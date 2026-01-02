Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (22:00)

Brze i kratke

  • Fijasko s dronovima u Budvi, šteta nekoliko stotinu tisuća eura. Mirnovec Pirotehnika: Netko ih je namjerno srušio profesionalnim protudronskim ometačima, takozvanim “jammerima”, kakve inače posjeduju samo vojne i policijske postrojbe (Index)
  • Prvi javni posjet Kim Ju-ae, kćeri Kim Jong-una, mauzoleju Kumsusan izazvao je val novih nagađanja o mogućem nasljedstvu u Pjongjang (Guardian, Jutarnji)
  • Detaljniji pogled u novi gradski bazen koji će se graditi u Zaprešiću (Haus)
  • Građanima SAD-a zabranjen je ulazak u Mali i Burkinu Faso nakon što su te dvije afričke države objavile da uvode recipročnu mjeru kao odgovor na zabranu ulaska njihovih građana u SAD (Index)
  • Gotovo svi novi automobili u Norveškoj su električni (Index)
  • Preminuo akademik i povjesničar Nikša Stančić, zaslužan za današnji hrvatski grb (N1)

Danas (17:00)

Brze i kratke

  • Što se to događa u Iranu? Prosvjedi se sve više pretvaraju u srdžbu protiv iranskog režima. Ima i poginulih (DW)
  • Objavljena fotografija trenutka u kojem je krenula smrtonosna buktinja u baru u Švicarskoj (Jutarnji), Švicarci iznijeli nove podatke o tragediji: ‘Uzrok požara su prskalice na bocama šampanjca’ (tportal)
  • Državljanina Bosne i Hercegovine u more su povukli valovi dok se s obitelji fotografirao na stijenama na kupalištu Buža podno dubrovačkih zidina, tijelo je locirano u moru, no zbog iznimno teških vremenskih uvjeta izvukli su ga nakon tri sata (tportal, Index)
  • Maja Sever: Prošlo je gotovo trideset godina od prosvjeda za spas Radija 101, kada su i Boysi stali uz svoje građane, uz svoj grad te pružili otpor jednom autokratskom sustavu, protiv Tuđmanove strane, odnosno njegovog operativca Ivića Pašalića… Thompsonov menadžer je rođak Ivića Pašalića, a sada su BBB stali na njihovu stranu (Zagreb.info)
  • Vrijeme od nedjelje: Snijeg će padati danima, temperature i do -11 °C (Večernji)
Danas (12:00)

