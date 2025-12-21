Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (22:00)

Brze i kratke

  • Bačićeve zakone’ je podržala i HGK kao i udruga poslodavaca graditeljstva, dok su oporba, arhitekti i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti upozorili na moguće negativne posljedice (Lider)
  • Kina uvodi porez na kontracepcijska sredstva zbog loše demografske situacije – tako se ljude želi potaknuti na više seksa bez zaštite (DW)
  • Hajdaš Dončić u Podcast Inkubatoru: Kandidat za premijera ću biti ja, Milanović će mi pomoći. Frendovi smo (Index)
  • Novi detalji ubojstva kod ribnjaka u Međimurju ovog ljeta, pronašli ubojicu. Smaknuo bratića pucnjem u zatiljak (N1)
  • Požar na obiteljskom gospodarstvu kod Grubišnog Polja uzrokovao veliku štetu, do njega došlo zbog kvara na nestručno postavljenim električnim instalacijama (HRT)
  • SHNL: Dinamo dobio Lokomotivu 2:0 (24 sata), sjajna Istra pobijedila Varaždin i izbila na treće mjesto (Index), Osijek i Slaven bez golova, domaćini na kraju polusezone ostaju na dnu ljestvice (Index), Hajduk pobijedio Vukovar 2:1. Livaja i Rebić dobili crvene kartone  (Index)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Zbog sukoba na tajlandskoj granici u Kambodži raseljeno više od 900.000 ljudi (Index)
  • Šef ukrajinskih špijuna: Putin Europu smatra slabom. Planira napad tri godine ranije od prethodnog plana (N1)
  • Zemljina atmosfera milijardama godina “curi” na Mjesec – naš satelit nema svoju atmosferu, a nova studija sugerira kako mu Zemlja “posuđuje” svoju (Science Alert, Index)
  • Zagrebački bicikli Bajs: Može ih se naći i na Sljemenu, razbijene, plivaju, samo ne voze, a plaćeni su 6000 eura svaki (Nacional)
  • Andrew Tate, kontroverzni influencer, izdominiran i poražen u boksačkom debiju od reality zvijezdei outsidera DeMoora (Index)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Američka Obalna straža zaplijenila je jučer u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja (Index)
  • Nestali neki dokumenti iz Epsteinovih spisa. Otkriven Trumpov poziv, SMS-ovi o djevojkama… (Index)
  • Uznemirujuće snimke: Strašne posljedice pirotehnike u rukama djece, teške opekline, amputirani prsti, oštećenja vida – posljedice ostaju za cijeli život.. (HRT), o pirotehnici se ponovno priča nakon što je dječaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta lijeve ruke (HRT)
  • Epidemija kratkovidnosti: Ne izlagati djecu do dvije godine ekranima, a do pete samo jedan sat (Nacional)
  • Novi predsjednik HSS-a je Darko Vuletić, Krešo Beljak se nije više kandidirao: “Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore” (N1)
  • BBB Tomaševiću:  ‘Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?’ (Nacional)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Čile je postala još jedna južnoamerička zemlja kojom vlada desnica nakon Argentine, Bolivije i Ekvadora, na predsjedničkim izborima pobijedio je José Antonio Kast, ultrakonzervativac i pobornik Pinochetove diktature (Novosti)
  • Broj zaposlenih u studenom pao za 1,1 posto, najviše u ugostiteljstvu i turizmu (Poslovni)
  • Zapadni dio grada Zagreba, na području oko Jaruna, jutros se probudio bez električne energije, sad je bio kvar na trafostanici (Jutarnji)
  • Liječnica: 90% srčanih udara povezano je s jednom jutarnjom navikom (nije povezana s hranom) – mirovanjem u krevetu još neko vrijeme pa odjednom žurba. Umjesto toga preporučuje se ketanje odmah nakon buđenja (Index)
  • Anthonyju Joshui trebalo je šest rundi da nokautira YouTubera i boksačkog početnika Jakea Paula u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u povijesti boksa (Index)
  • Hrvati bi do kraja 2025. u zlato mogli uložiti rekordnih milijardu eura (Lider)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca (Bug)
  • U Hrvatskoj je trenutačno oko 13.600 radnika s Filipina, po čemu su druga najbrojnija skupina izvan Europe. 36% su žene, što je znatno više od drugih skupina… provedeno istraživanje kako se ovdje osjećaju: premda žele ostati, nose se sa stresom koji proizlazi iz jezičnih barijera, diskriminacije i udaljenosti od obitelji (Index)
  • Za europske banke 2025. je najbolja godina ikad: sve banke u indeksu su u plusu, a dio njih je vrijednost povećao i više nego dvostruko (Lider)
  • U dijelu Hrvatske na Badnjak i na Božić mogao bi pasti snijeg (tportal)
  • Sarajevo (opet) među najzagađenijim gradovima u svijetu – Indeks kvalitete zraka u Sarajevu u srijedu, 17. prosinca, iznosio je 355, dok se sve vrijednosti iznad 300 smatraju opasnima po zdravlje. Koncentracije štetnih čestica u zraku pogoršavaju simptome bolesti dišnih organa i izazivaju probleme čak i kod potpuno zdravih osoba (DW)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata, ali ne svi odjednom – navodno zbog zaštite žrtava (Index)
  • Srbijanski ministar se ispričao zbog izjave o “kažnjavanju Hrvata”, srpska vlada rekla kako njegove izjave ne izražavaju stav vlade (N1)
  • Njemačka je odluku Europske komisije o ublažavanju zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine proglasila velikom pobjedom za svoju automobilsku industriju. No kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao imati sasvim suprotan učinak: dati kineskim proizvođačima dodatno vrijeme da još više učvrste svoju prednost (tportal)
  • Dvostruka igra ‘flote u sjeni’: Bivši vagnerovci odgovorni su za dronove iznad Europe? (tportal)
  • Koncert u čast Arsenu i Matiji Dediću i Gabi Novak, održan u rujnu, Grad Zagreb višestruko je preplatio, kao i proslavu Praznika rada’, tvrdi Nacionalov izvor koji se zbog netransparentnosti Grada Zagreba obratio zastupnicima, ali i DORH-u. Reakcije se čekaju
  • Svi izazovi jedne renovacije: kako je varaždinski par oživio napuštenu kvartovsku samoposlugu u ordinaciju (Haus)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Rezime EU summita: svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Zelenski dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Trump i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu (Index)
  • Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, održao govor: Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti… istaknuo kako u vojsci nedostaje 4 tisuće ljudi za popunu (Nacional)
  • Sudanci pokušali ući u Hrvatsku, izgubili se na planini u BiH. Zbog promrzlina morali im amputirati noge (Index)
  • Prosječna neto plaća u Hrvatskoj skočila na 1470 eura (Danica)
  • Urban &4 u Areni Zagreb: tri sata autentičnosti za 30 godina karijere (Muzika)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci prvi put napali ruski tanker u Sredozemlju (tportal)
  • Ćimić: HDZ-ova ministrica laže da nije znala za slučaj osječkog psihijatra (Index)
  • Novi Avatar – Fire and Ash: 3,6 rendgena ili na Pandori ništa novo (Ravno do dna)
  • Puhovski za N1: Piletić se pojavio na ekranu i rekao da ne postoji. Odustao je od sebe samog i to je strašno, a Vlada nema što propitivati odluku Ustavnog suda
  • Nevjerojatni prizori iz pustinje: Dubai pod vodom, ulice postale rijeke (tportal)
  • Veći dio Zagreba jutros ostao bez grijanja i tople vode, ponovna isporuka nekoliko sati nakon što otklone kvar (N1)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine nego iz proračuna EU (tportal)
  • Hanfa kaznila Martinu Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama, poslala joj upozorenje (Index)
  • Trump opet govori o sebi u trećem licu, spominje i “Trump derangement syndrome” (TDS), koji opisuje snažne negativne reakcije na njega kod drugih osoba… psiholozi kažu kako ljudi najčešće govore u trećem licu kada su kritični prema sebi ili kada se žele osjećati bolje (Index)
  • Poduzetnici iz Velike Gorice ostvarili su gotovo četiri milijarde eura prihoda, uz neto dobit od više od 200 milijuna eura. To Goricu stavlja na četvrto mjesto u Hrvatskoj po prihodima i treću po dobiti… Tijekom posljednjih deset godina Velika Gorica doživjela je snažan gospodarski uzlet potaknut modernizacijom gospodarskih zona (Večernji)
  • Prema potrošnji kućanstava, Hrvati su među siromašnijima u EU (Danica)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke, noćne

