Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata, ali ne svi odjednom – navodno zbog zaštite žrtava (Index)
  • Srbijanski ministar se ispričao zbog izjave o “kažnjavanju Hrvata”, srpska vlada rekla kako njegove izjave ne izražavaju stav vlade (N1)
  • Njemačka je odluku Europske komisije o ublažavanju zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine proglasila velikom pobjedom za svoju automobilsku industriju. No kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao imati sasvim suprotan učinak: dati kineskim proizvođačima dodatno vrijeme da još više učvrste svoju prednost (tportal)
  • Dvostruka igra ‘flote u sjeni’: Bivši vagnerovci odgovorni su za dronove iznad Europe? (tportal)
  • Koncert u čast Arsenu i Matiji Dediću i Gabi Novak, održan u rujnu, Grad Zagreb višestruko je preplatio, kao i proslavu Praznika rada’, tvrdi Nacionalov izvor koji se zbog netransparentnosti Grada Zagreba obratio zastupnicima, ali i DORH-u. Reakcije se čekaju
  • Svi izazovi jedne renovacije: kako je varaždinski par oživio napuštenu kvartovsku samoposlugu u ordinaciju (Haus)

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Rezime EU summita: svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Zelenski dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Trump i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu (Index)
  • Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, održao govor: Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti… istaknuo kako u vojsci nedostaje 4 tisuće ljudi za popunu (Nacional)
  • Sudanci pokušali ući u Hrvatsku, izgubili se na planini u BiH. Zbog promrzlina morali im amputirati noge (Index)
  • Prosječna neto plaća u Hrvatskoj skočila na 1470 eura (Danica)
  • Urban &4 u Areni Zagreb: tri sata autentičnosti za 30 godina karijere (Muzika)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci prvi put napali ruski tanker u Sredozemlju (tportal)
  • Ćimić: HDZ-ova ministrica laže da nije znala za slučaj osječkog psihijatra (Index)
  • Novi Avatar – Fire and Ash: 3,6 rendgena ili na Pandori ništa novo (Ravno do dna)
  • Puhovski za N1: Piletić se pojavio na ekranu i rekao da ne postoji. Odustao je od sebe samog i to je strašno, a Vlada nema što propitivati odluku Ustavnog suda
  • Nevjerojatni prizori iz pustinje: Dubai pod vodom, ulice postale rijeke (tportal)
  • Veći dio Zagreba jutros ostao bez grijanja i tople vode, ponovna isporuka nekoliko sati nakon što otklone kvar (N1)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine nego iz proračuna EU (tportal)
  • Hanfa kaznila Martinu Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama, poslala joj upozorenje (Index)
  • Trump opet govori o sebi u trećem licu, spominje i “Trump derangement syndrome” (TDS), koji opisuje snažne negativne reakcije na njega kod drugih osoba… psiholozi kažu kako ljudi najčešće govore u trećem licu kada su kritični prema sebi ili kada se žele osjećati bolje (Index)
  • Poduzetnici iz Velike Gorice ostvarili su gotovo četiri milijarde eura prihoda, uz neto dobit od više od 200 milijuna eura. To Goricu stavlja na četvrto mjesto u Hrvatskoj po prihodima i treću po dobiti… Tijekom posljednjih deset godina Velika Gorica doživjela je snažan gospodarski uzlet potaknut modernizacijom gospodarskih zona (Večernji)
  • Prema potrošnji kućanstava, Hrvati su među siromašnijima u EU (Danica)
Jučer (00:00)

