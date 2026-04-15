SAD potjerao kineski tanker iz Hormuza. “Ovo nije viđeno od Kubanske krize” (Index), procurili dokumenti: Iran je koristio kineski špijunski satelit za ciljanje američkih baza (tportal)
Stvara se “europski NATO”, cilj nije stvoriti konkurenciju postojećem savezu, već osigurati nastavak odvraćanja Rusije, operativni kontinuitet i nuklearnu vjerodostojnost čak i ako Washington povuče svoje snage iz Europe (Index)
Prihodi od stranih turista rastu, ali hrvatski turizam realno gubi na snazi. Istodobno domaći građani sve više troše izvan granica zemlje (tportal)
Tomašević o dozvoli Hoda za život: Nije neuobičajeno pitati tko će nastupati kako bi se procijenilo je li površina dostatna, a moraju dostaviti i registraciju vozila koja smiju ući na Zrinjevac (Nacional)
Iron Maiden, Oasis i Wu-Tang Clan ušli u Rock and Roll kuću slavnih 2026. (Muzika)
Očekuje se da će blokada Hormuškog tjesnaca prekinuti gotovo cjelokupnu iransku pomorsku trgovinu i dovesti do zatvaranja naftnih polja u toj državi u roku od nekoliko tjedana, procurio povjerljivi dokument Iranske središnje banke: Prijeti nam krah (Jutarnji)
U Lutriji rat zbog milijuna za sponzorstva, prijete si i Plenkovićem (Index)
Odlazak Žinića iz jedne od najuspješnijih marketinških agencija, Bruketa: Falit će mi ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Nikola i ja puno smo toga prošli zajedno (Poslovni)
Milanović na Klubu izvoznika: Hrvatska proizvodi i izvozi premalo (Lider)
Maloljetnom mladiću (17) koji je u nedjelju u kući u Šestinama s dva hica usmrtio 22-godišnjaka Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor. Obojica su iz BiH, ubojica ne želi reći zašto ga je ubio (Index)
Traje blokada Hormuza. Dogovoreni novi pregovori SAD-a i Irana u Pakistanu? (Index)
Više od 10.000 ljudi u godinu dana ostalo bez zdravstvenog osiguranja: Ta greška će ih koštati 112 eura mjesečno (N1)
Otkazano više od 1.800 letova: Štrajk paralizirao Frankfurt i München (N1)
Magyar: Točno znam što se događa u Srbiji i kakve su veze postojale između Orbánove vlasti i Srbije koju vodi Vučić (N1, Jutarnji), Vučić uzvratio Magyaru: Nemaš ovlasti, istrage u Srbiji vodimo mi (tportal)
Za mjesec dana počinje Eurosong, kako Lelek stoji na kladionicama? Na 17. mjestu, trebale bi proći u finale (Index)
Što se krije iza Trumpove blokade Hormuškog tjesnaca? Najavljena pomorska blokada vjerojatno je i upozorenje Kini (DW)
Milanović izrazio žaljenje zato što je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni, no naglasio je da je bio primoran na to zbog pretjeranih izjava predsjednika Srbije (tportal)
Navijači NK Osijeka: Zanimljivo je nakon promjene vlasti u Mađarskoj gledati i budućnost kluba… Budite sigurni, NK Osijek neće propasti. Ovaj klub je proživio raznorazne sodome i gomore tijekom svoje povijesti… Neki best-case scenario bi naravno bio prodaja kluba nekome tko bi znao što sa njime učiniti. Nekome kome bi rezultat i uspjeh kluba bio glavna misija! Trenutnom vlasniku to nikad nije bio (Facebook Bijelo-plave birtije)
Kolaju snimke u kojoj srednjoškolci u Zagrebu bacaju neke predmete na automobile, nije sigurno je li to kamenje ili jaja… policija dobila prijave, riječ je o ugrozi u prometu (Jutarnji)
Nikola Žinić odlazi iz agencije Bruketa&Žinić&Grey (Poslovni)
Uskoro kreće blokada Hormuza, Britanci odbili Trumpa, papa odgovorio na teške uvrede američkog predsjednika (Jutarnji)
