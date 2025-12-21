Američka Obalna straža zaplijenila je jučer u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja (Index)
Nestali neki dokumenti iz Epsteinovih spisa. Otkriven Trumpov poziv, SMS-ovi o djevojkama… (Index)
Uznemirujuće snimke: Strašne posljedice pirotehnike u rukama djece, teške opekline, amputirani prsti, oštećenja vida – posljedice ostaju za cijeli život.. (HRT), o pirotehnici se ponovno priča nakon što je dječaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta lijeve ruke (HRT)
Epidemija kratkovidnosti: Ne izlagati djecu do dvije godine ekranima, a do pete samo jedan sat (Nacional)
Novi predsjednik HSS-a je Darko Vuletić, Krešo Beljak se nije više kandidirao: “Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore” (N1)
BBB Tomaševiću: ‘Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?’ (Nacional)
Čile je postala još jedna južnoamerička zemlja kojom vlada desnica nakon Argentine, Bolivije i Ekvadora, na predsjedničkim izborima pobijedio je José Antonio Kast, ultrakonzervativac i pobornik Pinochetove diktature (Novosti)
Broj zaposlenih u studenom pao za 1,1 posto, najviše u ugostiteljstvu i turizmu (Poslovni)
Zapadni dio grada Zagreba, na području oko Jaruna, jutros se probudio bez električne energije, sad je bio kvar na trafostanici (Jutarnji)
Liječnica: 90% srčanih udara povezano je s jednom jutarnjom navikom (nije povezana s hranom) – mirovanjem u krevetu još neko vrijeme pa odjednom žurba. Umjesto toga preporučuje se ketanje odmah nakon buđenja (Index)
Anthonyju Joshui trebalo je šest rundi da nokautira YouTubera i boksačkog početnika Jakea Paula u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u povijesti boksa (Index)
Hrvati bi do kraja 2025. u zlato mogli uložiti rekordnih milijardu eura (Lider)
AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca (Bug)
U Hrvatskoj je trenutačno oko 13.600 radnika s Filipina, po čemu su druga najbrojnija skupina izvan Europe. 36% su žene, što je znatno više od drugih skupina… provedeno istraživanje kako se ovdje osjećaju: premda žele ostati, nose se sa stresom koji proizlazi iz jezičnih barijera, diskriminacije i udaljenosti od obitelji (Index)
Za europske banke 2025. je najbolja godina ikad: sve banke u indeksu su u plusu, a dio njih je vrijednost povećao i više nego dvostruko (Lider)
U dijelu Hrvatske na Badnjak i na Božić mogao bi pasti snijeg (tportal)
Sarajevo (opet) među najzagađenijim gradovima u svijetu – Indeks kvalitete zraka u Sarajevu u srijedu, 17. prosinca, iznosio je 355, dok se sve vrijednosti iznad 300 smatraju opasnima po zdravlje. Koncentracije štetnih čestica u zraku pogoršavaju simptome bolesti dišnih organa i izazivaju probleme čak i kod potpuno zdravih osoba (DW)
Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata, ali ne svi odjednom – navodno zbog zaštite žrtava (Index)
Srbijanski ministar se ispričao zbog izjave o “kažnjavanju Hrvata”, srpska vlada rekla kako njegove izjave ne izražavaju stav vlade (N1)
Njemačka je odluku Europske komisije o ublažavanju zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine proglasila velikom pobjedom za svoju automobilsku industriju. No kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao imati sasvim suprotan učinak: dati kineskim proizvođačima dodatno vrijeme da još više učvrste svoju prednost (tportal)
Dvostruka igra ‘flote u sjeni’: Bivši vagnerovci odgovorni su za dronove iznad Europe? (tportal)
Koncert u čast Arsenu i Matiji Dediću i Gabi Novak, održan u rujnu, Grad Zagreb višestruko je preplatio, kao i proslavu Praznika rada’, tvrdi Nacionalov izvor koji se zbog netransparentnosti Grada Zagreba obratio zastupnicima, ali i DORH-u. Reakcije se čekaju
