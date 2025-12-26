Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije (Jutarnji)
Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg (N1)
Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor, ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma (Index)
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost “metka” koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat (Pun kufer)
Dinka Juričić iz Šarengrada, malog mjesta uz Dunav, udomljuje umirovljenike i ugošćuje putnike namjernike iz cijeloga svijeta, posjetili je iz tportala
Među stručnjacima raste konsenzus da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada, provodeći sabotaže te unoseći kaos i dezinformacije u unutarnje političke rasprave, Rusija bi mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina, UK upozorava: Nama je potrebno deset godina da se pripremimo na ono što dolazi (Index)
Zelenski kaže da je Kijev spreman dijelove regije Donbas koje trenutačno kontroliraju njegove snage pretvoriti u demilitariziranu zonu, ako se Rusija također obveže da će držati svoje vojnike izvan toga (N1)
Objavljeni tajni transkripti razgovora Putina i Busha. Putin svojevremeno pitao za ulazak u NATO (Index)
Psovanje je dobro za vaše zdravlje: Nema kalorija, jeftino je i lako dostupno (Nacional)
Papa Lav na Božić: Čovjek želi biti Bog, a danas je Bog postao čovjek (DW)
Otkazan tradicionalni božićni jazz koncert u Kennedy Centru jer je Trump dodao svoje ime toj instituciji (Ravno do dna), zbog toga ga sprdali i na SNL-u
Putin odbija novi mirovni plan, žele jamstva da se NATO neće širiti na istok, te traže obvezu o neutralnom statusu Ukrajine u slučaju ulaska u EU (Index)
FBI pronašao milijun novih dokumenata o Epsteinu (Index)
SAD zabranio ulazak europskim dužnosnicima, dio je to kampanje Trumpove vlade protiv stranog utjecaja na izražavanje na internetu, za koji se koristi zakonima o useljeništvu umjesto propisa o platformama ili sankcija. Ne prestaju reakcije (Index)
Livaković bi se uskoro mogao vratiti u Dinamo, za Gironu nije nastupio nijednom… spominje se puno manja plaća, umjesto dva milijuna eura po sezoni, mogao bi dobivati 700 tisuća (Index)
Papa Lav: Uskratiti pomoć siromašnima jednako je odbacivanju Boga (tportal)
Milanovićeva božićna čestitka (na fejsu): Volio bih da mogu poželjeti radosne blagdane, ali vrijeme u svijetu u kojem živimo nisu ni mirni ni sigurni (tportal)
Zelenski objelodanio je svih 20 točaka mirovnog plana dogovorenih sa SAD-om, od sporazumnog nenapadanja, ograničavanje vojske, sigurnosnih jamstva, pristupanja u EU… i dalje sporni teritoriji (tportal)
Ukoliko Zlatko Dalić kaže “odlazim”, tko bi ga mogao zamijeniti na mjestu izbornika?Sportske novosti donose potencijalna imena: Slaven Bilić, Ivica Olić (koji sada vodi U21), Vedran Ćorluka…
Moderno dejtanje: Sve više mladih potragu za dugoročnim partnerima prepušta svojim roditeljima (Nacional)
Xiaomi 17 Ultra bit će najnapredniji Xiaomijev mobitel do sada, pogotovo u pogledu sustava kamere, opremljen 50-megapikselnim senzorom od 1 inča, OmniVision Light Hunterom 1050L, s otvorom blende f/1.67 i Leica optikom (Bug)
Milan Mladenović dobio vidikovac u Makarskoj: Krug na Osejavi s pogledom na more (Ravno do dna, Muzika)
Jednom uredbom Putin ovog je mjeseca praktički legalizirao krađu imovine na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Novi zakon omogućuje okupacijskim vlastima da zaplijene stambene prostore koji “pokazuju znakove da su bez vlasnika”, a u stvarnosti su vlasnici najčešće pobjegli ili su ubijeni tijekom ruske invazije (Index)
Snijeg pada diljem zemlje, zabijelio se zapad Hrvatske, kao i Sljeme, počeo padati i u nizinama (Index)
Neki umirovljenici se žale: “Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40”. HZMO: visina dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu (N1)
Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije (tportal)
