Hrvatska kupuje 420 vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030. Index
10 najboljih “idiota” (Point-and-Shoot fotića): 1. Fujifilm X half, 2. Ricoh GR IV, 4. Fujifilm X100VI, 7. Sony RX100 VII… Fstoppers
U Srbiji krenuo juriš na mjenjačnice. Sada se moraju na vrijeme rezervirati euri. To je rezultat panike zbog krize oko NIS-a i mogućeg proširenja američkih sankcija na banke. Deutsche Welle
Plenković: ‘Iduća ambicija je prosječna plaća od 1600 eura do kraja mandata‘ Tportal
Slavoj Žižek: Kad je komunizam jedina opcija – Dezorganiziran i neučinkovit odgovor na krizu s vodom u Iranu trebao bi biti upozorenje svima. Kako sve više društava bude dolazilo do granica onoga što planet može podnijeti, suočit će se s prijetnjama vlastitom opstanku, a reakcije koje su se nekoć činile drastičnima ili utopijskima počet će izgledati kao zdrav razum. Original na engleskom, prijevod (srpski) na Peščaniku.
I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti. Tportal
Lukašenko: Ako se mir u Ukrajini ne dogovori, čeka nas globalni sukob (tportal), Bloomberg: Amerika sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan (Index)
Bitcoin u slobodnom padu: Cijena se srušila za gotovo 30.000 eura, što stoji iza velikog kraha? Rezultat “savršene oluje” na tržištu: opća rasprodaja na širim financijskim tržištima, koja se očito prelila i na svijet kriptovaluta… Dodatnu nervozu unijela je neizvjesnost oko budućih poteza američkih Federalnih rezervi (Poslovni)
Grad Zagreb želi otkupiti zapuštenu, nikad dovršenu zgradu uz Kulturni centar Dubrava za oko sedam milijuna eura kako bi nakon gotovo 50 godina riješio imovinskopravne odnose i prostor prenamijenio u knjižnicu, dvorane i nove sadržaje za kulturu i zajednicu (Večernji)
Pogledajte što sve 2026. donosi umirovljenicima: Nekima će mirovina solidno porasti (tportal)
Rolling Stonesi otkazali turneju za 2026. godinu, Keith Richards (82) nije bio u mogućnosti ‘obvezati se’ na izazove koje ona nosi (Ravno do dna)
Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (tportal)
Trump objavio kako naređuje “potpunu i sveobuhvatnu” blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venezueli (Index), vlast je proglasio terorističkom organizacijom (tportal)
S pregovorima o Ukrajini Berlin se vraća na diplomatsku svjetsku pozornicu. No time kancelar Merz preuzima rizik mogućeg neuspjeha vodeće uloge koju si je sam odabrao, ostaje pitanje zamrznute ruske imovine (DW)
Nakon masakra na plaži u Sydneyju Australci hitno mijenjaju zakone o oružju (tportal)
Plenković tvrdi da ne može biti održan referendum o zakonu koji je već donesen, Faktograf podsjeća da je jedan takav slučaj već doživio i – izgubio: referendumskom inicijativom 2019. propala mu je namjera podizanja dobi za odlazak u starosnu mirovinu na 67 godina, N1 donosi još statistike
HEP bi mogao kazniti Grad Zagreb i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima s 15 tisuća eura zbog krađe struje na Vrbiku (Nacional)
Dodijeljene Nobelove nagrade za fiziku, kemiju, medicinu i književnost (HRT)
Počeo je blagoslov obitelji kojeg svećenici obavljaju u vrijeme adventa. Idućih dana, sve do blagdana Sveta Tri Kralja, blagoslov bi trebalo dobiti oko 750.000 katoličkih obitelji u Hrvatskoj… Crkva bi mogla, prema grubim procjenama, uprihoditi između 15 i 20 milijuna eura (Danica)
Obnova Kina Europa kasni, gradska vlast navodi niz tehničkih problema vezanih uz samu organizaciju gradilišta (Jutarnji)
SAD nudi Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao dio NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak. Ponuda je najsnažnije i najeksplicitnije sigurnosno obećanje koje je Trumpova administracija dala Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: Prihvatite ga sada ili sljedeća verzija neće biti tako velikodušna, objavio je Politico (Nacional)
Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montaže govora (HRT)
Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara (HRT)