Svi izazovi jedne renovacije: kako je varaždinski par oživio napuštenu kvartovsku samoposlugu u ordinaciju (Haus)
Rezime EU summita: svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Zelenski dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Trump i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu (Index)
Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, održao govor: Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti… istaknuo kako u vojsci nedostaje 4 tisuće ljudi za popunu (Nacional)
Sudanci pokušali ući u Hrvatsku, izgubili se na planini u BiH. Zbog promrzlina morali im amputirati noge (Index)
Prosječna neto plaća u Hrvatskoj skočila na 1470 eura (Danica)
Urban &4 u Areni Zagreb: tri sata autentičnosti za 30 godina karijere (Muzika)
Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine nego iz proračuna EU (tportal)
Hanfa kaznila Martinu Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama, poslala joj upozorenje (Index)
Trump opet govori o sebi u trećem licu, spominje i “Trump derangement syndrome” (TDS), koji opisuje snažne negativne reakcije na njega kod drugih osoba… psiholozi kažu kako ljudi najčešće govore u trećem licu kada su kritični prema sebi ili kada se žele osjećati bolje (Index)
Poduzetnici iz Velike Gorice ostvarili su gotovo četiri milijarde eura prihoda, uz neto dobit od više od 200 milijuna eura. To Goricu stavlja na četvrto mjesto u Hrvatskoj po prihodima i treću po dobiti… Tijekom posljednjih deset godina Velika Gorica doživjela je snažan gospodarski uzlet potaknut modernizacijom gospodarskih zona (Večernji)
Prema potrošnji kućanstava, Hrvati su među siromašnijima u EU (Danica)
Kina uvodi PDV na kondome od 13%. Dosad su bili izuzeti. 24 sata
Georgina o Ronaldovoj prosidbi: ‘To je najmanje što je mogao ponuditi nakon 10 godina veze.’ Ronaldo ju je zaprosio dijamantnim prstenom vrijednim 3 milijuna dolara. 24 sata
Quote of the day by John Lennon: ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality‘
Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok nacisti napadaju. Takvi ljudi vode EU. Index
Papa Lav smijenio kardinala Timothyja Dolana s čela Katoličke Crkve u New Yorku koji je Charlieja Kirka nazvao “suvremenim svetim Pavlom”. Novi nadbiskup New Yorka postao je Ronald Hicks, čovjek bliskih stavova papi Lavu XIV. Obojica se protive Trumpovoj prituimigrantskoj i vanjskoj politici. Index
Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži. Tportal
EU: Trebamo ukinuti granice za vojsku i uvesti ‘vojni Schengen’. 24 sata
Redateljica Hana Jušić: ‘Serije su nepopravljivo naštetile filmovima, ali sam uvjerena da ih ne mogu zamijeniti.’ Novi list
U Gospiću niče tvornica za obradu litija – bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš. N1
Obitelj Roba Reinera navodno povukla potez koji je zgrozio sve: Novac iz ostavštine (200 mil. dolara) ide na obranu ubojice, sina Nicka Reinera. Tportal
2026. donosi pogodnosti za sadašnje i buduće umirovljenike: Trajni dodatak za sve umirovljenike u visini od šest eura po godini staža, fleksibilniji odlazak u mirovinu, rast onih najnižih i promjenu formule za usklađivanje njihova rasta. Tportal
Novi zakon o klima-uređajima bio je izazvao buru u javnosti, kazne za novopostavljene klime kreću se između 5.000 i 10.000 eura za neposlušne montažere klima te od 1.000 do 5.500 eura za vlasnike. Jutarnji je pitao koliko je kazni izdano: Ni jedna, ali istražuju pet komada…
Predsjenih RH Milanović u posjeti Slovačkoj i u srdačnom susretu s Ficom: “Teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, su stvar Ukrajine. Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa.” N1