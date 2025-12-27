Uoči razgovora sa SAD-om, Zelenski postavlja crvene linije: Ukrajina neće ustupiti teritorij niti Zaporišku nuklearnu elektranu (N1)
Ćacilend odlazi u povijest: šatorsko naselje na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu kreće u demontažu (Jutarnji)
Digitalna demencija: uporaba digitalnih uređaja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. Ideja je jednostavna: ako mobitel pamti umjesto nas, mozak se prestaje truditi (N1)
Doajen hrvatskog novinarstva: Nakon čistke proljećara Vjesnik je procvjetao, a vlast u 1990-tima ga je uništila (tportal)
Poznata hrvatska povijesna utvrda iz 14. stoljeća, ona kod Đurđevca, kreće u obnovu vrijednu pet milijuna eura (Poslovni)
Kult plave kamenice: Kako smo u komunizmu i Jugoslaviji polulegalno slavili Božić – nije bio službeni državni praznik, ali su crkve i katedrala bile punije nego danas, stolovi s ručkom su bili jednako puni, a u školama se prešutno odobravao (nije bilo neopravdanih)…
U Italiji možete dočekati Novu godinu u vlaku! Orient Express nudi glamurozno slavlje uz DJ-eve, vrhunsku gastronomiju i privatne izlete – cijena: 11.280 eura po osobi (Putni kofer)
Fijasko ruskog obračuna s crnim tržištem podataka: Za sitan novac, ponekad već za 10 dolara, moguće je doći do brojeva putovnica, adresa, povijesti putovanja i policijskih zapisa. Za veće iznose mogli su se kupiti cijeli dosjei, uključujući metapodatke o pozivima i kretanju pojedinaca (The Guardian, Index)
Guverner HNB-a Vujčić za RTL Danas: Imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto (Danica)
Preminuo je Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist The Curea (HRT)
Deru vas za preskupe ski karte? Ovdje je skijanje potpuno besplatno – lokalne vlasti u Francuskoj žele vidjeti koliko će odluka utjecati na rezultate (tportal)
Na HRT-u opet bio “analitičar” koji kaže da Rusima pripadaju regije koje su okupirali, njegovo ime nalazilo se na listi ruskih agenata Aleksandra Dugina u Hrvatskoj (Index)
Traje masovan napad na Kijev. Poljska digla avione (Index), kod Zaporižje ubijen vođa ruskih partizana, najveće od triju protukremaljskih ruskih paravojnih skupina koje se bore na strani Ukrajine (Index)
Mještani Zalužnice kod Otočca upozoravaju: priprema se još jedno u nizu nelegalnih odlagališta uvezenog medicinskog i drugog ilegalnog otpada kakvim su s desetinama tisuća tona već zatrpani kamenolomi u Gospiću, Benkovcu i Ivancu, a vjerojatno i drugdje (Nacional)
Što je obilježilo zdravstvo u 2025. godini? Nova oprema, nedostatak kadra – i zapošljavanje Vilija Beroša (N1)
Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu oblačnije, često uz niske oblake i maglu (tportal)
Pet godina od potresa u Petrinji: situacija je puno bolja, neke su kuće obnovljene, neke se tek grade, ali ima još izazova i problema (tportal)
Zelenski stiže Trumpu u Mar-a-Lago za dva dana (Index)
Obrazovanje u 2025.: Godinu obilježili štrajkovi, uvedena modularna nastava (N1)
Nijemci su štedljiviji ove blagdane: Pune gradske jezgre, ali božićna prodaja ljuti mnoge trgovce. Svega se kupuje manje pa i slatkiša. No nekim granama i ne ide tako loše (DW)
Na današnji dan, prije točno 200 godina, u današnjoj Bratislavi potpisan je Požunski mir, mirovni ugovor kojim je formalno završen rat između Francuskog i Austrijskog Carstva – Mir u Požunu promijenio je političku kartu Europe te pokrenuo proces modernizacije hrvatskih zemalja, a tportal donosi više o pozadini događaja
Sedam dana se na LinkedInu predstavljala kao muškarac pa pokazala rezultat – iako neke korisnice vjeruju da ih algoritam potiskuje zato što su žene, nije bilo promjena u analitici… problem je možda u “temama” i “poslovnim terminima” koji su sami po sebi vidljviiji (Index)
Zelenski izjavio da će se opet sastati s Trumpom, poručivši kako se puno toga može odlučiti prije kraja godine (N1)
Varteksu propalo šivanje odora za MORH jer se javilo samo 40 od 138 radnika – pribavili potrebne materijale za 3900 uniformi, no nema ih tko šivati (Poslovni)
Dalić nije previše optimističan uoči Mundijala iduće godine: U problemima smo. Mladi nisu kvalitetni, nemamo brzine ni napadača (Index)
Strah od novog Pearl Harbora: Japanci odobrili proračun za vojsku od 58 milijardi dolara (tportal)