Brze i kratke, noćne

  • Kina uvodi PDV na kondome od 13%. Dosad su bili izuzeti. 24 sata
  • Georgina o Ronaldovoj prosidbi: ‘To je najmanje što je mogao ponuditi nakon 10 godina veze.’ Ronaldo ju je zaprosio dijamantnim prstenom vrijednim 3 milijuna dolara. 24 sata
  • Quote of the day by John Lennon: ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality
  • Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok nacisti napadaju. Takvi ljudi vode EU. Index
  • Papa Lav smijenio kardinala Timothyja Dolana s čela Katoličke Crkve u New Yorku koji je Charlieja Kirka nazvao “suvremenim svetim Pavlom”. Novi nadbiskup New Yorka postao je Ronald Hicks, čovjek bliskih stavova papi Lavu XIV. Obojica se protive Trumpovoj prituimigrantskoj i vanjskoj politici. Index
  • Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži. Tportal
  • EU: Trebamo ukinuti granice za vojsku i uvesti ‘vojni Schengen’. 24 sata
  • Redateljica Hana Jušić: ‘Serije su nepopravljivo naštetile filmovima, ali sam uvjerena da ih ne mogu zamijeniti.’ Novi list
Prekjučer (21:00)

Brze i kratke

  • U Gospiću niče tvornica za obradu litija – bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš. N1
  • Obitelj Roba Reinera navodno povukla potez koji je zgrozio sve: Novac iz ostavštine (200 mil. dolara) ide na obranu ubojice, sina Nicka Reinera. Tportal
  • 2026. donosi pogodnosti za sadašnje i buduće umirovljenike: Trajni dodatak za sve umirovljenike u visini od šest eura po godini staža, fleksibilniji odlazak u mirovinu, rast onih najnižih i promjenu formule za usklađivanje njihova rasta. Tportal
  • Novi zakon o klima-uređajima bio je izazvao buru u javnosti, kazne za novopostavljene klime kreću se između 5.000 i 10.000 eura za neposlušne montažere klima te od 1.000 do 5.500 eura za vlasnike. Jutarnji je pitao koliko je kazni izdano: Ni jedna, ali istražuju pet komada…
  • Predsjenih RH Milanović u posjeti Slovačkoj i u srdačnom susretu s Ficom: “Teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, su stvar Ukrajine. Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa.” N1
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • EU traži od zapadnog Balkana da riješi pitanja iz prošlosti: Složili se svi osim Srbije. Tportal
  • YouTube je dobio ekskluzivna prava za prijenos dodjele Oscara počevši od 2029. godine čime je prekinuta gotovo neprekinuta tradicija televizijskog prijenosa ABC mreže. Tportal
  • Amazon pregovara o ulaganju većem od 10 milijardi dolara u OpenAI (kreatora ChatGPT-a). Ako se dogovor zaključi, vrijednost OpenAI-a mogla bi porasti iznad 500 milijardi dolara. Tportal
  • Snažni arktički val 23. prosinca pogodit će Europu, past će pola metra snijega, a temperatura pada na -10. Za Hrvatsku veće oborine zasad (po sedmodnevnim prognozama) nisu na vidiku. Jutarnji
  • Slovenija ima 9. najuspješniju ekonomiju na svijetu po Harvard University’s Atlas of Economic Complexity. Hrvatska je na 32. mjestu.
  • Gripa u Hrvatskoj sve više uzima maha: prijavljeno 14.342 oboljelih, od toga je čak polovina, ukupno 7251 prijava, zaprimljena prošli tjedan. 24 sata. Graf broja prijavljenih slučajeva s Jutarnjeg

Prekjučer (14:00)

