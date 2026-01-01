Ekonomski analitičar Neven Vidaković ocijenio je da se Njemačka suočava s dubokim strukturnim problemima te da nezadovoljstvo dijela javnosti i gospodarstvenika ima realno uporište: “Ja bih njima savjetovao, kao što su oni nama 1990-ih, da trebaju povećati svoju konkurentnost i onda će sve biti u redu” (HRT)
Katastrofa u Amsterdamu, vatra u samo par sati progutala simbol grada – zvonik povijesne crkve Vondelkerk iz 19. stoljeća (Jutarnji)
Ivan Turudić odbio dati izjavu N1 televiziji: “Rečeno nam je da ne možemo snimati” (N1), reagirala Maja Sever: uskraćena im je mogućnost rada, unatoč tome, ostali mediji su nastavili uzimati izjavu, prihvaćajući da jedna redakcija bude isključena. Prvi problem u toj situaciji jest sam Ivan Turudić. Kao javna osoba, on mora prihvatiti da novinari nisu dekor, nego predstavnici javnosti
Poruka Thompsonu? Tomašević u Lisinskom pjevao poznatu domoljubnu pjesmu ‘Tvoja zemlja’ pridruživši se na pozornici Đaniju Stipaničevu (Večernji)
Umro je Mate Meštrović, sin velikog kipara Ivana Meštrovića. Plenković: Održavao je hrvatsku političku misao u emigraciji (Index)
Uz pjesmu i veselje Hrvatska ušla u 2026. godinu (HRT donosi priloge o slavljima po gradovima, kao i N1, ali i tportal), dočeci diljem svijeta (BBC, Index, ), neki gradovi odlučili otkazati ili znatno izmijeniti svoje tradicionalne novogodišnje proslave. Razlozi variraju od sigurnosnih prijetnji i rizika od prevelikih gužvi do iskazivanja poštovanja prema žrtvama nedavnih tragedija (Index)
Podne prvog dana Nove godine je za oko 50 milijuna gledatelja rezervirano za Novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara. Makar je to tradicija, u koncertima se oprezno unose i novine (DW)
Vlada u 2026.: Nastavak ulaganja u sve krajeve i Hrvatska bez mina (HRT)
Eksplozija u švicarskom skijalištu, najmanje 40 mrtvih, u lokalu bilo više od 100 ljudi, teroristički napad isključen (Jutarnji)
Ženama u Hrvatskoj se mijenja dob starosne mirovine – nova granica je navršenih 64 godine života (Index)
Čović: Prilično je očito da su Rusi izmislili napad na rezidenciju, ovo je i opravdanje (ili prijetnja) za eventualnu eskalaciju (Index), Vojković: A da je i istina da su Ukrajinci izveli taj napad, koga briga? Rezidencija poput spomenute nije pod međunarodnom zaštitom (Index)
Dvojac osumnjičen za palež Vjesnika pušten u kućni pritvor (Nacional)
Porastao prihod od stranih turista, nastavlja se stabilan i održiv rast (tportal)
Hajduk je u apsolutnoj dominaciji. Poljud je tijekom devet domaćih utakmica posjetilo čak 213.508 gledatelja, uz impresivnu popunjenost stadiona od 69,3% i prosječnih 23.723 gledatelja po utakmici, najviše u regiji (Index)
Počeo pokušaj rušenja Guinnessovog rekorda na Hrvatskom radiju: “100 glasova u 100 sati za 100 godina” – projekt kojim je započelo obilježavanje stote obljetnice HRT-a
Potpredsjednik Hrvatskog sabora: Thompson pokazuje da je priča o velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž (N1)
Ovo je Putinova rezidencija koju su navodno napali Ukrajinci: ‘Skromna’ glavna kuća, golemi spa-kompleks i crkva (tportal), no sve je očitije da Rusi lažu o napadu na nju, Putin poslao moćni Orešnik (hipersonični balistički projektil sposoban nositi nuklearne glave) u Bjelorusiju. Satelitske snimke otkrile gdje točno (Index)
Otac (46) u Sukošanu provalio u ormar s oružjem pa ubio sina (18) i sebe (Index)
Jasmin Klarić: Thompson nema kapacitet pobjeđivati. On je Karamarko hrvatske glazbene scene (N1), Vučetić: Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti, Domovinski rat nije ugrožen kako on kaže, to je povijesna činjenica (N1)
Predsjednik Kennedy Centra zaprijetio potražnjom milijunske odštete zbog otkazanog božićnog koncerta, jazz glazbenik Chuck Redd otkazao zakazani božićni koncert na Badnjak, prosvjedujući protiv odluke da se centar preimenuje u Trump-Kennedy Centar (Ravno do dna), otkazani i novogodišnji koncerti (Ravno do dna)
Veći broj iseljenih vratio se u RH u 2025., a to su i kandidati za poštedu od poreza na dohodak. Govori se o brojci od oko 11 tisuća stanovnika (grad veličine Novske)… Od početka provedbe mjere “Biram Hrvatsku” odobreno 1515 zahtjeva (Poslovni)
Plenković u Intervjuu tjedna: Nisam se zasitio premijerske pozicije, pa tek sam sad najjači (Index)
