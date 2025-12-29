Brze i kratke - Monitor.hr
  • Kremlj: Putin u telefonskom razgovoru rekao Trumpu da mijenja stav nakon (navodnog) napada dronovima na rezidenciju predsjednika. Trump je bio zgrožen udarom, Zelenski: To je laž, Rusi pripremaju teren za udar na vladine zgrade u Kijevu (Index)
  • Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: ‘Radio je iz osobnog interesa’ (24 sata), Puhovski: Više šteti sebi nego Tomaševiću, ali treba pozdraviti što su odabrali demokratski model ponašanja (Zagreb.info), Tomašević za HRT: Zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert i mene bi zanimalo koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava…
  • Može li se u Hrvatskoj naći posao za više od 1400 eura? Dok asistent koji radi s osobom s mentalnim poteškoćama prima 990 eura, zaposlenik u kladionici ima plaću od 1900 eura. Pravnik u struci zarađuje 1300 eura, a vozač kipera 2600 eura… (N1)
  • Donedavni zamjenik zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Sven Mišković novi je ravnatelj Uskoka (Nacional)
  • Video kojeg je objavilo rusko veleposlanstvo u Keniji postao je viralan. U video generiranom umjetnom inteligencijom Putin je prikazan kao Djed Božićnjak… (tportal)


  • Četiri ključna zaključka sa sastanka Trump – Zelenski: rat ili završava sad ili traje unedogled, Putinov utjecaj osjetan i unatoč odsutnosti, spominje se da je dogovoreno 90 posto stvari, i dalje osjetna složenost odnosa Zelenskog i Trumpa (N1)
  • Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću (Index), Tomašević odgovorio Thompsonu: Dok imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao bez obzira na pritiske (Nacional)
  • Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature (Večernji)
  • Prepucavanja Milanovića i Plenkovića, svađe sa susjedima… Ovi događaji obilježili su hrvatsku diplomaciju u 2025. (tportal)
  • Britanija ‘gura’ zelenu energiju, ali njihova mreža to ne može podnijeti – zastarjela električna mreža postala je usko grlo koje koči napredak, diže cijene i ugrožava ambicije u utrci za umjetnom inteligencijom (Bug)
  • Trump i Zelenski objavili da je postignut napredak u pregovorima, ostaje pitanje Donbasa (Index)
  • Kina započela vojne vježbe, rastu napetosti oko Tajvana (Index)
  • Svaki treći mladić u Hrvatskoj danas nije seksualno aktivan. I mladići i djevojke generalno se manje seksaju, seksualno ih je aktivno 73 posto, 12 posto manje nego sredinom 2000-ih… imaju sve manje partnerica, sve kasnije stupaju u odnose… (Jutarnji)
  • Europa sprema šok: Novi automobili će od iduće godine poskupjeti i do 2000 eura (Jutarnji)
  • Uklonjeno šatorsko naselje u centru Beograda: Nema više Ćacilenda (tportal)
  • Hrvatska sklapa novi dogovor s Kosovom i Albanijom, proizvodit će oklopno vozilo – Shota. Objavljeno kako će izgledati (Jutarnji)
  • Uvodi se digitalna vozačka dozvola, dolaze i druge promjene kod njihovog izdavanja, postrožuju se liječnički pregledi… (Poslovni)
  • Maloljetnici uništavaju trgovački centar Oktogon u zagrebačkim Dugavama: “Kad nama završi posao, njima kreće tulum – skupljaju se, piju, uriniraju po hodnicima…”, neki se boje da i on ne završi kao Vjesnik (Index)
  • Prošle smo godine uzgojili gotovo milijun svinja diljem Hrvatske na gotovo 71 tisuću gospodarstava, najviše u Osječko-baranjskoj županiji (Agroklub)
  • Dvojica studenata razvila su platformu koja uz pomoć algoritma povezuje studente s invaliditetom i asistente te fakultetima daje alat koji im je dosad nedostajao (Netokracija)
  • Vojni analitičar Pero Kovačević istaknuo je na HRT-u da posljednji masovni napadi na Kijev i druge dijelove Ukrajine imaju više ciljeva – odgovoriti na napad u kojem je poginuo ruski general, ali i poslati poruku Zelenskom da ne može diktirati uvjete pregovora za mir, Letica: U medijima se često stvara slika da Ukrajina stoji znatno bolje nego što je stvarno stanje (Index)
  • Bačićevi zakoni, požar Vjesnika, digitalizacija: Ovo su ključna pitanja koja su obilježila hrvatsko graditeljstvo (N1)
  • Desničari vođeni Draženom Kelemincem došli pred Tomaševićev stan, pjevali Thompsona. Policija digla dron (Index)
  • Akademski sindikat najavio je da će se u javnoj raspravi o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zalagati da se akademska zvanja vrate u sustav znanosti i visokog obrazovanja, te izmijene one odredbe kojima je dokinuta autonomija sveučilišta i ograničene akademske slobode (HRT)
  • mJadrolinija – nova aplikacija zamijenit će postojeću za digitalno iskustvo putovanja brodom (Bug)
  • Pips, Chips & Videoclips u Vintage Industrial Baru- Prva večer uz mala iznenađenja (Sound-report)
  • Socijalna politika u 2025.: Problem femicida, mirovinska reforma i povijesna pobjeda udruge Sjena (N1)
  • Zelenski danas stiže u Mar-a-Lago na Floridi na pregovore s Trumpom. Uoči sastanka dobio je podršku lidera Europe i Kanade (Index)
