U Gospiću niče tvornica za obradu litija – bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš. N1
Obitelj Roba Reinera navodno povukla potez koji je zgrozio sve: Novac iz ostavštine (200 mil. dolara) ide na obranu ubojice, sina Nicka Reinera. Tportal
2026. donosi pogodnosti za sadašnje i buduće umirovljenike: Trajni dodatak za sve umirovljenike u visini od šest eura po godini staža, fleksibilniji odlazak u mirovinu, rast onih najnižih i promjenu formule za usklađivanje njihova rasta. Tportal
Novi zakon o klima-uređajima bio je izazvao buru u javnosti, kazne za novopostavljene klime kreću se između 5.000 i 10.000 eura za neposlušne montažere klima te od 1.000 do 5.500 eura za vlasnike. Jutarnji je pitao koliko je kazni izdano: Ni jedna, ali istražuju pet komada…
Predsjenih RH Milanović u posjeti Slovačkoj i u srdačnom susretu s Ficom: “Teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, su stvar Ukrajine. Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa.” N1
EU odustaje od zabrane dizelaša i benzinaca od 2035. i da od tada svi novi automobili moraju biti električni. Prijedlog još trebaju potvrditi europske vlade i Europski parlament. Jutarnji
Nick Cave & The Bad Seeds objavili novi album uživo “Live God”album s kojim dolaze u pulsku Arenu, snažno svjedočanstvo s turneje “The Wild God Tour”, koja je tijekom 2024. i 2025. godine oduševila publiku diljem UK, Europe i Sjeverne Amerike. N1. Snimku koncerta iz Pariza HRT donosi za Novu godinu.
Nakon Rusije i Kina stala uz Venezuelu zbog Trumpovih poteza: “To je jednostrano maltretiranje!” Kina je najveći kupac venezuelske sirove nafte, koja čini otprilike 4% njezinog uvoza, s isporukama u prosincu na putu da u prosjeku premaše 600.000 barela dnevno. N1
Srpski ministar informiranja Bratina: Hrvatska se mora kazniti. Kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem zbog “stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina“, dodajući da se odgovornost proteže i na razdoblje socijalizma. N1
Zašto Vučić nije otišao u Bruxelles na današnji Samit Europske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i koliko će to koštati Srbiju? I to svega sedam dana nakon što je na sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, pun entuzijazma, predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Europsku uniju. N1
Hrvatska kupuje 420 vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030. Index
10 najboljih “idiota” (Point-and-Shoot fotića): 1. Fujifilm X half, 2. Ricoh GR IV, 4. Fujifilm X100VI, 7. Sony RX100 VII… Fstoppers
U Srbiji krenuo juriš na mjenjačnice. Sada se moraju na vrijeme rezervirati euri. To je rezultat panike zbog krize oko NIS-a i mogućeg proširenja američkih sankcija na banke. Deutsche Welle
Plenković: ‘Iduća ambicija je prosječna plaća od 1600 eura do kraja mandata‘ Tportal
Slavoj Žižek: Kad je komunizam jedina opcija – Dezorganiziran i neučinkovit odgovor na krizu s vodom u Iranu trebao bi biti upozorenje svima. Kako sve više društava bude dolazilo do granica onoga što planet može podnijeti, suočit će se s prijetnjama vlastitom opstanku, a reakcije koje su se nekoć činile drastičnima ili utopijskima počet će izgledati kao zdrav razum. Original na engleskom, prijevod (srpski) na Peščaniku.