Apple je u iOS 26 ugradio Liquid Glass i redizajnirao cijelo korisničko iskustvo, no nisu zaboravili niti zabavni dio koji ih je oduvijek činio posebnima – skrivene poruke koje odražavaju njihov stil (Bug)
Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije (Jutarnji)
Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg (N1)
Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor, ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma (Index)
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost “metka” koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat (Pun kufer)
Dinka Juričić iz Šarengrada, malog mjesta uz Dunav, udomljuje umirovljenike i ugošćuje putnike namjernike iz cijeloga svijeta, posjetili je iz tportala
Među stručnjacima raste konsenzus da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada, provodeći sabotaže te unoseći kaos i dezinformacije u unutarnje političke rasprave, Rusija bi mogla biti spremna upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina, UK upozorava: Nama je potrebno deset godina da se pripremimo na ono što dolazi (Index)
Zelenski kaže da je Kijev spreman dijelove regije Donbas koje trenutačno kontroliraju njegove snage pretvoriti u demilitariziranu zonu, ako se Rusija također obveže da će držati svoje vojnike izvan toga (N1)
Objavljeni tajni transkripti razgovora Putina i Busha. Putin svojevremeno pitao za ulazak u NATO (Index)
Psovanje je dobro za vaše zdravlje: Nema kalorija, jeftino je i lako dostupno (Nacional)
Papa Lav na Božić: Čovjek želi biti Bog, a danas je Bog postao čovjek (DW)
Otkazan tradicionalni božićni jazz koncert u Kennedy Centru jer je Trump dodao svoje ime toj instituciji (Ravno do dna), zbog toga ga sprdali i na SNL-u
Putin odbija novi mirovni plan, žele jamstva da se NATO neće širiti na istok, te traže obvezu o neutralnom statusu Ukrajine u slučaju ulaska u EU (Index)
FBI pronašao milijun novih dokumenata o Epsteinu (Index)
SAD zabranio ulazak europskim dužnosnicima, dio je to kampanje Trumpove vlade protiv stranog utjecaja na izražavanje na internetu, za koji se koristi zakonima o useljeništvu umjesto propisa o platformama ili sankcija. Ne prestaju reakcije (Index)
Livaković bi se uskoro mogao vratiti u Dinamo, za Gironu nije nastupio nijednom… spominje se puno manja plaća, umjesto dva milijuna eura po sezoni, mogao bi dobivati 700 tisuća (Index)
Papa Lav: Uskratiti pomoć siromašnima jednako je odbacivanju Boga (tportal)
Milanovićeva božićna čestitka (na fejsu): Volio bih da mogu poželjeti radosne blagdane, ali vrijeme u svijetu u kojem živimo nisu ni mirni ni sigurni (tportal)
Zelenski objelodanio je svih 20 točaka mirovnog plana dogovorenih sa SAD-om, od sporazumnog nenapadanja, ograničavanje vojske, sigurnosnih jamstva, pristupanja u EU… i dalje sporni teritoriji (tportal)
Ukoliko Zlatko Dalić kaže “odlazim”, tko bi ga mogao zamijeniti na mjestu izbornika?Sportske novosti donose potencijalna imena: Slaven Bilić, Ivica Olić (koji sada vodi U21), Vedran Ćorluka…
Moderno dejtanje: Sve više mladih potragu za dugoročnim partnerima prepušta svojim roditeljima (Nacional)
Xiaomi 17 Ultra bit će najnapredniji Xiaomijev mobitel do sada, pogotovo u pogledu sustava kamere, opremljen 50-megapikselnim senzorom od 1 inča, OmniVision Light Hunterom 1050L, s otvorom blende f/1.67 i Leica optikom (Bug)
Milan Mladenović dobio vidikovac u Makarskoj: Krug na Osejavi s pogledom na more (Ravno do dna, Muzika)
Jednom uredbom Putin ovog je mjeseca praktički legalizirao krađu imovine na okupiranim ukrajinskim teritorijima. Novi zakon omogućuje okupacijskim vlastima da zaplijene stambene prostore koji “pokazuju znakove da su bez vlasnika”, a u stvarnosti su vlasnici najčešće pobjegli ili su ubijeni tijekom ruske invazije (Index)
Snijeg pada diljem zemlje, zabijelio se zapad Hrvatske, kao i Sljeme, počeo padati i u nizinama (Index)
Neki umirovljenici se žale: “Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40”. HZMO: visina dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu (N1)
Vučić opalio po Hrvatskoj: Čega se bojite? Valjda vas NATO može zaštititi od male Srbije (tportal)
Revizija financijskih izvještaja otkrila nepravilnosti kod 13 stranaka, među njima i Domovinski pokret (Nacional)
Trump bogatiji za 500 milijuna dolara: unosan posao s privatnom tvrtkom koja se bavi nuklearnim elektranama. To povećava njegovo bogatstvo i dodatno briše granice između funkcije predsjednika i osobnih interesa (DW)