  • Thompson se na koncertu u Areni obratio publici i otvoreno pozvao na političku smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo na izborima (Index)
  • Pet godina od potresa – Petrinjce još drma PTSP, ali mladi su živnuli: Doseljavaju se čak i iz Zagreba (tportal)
  • Trakošćan u snijegu: Bajkovita kulisa koja oduševljava posjetitelje (HRT)
  • Relikvije Alojzija Stepinca vraćaju se iz Krašića u zagrebačku prvostolnicu (HRT)
  • Uoči razgovora sa SAD-om, Zelenski postavlja crvene linije: Ukrajina neće ustupiti teritorij niti Zaporišku nuklearnu elektranu (N1)
  • Ćacilend odlazi u povijest: šatorsko naselje na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu kreće u demontažu (Jutarnji)
  • Digitalna demencija: uporaba digitalnih uređaja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. Ideja je jednostavna: ako mobitel pamti umjesto nas, mozak se prestaje truditi (N1)
  • Doajen hrvatskog novinarstva: Nakon čistke proljećara Vjesnik je procvjetao, a vlast u 1990-tima ga je uništila (tportal)
  • Poznata hrvatska povijesna utvrda iz 14. stoljeća, ona kod Đurđevca, kreće u obnovu vrijednu pet milijuna eura (Poslovni)
  • Kult plave kamenice: Kako smo u komunizmu i Jugoslaviji polulegalno slavili Božić – nije bio službeni državni praznik, ali su crkve i katedrala bile punije nego danas, stolovi s ručkom su bili jednako puni, a u školama se prešutno odobravao (nije bilo neopravdanih)…
  • U Italiji možete dočekati Novu godinu u vlaku! Orient Express nudi glamurozno slavlje uz DJ-eve, vrhunsku gastronomiju i privatne izlete – cijena: 11.280 eura po osobi  (Putni kofer)
  • Fijasko ruskog obračuna s crnim tržištem podataka: Za sitan novac, ponekad već za 10 dolara, moguće je doći do brojeva putovnica, adresa, povijesti putovanja i policijskih zapisa. Za veće iznose mogli su se kupiti cijeli dosjei, uključujući metapodatke o pozivima i kretanju pojedinaca (The Guardian, Index)
  • Guverner HNB-a Vujčić za RTL Danas: Imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto (Danica)
  • Preminuo je Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist The Curea (HRT)
  • Deru vas za preskupe ski karte? Ovdje je skijanje potpuno besplatno – lokalne vlasti u Francuskoj žele vidjeti koliko će odluka utjecati na rezultate (tportal)
  • Na HRT-u opet bio “analitičar” koji kaže da Rusima pripadaju regije koje su okupirali, njegovo ime nalazilo se na listi ruskih agenata Aleksandra Dugina u Hrvatskoj (Index)
  • Traje masovan napad na Kijev. Poljska digla avione (Index), kod Zaporižje ubijen vođa ruskih partizana, najveće od triju protukremaljskih ruskih paravojnih skupina koje se bore na strani Ukrajine (Index)
  • Mještani Zalužnice kod Otočca upozoravaju: priprema se još jedno u nizu nelegalnih odlagališta uvezenog medicinskog i drugog ilegalnog otpada kakvim su s desetinama tisuća tona već zatrpani kamenolomi u Gospiću, Benkovcu i Ivancu, a vjerojatno i drugdje (Nacional)
  • Što je obilježilo zdravstvo u 2025. godini? Nova oprema, nedostatak kadra – i zapošljavanje Vilija Beroša (N1)
  • Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu oblačnije, često uz niske oblake i maglu (tportal)
  • Pet godina od potresa u Petrinji: situacija je puno bolja, neke su kuće obnovljene, neke se tek grade, ali ima još izazova i problema (tportal)
  • Zelenski stiže Trumpu u Mar-a-Lago za dva dana (Index)
  • Obrazovanje u 2025.: Godinu obilježili štrajkovi, uvedena modularna nastava (N1)
  • Nijemci su štedljiviji ove blagdane: Pune gradske jezgre, ali božićna prodaja ljuti mnoge trgovce. Svega se kupuje manje pa i slatkiša. No nekim granama i ne ide tako loše (DW)
  • Na današnji dan, prije točno 200 godina, u današnjoj Bratislavi potpisan je Požunski mir, mirovni ugovor kojim je formalno završen rat između Francuskog i Austrijskog Carstva – Mir u Požunu promijenio je političku kartu Europe te pokrenuo proces modernizacije hrvatskih zemalja, a tportal donosi više o pozadini događaja
  • Sedam dana se na LinkedInu predstavljala kao muškarac pa pokazala rezultat – iako neke korisnice vjeruju da ih algoritam potiskuje zato što su žene, nije bilo promjena u analitici… problem je možda u “temama” i “poslovnim terminima” koji su sami po sebi vidljviiji (Index)
  • Zelenski izjavio da će se opet sastati s Trumpom, poručivši kako se puno toga može odlučiti prije kraja godine (N1)
  • Varteksu propalo šivanje odora za MORH jer se javilo samo 40 od 138 radnika – pribavili potrebne materijale za 3900 uniformi, no nema ih tko šivati (Poslovni)
  • Dalić nije previše optimističan uoči Mundijala iduće godine: U problemima smo. Mladi nisu kvalitetni, nemamo brzine ni napadača (Index)
  • Strah od novog Pearl Harbora: Japanci odobrili proračun za vojsku od 58 milijardi dolara (tportal)
  • Apple je u iOS 26 ugradio Liquid Glass i redizajnirao cijelo korisničko iskustvo, no nisu zaboravili niti zabavni dio koji ih je oduvijek činio posebnima – skrivene poruke koje odražavaju njihov stil (Bug)