Revizija financijskih izvještaja otkrila nepravilnosti kod 13 stranaka, među njima i Domovinski pokret (Nacional)
Trump bogatiji za 500 milijuna dolara: unosan posao s privatnom tvrtkom koja se bavi nuklearnim elektranama. To povećava njegovo bogatstvo i dodatno briše granice između funkcije predsjednika i osobnih interesa (DW)
Hrvatska napredovala na listi najjačih putovnica na svijetu, sad smo na sedmom mjestu… Singapur na prvom mjestu, druga Južna Koreja (Poslovni)
Pada snijeg na Sljemenu, u G. Kotaru, Lici… na Badnjak prevladavat će većinom kiša, lokalno i snijeg, osobito u gorju, bura, jugo (HRT, Index)
Zagrebačka burza: Optimističan završetak trgovinskog tjedna (tportal)
Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?” Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje”, kažu iz Volva, gdje testiraju vozila na Arktiku (Revija HAK)
Dopunsko zdravstveno ne poskupljuje prije 1. veljače, stiglo samo 15 komentara (Nacional)
Novi, dosad najveći paket Epsteinovih dokumenata, sadrži više od 11.000 datoteka, uključujući gotovo 400 videozapisa, proračunskih tablica s dokazima, isječaka iz djela i audio datoteka, ministarstvo pravosuđa upozorava na moguću neistinost nekih tvrdnji, pogotovo onih koji se tiču Trumpa (tportal)
Sutkinji tijekom izricanja presude ubojici iz Prečkog potekle suze: “Ovo je poruka cijelom društvu. Posljedice su nezamislive”… osuđenom na 50 godina zatvora priznata smanjena ubrojivost, ali ne potpuna – zločin je bio planiran, iako motiv nije ostao poznat (Index)
Nacional: u vrhu SDP-a prevladava uvjerenje da se Tomašević ne ponaša najpametnije u vezi s uskočkim aferama u kojima su na meti ljudi bliski Možemo!… Hajdaš Dončić i Tomašević bi na idućim izborima mogli biti rivali
Greta Thunberg (22) uhićena je u središtu Londona tijekom prosvjeda u znak potpore štrajkačima glađu iz skupine Palestine Action (N1)
Britanska scena okupila se u Manchesteru na pogrebu Garyja ‘Manija’ Mounfielda, voljenog basista bendova The Stone Roses i Primal Scream (Ravno do dna)
Tisuće ljudi kod Stonehengea obilježile zimski solsticij (HRT)
Presuda: Ubojici iz škole u Prečkom (20) 50 godina zatvora (Index)
Procurio “Project Sunrise”: Futuristička oaza luksuza ili utopija bez temelja? Trumpov plan za Gazu zapanjio svijet – luksuzna odmarališta uz more, brza željeznica i pametne energetske mreže kojima upravlja umjetna inteligencija… sve će se to nuditi vladama i investitorima (tportal)
YouTube ugasio dva kanala s AI spamom. Imala su preko 2 milijuna pratitelja (Index)
Objavljena nova serija dokumenata o Epsteinu: tamo se navodno nalazi i pismo koje je Epstein napisao u zatvoru, neposredno prije smrti, a u kojem se spominje “naš predsjednik” i njegova ljubav prema “mladim, zrelim djevojkama” (Jutarnji)
Strože mjere kreditiranja u bankama već ostavljaju traga: samo 30% stanova kupuje se na kredit (Večernji), kamate na stambene kredite u Hrvatskoj najniže su u cijeloj EU – 3 posto, bilježi se pad interesa za nenamjenske kredite, građani više štede nego što troše (tportal)
Andrej Plenković obišao obnovljene objekte u Glini, Sisku i Petrinji: Građani će u 2026. živjeti bolje nego danas (Danica)
Teletekst Nove TV gasi se od Nove godine, sve informacije o programu i rasporedu emisija može se naći na web stranicama (Bug)
U Zagrebu otvorena dosad najveća punionica električnih automobila u Hrvatskoj – kod trgovačkog centra King Cross s ukupno 20 priključaka od čega ih je 12 brzih, snage do 400 kW (Autonet)
Sabor ide u izmjene svojih pravila: ‘Trebamo prestati biti protočni bojler za Vladu’ (tportal)
Projekt HŽ Infrastrukture doživio fijasko, poništena nabava od 255 milijuna eura za rekonstrukciju pruge od Karlovca do Hrvatskog Leskovca (tportal)
Glavina i Staničić: Turistička 2025. u Hrvatskoj će biti rekordna godina (Poslovni)
Kruži bizaran video – ZET-ovci plesali goli na domjenku, napali članove benda. Oglasio se ZET: Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti, sudionici će biti isključeni iz sindikata (Index)
DHMZ izdao posebno priopćenje. Stižu snijeg, orkanska bura, moguće i mećave (Index)