budimpešta i Beč nešto skuplji, u Zagrebu slično kao u Ljubljani (N1)
  • Johnny Štulić iznenadio ljude novom verzijom kultne pjesme Bez mene (Index)