U eksploziji autobombe u Moskvi poginuo ruski general – načelnik Uprave za operativnu pripremu Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (tportal)
U srijedu, na Badnjak, moguć snijeg. Čak i u Zagrebu (Index)
U domovima za starije ni mjesta ni dovoljno radnika. “Nedostaje 2000 ljudi, privatni domovi gase požar” (N1)
HNL tablica na kraju 2025: Dinamo prvi s bodom više od Hajduka, na trećem mjestu završila Istra koja je prestigla Slaven Belupo (s boljom gol razlikom), slijede Rijeka i Varaždin, Gorica pa Lokomotiva, Vukovar predzadnji i Osijek na začelju (Sport klub), komentatori Jeličić i Vejić odabrali svojih prvih 11 lige (tportal)
Više od 17 milijuna ljudi u Afganistanu pati od akutne nesigurnosti u opskrbi hranom. Klimatska kriza, politička izolacija pod talibanima i smanjenje sredstava za pomoć guraju zemlju sve dublje u humanitarnu katastrofu (DW)
Ukrajinci na bojištu podigli više od 1000 kilometara protuoklopnih piramida, takozvanih “zmajevih zuba”, te 4300 kilometara tzv. “nevidljivih” prepreka (Index)
Unatoč Krašovoj dominaciji, hrvatska industrija slatkiša bilježi golem gubitak (N1)
Petero hrvatskih eurozastupnika glasalo protiv sigurnog i dostupnog pobačaja – inicijativa ‘Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj’ skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog, zatražili od EK financijsku potporu državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tome nemaju pristup u svojim državama (Index)
Drago Pilsel: Žao mi je što građani Hrvatske nisu svjesni koliko je bila važna mirna reintegracija Podunavlja (Ravno do dna)
U utorak napunio Arenu, u nedjelju besplatno svirao za djecu s autizmom i Downom – na Urbanovoj svirci splitskom ulicom se teško moglo proći (Index)
Domaće janjetine, mnogima omiljene delicije za Božić, ima sve manje, ali potražnja i cijena ostaju stabilne (HRT)
Novi detalji ubojstva kod ribnjaka u Međimurju ovog ljeta, pronašli ubojicu. Smaknuo bratića pucnjem u zatiljak (N1)
Požar na obiteljskom gospodarstvu kod Grubišnog Polja uzrokovao veliku štetu, do njega došlo zbog kvara na nestručno postavljenim električnim instalacijama (HRT)
SHNL: Dinamo dobio Lokomotivu 2:0 (24 sata), sjajna Istra pobijedila Varaždin i izbila na treće mjesto (Index), Osijek i Slaven bez golova, domaćini na kraju polusezone ostaju na dnu ljestvice (Index), Hajduk pobijedio Vukovar 2:1. Livaja i Rebić dobili crvene kartone (Index)
Američka Obalna straža zaplijenila je jučer u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja (Index)
Nestali neki dokumenti iz Epsteinovih spisa. Otkriven Trumpov poziv, SMS-ovi o djevojkama… (Index)
Uznemirujuće snimke: Strašne posljedice pirotehnike u rukama djece, teške opekline, amputirani prsti, oštećenja vida – posljedice ostaju za cijeli život.. (HRT), o pirotehnici se ponovno priča nakon što je dječaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta lijeve ruke (HRT)
Epidemija kratkovidnosti: Ne izlagati djecu do dvije godine ekranima, a do pete samo jedan sat (Nacional)
Novi predsjednik HSS-a je Darko Vuletić, Krešo Beljak se nije više kandidirao: “Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore” (N1)
BBB Tomaševiću: ‘Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?’ (Nacional)
Čile je postala još jedna južnoamerička zemlja kojom vlada desnica nakon Argentine, Bolivije i Ekvadora, na predsjedničkim izborima pobijedio je José Antonio Kast, ultrakonzervativac i pobornik Pinochetove diktature (Novosti)
Broj zaposlenih u studenom pao za 1,1 posto, najviše u ugostiteljstvu i turizmu (Poslovni)
Zapadni dio grada Zagreba, na području oko Jaruna, jutros se probudio bez električne energije, sad je bio kvar na trafostanici (Jutarnji)
Liječnica: 90% srčanih udara povezano je s jednom jutarnjom navikom (nije povezana s hranom) – mirovanjem u krevetu još neko vrijeme pa odjednom žurba. Umjesto toga preporučuje se ketanje odmah nakon buđenja (Index)
