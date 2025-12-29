Četiri ključna zaključka sa sastanka Trump – Zelenski: rat ili završava sad ili traje unedogled, Putinov utjecaj osjetan i unatoč odsutnosti, spominje se da je dogovoreno 90 posto stvari, i dalje osjetna složenost odnosa Zelenskog i Trumpa (N1)
Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću (Index), Tomašević odgovorio Thompsonu: Dok imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao bez obzira na pritiske (Nacional)
Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature (Večernji)
Prepucavanja Milanovića i Plenkovića, svađe sa susjedima… Ovi događaji obilježili su hrvatsku diplomaciju u 2025. (tportal)
Britanija ‘gura’ zelenu energiju, ali njihova mreža to ne može podnijeti – zastarjela električna mreža postala je usko grlo koje koči napredak, diže cijene i ugrožava ambicije u utrci za umjetnom inteligencijom (Bug)
Trump i Zelenski objavili da je postignut napredak u pregovorima, ostaje pitanje Donbasa (Index)
Kina započela vojne vježbe, rastu napetosti oko Tajvana (Index)
Svaki treći mladić u Hrvatskoj danas nije seksualno aktivan. I mladići i djevojke generalno se manje seksaju, seksualno ih je aktivno 73 posto, 12 posto manje nego sredinom 2000-ih… imaju sve manje partnerica, sve kasnije stupaju u odnose… (Jutarnji)
Europa sprema šok: Novi automobili će od iduće godine poskupjeti i do 2000 eura (Jutarnji)
Uklonjeno šatorsko naselje u centru Beograda: Nema više Ćacilenda (tportal)
Hrvatska sklapa novi dogovor s Kosovom i Albanijom, proizvodit će oklopno vozilo – Shota. Objavljeno kako će izgledati (Jutarnji)
Uvodi se digitalna vozačka dozvola, dolaze i druge promjene kod njihovog izdavanja, postrožuju se liječnički pregledi… (Poslovni)
Maloljetnici uništavaju trgovački centar Oktogon u zagrebačkim Dugavama: “Kad nama završi posao, njima kreće tulum – skupljaju se, piju, uriniraju po hodnicima…”, neki se boje da i on ne završi kao Vjesnik (Index)
Prošle smo godine uzgojili gotovo milijun svinja diljem Hrvatske na gotovo 71 tisuću gospodarstava, najviše u Osječko-baranjskoj županiji (Agroklub)
Dvojica studenata razvila su platformu koja uz pomoć algoritma povezuje studente s invaliditetom i asistente te fakultetima daje alat koji im je dosad nedostajao (Netokracija)
Vojni analitičar Pero Kovačević istaknuo je na HRT-u da posljednji masovni napadi na Kijev i druge dijelove Ukrajine imaju više ciljeva – odgovoriti na napad u kojem je poginuo ruski general, ali i poslati poruku Zelenskom da ne može diktirati uvjete pregovora za mir, Letica: U medijima se često stvara slika da Ukrajina stoji znatno bolje nego što je stvarno stanje (Index)
Bačićevi zakoni, požar Vjesnika, digitalizacija: Ovo su ključna pitanja koja su obilježila hrvatsko graditeljstvo (N1)
Desničari vođeni Draženom Kelemincem došli pred Tomaševićev stan, pjevali Thompsona. Policija digla dron (Index)
Akademski sindikat najavio je da će se u javnoj raspravi o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zalagati da se akademska zvanja vrate u sustav znanosti i visokog obrazovanja, te izmijene one odredbe kojima je dokinuta autonomija sveučilišta i ograničene akademske slobode (HRT)
mJadrolinija – nova aplikacija zamijenit će postojeću za digitalno iskustvo putovanja brodom (Bug)
Pips, Chips & Videoclips u Vintage Industrial Baru- Prva večer uz mala iznenađenja (Sound-report)
Uoči razgovora sa SAD-om, Zelenski postavlja crvene linije: Ukrajina neće ustupiti teritorij niti Zaporišku nuklearnu elektranu (N1)
Ćacilend odlazi u povijest: šatorsko naselje na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu kreće u demontažu (Jutarnji)
Digitalna demencija: uporaba digitalnih uređaja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. Ideja je jednostavna: ako mobitel pamti umjesto nas, mozak se prestaje truditi (N1)
Doajen hrvatskog novinarstva: Nakon čistke proljećara Vjesnik je procvjetao, a vlast u 1990-tima ga je uništila (tportal)
Poznata hrvatska povijesna utvrda iz 14. stoljeća, ona kod Đurđevca, kreće u obnovu vrijednu pet milijuna eura (Poslovni)
Kult plave kamenice: Kako smo u komunizmu i Jugoslaviji polulegalno slavili Božić – nije bio službeni državni praznik, ali su crkve i katedrala bile punije nego danas, stolovi s ručkom su bili jednako puni, a u školama se prešutno odobravao (nije bilo neopravdanih)…
