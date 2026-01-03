Tko je Nicolas Maduro i zašto se zamjerio Trumpu? Chavezov nasljednik, optuživan za namještanje izbora i kršenje ljudskih prava, njegovu vladavinu obilježila hiperinflacija i gospodarski kolaps, ali i teške sankcije SAD-a (tportal), Božo Kovačević: Američki napad na Venezuelu je poruka Putinu (Index)
Izbori koji će oblikovati Europu 2026.: Dolazi li kraj Orbanove ere? Španjolska, Francuska, Njemačka i Italija: Lokalni izbori kao test nacionalne vlasti (Euronews, tportal)
Indija postala najveći svjetski proizvođač riže, ali dramatično ponestaje vode (Agroklub)
Najveću kaznu platit će Dinamo, ukupno 12.000 eura, od čega 5.000 eura zbog rasizma i diskriminacije. Među prekršajima spada i transparent “Za dom spremni! I kaj ćemo sad, gradonačelniče”, Hajduk zbog pirotehnike i rasizma platit će oko 10 tisuća eura (Sport klub)
Zrinka Ljutić i u drugoj vožnji ispod svoje razine, ništa od dobrog plasmana danas (Jutarnji)
Lukavi Ukrajinci obmanuli Ruse: Lažirali smrt vojnog zapovjednika i pokupili nagradu od pola milijuna dolara (tportal)
Vlasnik bara u Crans-Montani u Švicarskoj gdje se dogodila tragedija, sam je preuređivao lokal. Nakon nesreće obrisao društvene mreže, policija istražuje ilegalne preinake (Jutarnji), stručnjaci analiziraju kako je moglo doći do ovakvog širenja požara (Index)
Eksplozije odjeknule glavnim gradom Venezuele, čuli se i zrakoplovi, panika na ulicama, CNN: Trump ih je jasno upozorio (Jutarnji)
Nema straha za ‘bijeg turista’: Hrvatska je u top 5 najpoželjnijih destinacija u 2026. (tportal)
xAI prekinuo šutnju nakon što je Grok priznao generiranje seksualiziranih slika maloljetnika, Musk je komentirao da je Grok bio “previše uslužan prema korisničkim uputama” i “previše željan udovoljiti”, što se sada ispravlja. xAI je također priznao da je njihova namjera da Grok “govori kako stvari stoje” učinila sustav ranjivim na manipulacije korisnika koji ga usmjeravaju prema neprimjerenom sadržaju (Bug)
Fijasko s dronovima u Budvi, šteta nekoliko stotinu tisuća eura. Mirnovec Pirotehnika: Netko ih je namjerno srušio profesionalnim protudronskim ometačima, takozvanim “jammerima”, kakve inače posjeduju samo vojne i policijske postrojbe (Index)
Prvi javni posjet Kim Ju-ae, kćeri Kim Jong-una, mauzoleju Kumsusan izazvao je val novih nagađanja o mogućem nasljedstvu u Pjongjang (Guardian, Jutarnji)
Detaljniji pogled u novi gradski bazen koji će se graditi u Zaprešiću (Haus)
Građanima SAD-a zabranjen je ulazak u Mali i Burkinu Faso nakon što su te dvije afričke države objavile da uvode recipročnu mjeru kao odgovor na zabranu ulaska njihovih građana u SAD (Index)
Gotovo svi novi automobili u Norveškoj su električni (Index)
Preminuo akademik i povjesničar Nikša Stančić, zaslužan za današnji hrvatski grb (N1)
Što se to događa u Iranu? Prosvjedi se sve više pretvaraju u srdžbu protiv iranskog režima. Ima i poginulih (DW)
Objavljena fotografija trenutka u kojem je krenula smrtonosna buktinja u baru u Švicarskoj (Jutarnji), Švicarci iznijeli nove podatke o tragediji: ‘Uzrok požara su prskalice na bocama šampanjca’ (tportal)
Državljanina Bosne i Hercegovine u more su povukli valovi dok se s obitelji fotografirao na stijenama na kupalištu Buža podno dubrovačkih zidina, tijelo je locirano u moru, no zbog iznimno teških vremenskih uvjeta izvukli su ga nakon tri sata (tportal, Index)
Maja Sever: Prošlo je gotovo trideset godina od prosvjeda za spas Radija 101, kada su i Boysi stali uz svoje građane, uz svoj grad te pružili otpor jednom autokratskom sustavu, protiv Tuđmanove strane, odnosno njegovog operativca Ivića Pašalića… Thompsonov menadžer je rođak Ivića Pašalića, a sada su BBB stali na njihovu stranu (Zagreb.info)
Vrijeme od nedjelje: Snijeg će padati danima, temperature i do -11 °C (Večernji)
47 mrtvih u požaru u Švicarskoj, otkriven mogući uzrok? Prskalicama sa šampanjca navodno zapalili strop (Index), proglasili pet dana žalosti, istražitelji nastoje identificirati žrtve (Nacional)
Zbog umjetne inteligencije mobiteli i računala drastično će poskupiti (N1)
Kineski predsjednik: Ponovno ujedinjenje s Tajvanom je nezaustavljivo (Index), velika kineska vojna vježba koja je započela u ponedjeljak ozbiljno je uzdrmala Tajvan i ponovno otvorila ključno sigurnosno pitanje u Aziji: sprema li se Kina doista napasti otočnu državu? Prema procjenama stručnjaka, 2026. godina mogla bi biti presudna (tportal)
