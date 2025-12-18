Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (20:00)

Brze i kratke

  • U Gospiću niče tvornica za obradu litija – bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš. N1
  • Obitelj Roba Reinera navodno povukla potez koji je zgrozio sve: Novac iz ostavštine (200 mil. dolara) ide na obranu ubojice, sina Nicka Reinera. Tportal
  • 2026. donosi pogodnosti za sadašnje i buduće umirovljenike: Trajni dodatak za sve umirovljenike u visini od šest eura po godini staža, fleksibilniji odlazak u mirovinu, rast onih najnižih i promjenu formule za usklađivanje njihova rasta. Tportal
  • Novi zakon o klima-uređajima bio je izazvao buru u javnosti, kazne za novopostavljene klime kreću se između 5.000 i 10.000 eura za neposlušne montažere klima te od 1.000 do 5.500 eura za vlasnike. Jutarnji je pitao koliko je kazni izdano: Ni jedna, ali istražuju pet komada…
  • Predsjenih RH Milanović u posjeti Slovačkoj i u srdačnom susretu s Ficom: “Teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, su stvar Ukrajine. Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa.” N1

Danas (16:00)

Brze i kratke

  • EU traži od zapadnog Balkana da riješi pitanja iz prošlosti: Složili se svi osim Srbije. Tportal
  • YouTube je dobio ekskluzivna prava za prijenos dodjele Oscara počevši od 2029. godine čime je prekinuta gotovo neprekinuta tradicija televizijskog prijenosa ABC mreže. Tportal
  • Amazon pregovara o ulaganju većem od 10 milijardi dolara u OpenAI (kreatora ChatGPT-a). Ako se dogovor zaključi, vrijednost OpenAI-a mogla bi porasti iznad 500 milijardi dolara. Tportal
  • Snažni arktički val 23. prosinca pogodit će Europu, past će pola metra snijega, a temperatura pada na -10. Za Hrvatsku veće oborine zasad (po sedmodnevnim prognozama) nisu na vidiku. Jutarnji
  • Slovenija ima 9. najuspješniju ekonomiju na svijetu po Harvard University’s Atlas of Economic Complexity. Hrvatska je na 32. mjestu.
  • Gripa u Hrvatskoj sve više uzima maha: prijavljeno 14.342 oboljelih, od toga je čak polovina, ukupno 7251 prijava, zaprimljena prošli tjedan. 24 sata. Graf broja prijavljenih slučajeva s Jutarnjeg

Danas (14:00)

