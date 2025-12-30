Veći broj iseljenih vratio se u RH u 2025., a to su i kandidati za poštedu od poreza na dohodak. Govori se o brojci od oko 11 tisuća stanovnika (grad veličine Novske)… Od početka provedbe mjere “Biram Hrvatsku” odobreno 1515 zahtjeva (Poslovni)
Plenković u Intervjuu tjedna: Nisam se zasitio premijerske pozicije, pa tek sam sad najjači (Index)
Kod škole u Trešnjevci buknula snažna eksplozija – zavezali petarde za kanister benzina, intervenirali vatrogasci (N1)
Cijena bitcoina ponovno raste, premašila 90.000 dolara, rezultat promjene raspoloženja i rasta potražnje za bikovskim okladama (Index)
Kako ekstremisti kradu mainstream brendove: Od Hellyja Hansena i Freda Perryja do New Balancea, krajnja desnica pretvara obične logotipe u skrivene simbole mržnje (Lider)
Tadić u Otvorenom: Rusiji je OK napasti dječju bolnicu, a problem je napad na Putinovu rezidenciju, ne vjerujem im kad kažu koji je dan u tjednu (Index)
Veliki napad na snage Glavne obavještajne uprave Rusije (GRU) izvršen je na okupiranom ukrajinskom teritoriju. “Mađarove ptice”, elitna ukrajinska postrojba bespilotnih letjelica, napale su sjedište 14. brigade GRU-a u blizini Mariupolja, a u noćnom napadu ubijen je 51 ruski vojnik, dok ih je ranjeno još 76 (Jutarnji)
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata nadzire zimsko sezonsko sniženje, izvijestili su u ponedjeljak iz Državnog inspektorata napominjući kako je prošle godine tijekom zimskog sezonskog sniženja obavljeno 328 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 60 prekršaja (tportal)
Najradikalnija urbana transformacija na svijetu: Šveđani sele cijeli grad – zbog širenja rudnika i rizika od urušavanja tla, cijeli gradić bi se do 2035. godine trebao preseliti tri kilometra istočno… projekt postoji od 2004., no medijski je postao zanimljiv nakon što su selili crkvu (tportal)
Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, Anthony Joshua, u ponedjeljak je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su dvije osobe izgubile život. Boksač je, srećom, prošao s lakšim ozljedama (Index)
Kremlj: Putin u telefonskom razgovoru rekao Trumpu da mijenja stav nakon (navodnog) napada dronovima na rezidenciju predsjednika. Trump je bio zgrožen udarom, Zelenski: To je laž, Rusi pripremaju teren za udar na vladine zgrade u Kijevu (Index)
Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: ‘Radio je iz osobnog interesa’ (24 sata), Puhovski: Više šteti sebi nego Tomaševiću, ali treba pozdraviti što su odabrali demokratski model ponašanja (Zagreb.info), Tomašević za HRT: Zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert i mene bi zanimalo koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava…
Može li se u Hrvatskoj naći posao za više od 1400 eura? Dok asistent koji radi s osobom s mentalnim poteškoćama prima 990 eura, zaposlenik u kladionici ima plaću od 1900 eura. Pravnik u struci zarađuje 1300 eura, a vozač kipera 2600 eura… (N1)
Donedavni zamjenik zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Sven Mišković novi je ravnatelj Uskoka (Nacional)
Video kojeg je objavilo rusko veleposlanstvo u Keniji postao je viralan. U video generiranom umjetnom inteligencijom Putin je prikazan kao Djed Božićnjak… (tportal)
Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.
Četiri ključna zaključka sa sastanka Trump – Zelenski: rat ili završava sad ili traje unedogled, Putinov utjecaj osjetan i unatoč odsutnosti, spominje se da je dogovoreno 90 posto stvari, i dalje osjetna složenost odnosa Zelenskog i Trumpa (N1)
Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću (Index), Tomašević odgovorio Thompsonu: Dok imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao bez obzira na pritiske (Nacional)
Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature (Večernji)
Prepucavanja Milanovića i Plenkovića, svađe sa susjedima… Ovi događaji obilježili su hrvatsku diplomaciju u 2025. (tportal)
Britanija ‘gura’ zelenu energiju, ali njihova mreža to ne može podnijeti – zastarjela električna mreža postala je usko grlo koje koči napredak, diže cijene i ugrožava ambicije u utrci za umjetnom inteligencijom (Bug)
Trump i Zelenski objavili da je postignut napredak u pregovorima, ostaje pitanje Donbasa (Index)
Kina započela vojne vježbe, rastu napetosti oko Tajvana (Index)
Svaki treći mladić u Hrvatskoj danas nije seksualno aktivan. I mladići i djevojke generalno se manje seksaju, seksualno ih je aktivno 73 posto, 12 posto manje nego sredinom 2000-ih… imaju sve manje partnerica, sve kasnije stupaju u odnose… (Jutarnji)
Europa sprema šok: Novi automobili će od iduće godine poskupjeti i do 2000 eura (Jutarnji)
Uklonjeno šatorsko naselje u centru Beograda: Nema više Ćacilenda (tportal)