Žene su u Hrvatskoj 14,7 posto slabije plaćene od muškaraca (Poslovni)
Struja skuplja, komunalna naknada negdje raste i do 265 posto… Zagreb zasad među rijetkima koji neće dizati cijene za komunalne usluge (N1)
Za ovu godinu predviđa se nastavak rasta ekstremno-desničarskih pozicija u Hrvatskoj, a još je neizvjesno hoće li se tome suprotstaviti iole relevantna masa oponenata slijeva (DW)
Zagrebački vatrogasci izvijestili su da su u posljednja 24 sata imali ukupno 28 intervencija, od kojih je dio bio posebno zahtjevan, netko je pustio lampion prema tornju katedrale, srećom nije došlo do požara (N1)
Mjere kojima privlače liječnike: 7000 eura za “bonus dobrodošlice”, u jednom su Domu zdravlja raspisali natječaj za čak 29 djelatnika, nedavno zaposlili i umirovljene liječnike (Poslovni)
Prva beba u 2026. rođena u Šibeniku, minutu kasnije dječji plač se čuo u Rijeci i Varaždinu (tportal)
Mladim se Amerikancima manje isplati studirati nego ranije – financijski i na svaki drugi način: Američka sveučilišta prolaze kroz ozbiljnu krizu. Ona je ekonomska, politička, ideološka, a dobrim dijelom i kriza povjerenja. Gotovo da nema aktera u američkom društvu koji zbog ovog ili onog razloga nije bacio kamen kritike u smjeru američkih fakulteta, i to s dobrim razlogom (Poslovni)
Novogodišnji dron show u Budvi završio fijaskom – došlo je do tehničkog problema zbog kojeg su dronovi počeli padati jedan za drugim, pred velikim brojem okupljenih građana, oko 600 dronova završilo u moru (Index)
Ekonomski analitičar Neven Vidaković ocijenio je da se Njemačka suočava s dubokim strukturnim problemima te da nezadovoljstvo dijela javnosti i gospodarstvenika ima realno uporište: “Ja bih njima savjetovao, kao što su oni nama 1990-ih, da trebaju povećati svoju konkurentnost i onda će sve biti u redu” (HRT)
Katastrofa u Amsterdamu, vatra u samo par sati progutala simbol grada – zvonik povijesne crkve Vondelkerk iz 19. stoljeća (Jutarnji)
Ivan Turudić odbio dati izjavu N1 televiziji: “Rečeno nam je da ne možemo snimati” (N1), reagirala Maja Sever: uskraćena im je mogućnost rada, unatoč tome, ostali mediji su nastavili uzimati izjavu, prihvaćajući da jedna redakcija bude isključena. Prvi problem u toj situaciji jest sam Ivan Turudić. Kao javna osoba, on mora prihvatiti da novinari nisu dekor, nego predstavnici javnosti
Poruka Thompsonu? Tomašević u Lisinskom pjevao poznatu domoljubnu pjesmu ‘Tvoja zemlja’ pridruživši se na pozornici Đaniju Stipaničevu (Večernji)
Umro je Mate Meštrović, sin velikog kipara Ivana Meštrovića. Plenković: Održavao je hrvatsku političku misao u emigraciji (Index)
Uz pjesmu i veselje Hrvatska ušla u 2026. godinu (HRT donosi priloge o slavljima po gradovima, kao i N1, ali i tportal), dočeci diljem svijeta (BBC, Index, ), neki gradovi odlučili otkazati ili znatno izmijeniti svoje tradicionalne novogodišnje proslave. Razlozi variraju od sigurnosnih prijetnji i rizika od prevelikih gužvi do iskazivanja poštovanja prema žrtvama nedavnih tragedija (Index)
Podne prvog dana Nove godine je za oko 50 milijuna gledatelja rezervirano za Novogodišnji koncert Bečkih filharmoničara. Makar je to tradicija, u koncertima se oprezno unose i novine (DW)
Vlada u 2026.: Nastavak ulaganja u sve krajeve i Hrvatska bez mina (HRT)
Eksplozija u švicarskom skijalištu, najmanje 40 mrtvih, u lokalu bilo više od 100 ljudi, teroristički napad isključen (Jutarnji)
Ženama u Hrvatskoj se mijenja dob starosne mirovine – nova granica je navršenih 64 godine života (Index)
Čović: Prilično je očito da su Rusi izmislili napad na rezidenciju, ovo je i opravdanje (ili prijetnja) za eventualnu eskalaciju (Index), Vojković: A da je i istina da su Ukrajinci izveli taj napad, koga briga? Rezidencija poput spomenute nije pod međunarodnom zaštitom (Index)
Dvojac osumnjičen za palež Vjesnika pušten u kućni pritvor (Nacional)
Porastao prihod od stranih turista, nastavlja se stabilan i održiv rast (tportal)
Hajduk je u apsolutnoj dominaciji. Poljud je tijekom devet domaćih utakmica posjetilo čak 213.508 gledatelja, uz impresivnu popunjenost stadiona od 69,3% i prosječnih 23.723 gledatelja po utakmici, najviše u regiji (Index)
Počeo pokušaj rušenja Guinnessovog rekorda na Hrvatskom radiju: “100 glasova u 100 sati za 100 godina” – projekt kojim je započelo obilježavanje stote obljetnice HRT-a
Potpredsjednik Hrvatskog sabora: Thompson pokazuje da je priča o velikoj ljubavi prema hrvatskim građanima jedna ogromna laž (N1)