Brze i kratke

  • EU odustaje od zabrane dizelaša i benzinaca od 2035. i da od tada svi novi automobili moraju biti električni. Prijedlog još trebaju potvrditi europske vlade i Europski parlament. Jutarnji
  • Nick Cave & The Bad Seeds objavili novi album uživo “Live God”album s kojim dolaze u pulsku Arenu, snažno svjedočanstvo s turneje “The Wild God Tour”, koja je tijekom 2024. i 2025. godine oduševila publiku diljem UK, Europe i Sjeverne Amerike. N1. Snimku koncerta iz Pariza HRT donosi za Novu godinu.
  • Nakon Rusije i Kina stala uz Venezuelu zbog Trumpovih poteza: “To je jednostrano maltretiranje!” Kina je najveći kupac venezuelske sirove nafte, koja čini otprilike 4% njezinog uvoza, s isporukama u prosincu na putu da u prosjeku premaše 600.000 barela dnevno. N1
  • Srpski ministar informiranja Bratina: Hrvatska se mora kazniti. Kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem zbog “stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina“, dodajući da se odgovornost proteže i na razdoblje socijalizma. N1
  • Zašto Vučić nije otišao u Bruxelles na današnji Samit Europske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i koliko će to koštati Srbiju? I to svega sedam dana nakon što je na sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, pun entuzijazma, predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Europsku uniju. N1
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska kupuje 420 vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030. Index
  • 10 najboljih “idiota” (Point-and-Shoot fotića): 1. Fujifilm X half, 2. Ricoh GR IV, 4. Fujifilm X100VI, 7. Sony RX100 VII… Fstoppers
  • U Srbiji krenuo juriš na mjenjačnice. Sada se moraju na vrijeme rezervirati euri. To je rezultat panike zbog krize oko NIS-a i mogućeg proširenja američkih sankcija na banke. Deutsche Welle
  • Plenković: ‘Iduća ambicija je prosječna plaća od 1600 eura do kraja mandataTportal
  • Slavoj Žižek: Kad je komunizam jedina opcija – Dezorganiziran i neučinkovit odgovor na krizu s vodom u Iranu trebao bi biti upozorenje svima. Kako sve više društava bude dolazilo do granica onoga što planet može podnijeti, suočit će se s prijetnjama vlastitom opstanku, a reakcije koje su se nekoć činile drastičnima ili utopijskima počet će izgledati kao zdrav razum. Original na engleskom, prijevod (srpski) na Peščaniku.
  • I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti. Tportal
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Njemački stručnjak: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu, nego na granicu s NATO-om! Čekaju nas kritične dvije godine (Jutarnji)
  • Za željezničku infrastrukturu u iduće dvije godine uložit će se više od milijardu eura (Poslovni)
  • U Gospiću se gradi tvornica za preradu litija: Građani i vlasti zabrinuti (tportal)
  • Najzapadniji zagrebački most – Podsusedski, napokon ide u obnovu, stupovi su mu izgrađeni 1914. godine, koštat će 3,6 milijuna eura (N1)
  • Domaćin Eurosonga kaže da neće prigušiti moguće zvižduke na nastup Izraela (HRT)
  • Podignuta optužnica: Nicku Reineru, sinu redatelja Roba Reinera, prijeti smrtna kazna zbog ubojstva roditelja (Nacional)
  • Prodaju se nekretnine i zemljišta tvrtke Radimira Čačića, HBOR dobiva tek djelić potraživanja – 390.000 eura, a potražuje 8,3 milijuna (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Lukašenko: Ako se mir u Ukrajini ne dogovori, čeka nas globalni sukob (tportal), Bloomberg: Amerika sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan (Index)
  • Bitcoin u slobodnom padu: Cijena se srušila za gotovo 30.000 eura, što stoji iza velikog kraha? Rezultat “savršene oluje” na tržištu: opća rasprodaja na širim financijskim tržištima, koja se očito prelila i na svijet kriptovaluta… Dodatnu nervozu unijela je neizvjesnost oko budućih poteza američkih Federalnih rezervi (Poslovni)
  • Grad Zagreb želi otkupiti zapuštenu, nikad dovršenu zgradu uz Kulturni centar Dubrava za oko sedam milijuna eura kako bi nakon gotovo 50 godina riješio imovinskopravne odnose i prostor prenamijenio u knjižnicu, dvorane i nove sadržaje za kulturu i zajednicu (Večernji)
  • Pogledajte što sve 2026. donosi umirovljenicima: Nekima će mirovina solidno porasti (tportal)
  • Rolling Stonesi otkazali turneju za 2026. godinu, Keith Richards (82) nije bio u mogućnosti ‘obvezati se’ na izazove koje ona nosi (Ravno do dna)
  • Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (tportal)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio kako naređuje “potpunu i sveobuhvatnu” blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venezueli (Index), vlast je proglasio terorističkom organizacijom (tportal)
  • S pregovorima o Ukrajini Berlin se vraća na diplomatsku svjetsku pozornicu. No time kancelar Merz preuzima rizik mogućeg neuspjeha vodeće uloge koju si je sam odabrao, ostaje pitanje zamrznute ruske imovine (DW)
  • Nakon masakra na plaži u Sydneyju Australci hitno mijenjaju zakone o oružju (tportal)
  • Plenković tvrdi da ne može biti održan referendum o zakonu koji je već donesen, Faktograf podsjeća da je jedan takav slučaj već doživio i – izgubio: referendumskom inicijativom 2019. propala mu je namjera podizanja dobi za odlazak u starosnu mirovinu na 67 godina, N1 donosi još statistike
  • HEP bi mogao kazniti Grad Zagreb i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima s 15 tisuća eura zbog krađe struje na Vrbiku (Nacional)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Nova akcija USKOK-a: Pronađena velika količina kokaina skrivena među nektarinama (Nacional)
  • Tomašević: Po kojoj bismo logici mi mogli smanjiti porez na dohodak? Proračun raste manje od planirane stope inflacije (Index)
  • Treći Adventski ceker u Zagrebu (Agroklub)
  • Dodijeljene Nobelove nagrade za fiziku, kemiju, medicinu i književnost (HRT)
  • Počeo je blagoslov obitelji kojeg svećenici obavljaju u vrijeme adventa. Idućih dana, sve do blagdana Sveta Tri Kralja, blagoslov bi trebalo dobiti oko 750.000 katoličkih obitelji u Hrvatskoj… Crkva bi mogla, prema grubim procjenama, uprihoditi između 15 i 20 milijuna eura (Danica)
  • Obnova Kina Europa kasni, gradska vlast navodi niz tehničkih problema vezanih uz samu organizaciju gradilišta (Jutarnji)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • SAD nudi Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao dio NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak. Ponuda je najsnažnije i najeksplicitnije sigurnosno obećanje koje je Trumpova administracija dala Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: Prihvatite ga sada ili sljedeća verzija neće biti tako velikodušna, objavio je Politico (Nacional)
  • Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montaže govora (HRT)
  • Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara (HRT)
  • Dignuta optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine, radi se o naručenom ubojstvu iz ljubomore, ubojica bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku (Index)
  • Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju (N1)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Sve više se priča o ratu u EU. Tonči Tadić: Ako Ukrajina padne, Putinu se oslobađa golema vojska (Index)
  • Ovoga bi tjedna, prema najavama, trebala započeti isplata godišnjeg dodatka na mirovinu, iznos ovisi o godinama staža (N1)
  • Serijski brijači: Martina Validžić u Seulu razgovarala s glumcem iz hit serije “Squid Game” (HRT)
  • Pjevačica Anđa Marić javno je progovorila o svom 22-godišnjem sinu koji je nedavno napao dostavljače hrane na ulici: Prije tri mjeseca dala sam uhapsiti sina (Ravno do dna)
  • Domaća božićna drvca i dalje najpoželjnija, unatoč velikom uvozu (HRT)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Država masovno zapošljava: Traži se veliki broj ljudi za ministarstva, carinske uprave, sudove, zatvore, DHZ… (Poslovni)
  • Zgrada Vjesnika bi mogla biti uklonjena tek za godinu dana? Bačić: Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera, a ukupno je pristiglo 18 ponuda s cijenom od 1,80 do 5,5 milijuna eura te s rokom trajanja radova od jednog do 12 mjeseci, veći dio ponuda nudi strojno uklanjanje, a manji miniranje (tportal)
  • Policija: Sin je odgovoran za smrt Roba Reinera i supruge, navodno prethodila žestoka svađa između oca i sina na božićnoj zabavi Conana O’Briena večer prije (Index)
  • Kreće obnova zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu, koštat će 28 milijuna eura (tportal)
  • Nestašica memorije prijeti mobitelimasa 16 GB RAM-a (Bug)
  • Kako pronaći izvore geotermalne energije: Sada pomaže umjetna inteligencija (Revija HAK)