Anthonyju Joshui trebalo je šest rundi da nokautira YouTubera i boksačkog početnika Jakea Paula u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u povijesti boksa (Index)
Hrvati bi do kraja 2025. u zlato mogli uložiti rekordnih milijardu eura (Lider)
AI troši struje kao New York i vode koliko se godišnje popije iz boca (Bug)
U Hrvatskoj je trenutačno oko 13.600 radnika s Filipina, po čemu su druga najbrojnija skupina izvan Europe. 36% su žene, što je znatno više od drugih skupina… provedeno istraživanje kako se ovdje osjećaju: premda žele ostati, nose se sa stresom koji proizlazi iz jezičnih barijera, diskriminacije i udaljenosti od obitelji (Index)
Za europske banke 2025. je najbolja godina ikad: sve banke u indeksu su u plusu, a dio njih je vrijednost povećao i više nego dvostruko (Lider)
U dijelu Hrvatske na Badnjak i na Božić mogao bi pasti snijeg (tportal)
Sarajevo (opet) među najzagađenijim gradovima u svijetu – Indeks kvalitete zraka u Sarajevu u srijedu, 17. prosinca, iznosio je 355, dok se sve vrijednosti iznad 300 smatraju opasnima po zdravlje. Koncentracije štetnih čestica u zraku pogoršavaju simptome bolesti dišnih organa i izazivaju probleme čak i kod potpuno zdravih osoba (DW)
Objavljene tisuće Epsteinovih dokumenata, ali ne svi odjednom – navodno zbog zaštite žrtava (Index)
Srbijanski ministar se ispričao zbog izjave o “kažnjavanju Hrvata”, srpska vlada rekla kako njegove izjave ne izražavaju stav vlade (N1)
Njemačka je odluku Europske komisije o ublažavanju zabrane motora s unutarnjim izgaranjem od 2035. godine proglasila velikom pobjedom za svoju automobilsku industriju. No kritičari upozoravaju da bi taj potez mogao imati sasvim suprotan učinak: dati kineskim proizvođačima dodatno vrijeme da još više učvrste svoju prednost (tportal)
Dvostruka igra ‘flote u sjeni’: Bivši vagnerovci odgovorni su za dronove iznad Europe? (tportal)
Koncert u čast Arsenu i Matiji Dediću i Gabi Novak, održan u rujnu, Grad Zagreb višestruko je preplatio, kao i proslavu Praznika rada’, tvrdi Nacionalov izvor koji se zbog netransparentnosti Grada Zagreba obratio zastupnicima, ali i DORH-u. Reakcije se čekaju
Svi izazovi jedne renovacije: kako je varaždinski par oživio napuštenu kvartovsku samoposlugu u ordinaciju (Haus)
Rezime EU summita: svaki glavni akter uključen u sukob u Ukrajini otišao je s nečim. Zelenski dobio novac koji mu je bio potreban, što je bilo najvažnije. Europa je ispunila obećanje o potpori Ukrajini. Zamrznuta imovina Vladimira Putina neće biti iskorištena protiv njega, a Donald Trump i dalje ima mogućnost koristiti tu imovinu kao polugu u budućem mirovnom sporazumu (Index)
Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, održao govor: Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti… istaknuo kako u vojsci nedostaje 4 tisuće ljudi za popunu (Nacional)
Sudanci pokušali ući u Hrvatsku, izgubili se na planini u BiH. Zbog promrzlina morali im amputirati noge (Index)
Prosječna neto plaća u Hrvatskoj skočila na 1470 eura (Danica)
Urban &4 u Areni Zagreb: tri sata autentičnosti za 30 godina karijere (Muzika)
Nakon 16 sati sastanka pao dogovor: Ukrajini 90 milijardi eura, ali ne iz ruske imovine nego iz proračuna EU (tportal)
Hanfa kaznila Martinu Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama, poslala joj upozorenje (Index)
Trump opet govori o sebi u trećem licu, spominje i “Trump derangement syndrome” (TDS), koji opisuje snažne negativne reakcije na njega kod drugih osoba… psiholozi kažu kako ljudi najčešće govore u trećem licu kada su kritični prema sebi ili kada se žele osjećati bolje (Index)
Poduzetnici iz Velike Gorice ostvarili su gotovo četiri milijarde eura prihoda, uz neto dobit od više od 200 milijuna eura. To Goricu stavlja na četvrto mjesto u Hrvatskoj po prihodima i treću po dobiti… Tijekom posljednjih deset godina Velika Gorica doživjela je snažan gospodarski uzlet potaknut modernizacijom gospodarskih zona (Večernji)
Prema potrošnji kućanstava, Hrvati su među siromašnijima u EU (Danica)