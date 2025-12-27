Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)



  • Fijasko ruskog obračuna s crnim tržištem podataka: Za sitan novac, ponekad već za 10 dolara, moguće je doći do brojeva putovnica, adresa, povijesti putovanja i policijskih zapisa. Za veće iznose mogli su se kupiti cijeli dosjei, uključujući metapodatke o pozivima i kretanju pojedinaca (The Guardian, Index)
  • Guverner HNB-a Vujčić za RTL Danas: Imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto (Danica)
  • Preminuo je Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist The Curea (HRT)
  • Deru vas za preskupe ski karte? Ovdje je skijanje potpuno besplatno – lokalne vlasti u Francuskoj žele vidjeti koliko će odluka utjecati na rezultate (tportal)
  • Na HRT-u opet bio “analitičar” koji kaže da Rusima pripadaju regije koje su okupirali, njegovo ime nalazilo se na listi ruskih agenata Aleksandra Dugina u Hrvatskoj (Index)

Danas (10:00)



  • Traje masovan napad na Kijev. Poljska digla avione (Index), kod Zaporižje ubijen vođa ruskih partizana, najveće od triju protukremaljskih ruskih paravojnih skupina koje se bore na strani Ukrajine (Index)
  • Mještani Zalužnice kod Otočca upozoravaju: priprema se još jedno u nizu nelegalnih odlagališta uvezenog medicinskog i drugog ilegalnog otpada kakvim su s desetinama tisuća tona već zatrpani kamenolomi u Gospiću, Benkovcu i Ivancu, a vjerojatno i drugdje (Nacional)
  • Što je obilježilo zdravstvo u 2025. godini? Nova oprema, nedostatak kadra – i zapošljavanje Vilija Beroša (N1)
  • Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu oblačnije, često uz niske oblake i maglu (tportal)
  • Pet godina od potresa u Petrinji: situacija je puno bolja, neke su kuće obnovljene, neke se tek grade, ali ima još izazova i problema (tportal)
Jučer (22:00)



  • Zelenski stiže Trumpu u Mar-a-Lago za dva dana (Index)
  • Obrazovanje u 2025.: Godinu obilježili štrajkovi, uvedena modularna nastava (N1)
  • Nijemci su štedljiviji ove blagdane: Pune gradske jezgre, ali božićna prodaja ljuti mnoge trgovce. Svega se kupuje manje pa i slatkiša. No nekim granama i ne ide tako loše (DW)
  • Na današnji dan, prije točno 200 godina, u današnjoj Bratislavi potpisan je Požunski mir, mirovni ugovor kojim je formalno završen rat između Francuskog i Austrijskog Carstva – Mir u Požunu promijenio je političku kartu Europe te pokrenuo proces modernizacije hrvatskih zemalja, a tportal donosi više o pozadini događaja
  • Sedam dana se na LinkedInu predstavljala kao muškarac pa pokazala rezultat – iako neke korisnice vjeruju da ih algoritam potiskuje zato što su žene, nije bilo promjena u analitici… problem je možda u “temama” i “poslovnim terminima” koji su sami po sebi vidljviiji (Index)
Jučer (16:00)



  • Zelenski izjavio da će se opet sastati s Trumpom, poručivši kako se puno toga može odlučiti prije kraja godine (N1)
  • Varteksu propalo šivanje odora za MORH jer se javilo samo 40 od 138 radnika – pribavili potrebne materijale za 3900 uniformi, no nema ih tko šivati (Poslovni)
  • Dalić nije previše optimističan uoči Mundijala iduće godine: U problemima smo. Mladi nisu kvalitetni, nemamo brzine ni napadača (Index)
  • Strah od novog Pearl Harbora: Japanci odobrili proračun za vojsku od 58 milijardi dolara (tportal)
  • Apple je u iOS 26 ugradio Liquid Glass i redizajnirao cijelo korisničko iskustvo, no nisu zaboravili niti zabavni dio koji ih je oduvijek činio posebnima – skrivene poruke koje odražavaju njihov stil (Bug)
Jučer (10:00)



  • Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije (Jutarnji)
  • Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg (N1)
  • Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor, ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma (Index)
  • Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost “metka” koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat (Pun kufer)
  • Dinka Juričić iz Šarengrada, malog mjesta uz Dunav, udomljuje umirovljenike i ugošćuje putnike namjernike iz cijeloga svijeta, posjetili je iz tportala
Prekjučer (22:00)



  • Među stručnjacima raste konsenzus da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada, provodeći sabotaže te unoseći kaos i dezinformacije u unutarnje političke rasprave, Rusija bi mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina, UK upozorava: Nama je potrebno deset godina da se pripremimo na ono što dolazi (Index)
  • Zelenski kaže da je Kijev spreman dijelove regije Donbas koje trenutačno kontroliraju njegove snage pretvoriti u demilitariziranu zonu, ako se Rusija također obveže da će držati svoje vojnike izvan toga (N1)
  • Objavljeni tajni transkripti razgovora Putina i Busha. Putin svojevremeno pitao za ulazak u NATO (Index)
  • Psovanje je dobro za vaše zdravlje: Nema kalorija, jeftino je i lako dostupno (Nacional)
  • Papa Lav na Božić: Čovjek želi biti Bog, a danas je Bog postao čovjek (DW)
  • Otkazan tradicionalni božićni jazz koncert u Kennedy Centru jer je Trump dodao svoje ime toj instituciji (Ravno do dna), zbog toga ga sprdali i na SNL-u
Prekjučer (16:00)