U Italiji možete dočekati Novu godinu u vlaku! Orient Express nudi glamurozno slavlje uz DJ-eve, vrhunsku gastronomiju i privatne izlete – cijena: 11.280 eura po osobi (Putni kofer)
Fijasko ruskog obračuna s crnim tržištem podataka: Za sitan novac, ponekad već za 10 dolara, moguće je doći do brojeva putovnica, adresa, povijesti putovanja i policijskih zapisa. Za veće iznose mogli su se kupiti cijeli dosjei, uključujući metapodatke o pozivima i kretanju pojedinaca (The Guardian, Index)
Guverner HNB-a Vujčić za RTL Danas: Imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto (Danica)
Preminuo je Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist The Curea (HRT)
Deru vas za preskupe ski karte? Ovdje je skijanje potpuno besplatno – lokalne vlasti u Francuskoj žele vidjeti koliko će odluka utjecati na rezultate (tportal)
Na HRT-u opet bio “analitičar” koji kaže da Rusima pripadaju regije koje su okupirali, njegovo ime nalazilo se na listi ruskih agenata Aleksandra Dugina u Hrvatskoj (Index)
Traje masovan napad na Kijev. Poljska digla avione (Index), kod Zaporižje ubijen vođa ruskih partizana, najveće od triju protukremaljskih ruskih paravojnih skupina koje se bore na strani Ukrajine (Index)
Mještani Zalužnice kod Otočca upozoravaju: priprema se još jedno u nizu nelegalnih odlagališta uvezenog medicinskog i drugog ilegalnog otpada kakvim su s desetinama tisuća tona već zatrpani kamenolomi u Gospiću, Benkovcu i Ivancu, a vjerojatno i drugdje (Nacional)
Što je obilježilo zdravstvo u 2025. godini? Nova oprema, nedostatak kadra – i zapošljavanje Vilija Beroša (N1)
Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu oblačnije, često uz niske oblake i maglu (tportal)
Pet godina od potresa u Petrinji: situacija je puno bolja, neke su kuće obnovljene, neke se tek grade, ali ima još izazova i problema (tportal)
Zelenski stiže Trumpu u Mar-a-Lago za dva dana (Index)
Obrazovanje u 2025.: Godinu obilježili štrajkovi, uvedena modularna nastava (N1)
Nijemci su štedljiviji ove blagdane: Pune gradske jezgre, ali božićna prodaja ljuti mnoge trgovce. Svega se kupuje manje pa i slatkiša. No nekim granama i ne ide tako loše (DW)
Na današnji dan, prije točno 200 godina, u današnjoj Bratislavi potpisan je Požunski mir, mirovni ugovor kojim je formalno završen rat između Francuskog i Austrijskog Carstva – Mir u Požunu promijenio je političku kartu Europe te pokrenuo proces modernizacije hrvatskih zemalja, a tportal donosi više o pozadini događaja
Sedam dana se na LinkedInu predstavljala kao muškarac pa pokazala rezultat – iako neke korisnice vjeruju da ih algoritam potiskuje zato što su žene, nije bilo promjena u analitici… problem je možda u “temama” i “poslovnim terminima” koji su sami po sebi vidljviiji (Index)
Zelenski izjavio da će se opet sastati s Trumpom, poručivši kako se puno toga može odlučiti prije kraja godine (N1)
Varteksu propalo šivanje odora za MORH jer se javilo samo 40 od 138 radnika – pribavili potrebne materijale za 3900 uniformi, no nema ih tko šivati (Poslovni)
Dalić nije previše optimističan uoči Mundijala iduće godine: U problemima smo. Mladi nisu kvalitetni, nemamo brzine ni napadača (Index)
Strah od novog Pearl Harbora: Japanci odobrili proračun za vojsku od 58 milijardi dolara (tportal)
Apple je u iOS 26 ugradio Liquid Glass i redizajnirao cijelo korisničko iskustvo, no nisu zaboravili niti zabavni dio koji ih je oduvijek činio posebnima – skrivene poruke koje odražavaju njihov stil (Bug)
Sjedinjene Države izvele su zračne napade na militante Islamske države na sjeverozapadu Nigerije (Jutarnji)
Dolazi veliko zahlađenje, pripremite se na minuse i snijeg (N1)
Vlada je u 2025. godini značajno intervenirala u obrambeni sektor, ponovno se uvodi temeljno vojno osposobljavanje i znatna sredstva uložena su u modernizaciju, a na život građana velik će utjecaj imati i promjene u prostorno-građevinskom sektoru te mirovinska reforma (Index)
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost “metka” koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat (Pun kufer)
Dinka Juričić iz Šarengrada, malog mjesta uz Dunav, udomljuje umirovljenike i ugošćuje putnike namjernike iz cijeloga svijeta, posjetili je iz tportala