Brze i kratke

  • EU odustaje od zabrane dizelaša i benzinaca od 2035. i da od tada svi novi automobili moraju biti električni. Prijedlog još trebaju potvrditi europske vlade i Europski parlament. Jutarnji
  • Nick Cave & The Bad Seeds objavili novi album uživo “Live God”album s kojim dolaze u pulsku Arenu, snažno svjedočanstvo s turneje “The Wild God Tour”, koja je tijekom 2024. i 2025. godine oduševila publiku diljem UK, Europe i Sjeverne Amerike. N1. Snimku koncerta iz Pariza HRT donosi za Novu godinu.
  • Nakon Rusije i Kina stala uz Venezuelu zbog Trumpovih poteza: “To je jednostrano maltretiranje!” Kina je najveći kupac venezuelske sirove nafte, koja čini otprilike 4% njezinog uvoza, s isporukama u prosincu na putu da u prosjeku premaše 600.000 barela dnevno. N1
  • Srpski ministar informiranja Bratina: Hrvatska se mora kazniti. Kao i Ukrajinci moraju platiti teritorijem zbog “stravičnog sudjelovanja u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, te od početka devedesetih godina“, dodajući da se odgovornost proteže i na razdoblje socijalizma. N1
  • Zašto Vučić nije otišao u Bruxelles na današnji Samit Europske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i koliko će to koštati Srbiju? I to svega sedam dana nakon što je na sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, pun entuzijazma, predložio da cijeli Zapadni Balkan zajedno uđe u Europsku uniju. N1
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Hrvatska kupuje 420 vojnih kamiona Tatra za 212 milijuna eura s isporukom do 2030. Index
  • 10 najboljih “idiota” (Point-and-Shoot fotića): 1. Fujifilm X half, 2. Ricoh GR IV, 4. Fujifilm X100VI, 7. Sony RX100 VII… Fstoppers
  • U Srbiji krenuo juriš na mjenjačnice. Sada se moraju na vrijeme rezervirati euri. To je rezultat panike zbog krize oko NIS-a i mogućeg proširenja američkih sankcija na banke. Deutsche Welle
  • Plenković: ‘Iduća ambicija je prosječna plaća od 1600 eura do kraja mandataTportal
  • Slavoj Žižek: Kad je komunizam jedina opcija – Dezorganiziran i neučinkovit odgovor na krizu s vodom u Iranu trebao bi biti upozorenje svima. Kako sve više društava bude dolazilo do granica onoga što planet može podnijeti, suočit će se s prijetnjama vlastitom opstanku, a reakcije koje su se nekoć činile drastičnima ili utopijskima počet će izgledati kao zdrav razum. Original na engleskom, prijevod (srpski) na Peščaniku.
  • I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti. Tportal
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Njemački stručnjak: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu, nego na granicu s NATO-om! Čekaju nas kritične dvije godine (Jutarnji)
  • Za željezničku infrastrukturu u iduće dvije godine uložit će se više od milijardu eura (Poslovni)
  • U Gospiću se gradi tvornica za preradu litija: Građani i vlasti zabrinuti (tportal)
  • Najzapadniji zagrebački most – Podsusedski, napokon ide u obnovu, stupovi su mu izgrađeni 1914. godine, koštat će 3,6 milijuna eura (N1)
  • Domaćin Eurosonga kaže da neće prigušiti moguće zvižduke na nastup Izraela (HRT)
  • Podignuta optužnica: Nicku Reineru, sinu redatelja Roba Reinera, prijeti smrtna kazna zbog ubojstva roditelja (Nacional)
  • Prodaju se nekretnine i zemljišta tvrtke Radimira Čačića, HBOR dobiva tek djelić potraživanja – 390.000 eura, a potražuje 8,3 milijuna (Jutarnji)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Lukašenko: Ako se mir u Ukrajini ne dogovori, čeka nas globalni sukob (tportal), Bloomberg: Amerika sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan (Index)
  • Bitcoin u slobodnom padu: Cijena se srušila za gotovo 30.000 eura, što stoji iza velikog kraha? Rezultat “savršene oluje” na tržištu: opća rasprodaja na širim financijskim tržištima, koja se očito prelila i na svijet kriptovaluta… Dodatnu nervozu unijela je neizvjesnost oko budućih poteza američkih Federalnih rezervi (Poslovni)
  • Grad Zagreb želi otkupiti zapuštenu, nikad dovršenu zgradu uz Kulturni centar Dubrava za oko sedam milijuna eura kako bi nakon gotovo 50 godina riješio imovinskopravne odnose i prostor prenamijenio u knjižnicu, dvorane i nove sadržaje za kulturu i zajednicu (Večernji)
  • Pogledajte što sve 2026. donosi umirovljenicima: Nekima će mirovina solidno porasti (tportal)
  • Rolling Stonesi otkazali turneju za 2026. godinu, Keith Richards (82) nije bio u mogućnosti ‘obvezati se’ na izazove koje ona nosi (Ravno do dna)
  • Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja (tportal)