I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti. Tportal
Lukašenko: Ako se mir u Ukrajini ne dogovori, čeka nas globalni sukob (tportal), Bloomberg: Amerika sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan (Index)
Bitcoin u slobodnom padu: Cijena se srušila za gotovo 30.000 eura, što stoji iza velikog kraha? Rezultat “savršene oluje” na tržištu: opća rasprodaja na širim financijskim tržištima, koja se očito prelila i na svijet kriptovaluta… Dodatnu nervozu unijela je neizvjesnost oko budućih poteza američkih Federalnih rezervi (Poslovni)
Grad Zagreb želi otkupiti zapuštenu, nikad dovršenu zgradu uz Kulturni centar Dubrava za oko sedam milijuna eura kako bi nakon gotovo 50 godina riješio imovinskopravne odnose i prostor prenamijenio u knjižnicu, dvorane i nove sadržaje za kulturu i zajednicu (Večernji)
Pogledajte što sve 2026. donosi umirovljenicima: Nekima će mirovina solidno porasti (tportal)
Rolling Stonesi otkazali turneju za 2026. godinu, Keith Richards (82) nije bio u mogućnosti ‘obvezati se’ na izazove koje ona nosi (Ravno do dna)
Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (tportal)
Trump objavio kako naređuje “potpunu i sveobuhvatnu” blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji plove prema Venezueli (Index), vlast je proglasio terorističkom organizacijom (tportal)
S pregovorima o Ukrajini Berlin se vraća na diplomatsku svjetsku pozornicu. No time kancelar Merz preuzima rizik mogućeg neuspjeha vodeće uloge koju si je sam odabrao, ostaje pitanje zamrznute ruske imovine (DW)
Nakon masakra na plaži u Sydneyju Australci hitno mijenjaju zakone o oružju (tportal)
Plenković tvrdi da ne može biti održan referendum o zakonu koji je već donesen, Faktograf podsjeća da je jedan takav slučaj već doživio i – izgubio: referendumskom inicijativom 2019. propala mu je namjera podizanja dobi za odlazak u starosnu mirovinu na 67 godina, N1 donosi još statistike
HEP bi mogao kazniti Grad Zagreb i Ustanovu za upravljanje sportskim objektima s 15 tisuća eura zbog krađe struje na Vrbiku (Nacional)
Dodijeljene Nobelove nagrade za fiziku, kemiju, medicinu i književnost (HRT)
Počeo je blagoslov obitelji kojeg svećenici obavljaju u vrijeme adventa. Idućih dana, sve do blagdana Sveta Tri Kralja, blagoslov bi trebalo dobiti oko 750.000 katoličkih obitelji u Hrvatskoj… Crkva bi mogla, prema grubim procjenama, uprihoditi između 15 i 20 milijuna eura (Danica)
Obnova Kina Europa kasni, gradska vlast navodi niz tehničkih problema vezanih uz samu organizaciju gradilišta (Jutarnji)
SAD nudi Ukrajini sigurnosna jamstva slična onima koja bi dobila kao dio NATO-a, rekli su američki dužnosnici u ponedjeljak. Ponuda je najsnažnije i najeksplicitnije sigurnosno obećanje koje je Trumpova administracija dala Ukrajini, ali dolazi s implicitnim ultimatumom: Prihvatite ga sada ili sljedeća verzija neće biti tako velikodušna, objavio je Politico (Nacional)
Trump tuži BBC za 10 milijardi dolara zbog montaže govora (HRT)
Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara (HRT)
Dignuta optužnica protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine, radi se o naručenom ubojstvu iz ljubomore, ubojica bivši pripadnik Počasno-zaštitne bojne na Pantovčaku (Index)
Liječnik o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Neprihvatljiva mjera. Građani dovoljno izdvajaju (N1)
Država masovno zapošljava: Traži se veliki broj ljudi za ministarstva, carinske uprave, sudove, zatvore, DHZ… (Poslovni)
Zgrada Vjesnika bi mogla biti uklonjena tek za godinu dana? Bačić: Zatražili smo informativne ponude za uklanjanje nebodera, a ukupno je pristiglo 18 ponuda s cijenom od 1,80 do 5,5 milijuna eura te s rokom trajanja radova od jednog do 12 mjeseci, veći dio ponuda nudi strojno uklanjanje, a manji miniranje (tportal)
Policija: Sin je odgovoran za smrt Roba Reinera i supruge, navodno prethodila žestoka svađa između oca i sina na božićnoj zabavi Conana O’Briena večer prije (Index)
Kreće obnova zgrade Pravnog fakulteta u Zagrebu, koštat će 28 milijuna eura (tportal)