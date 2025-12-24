Hrvatska napredovala na listi najjačih putovnica na svijetu, sad smo na sedmom mjestu… Singapur na prvom mjestu, druga Južna Koreja (Poslovni)
Pada snijeg na Sljemenu, u G. Kotaru, Lici… na Badnjak prevladavat će većinom kiša, lokalno i snijeg, osobito u gorju, bura, jugo (HRT, Index)
Zagrebačka burza: Optimističan završetak trgovinskog tjedna (tportal)
Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?” Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje”, kažu iz Volva, gdje testiraju vozila na Arktiku (Revija HAK)
Dopunsko zdravstveno ne poskupljuje prije 1. veljače, stiglo samo 15 komentara (Nacional)
Novi, dosad najveći paket Epsteinovih dokumenata, sadrži više od 11.000 datoteka, uključujući gotovo 400 videozapisa, proračunskih tablica s dokazima, isječaka iz djela i audio datoteka, ministarstvo pravosuđa upozorava na moguću neistinost nekih tvrdnji, pogotovo onih koji se tiču Trumpa (tportal)
Sutkinji tijekom izricanja presude ubojici iz Prečkog potekle suze: “Ovo je poruka cijelom društvu. Posljedice su nezamislive”… osuđenom na 50 godina zatvora priznata smanjena ubrojivost, ali ne potpuna – zločin je bio planiran, iako motiv nije ostao poznat (Index)
Nacional: u vrhu SDP-a prevladava uvjerenje da se Tomašević ne ponaša najpametnije u vezi s uskočkim aferama u kojima su na meti ljudi bliski Možemo!… Hajdaš Dončić i Tomašević bi na idućim izborima mogli biti rivali
Greta Thunberg (22) uhićena je u središtu Londona tijekom prosvjeda u znak potpore štrajkačima glađu iz skupine Palestine Action (N1)
Britanska scena okupila se u Manchesteru na pogrebu Garyja ‘Manija’ Mounfielda, voljenog basista bendova The Stone Roses i Primal Scream (Ravno do dna)
Tisuće ljudi kod Stonehengea obilježile zimski solsticij (HRT)
Presuda: Ubojici iz škole u Prečkom (20) 50 godina zatvora (Index)
Procurio “Project Sunrise”: Futuristička oaza luksuza ili utopija bez temelja? Trumpov plan za Gazu zapanjio svijet – luksuzna odmarališta uz more, brza željeznica i pametne energetske mreže kojima upravlja umjetna inteligencija… sve će se to nuditi vladama i investitorima (tportal)
YouTube ugasio dva kanala s AI spamom. Imala su preko 2 milijuna pratitelja (Index)
Objavljena nova serija dokumenata o Epsteinu: tamo se navodno nalazi i pismo koje je Epstein napisao u zatvoru, neposredno prije smrti, a u kojem se spominje “naš predsjednik” i njegova ljubav prema “mladim, zrelim djevojkama” (Jutarnji)
Strože mjere kreditiranja u bankama već ostavljaju traga: samo 30% stanova kupuje se na kredit (Večernji), kamate na stambene kredite u Hrvatskoj najniže su u cijeloj EU – 3 posto, bilježi se pad interesa za nenamjenske kredite, građani više štede nego što troše (tportal)
Andrej Plenković obišao obnovljene objekte u Glini, Sisku i Petrinji: Građani će u 2026. živjeti bolje nego danas (Danica)
Teletekst Nove TV gasi se od Nove godine, sve informacije o programu i rasporedu emisija može se naći na web stranicama (Bug)
U Zagrebu otvorena dosad najveća punionica električnih automobila u Hrvatskoj – kod trgovačkog centra King Cross s ukupno 20 priključaka od čega ih je 12 brzih, snage do 400 kW (Autonet)
Sabor ide u izmjene svojih pravila: ‘Trebamo prestati biti protočni bojler za Vladu’ (tportal)
Projekt HŽ Infrastrukture doživio fijasko, poništena nabava od 255 milijuna eura za rekonstrukciju pruge od Karlovca do Hrvatskog Leskovca (tportal)
Glavina i Staničić: Turistička 2025. u Hrvatskoj će biti rekordna godina (Poslovni)
Kruži bizaran video – ZET-ovci plesali goli na domjenku, napali članove benda. Oglasio se ZET: Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti, sudionici će biti isključeni iz sindikata (Index)
DHMZ izdao posebno priopćenje. Stižu snijeg, orkanska bura, moguće i mećave (Index)
U eksploziji autobombe u Moskvi poginuo ruski general – načelnik Uprave za operativnu pripremu Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (tportal)
U srijedu, na Badnjak, moguć snijeg. Čak i u Zagrebu (Index)
