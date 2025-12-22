Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci na bojištu podigli više od 1000 kilometara protuoklopnih piramida, takozvanih “zmajevih zuba”, te 4300 kilometara tzv. “nevidljivih” prepreka (Index)
  • Unatoč Krašovoj dominaciji, hrvatska industrija slatkiša bilježi golem gubitak (N1)
  • Petero hrvatskih eurozastupnika glasalo protiv sigurnog i dostupnog pobačaja – inicijativa ‘Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj’ skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog, zatražili od EK financijsku potporu državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tome nemaju pristup u svojim državama (Index)
  • Drago Pilsel: Žao mi je što građani Hrvatske nisu svjesni koliko je bila važna mirna reintegracija Podunavlja (Ravno do dna)
  • U utorak napunio Arenu, u nedjelju besplatno svirao za djecu s autizmom i Downom – na Urbanovoj svirci splitskom ulicom se teško moglo proći (Index)
  • Domaće janjetine, mnogima omiljene delicije za Božić, ima sve manje, ali potražnja i cijena ostaju stabilne (HRT)

Slične vijesti

Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Bačićeve zakone’ je podržala i HGK kao i udruga poslodavaca graditeljstva, dok su oporba, arhitekti i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti upozorili na moguće negativne posljedice (Lider)
  • Kina uvodi porez na kontracepcijska sredstva zbog loše demografske situacije – tako se ljude želi potaknuti na više seksa bez zaštite (DW)
  • Hajdaš Dončić u Podcast Inkubatoru: Kandidat za premijera ću biti ja, Milanović će mi pomoći. Frendovi smo (Index)
  • Novi detalji ubojstva kod ribnjaka u Međimurju ovog ljeta, pronašli ubojicu. Smaknuo bratića pucnjem u zatiljak (N1)
  • Požar na obiteljskom gospodarstvu kod Grubišnog Polja uzrokovao veliku štetu, do njega došlo zbog kvara na nestručno postavljenim električnim instalacijama (HRT)
  • SHNL: Dinamo dobio Lokomotivu 2:0 (24 sata), sjajna Istra pobijedila Varaždin i izbila na treće mjesto (Index), Osijek i Slaven bez golova, domaćini na kraju polusezone ostaju na dnu ljestvice (Index), Hajduk pobijedio Vukovar 2:1. Livaja i Rebić dobili crvene kartone  (Index)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Zbog sukoba na tajlandskoj granici u Kambodži raseljeno više od 900.000 ljudi (Index)
  • Šef ukrajinskih špijuna: Putin Europu smatra slabom. Planira napad tri godine ranije od prethodnog plana (N1)
  • Zemljina atmosfera milijardama godina “curi” na Mjesec – naš satelit nema svoju atmosferu, a nova studija sugerira kako mu Zemlja “posuđuje” svoju (Science Alert, Index)
  • Zagrebački bicikli Bajs: Može ih se naći i na Sljemenu, razbijene, plivaju, samo ne voze, a plaćeni su 6000 eura svaki (Nacional)
  • Andrew Tate, kontroverzni influencer, izdominiran i poražen u boksačkom debiju od reality zvijezdei outsidera DeMoora (Index)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Američka Obalna straža zaplijenila je jučer u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja (Index)
  • Nestali neki dokumenti iz Epsteinovih spisa. Otkriven Trumpov poziv, SMS-ovi o djevojkama… (Index)
  • Uznemirujuće snimke: Strašne posljedice pirotehnike u rukama djece, teške opekline, amputirani prsti, oštećenja vida – posljedice ostaju za cijeli život.. (HRT), o pirotehnici se ponovno priča nakon što je dječaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta lijeve ruke (HRT)
  • Epidemija kratkovidnosti: Ne izlagati djecu do dvije godine ekranima, a do pete samo jedan sat (Nacional)
  • Novi predsjednik HSS-a je Darko Vuletić, Krešo Beljak se nije više kandidirao: “Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore” (N1)
  • BBB Tomaševiću:  ‘Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?’ (Nacional)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Čile je postala još jedna južnoamerička zemlja kojom vlada desnica nakon Argentine, Bolivije i Ekvadora, na predsjedničkim izborima pobijedio je José Antonio Kast, ultrakonzervativac i pobornik Pinochetove diktature (Novosti)
  • Broj zaposlenih u studenom pao za 1,1 posto, najviše u ugostiteljstvu i turizmu (Poslovni)
  • Zapadni dio grada Zagreba, na području oko Jaruna, jutros se probudio bez električne energije, sad je bio kvar na trafostanici (Jutarnji)
  • Liječnica: 90% srčanih udara povezano je s jednom jutarnjom navikom (nije povezana s hranom) – mirovanjem u krevetu još neko vrijeme pa odjednom žurba. Umjesto toga preporučuje se ketanje odmah nakon buđenja (Index)
  • Anthonyju Joshui trebalo je šest rundi da nokautira YouTubera i boksačkog početnika Jakea Paula u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u povijesti boksa (Index)
  • Hrvati bi do kraja 2025. u zlato mogli uložiti rekordnih milijardu eura (Lider)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca (Bug)
  • U Hrvatskoj je trenutačno oko 13.600 radnika s Filipina, po čemu su druga najbrojnija skupina izvan Europe. 36% su žene, što je znatno više od drugih skupina… provedeno istraživanje kako se ovdje osjećaju: premda žele ostati, nose se sa stresom koji proizlazi iz jezičnih barijera, diskriminacije i udaljenosti od obitelji (Index)
  • Za europske banke 2025. je najbolja godina ikad: sve banke u indeksu su u plusu, a dio njih je vrijednost povećao i više nego dvostruko (Lider)
  • U dijelu Hrvatske na Badnjak i na Božić mogao bi pasti snijeg (tportal)
  • Sarajevo (opet) među najzagađenijim gradovima u svijetu – Indeks kvalitete zraka u Sarajevu u srijedu, 17. prosinca, iznosio je 355, dok se sve vrijednosti iznad 300 smatraju opasnima po zdravlje. Koncentracije štetnih čestica u zraku pogoršavaju simptome bolesti dišnih organa i izazivaju probleme čak i kod potpuno zdravih osoba (DW)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata, ali ne svi odjednom – navodno zbog zaštite žrtava (Index)
  • Srbijanski ministar se ispričao zbog izjave o “kažnjavanju Hrvata”, srpska vlada rekla kako njegove izjave ne izražavaju stav vlade (N1)
  • Njemačka je odluku Europske komisije o ublažavanju zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine proglasila velikom pobjedom za svoju automobilsku industriju. No kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao imati sasvim suprotan učinak: dati kineskim proizvođačima dodatno vrijeme da još više učvrste svoju prednost (tportal)
  • Dvostruka igra ‘flote u sjeni’: Bivši vagnerovci odgovorni su za dronove iznad Europe? (tportal)
  • Koncert u čast Arsenu i Matiji Dediću i Gabi Novak, održan u rujnu, Grad Zagreb višestruko je preplatio, kao i proslavu Praznika rada’, tvrdi Nacionalov izvor koji se zbog netransparentnosti Grada Zagreba obratio zastupnicima, ali i DORH-u. Reakcije se čekaju
  • Svi izazovi jedne renovacije: kako je varaždinski par oživio napuštenu kvartovsku samoposlugu u ordinaciju (Haus)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Rezime EU summita: svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Zelenski dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Trump i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu (Index)
  • Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, održao govor: Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti… istaknuo kako u vojsci nedostaje 4 tisuće ljudi za popunu (Nacional)
  • Sudanci pokušali ući u Hrvatsku, izgubili se na planini u BiH. Zbog promrzlina morali im amputirati noge (Index)
  • Prosječna neto plaća u Hrvatskoj skočila na 1470 eura (Danica)
  • Urban &4 u Areni Zagreb: tri sata autentičnosti za 30 godina karijere (Muzika)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci prvi put napali ruski tanker u Sredozemlju (tportal)
  • Ćimić: HDZ-ova ministrica laže da nije znala za slučaj osječkog psihijatra (Index)
  • Novi Avatar – Fire and Ash: 3,6 rendgena ili na Pandori ništa novo (Ravno do dna)
  • Puhovski za N1: Piletić se pojavio na ekranu i rekao da ne postoji. Odustao je od sebe samog i to je strašno, a Vlada nema što propitivati odluku Ustavnog suda
  • Nevjerojatni prizori iz pustinje: Dubai pod vodom, ulice postale rijeke (tportal)
  • Veći dio Zagreba jutros ostao bez grijanja i tople vode, ponovna isporuka nekoliko sati nakon što otklone kvar (N1)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine nego iz proračuna EU (tportal)
  • Hanfa kaznila Martinu Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama, poslala joj upozorenje (Index)
  • Trump opet govori o sebi u trećem licu, spominje i “Trump derangement syndrome” (TDS), koji opisuje snažne negativne reakcije na njega kod drugih osoba… psiholozi kažu kako ljudi najčešće govore u trećem licu kada su kritični prema sebi ili kada se žele osjećati bolje (Index)
  • Poduzetnici iz Velike Gorice ostvarili su gotovo četiri milijarde eura prihoda, uz neto dobit od više od 200 milijuna eura. To Goricu stavlja na četvrto mjesto u Hrvatskoj po prihodima i treću po dobiti… Tijekom posljednjih deset godina Velika Gorica doživjela je snažan gospodarski uzlet potaknut modernizacijom gospodarskih zona (Večernji)
  • Prema potrošnji kućanstava, Hrvati su među siromašnijima u EU (Danica)
Petak (00:00)