Višeslav Raos: Mađarska nije odbacila model koji je Orbán izgradio. Ona ga pokušava preoblikovati. Hoće li u tome uspjeti, ovisit će o tome može li nova koristiti moć da bi je ograničila. Ako uspije, Mađarska će postati primjer političke korekcije iznutra. Ako ne uspije, Orbánov sustav preživjet će, samo s novim upravljačem (tportal)
Gjenero: Razlog Orbanovog pada nije u kobasicama, kako neki kolege banaliziraju, već to što glavnina mađarskog političkog tijela nije mogla prihvatiti protueuropsku i prorusku politiku, Mađarska nije zemlja u kojoj postoji meka moć Rusije (Nacional)
Za Praznik rada u Zagrebu sviraju Orkestar ZET-a, Šlageristi, Pavel, Silente i Vesna Pisarović (Index)
Detaji horora u Velikoj Gorici: Majka ubila kćer tupim predmetom pa se bacila sa zgrade (Nacional)
Nakon prebrojenih 99 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55 (Index)… 132 mjesta je dovoljno za dvotrećinsku većinu, potrebnu za mijenjanje Orbanovih zakona, Magyar: Srušili smo Orbanov režim i vratili domovinu (tportal)
Trump najavio blokadu Hormuškog tjesnaca: Svijetu prijeti novi naftni šok (tportal)
Orbanov poraz loša je vijest za Vučića, ali ne i za nas… Iako je Hrvatska imala ok odnose sa susjedima, upravo je Orban bio taj koji je svako malo mahao kartom “velike Mađarske”, one prije Trianonskog mirovnog sporazuma iz 1920., a zakuhao je i spor između MOL-a i Janafa… (Nacional)
Umro je Ivan Rimac, poznati hrvatski poduzetnik i otac Mate Rimca (Jutarnji)
Jaja iz slobodnog uzgoja sve traženija: Slavonski model daje rezultate (HRT)
Trump: BLOKIRAMO Hormuz, mogu uništiti Iran. Iranska garda: Prolaz je otvoren za civile (Index)
Rekordna izlaznost u Mađarskoj, do 18:30 glasalo je 77,8 posto birača (HRT), prema istraživanju javnog mnijenja stranka Tisza Pétera Magyara osvojila je 55,5 posto glasova, dok se predviđa da će Fidesz Viktora Orbána dobiti 37,9 posto, nije bilo izlaznih anketa (Index)
Webb i Hubble udružili snage i razotkrili dosad neviđene detalje Saturna (Bug)
Užas kod Velike Gorice: Žena skočila sa zgrade, u stanu pronađena mrtva maloljetnica (N1)
Cannes: Poljski, bugarski, ruski i rumunjski film u konkurenciji za Zlatnu palmu, ali ne i hrvatski (Nacional)
Trećina irskih benzinskih postaja ostala je bez goriva, policija prati kolone cisterni s naftom, a dio ključnih autocesta u zemlji i dalje je zatvoren zbog prosvjeda protiv rasta cijena goriva koje je izazvao rat na Bliskom istoku, hitne službe bez goriva za intervencije (Jutarnji)
Američki mediji objavili su ovih dana da su iranske snage do primirja koristile satelitske snimke kineske tvrtke MizarVision, poboljšane umjetnom inteligencijom, kako bi preciznije ciljale američke vojne instalacije diljem Bliskog istoka. Riječ je o snimkama koje koriste automatizirano prepoznavanje i označavanje objekata, što omogućuje operaterima da identificiraju baze, opremu i infrastrukturu u minutama umjesto satima (tportal)
Cijene nekretnina otišle u nebo, Hrvatska prednjači među europskim zemljama (Nacional)
Velika izlaznost u Mađarskoj: Više od polovice od 7,53 milijuna birača glasalo je do 13 sati u nedjelju na parlamentarnim izborima (tportal)
Prema posljednjem popisu iz 1996. godine, u Jadranu je bilo zabilježeno 407 vrsta riba. U proteklih 30 godina u more je ušlo čak 48 novih vrsta, koje su stigle ili iz Crvenog mora preko Sueskog kanala ili iz Atlantskog oceana kroz Gibraltar, posebno zabrinjava promjena temperature (N1)
Što krov skriva? Upozorenje iznad naših glava koje ne smijemo ignorirati: U mnogim se višekatnicama, pogotovo izgrađenim u 19. i početkom 20. stoljeća, kriju slabosti koje mogu odlučivati o životu i smrti u slučaju potresa (Zgradonačelnik)