Brze i kratke

  • 47 mrtvih u požaru u Švicarskoj, otkriven mogući uzrok? Prskalicama sa šampanjca navodno zapalili strop (Index), proglasili pet dana žalosti, istražitelji nastoje identificirati žrtve (Nacional)
  • Zbog umjetne inteligencije mobiteli i računala drastično će poskupiti (N1)
  • Kineski predsjednik: Ponovno ujedinjenje s Tajvanom je nezaustavljivo (Index), velika kineska vojna vježba koja je započela u ponedjeljak ozbiljno je uzdrmala Tajvan i ponovno otvorila ključno sigurnosno pitanje u Aziji: sprema li se Kina doista napasti otočnu državu? Prema procjenama stručnjaka, 2026. godina mogla bi biti presudna (tportal)
  • Žene su u Hrvatskoj 14,7 posto slabije plaćene od muškaraca (Poslovni)
  • Struja skuplja, komunalna naknada negdje raste i do 265 posto… Zagreb zasad među rijetkima koji neće dizati cijene za komunalne usluge (N1)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Za ovu godinu predviđa se nastavak rasta ekstremno-desničarskih pozicija u Hrvatskoj, a još je neizvjesno hoće li se tome suprotstaviti iole relevantna masa oponenata slijeva (DW)
  • Zagrebački vatrogasci izvijestili su da su u posljednja 24 sata imali ukupno 28 intervencija, od kojih je dio bio posebno zahtjevan, netko je pustio lampion prema tornju katedrale, srećom nije došlo do požara (N1)
  • Mjere kojima privlače liječnike: 7000 eura za “bonus dobrodošlice”, u jednom su Domu zdravlja raspisali natječaj za čak 29 djelatnika, nedavno zaposlili i umirovljene liječnike (Poslovni)
  • Prva beba u 2026. rođena u Šibeniku, minutu kasnije dječji plač se čuo u Rijeci i Varaždinu (tportal)
  • Mladim se Amerikancima manje isplati studirati nego ranije – financijski i na svaki drugi način: Američka sveučilišta prolaze kroz ozbiljnu krizu. Ona je ekonomska, politička, ideološka, a dobrim dijelom i kriza povjerenja. Gotovo da nema aktera u američkom društvu koji zbog ovog ili onog razloga nije bacio kamen kritike u smjeru američkih fakulteta, i to s dobrim razlogom (Poslovni)
  • Novogodišnji dron show u Budvi završio fijaskom – došlo je do tehničkog problema zbog kojeg su dronovi počeli padati jedan za drugim, pred velikim brojem okupljenih građana, oko 600 dronova završilo u moru (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ekonomski analitičar Neven Vidaković ocijenio je da se Njemačka suočava s dubokim strukturnim problemima te da nezadovoljstvo dijela javnosti i gospodarstvenika ima realno uporište: “Ja bih njima savjetovao, kao što su oni nama 1990-ih, da trebaju povećati svoju konkurentnost i onda će sve biti u redu” (HRT)
  • Katastrofa u Amsterdamu, vatra u samo par sati progutala simbol grada – zvonik povijesne crkve Vondelkerk iz 19. stoljeća (Jutarnji)
  • Ivan Turudić odbio dati izjavu N1 televiziji: “Rečeno nam je da ne možemo snimati” (N1), reagirala Maja Sever: uskraćena im je mogućnost rada, unatoč tome, ostali mediji su nastavili uzimati izjavu, prihvaćajući da jedna redakcija bude isključena. Prvi problem u toj situaciji jest sam Ivan Turudić. Kao javna osoba, on mora prihvatiti da novinari nisu dekor, nego predstavnici javnosti
  • Poruka Thompsonu? Tomašević u Lisinskom pjevao poznatu domoljubnu pjesmu ‘Tvoja zemlja’ pridruživši se na pozornici Đaniju Stipaničevu (Večernji)
  • Umro je Mate Meštrović, sin velikog kipara Ivana Meštrovića. Plenković: Održavao je hrvatsku političku misao u emigraciji (Index)
Jučer (12:00)

Brze i kratke

  • Uz pjesmu i veselje Hrvatska ušla u 2026. godinu (HRT donosi priloge o slavljima po gradovima, kao i N1, ali i tportal), dočeci diljem svijeta (BBC, Index, ), neki gradovi odlučili otkazati ili znatno izmijeniti svoje tradicionalne novogodišnje proslave. Razlozi variraju od sigurnosnih prijetnji i rizika od prevelikih gužvi do iskazivanja poštovanja prema žrtvama nedavnih tragedija (Index)
  • Podne prvog dana Nove godine je za oko 50 milijuna gledatelja rezervirano za Novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara. Makar je to tradicija, u koncertima se oprezno unose i novine (DW)
  • Vlada u 2026.: Nastavak ulaganja u sve krajeve i Hrvatska bez mina (HRT)
  • Eksplozija u švicarskom skijalištu, najmanje 40 mrtvih, u lokalu bilo više od 100 ljudi, teroristički napad isključen (Jutarnji)
  • Ženama u Hrvatskoj se mijenja dob starosne mirovine – nova granica je navršenih 64 godine života (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Čović: Prilično je očito da su Rusi izmislili napad na rezidenciju, ovo je i opravdanje (ili prijetnja) za eventualnu eskalaciju (Index), Vojković: A da je i istina da su Ukrajinci izveli taj napad, koga briga? Rezidencija poput spomenute nije pod međunarodnom zaštitom (Index)
  • Dvojac osumnjičen za palež Vjesnika pušten u kućni pritvor (Nacional)
  • Porastao prihod od stranih turista, nastavlja se stabilan i održiv rast (tportal)
  • Hajduk je u apsolutnoj dominaciji. Poljud je tijekom devet domaćih utakmica posjetilo čak 213.508 gledatelja, uz impresivnu popunjenost stadiona od 69,3% i prosječnih 23.723 gledatelja po utakmici, najviše u regiji (Index)
  • Počeo pokušaj rušenja Guinnessovog rekorda na Hrvatskom radiju: “100 glasova u 100 sati za 100 godina” – projekt kojim je započelo obilježavanje stote obljetnice HRT-a
  • Potpredsjednik Hrvatskog sabora: Thompson pokazuje da je priča o velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž (N1)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Rusi objavili snimku navodnog drona kojim je napadnuta Putinova rezidencija (Index)
  • Europa je 2025. godine proizvela 25 jednoroga, 60% više od 2024. i 71% više od 2023. (Mreža)
  • Invalidskih mirovina lani je bilo 3.000 više, trenutačno ih je 81.887 (N1)
  • ‘Drugi dnevnik Pauline P.’ najgledaniji film u kinima s više od 73.000 gledatelja (tportal)
  • Zašto pametni satovi ne vole zimu i kako im produljiti vijek trajanja (Bug)
  • Međimurski Forestland, festival elektroničke glazbe, se gasi nakon 13 godina: “Svijet kakav je bio 2014. danas ne postoji” (Muzika)
  • Tri zimska iskustva u Hrvatskoj savršena za kratak bijeg iz grada (Journal)
  • Na Cvjetnom trgu su od jutra velike gužve: Dječji doček, šetnja, ispijanje kave, puni stolovi… (Index)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • ISW: Rusi preuveličavaju taktičke uspjehe kako bi stvorili lažan dojam da su ukrajinske obrane duž cijele bojišnice pred slomom, ovim tempom Donbas osvajaju tek 2029. (Jutarnji)
  • Zagrebačka policija kod više maloljetnika našla stotine zabranjenih petardi (Index)
  • Stiže fiskalizacija 2.0, na terenu i dalje ima pomutnje, pitanja je mnogo, a dio troškova mogao bi i rasti. Ministar Primorac umiruje: Kažnjavat ćemo one koji će namjerno činiti propuste ( Dnevnik.hr)
  • 2025. u kulturi: Od uspjeha Nebojše Slijepčevića, HNK2 do kulturne iskaznice za mlade (tportal)
  • Dinamičan početak 2026.: Najprije južina, zatim nagli upad hladnog zraka i snijeg (N1)
Utorak (22:00)