Dignuta optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine, radi se o naručenom ubojstvu iz ljubomore, ubojica bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku (Index)
Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju (N1)
Država masovno zapošljava: Traži se veliki broj ljudi za ministarstva, carinske uprave, sudove, zatvore, DHZ… (Poslovni)
Zgrada Vjesnika bi mogla biti uklonjena tek za godinu dana? Bačić: Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera, a ukupno je pristiglo 18 ponuda s cijenom od 1,80 do 5,5 milijuna eura te s rokom trajanja radova od jednog do 12 mjeseci, veći dio ponuda nudi strojno uklanjanje, a manji miniranje (tportal)
Policija: Sin je odgovoran za smrt Roba Reinera i supruge, navodno prethodila žestoka svađa između oca i sina na božićnoj zabavi Conana O’Briena večer prije (Index)
Kreće obnova zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu, koštat će 28 milijuna eura (tportal)
Izglasali nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, odnosno, kako ih nazivaju – “Bačićeve zakone” (N1), SDP, Možemo!, Centar, GLAS i DOSIP tražit će ocjenu ustavnosti sva tri zakona, Hajdaš Dončić poručuje: Spremni smo za referendum (Index)
BiH – Političke blokade i nacionalni interesi kao ritual – blokada graničnog prijelaza Gradiška, vrijednog desetke milijuna eura, samo je kap u moru pregovaračkih moneta u BiH. Političke elite usavršile su način da kroz etničke kvote i veto-mehanizme dobiju sve što žele (DW)
Projekt nizinske pruge prema Rijeci ove je godine ušao u aktivnu fazu projektiranja i pripremne gradnje, a sve financijske potrebe do 2028. već su osigurane, idući značajni strateški projekt vezan uz željeznice koštat će 2,5 milijardi eura (tportal)
Tvorac popularne Roombe, pionira kućne robotike iRobot, proglasio bankrot, preuzimaju ga Kinezi (Bug)
Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće, najgledanije i – najbogatije (Poslovni)
Otac i sin u Australiji napali Židove, ubijeno 16 ljudi, među njima i stariji napadač. Najmlađa ubijena osoba imala je 10, a najstarija 87 godina, Islamska zajednica Australije osudila zločin (Index)
Hrvatska bi uskoro mogla dobiti rendžere s ovlastima kakve dosad nismo vidjeli, bili bi ustrojeni po uzoru na službe koje postoje u Španjolskoj i Italiji… oni bi radili na sprječavanju ilegalnih radnji, poput zatrpavanja medicinskog otpada u prirodi ili krađe artefakata s arheoloških nalazišta (Jutarnji)
Rusija je prošlog tjedna blokirala pristup Snapchatu, društvenoj mreži za razmjenu sadržaja koje se objavljuje privremeno, što je još jedna u nizu zapadnih platformi koje je Kremlj zabranio radi ratne cenzure. Invazija na Ukrajinu snažno je preoblikovala društvene mreže u Rusiji. Političke, tehnološke i društvene promjene bile su brze i duboke, a zajedno su stvorile gotovo potpuno rusificiran i kontroliran online prostor (tportal)
Jubilarno deseto izdanje utrke Zagreb Advent Run održano je u nedjelju u središtu Zagreba, a okupilo je rekordnih 5000 kostimiranih trkača iz 32 zemlje (HRT)
Svečano je otvoren obnovljeni Atelijer “Meštrović” (HRT)
Zelenski: Ukrajina se odriče ambicije o članstvu u NATO-u (HRT)
Koliko je blizu gradnja novog zagrebačkog kvarta na Črnomercu? Na mjestu nekadašnje Ciglane planira se veliki stambeni kompleks s oko tisuću stanova, investitori čekaju zeleno svjetlo gradske vlasti (Index)
Državni tajnik Ministarstva rada: Iz inozemstva se vraća sve više Hrvata. Čak 10.000 godišnje (Danica)
Pariz otvara najdulju gradsku žičaru u Europi (HRT)
HNL: Dinamo uvjerljivo dobio Slaven Belupo u uzbudljivoj utakmici na gostovanju 2:5 (tportal ima snimke golova) Utakmica Istre i Rijeke prekinuta zbog magle nakon 20 minuta, danas se neće nastaviti (Index)
Pogled u kuću koja je dobila prestižnu nagradu Piranesi: Kuća i pčelinjak – projekt iz Mađarske. Autori su Péter Szabó i Emese Galamb, osnivači OKKA arhitekata, malog, ali cijenjenog studija iz Budimpešte (Haus)