U domovima za starije ni mjesta ni dovoljno radnika. “Nedostaje 2000 ljudi, privatni domovi gase požar” (N1)
HNL tablica na kraju 2025: Dinamo prvi s bodom više od Hajduka, na trećem mjestu završila Istra koja je prestigla Slaven Belupo (s boljom gol razlikom), slijede Rijeka i Varaždin, Gorica pa Lokomotiva, Vukovar predzadnji i Osijek na začelju (Sport klub), komentatori Jeličić i Vejić odabrali svojih prvih 11 lige (tportal)
Više od 17 milijuna ljudi u Afganistanu pati od akutne nesigurnosti u opskrbi hranom. Klimatska kriza, politička izolacija pod talibanima i smanjenje sredstava za pomoć guraju zemlju sve dublje u humanitarnu katastrofu (DW)
Ukrajinci na bojištu podigli više od 1000 kilometara protuoklopnih piramida, takozvanih “zmajevih zuba”, te 4300 kilometara tzv. “nevidljivih” prepreka (Index)
Unatoč Krašovoj dominaciji, hrvatska industrija slatkiša bilježi golem gubitak (N1)
Petero hrvatskih eurozastupnika glasalo protiv sigurnog i dostupnog pobačaja – inicijativa ‘Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj’ skupila je 1,21 milijuna potpisa diljem Europske unije, obvezavši time Europsku komisiju da se osvrne na taj prijedlog, zatražili od EK financijsku potporu državama koje bi pružale sigurne prekide trudnoće za europske građanke koje tome nemaju pristup u svojim državama (Index)
Drago Pilsel: Žao mi je što građani Hrvatske nisu svjesni koliko je bila važna mirna reintegracija Podunavlja (Ravno do dna)
U utorak napunio Arenu, u nedjelju besplatno svirao za djecu s autizmom i Downom – na Urbanovoj svirci splitskom ulicom se teško moglo proći (Index)
Domaće janjetine, mnogima omiljene delicije za Božić, ima sve manje, ali potražnja i cijena ostaju stabilne (HRT)
Novi detalji ubojstva kod ribnjaka u Međimurju ovog ljeta, pronašli ubojicu. Smaknuo bratića pucnjem u zatiljak (N1)
Požar na obiteljskom gospodarstvu kod Grubišnog Polja uzrokovao veliku štetu, do njega došlo zbog kvara na nestručno postavljenim električnim instalacijama (HRT)
SHNL: Dinamo dobio Lokomotivu 2:0 (24 sata), sjajna Istra pobijedila Varaždin i izbila na treće mjesto (Index), Osijek i Slaven bez golova, domaćini na kraju polusezone ostaju na dnu ljestvice (Index), Hajduk pobijedio Vukovar 2:1. Livaja i Rebić dobili crvene kartone (Index)
Američka Obalna straža zaplijenila je jučer u blizini obale Venezuele prvi put sankcionirani naftni tanker, dodatno zaoštrivši sukob između dviju zemalja (Index)
Nestali neki dokumenti iz Epsteinovih spisa. Otkriven Trumpov poziv, SMS-ovi o djevojkama… (Index)
Uznemirujuće snimke: Strašne posljedice pirotehnike u rukama djece, teške opekline, amputirani prsti, oštećenja vida – posljedice ostaju za cijeli život.. (HRT), o pirotehnici se ponovno priča nakon što je dječaku petarda eksplodirala u ruci, amputirana mu dva prsta lijeve ruke (HRT)
Epidemija kratkovidnosti: Ne izlagati djecu do dvije godine ekranima, a do pete samo jedan sat (Nacional)
Novi predsjednik HSS-a je Darko Vuletić, Krešo Beljak se nije više kandidirao: “Stranku ću vratiti korijenima, idemo samostalno na izbore” (N1)
BBB Tomaševiću: ‘Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?’ (Nacional)
Čile je postala još jedna južnoamerička zemlja kojom vlada desnica nakon Argentine, Bolivije i Ekvadora, na predsjedničkim izborima pobijedio je José Antonio Kast, ultrakonzervativac i pobornik Pinochetove diktature (Novosti)
Broj zaposlenih u studenom pao za 1,1 posto, najviše u ugostiteljstvu i turizmu (Poslovni)
Zapadni dio grada Zagreba, na području oko Jaruna, jutros se probudio bez električne energije, sad je bio kvar na trafostanici (Jutarnji)
Liječnica: 90% srčanih udara povezano je s jednom jutarnjom navikom (nije povezana s hranom) – mirovanjem u krevetu još neko vrijeme pa odjednom žurba. Umjesto toga preporučuje se ketanje odmah nakon buđenja (Index)
Anthonyju Joshui trebalo je šest rundi da nokautira YouTubera i boksačkog početnika Jakea Paula u meču koji je od samog početka najavljivan kao jedan od najneravnopravnijih u povijesti boksa (Index)
Hrvati bi do kraja 2025. u zlato mogli uložiti rekordnih milijardu eura (Lider)