Hrvatska sklapa novi dogovor s Kosovom i Albanijom, proizvodit će oklopno vozilo – Shota. Objavljeno kako će izgledati (Jutarnji)
Uvodi se digitalna vozačka dozvola, dolaze i druge promjene kod njihovog izdavanja, postrožuju se liječnički pregledi… (Poslovni)
Maloljetnici uništavaju trgovački centar Oktogon u zagrebačkim Dugavama: “Kad nama završi posao, njima kreće tulum – skupljaju se, piju, uriniraju po hodnicima…”, neki se boje da i on ne završi kao Vjesnik (Index)
Prošle smo godine uzgojili gotovo milijun svinja diljem Hrvatske na gotovo 71 tisuću gospodarstava, najviše u Osječko-baranjskoj županiji (Agroklub)
Dvojica studenata razvila su platformu koja uz pomoć algoritma povezuje studente s invaliditetom i asistente te fakultetima daje alat koji im je dosad nedostajao (Netokracija)
Vojni analitičar Pero Kovačević istaknuo je na HRT-u da posljednji masovni napadi na Kijev i druge dijelove Ukrajine imaju više ciljeva – odgovoriti na napad u kojem je poginuo ruski general, ali i poslati poruku Zelenskom da ne može diktirati uvjete pregovora za mir, Letica: U medijima se često stvara slika da Ukrajina stoji znatno bolje nego što je stvarno stanje (Index)
Bačićevi zakoni, požar Vjesnika, digitalizacija: Ovo su ključna pitanja koja su obilježila hrvatsko graditeljstvo (N1)
Desničari vođeni Draženom Kelemincem došli pred Tomaševićev stan, pjevali Thompsona. Policija digla dron (Index)
Akademski sindikat najavio je da će se u javnoj raspravi o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zalagati da se akademska zvanja vrate u sustav znanosti i visokog obrazovanja, te izmijene one odredbe kojima je dokinuta autonomija sveučilišta i ograničene akademske slobode (HRT)
mJadrolinija – nova aplikacija zamijenit će postojeću za digitalno iskustvo putovanja brodom (Bug)
Pips, Chips & Videoclips u Vintage Industrial Baru- Prva večer uz mala iznenađenja (Sound-report)
Uoči razgovora sa SAD-om, Zelenski postavlja crvene linije: Ukrajina neće ustupiti teritorij niti Zaporišku nuklearnu elektranu (N1)
Ćacilend odlazi u povijest: šatorsko naselje na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu kreće u demontažu (Jutarnji)
Digitalna demencija: uporaba digitalnih uređaja dovodi do slabljenja pamćenja, koncentracije i pažnje. Ideja je jednostavna: ako mobitel pamti umjesto nas, mozak se prestaje truditi (N1)
Doajen hrvatskog novinarstva: Nakon čistke proljećara Vjesnik je procvjetao, a vlast u 1990-tima ga je uništila (tportal)
Poznata hrvatska povijesna utvrda iz 14. stoljeća, ona kod Đurđevca, kreće u obnovu vrijednu pet milijuna eura (Poslovni)
Kult plave kamenice: Kako smo u komunizmu i Jugoslaviji polulegalno slavili Božić – nije bio službeni državni praznik, ali su crkve i katedrala bile punije nego danas, stolovi s ručkom su bili jednako puni, a u školama se prešutno odobravao (nije bilo neopravdanih)…
U Italiji možete dočekati Novu godinu u vlaku! Orient Express nudi glamurozno slavlje uz DJ-eve, vrhunsku gastronomiju i privatne izlete – cijena: 11.280 eura po osobi (Putni kofer)
Fijasko ruskog obračuna s crnim tržištem podataka: Za sitan novac, ponekad već za 10 dolara, moguće je doći do brojeva putovnica, adresa, povijesti putovanja i policijskih zapisa. Za veće iznose mogli su se kupiti cijeli dosjei, uključujući metapodatke o pozivima i kretanju pojedinaca (The Guardian, Index)
Guverner HNB-a Vujčić za RTL Danas: Imamo stopu inflacije iznad ciljane razine od 2 posto jer rastemo brže i plaće rastu brže nego u eurozoni gdje se ona već prosječno smanjila na dva posto (Danica)
Preminuo je Perry Bamonte, gitarist i klavijaturist The Curea (HRT)
Deru vas za preskupe ski karte? Ovdje je skijanje potpuno besplatno – lokalne vlasti u Francuskoj žele vidjeti koliko će odluka utjecati na rezultate (tportal)
Na HRT-u opet bio “analitičar” koji kaže da Rusima pripadaju regije koje su okupirali, njegovo ime nalazilo se na listi ruskih agenata Aleksandra Dugina u Hrvatskoj (Index)
Traje masovan napad na Kijev. Poljska digla avione (Index), kod Zaporižje ubijen vođa ruskih partizana, najveće od triju protukremaljskih ruskih paravojnih skupina koje se bore na strani Ukrajine (Index)
Mještani Zalužnice kod Otočca upozoravaju: priprema se još jedno u nizu nelegalnih odlagališta uvezenog medicinskog i drugog ilegalnog otpada kakvim su s desetinama tisuća tona već zatrpani kamenolomi u Gospiću, Benkovcu i Ivancu, a vjerojatno i drugdje (Nacional)
Što je obilježilo zdravstvo u 2025. godini? Nova oprema, nedostatak kadra – i zapošljavanje Vilija Beroša (N1)
Stižu minusi i zubato sunce: Jadran će propuhati bura, a na kopnu oblačnije, često uz niske oblake i maglu (tportal)
Pet godina od potresa u Petrinji: situacija je puno bolja, neke su kuće obnovljene, neke se tek grade, ali ima još izazova i problema (tportal)