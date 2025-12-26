Brze i kratke - Monitor.hr
  • Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije (Jutarnji)
  • Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg (N1)
  • Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor, ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma (Index)
  • Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost “metka” koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat (Pun kufer)
  • Dinka Juričić iz Šarengrada, malog mjesta uz Dunav, udomljuje umirovljenike i ugošćuje putnike namjernike iz cijeloga svijeta, posjetili je iz tportala

  • Među stručnjacima raste konsenzus da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada, provodeći sabotaže te unoseći kaos i dezinformacije u unutarnje političke rasprave, Rusija bi mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina, UK upozorava: Nama je potrebno deset godina da se pripremimo na ono što dolazi (Index)
  • Zelenski kaže da je Kijev spreman dijelove regije Donbas koje trenutačno kontroliraju njegove snage pretvoriti u demilitariziranu zonu, ako se Rusija također obveže da će držati svoje vojnike izvan toga (N1)
  • Objavljeni tajni transkripti razgovora Putina i Busha. Putin svojevremeno pitao za ulazak u NATO (Index)
  • Psovanje je dobro za vaše zdravlje: Nema kalorija, jeftino je i lako dostupno (Nacional)
  • Papa Lav na Božić: Čovjek želi biti Bog, a danas je Bog postao čovjek (DW)
  • Otkazan tradicionalni božićni jazz koncert u Kennedy Centru jer je Trump dodao svoje ime toj instituciji (Ravno do dna), zbog toga ga sprdali i na SNL-u
  • Trump: Sretan Božić svima uključujući i ‘radikalno lijevi ološ’ (HRT)
  • Bulj otjerao romski orkestar, građani tvrde da je njegov potez sramotan. On kaže da te pjesme ne želi na Badnjak u Sinju (Slobodna)
  • Polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon pet godina: Nadbiskup Kutleša poslao snažnu poruku (N1)
  • Stanovnici sela nadomak Zagreba na Badnjak i Božić ostali bez struje: Problem je, kažu, dugogodišnje neodržavanje trase dalekovoda (Index)
  • Najbolje društvene igre u 2025. prema izboru tportala: Joyrdie, Ahoy, Barony, Kelp, Scout, Quest for El Dorado, LOTR: Fate of The Fellowship…
  • Zlato poraslo 71 posto, dok je bitcoin u padu za 5,7 posto u 2025. (Lider)
  • Putin odbija novi mirovni plan, žele jamstva da se NATO neće širiti na istok, te traže obvezu o neutralnom statusu Ukrajine u slučaju ulaska u EU (Index)
  • FBI pronašao milijun novih dokumenata o Epsteinu (Index)
  • SAD zabranio ulazak europskim dužnosnicima, dio je to kampanje Trumpove vlade protiv stranog utjecaja na izražavanje na internetu, za koji se koristi zakonima o useljeništvu umjesto propisa o platformama ili sankcija. Ne prestaju reakcije (Index)
  • Livaković bi se uskoro mogao vratiti u Dinamo, za Gironu nije nastupio nijednom… spominje se puno manja plaća, umjesto dva milijuna eura po sezoni, mogao bi dobivati 700 tisuća (Index)
  • Papa Lav: Uskratiti pomoć siromašnima jednako je odbacivanju Boga (tportal)
  • Milanovićeva božićna čestitka (na fejsu): Volio bih da mogu poželjeti radosne blagdane, ali vrijeme u svijetu u kojem živimo nisu ni mirni ni sigurni (tportal)
  • Zelenski objelodanio je svih 20 točaka mirovnog plana dogovorenih sa SAD-om, od sporazumnog nenapadanja, ograničavanje vojske, sigurnosnih jamstva, pristupanja u EU… i dalje sporni teritoriji (tportal)
  • Ukoliko Zlatko Dalić kaže “odlazim”, tko bi ga mogao zamijeniti na mjestu izbornika? Sportske novosti donose potencijalna imena: Slaven Bilić, Ivica Olić (koji sada vodi U21), Vedran Ćorluka…
  • Moderno dejtanje: Sve više mladih potragu za dugoročnim partnerima prepušta svojim roditeljima (Nacional)
  • Xiaomi 17 Ultra bit će najnapredniji Xiaomijev mobitel do sada, pogotovo u pogledu sustava kamere, opremljen 50-megapikselnim senzorom od 1 inča, OmniVision Light Hunterom 1050L, s otvorom blende f/1.67 i Leica optikom (Bug)
  • Milan Mladenović dobio vidikovac u Makarskoj: Krug na Osejavi s pogledom na more (Ravno do dna, Muzika)

  • Jednom uredbom Putin ovog je mjeseca praktički legalizirao krađu imovine na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Novi zakon omogućuje okupacijskim vlastima da zaplijene stambene prostore koji “pokazuju znakove da su bez vlasnika”, a u stvarnosti su vlasnici najčešće pobjegli ili su ubijeni tijekom ruske invazije (Index)
  • Snijeg pada diljem zemlje, zabijelio se zapad Hrvatske, kao i Sljeme, počeo padati i u nizinama (Index)
  • Neki umirovljenici se žale: “Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40”. HZMO: visina dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu (N1)
  • Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije (tportal)
  • Revizija financijskih izvještaja otkrila nepravilnosti kod 13 stranaka, među njima i Domovinski pokret (Nacional)
  • Trump bogatiji za 500 milijuna dolara: unosan posao s privatnom tvrtkom koja se bavi nuklearnim elektranama. To povećava njegovo bogatstvo i dodatno briše granice između funkcije predsjednika i osobnih interesa (DW)
  • Hrvatska napredovala na listi najjačih putovnica na svijetu, sad smo na sedmom mjestu… Singapur na prvom mjestu, druga Južna Koreja (Poslovni)
  • Pada snijeg na Sljemenu, u G. Kotaru, Lici… na Badnjak prevladavat će većinom kiša, lokalno i snijeg, osobito u gorju, bura, jugo (HRT, Index)
  • Zagrebačka burza: Optimističan završetak trgovinskog tjedna (tportal)
  • Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?” Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje”, kažu iz Volva, gdje testiraju vozila na Arktiku (Revija HAK)
  • Dopunsko zdravstveno ne poskupljuje prije 1. veljače, stiglo samo 15 komentara (Nacional)
  • Novi, dosad najveći paket Epsteinovih dokumenata, sadrži više od 11.000 datoteka, uključujući gotovo 400 videozapisa, proračunskih tablica s dokazima, isječaka iz djela i audio datoteka, ministarstvo pravosuđa upozorava na moguću neistinost nekih tvrdnji, pogotovo onih koji se tiču Trumpa (tportal)
  • Sutkinji tijekom izricanja presude ubojici iz Prečkog potekle suze: “Ovo je poruka cijelom društvu. Posljedice su nezamislive”… osuđenom na 50 godina zatvora priznata smanjena ubrojivost, ali ne potpuna – zločin je bio planiran, iako motiv nije ostao poznat (Index)
  • Nacional: u vrhu SDP-a prevladava uvjerenje da se Tomašević ne ponaša najpametnije u vezi s uskočkim aferama u kojima su na meti ljudi bliski Možemo!… Hajdaš Dončić i Tomašević bi na idućim izborima mogli biti rivali
  • Greta Thunberg (22) uhićena je u središtu Londona tijekom prosvjeda u znak potpore štrajkačima glađu iz skupine Palestine Action (N1)
  • Britanska scena okupila se u Manchesteru na pogrebu Garyja ‘Manija’ Mounfielda, voljenog basista bendova The Stone Roses i Primal Scream (Ravno do dna)
  • Tisuće ljudi kod Stonehengea obilježile zimski solsticij (HRT)
  • Presuda: Ubojici iz škole u Prečkom (20) 50 godina zatvora (Index)
  • Procurio “Project Sunrise”: Futuristička oaza luksuza ili utopija bez temelja? Trumpov plan za Gazu zapanjio svijet – luksuzna odmarališta uz more, brza željeznica i pametne energetske mreže kojima upravlja umjetna inteligencija… sve će se to nuditi vladama i investitorima (tportal)
  • YouTube ugasio dva kanala s AI spamom. Imala su preko 2 milijuna pratitelja (Index)
  • Fiume o morte!‘ među elitom: Europski kritičari uvrstili ga na šesto mjesto filmova godine (tportal)
  • Samsung Galaxy mobiteli imaju skriveni mod za dobre snimke: Expert RAW (Tom’s Guide)
  • Lokalni proračuni nikad veći: Prihodi gotovo udvostručeni u pet godina (Lider)
  • Objavljena nova serija dokumenata o Epsteinu:  tamo se navodno nalazi i pismo koje je Epstein napisao u zatvoru, neposredno prije smrti, a u kojem se spominje “naš predsjednik” i njegova ljubav prema “mladim, zrelim djevojkama” (Jutarnji)
  • Strože mjere kreditiranja u bankama već ostavljaju traga: samo 30% stanova kupuje se na kredit (Večernji), kamate na stambene kredite u Hrvatskoj najniže su u cijeloj EU – 3 posto, bilježi se pad interesa za nenamjenske kredite, građani više štede nego što troše (tportal)
  • Andrej Plenković obišao obnovljene objekte u Glini, Sisku i Petrinji: Građani će u 2026. živjeti bolje nego danas (Danica)
  • Teletekst Nove TV gasi se od Nove godine, sve informacije o programu i rasporedu emisija može se naći na web stranicama (Bug)
  • U Zagrebu otvorena dosad najveća punionica električnih automobila u Hrvatskoj – kod trgovačkog centra King Cross s ukupno 20 priključaka od čega ih je 12 brzih, snage do 400 kW (Autonet)
  • Sabor ide u izmjene svojih pravila: ‘Trebamo prestati biti protočni bojler za Vladu’ (tportal)
  • Projekt HŽ Infrastrukture doživio fijasko, poništena nabava od 255 milijuna eura za rekonstrukciju pruge od Karlovca do Hrvatskog Leskovca (tportal)
  • Glavina i Staničić: Turistička 2025. u Hrvatskoj će biti rekordna godina (Poslovni)
  • Kruži bizaran video – ZET-ovci plesali goli na domjenku, napali članove benda. Oglasio se ZET: Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti, sudionici će biti isključeni iz sindikata (Index)
  • DHMZ izdao posebno priopćenje. Stižu snijeg, orkanska bura, moguće i mećave (Index)
  • Britanski pjevač i kantautor Chris Rea, najpoznatiji po bezvremenskom božićnom hitu ‘Driving Home for Christmas‘, ali i ‘Road to Hellpreminuo je u dobi od 74 godine nakon kratke bolesti (tportal)