  • Kina uvodi PDV na kondome od 13%. Dosad su bili izuzeti. 24 sata
  • Georgina o Ronaldovoj prosidbi: ‘To je najmanje što je mogao ponuditi nakon 10 godina veze.’ Ronaldo ju je zaprosio dijamantnim prstenom vrijednim 3 milijuna dolara. 24 sata
  • Quote of the day by John Lennon: ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality
  • Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok nacisti napadaju. Takvi ljudi vode EU. Index
  • Papa Lav smijenio kardinala Timothyja Dolana s čela Katoličke Crkve u New Yorku koji je Charlieja Kirka nazvao “suvremenim svetim Pavlom”. Novi nadbiskup New Yorka postao je Ronald Hicks, čovjek bliskih stavova papi Lavu XIV. Obojica se protive Trumpovoj prituimigrantskoj i vanjskoj politici. Index
  • Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži. Tportal
  • EU: Trebamo ukinuti granice za vojsku i uvesti ‘vojni Schengen’. 24 sata
  • Redateljica Hana Jušić: ‘Serije su nepopravljivo naštetile filmovima, ali sam uvjerena da ih ne mogu zamijeniti.’ Novi list
Četvrtak (21:00)

Brze i kratke

  • U Gospiću niče tvornica za obradu litija – bez dostupnih elaborata o utjecaju na okoliš. N1
  • Obitelj Roba Reinera navodno povukla potez koji je zgrozio sve: Novac iz ostavštine (200 mil. dolara) ide na obranu ubojice, sina Nicka Reinera. Tportal
  • 2026. donosi pogodnosti za sadašnje i buduće umirovljenike: Trajni dodatak za sve umirovljenike u visini od šest eura po godini staža, fleksibilniji odlazak u mirovinu, rast onih najnižih i promjenu formule za usklađivanje njihova rasta. Tportal
  • Novi zakon o klima-uređajima bio je izazvao buru u javnosti, kazne za novopostavljene klime kreću se između 5.000 i 10.000 eura za neposlušne montažere klima te od 1.000 do 5.500 eura za vlasnike. Jutarnji je pitao koliko je kazni izdano: Ni jedna, ali istražuju pet komada…
  • Predsjenih RH Milanović u posjeti Slovačkoj i u srdačnom susretu s Ficom: “Teritorijalni ustupci i teritorijalne koncesije, koje bi Ukrajina trebala napraviti, su stvar Ukrajine. Svaki savjet u smjeru prihvatite ili ne prihvatite u stvari ima jednu dijaboličnu crtu u sebi. Iza takvog stava – nemojte prihvatiti, na primjer, što čujem od mnogih pametnjakovića u Europskoj uniji, stoji još nekoliko stotina leševa.” N1