Brze i kratke

  • Ovo je Putinova rezidencija koju su navodno napali Ukrajinci: ‘Skromna’ glavna kuća, golemi spa-kompleks i crkva (tportal), no sve je očitije da Rusi lažu o napadu na nju, Putin poslao moćni Orešnik (hipersonični balistički projektil sposoban nositi nuklearne glave) u Bjelorusiju. Satelitske snimke otkrile gdje točno (Index)
  • HZZO diže cijenu dopunskog osiguranja (Index)
  • Otac (46) u Sukošanu provalio u ormar s oružjem pa ubio sina (18) i sebe (Index)
  • Jasmin Klarić: Thompson nema kapacitet pobjeđivati. On je Karamarko hrvatske glazbene scene (N1), Vučetić: Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti, Domovinski rat nije ugrožen kako on kaže, to je povijesna činjenica (N1)
  • Predsjednik Kennedy Centra zaprijetio potražnjom milijunske odštete zbog otkazanog božićnog koncerta, jazz glazbenik Chuck Redd otkazao zakazani božićni koncert na Badnjak, prosvjedujući protiv odluke da se centar preimenuje u Trump-Kennedy Centar (Ravno do dna), otkazani i novogodišnji koncerti (Ravno do dna)
Utorak (16:00)

Brze i kratke

  • Veći broj iseljenih vratio se u RH u 2025., a to su i kandidati za poštedu od poreza na dohodak. Govori se o brojci od oko 11 tisuća stanovnika (grad veličine Novske)… Od početka provedbe mjere “Biram Hrvatsku” odobreno 1515 zahtjeva (Poslovni)
  • Plenković u Intervjuu tjedna: Nisam se zasitio premijerske pozicije, pa tek sam sad najjači (Index)
  • Kod škole u Trešnjevci buknula snažna eksplozija – zavezali petarde za kanister benzina, intervenirali vatrogasci (N1)
  • Cijena bitcoina ponovno raste, premašila 90.000 dolara, rezultat promjene raspoloženja i rasta potražnje za bikovskim okladama (Index)
  • Kako ekstremisti kradu mainstream brendove: Od Hellyja Hansena i Freda Perryja do New Balancea, krajnja desnica pretvara obične logotipe u skrivene simbole mržnje (Lider)