Kod škole u Trešnjevci buknula snažna eksplozija – zavezali petarde za kanister benzina, intervenirali vatrogasci (N1)
Cijena bitcoina ponovno raste, premašila 90.000 dolara, rezultat promjene raspoloženja i rasta potražnje za bikovskim okladama (Index)
Kako ekstremisti kradu mainstream brendove: Od Hellyja Hansena i Freda Perryja do New Balancea, krajnja desnica pretvara obične logotipe u skrivene simbole mržnje (Lider)
Tadić u Otvorenom: Rusiji je OK napasti dječju bolnicu, a problem je napad na Putinovu rezidenciju, ne vjerujem im kad kažu koji je dan u tjednu (Index)
Veliki napad na snage Glavne obavještajne uprave Rusije (GRU) izvršen je na okupiranom ukrajinskom teritoriju. “Mađarove ptice”, elitna ukrajinska postrojba bespilotnih letjelica, napale su sjedište 14. brigade GRU-a u blizini Mariupolja, a u noćnom napadu ubijen je 51 ruski vojnik, dok ih je ranjeno još 76 (Jutarnji)
Tržišna inspekcija Državnog inspektorata nadzire zimsko sezonsko sniženje, izvijestili su u ponedjeljak iz Državnog inspektorata napominjući kako je prošle godine tijekom zimskog sezonskog sniženja obavljeno 328 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 60 prekršaja (tportal)
Najradikalnija urbana transformacija na svijetu: Šveđani sele cijeli grad – zbog širenja rudnika i rizika od urušavanja tla, cijeli gradić bi se do 2035. godine trebao preseliti tri kilometra istočno… projekt postoji od 2004., no medijski je postao zanimljiv nakon što su selili crkvu (tportal)
Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, Anthony Joshua, u ponedjeljak je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su dvije osobe izgubile život. Boksač je, srećom, prošao s lakšim ozljedama (Index)
Kremlj: Putin u telefonskom razgovoru rekao Trumpu da mijenja stav nakon (navodnog) napada dronovima na rezidenciju predsjednika. Trump je bio zgrožen udarom, Zelenski: To je laž, Rusi pripremaju teren za udar na vladine zgrade u Kijevu (Index)
Thompson kreće s tužbama, Tomaševića će prijaviti Uskoku: ‘Radio je iz osobnog interesa’ (24 sata), Puhovski: Više šteti sebi nego Tomaševiću, ali treba pozdraviti što su odabrali demokratski model ponašanja (Zagreb.info), Tomašević za HRT: Zadnjih nekoliko desetljeća u nizu hrvatskih i europskih gradova Thompsonu nije dozvoljen koncert i mene bi zanimalo koliko je protiv tih gradonačelnika podneseno kaznenih prijava…
Može li se u Hrvatskoj naći posao za više od 1400 eura? Dok asistent koji radi s osobom s mentalnim poteškoćama prima 990 eura, zaposlenik u kladionici ima plaću od 1900 eura. Pravnik u struci zarađuje 1300 eura, a vozač kipera 2600 eura… (N1)
Donedavni zamjenik zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Sven Mišković novi je ravnatelj Uskoka (Nacional)
Video kojeg je objavilo rusko veleposlanstvo u Keniji postao je viralan. U video generiranom umjetnom inteligencijom Putin je prikazan kao Djed Božićnjak… (tportal)
Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.
Četiri ključna zaključka sa sastanka Trump – Zelenski: rat ili završava sad ili traje unedogled, Putinov utjecaj osjetan i unatoč odsutnosti, spominje se da je dogovoreno 90 posto stvari, i dalje osjetna složenost odnosa Zelenskog i Trumpa (N1)
Mrak Taritaš: Pitanje je trenutka kad će Thompson pozvati na suprostavljanje Plenkoviću (Index), Tomašević odgovorio Thompsonu: Dok imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao bez obzira na pritiske (Nacional)
Arktički šok prodrmat će Europu: Stiže obilan snijeg i ledene temperature (Večernji)
Prepucavanja Milanovića i Plenkovića, svađe sa susjedima… Ovi događaji obilježili su hrvatsku diplomaciju u 2025. (tportal)
Britanija ‘gura’ zelenu energiju, ali njihova mreža to ne može podnijeti – zastarjela električna mreža postala je usko grlo koje koči napredak, diže cijene i ugrožava ambicije u utrci za umjetnom inteligencijom (Bug)
Trump i Zelenski objavili da je postignut napredak u pregovorima, ostaje pitanje Donbasa (Index)
Kina započela vojne vježbe, rastu napetosti oko Tajvana (Index)
Svaki treći mladić u Hrvatskoj danas nije seksualno aktivan. I mladići i djevojke generalno se manje seksaju, seksualno ih je aktivno 73 posto, 12 posto manje nego sredinom 2000-ih… imaju sve manje partnerica, sve kasnije stupaju u odnose… (Jutarnji)
Europa sprema šok: Novi automobili će od iduće godine poskupjeti i do 2000 eura (Jutarnji)
Uklonjeno šatorsko naselje u centru Beograda: Nema više Ćacilenda (tportal)