  • Trump: Sretan Božić svima uključujući i ‘radikalno lijevi ološ’ (HRT)
  • Bulj otjerao romski orkestar, građani tvrde da je njegov potez sramotan. On kaže da te pjesme ne želi na Badnjak u Sinju (Slobodna)
  • Polnoćka u zagrebačkoj katedrali nakon pet godina: Nadbiskup Kutleša poslao snažnu poruku (N1)
  • Stanovnici sela nadomak Zagreba na Badnjak i Božić ostali bez struje: Problem je, kažu, dugogodišnje neodržavanje trase dalekovoda (Index)
  • Najbolje društvene igre u 2025. prema izboru tportala: Joyrdie, Ahoy, Barony, Kelp, Scout, Quest for El Dorado, LOTR: Fate of The Fellowship…
  • Zlato poraslo 71 posto, dok je bitcoin u padu za 5,7 posto u 2025. (Lider)
Prekjučer (10:00)



  • Putin odbija novi mirovni plan, žele jamstva da se NATO neće širiti na istok, te traže obvezu o neutralnom statusu Ukrajine u slučaju ulaska u EU (Index)
  • FBI pronašao milijun novih dokumenata o Epsteinu (Index)
  • SAD zabranio ulazak europskim dužnosnicima, dio je to kampanje Trumpove vlade protiv stranog utjecaja na izražavanje na internetu, za koji se koristi zakonima o useljeništvu umjesto propisa o platformama ili sankcija. Ne prestaju reakcije (Index)
  • Livaković bi se uskoro mogao vratiti u Dinamo, za Gironu nije nastupio nijednom… spominje se puno manja plaća, umjesto dva milijuna eura po sezoni, mogao bi dobivati 700 tisuća (Index)
  • Papa Lav: Uskratiti pomoć siromašnima jednako je odbacivanju Boga (tportal)
Srijeda (22:00)



  • Milanovićeva božićna čestitka (na fejsu): Volio bih da mogu poželjeti radosne blagdane, ali vrijeme u svijetu u kojem živimo nisu ni mirni ni sigurni (tportal)
  • Zelenski objelodanio je svih 20 točaka mirovnog plana dogovorenih sa SAD-om, od sporazumnog nenapadanja, ograničavanje vojske, sigurnosnih jamstva, pristupanja u EU… i dalje sporni teritoriji (tportal)
  • Ukoliko Zlatko Dalić kaže “odlazim”, tko bi ga mogao zamijeniti na mjestu izbornika? Sportske novosti donose potencijalna imena: Slaven Bilić, Ivica Olić (koji sada vodi U21), Vedran Ćorluka…
  • Moderno dejtanje: Sve više mladih potragu za dugoročnim partnerima prepušta svojim roditeljima (Nacional)
  • Xiaomi 17 Ultra bit će najnapredniji Xiaomijev mobitel do sada, pogotovo u pogledu sustava kamere, opremljen 50-megapikselnim senzorom od 1 inča, OmniVision Light Hunterom 1050L, s otvorom blende f/1.67 i Leica optikom (Bug)
  • Milan Mladenović dobio vidikovac u Makarskoj: Krug na Osejavi s pogledom na more (Ravno do dna, Muzika)

Srijeda (16:00)



  • Jednom uredbom Putin ovog je mjeseca praktički legalizirao krađu imovine na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Novi zakon omogućuje okupacijskim vlastima da zaplijene stambene prostore koji “pokazuju znakove da su bez vlasnika”, a u stvarnosti su vlasnici najčešće pobjegli ili su ubijeni tijekom ruske invazije (Index)
  • Snijeg pada diljem zemlje, zabijelio se zapad Hrvatske, kao i Sljeme, počeo padati i u nizinama (Index)
  • Neki umirovljenici se žale: “Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40”. HZMO: visina dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu (N1)
  • Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije (tportal)
  • Revizija financijskih izvještaja otkrila nepravilnosti kod 13 stranaka, među njima i Domovinski pokret (Nacional)
  • Trump bogatiji za 500 milijuna dolara: unosan posao s privatnom tvrtkom koja se bavi nuklearnim elektranama. To povećava njegovo bogatstvo i dodatno briše granice između funkcije predsjednika i osobnih interesa (DW)
Srijeda (10:00)



  • Hrvatska napredovala na listi najjačih putovnica na svijetu, sad smo na sedmom mjestu… Singapur na prvom mjestu, druga Južna Koreja (Poslovni)
  • Pada snijeg na Sljemenu, u G. Kotaru, Lici… na Badnjak prevladavat će većinom kiša, lokalno i snijeg, osobito u gorju, bura, jugo (HRT, Index)
  • Zagrebačka burza: Optimističan završetak trgovinskog tjedna (tportal)
  • Kada krenuti s vožnjom nakon hladnog starta zimi?” Najbolje je dati motoru samo nekoliko sekundi da podigne tlak ulja prije normalne vožnje”, kažu iz Volva, gdje testiraju vozila na Arktiku (Revija HAK)
  • Dopunsko zdravstveno ne poskupljuje prije 1. veljače, stiglo samo 15 komentara (Nacional)