Brze i kratke, noćne

  • Kina uvodi PDV na kondome od 13%. Dosad su bili izuzeti. 24 sata
  • Georgina o Ronaldovoj prosidbi: ‘To je najmanje što je mogao ponuditi nakon 10 godina veze.’ Ronaldo ju je zaprosio dijamantnim prstenom vrijednim 3 milijuna dolara. 24 sata
  • Quote of the day by John Lennon: ‘A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality
  • Raspudić: Zamislite Churchilla da cmizdri dok nacisti napadaju. Takvi ljudi vode EU. Index
  • Papa Lav smijenio kardinala Timothyja Dolana s čela Katoličke Crkve u New Yorku koji je Charlieja Kirka nazvao “suvremenim svetim Pavlom”. Novi nadbiskup New Yorka postao je Ronald Hicks, čovjek bliskih stavova papi Lavu XIV. Obojica se protive Trumpovoj prituimigrantskoj i vanjskoj politici. Index
  • Što je doista Rusija danas? Potemkinovo selo koje se urušava pod teretom vlastitih laži. Tportal
  • EU: Trebamo ukinuti granice za vojsku i uvesti ‘vojni Schengen’. 24 sata
  • Redateljica Hana Jušić: ‘Serije su nepopravljivo naštetile filmovima, ali sam uvjerena da ih ne mogu zamijeniti.’ Novi list