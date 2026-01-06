Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)
Kolumbijski predsjednik poručio: “Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice“, grenlandski premijer Trumou: Prestanite fantazirati o aneksiji (Index)
Madura su uhitili najelitniji specijalci na svijetu. Što je uopće Delta Force? Specijalna jedinica obučena za protuterorističke akcije, oslobađanje talaca, precizne izravne napade i hvatanje visokoprofilnih ciljeva (Index)
Zbog uhićenja Madura obratio se Medvedev: ‘Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret’ (Večernji)
Baby boom u Sisačko-moslavačkoj županiji: tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije (tportal)
Stranger Things: Završio je najuspješniji televizijski revival 1980ih (Ravno do dna), Netflix objavom o ‘Stranger Things’ pokrenuo lavinu: Obožavatelji imaju mračne teorije o finalu (Bug)
Cinkuši u Močvari – tradicija postoji da bi se poštovala (Ravno do dna)
Trump: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti… SAD prijeti i Kolumbiji, šalje poruku Kubi, iz Kine poručuju: Pustite Madura! (Index), američki predsjednik rekao da ni on više ne vjeruje da su Ukrajinci gađali Putinovu rezidenciju (tportal)
Loše vijesti za pušače – poskupljuju duhan, cigarete i e-tekućine (HRT)
U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega, padat će sve do srijede (tportal, RTL), pogledajte stanje na prometnicama diljem zemlje: Snijeg, vjetar, prometna nesreća na autocesti… (tportal)
Kakvi su tekstilni lanci za gume namijenjene vožnji po snijegu? ‘U praksi su se dokazale, a tu praksu potvrđuje i MUP’ (Revija HAK)
Festival snijega i leda u Kini vodi posjetitelje u grad iz mašte (HRT)
U Hrvatskoj se na godinu proda 27 tisuća stanova, najviše u Zagrebu i na obali… No, nerealno visoke cijene dovele do pada prodaje stanova, i to za 15 posto. Situacija bi bila bolja kada bi se gotovo 600.000 praznih privatnih stanova vratilo na tržište (HRT)
Ekonomski stručnjak iz Venecuele za Večernji: Padom Madura smo osjetili olakšanje, sustav je duboko korumpiran. Korupcija je prisutna u sudskoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, u svim institucijama. Demontirati taj sustav znači istodobno ga ponovno izgraditi…
Novi skandal u aferi Agrokor: DORH ne želi platiti goleme troškove odvjetnicima (Index)
Bijela kuća zaustavlja projekte vjetroelektrana zbog “nacionalne sigurnosti”, no zato potiče ugljen (Bug)
Sabor: Zastupnici u 2025. mimo plaća potrošili 1,3 milijuna eura (HRT)
Venecuela je jedna od prirodno najbogatijih zemalja na svijetu. Osim što raspolaže najvećim potvrđenim rezervama nafte, ova južnoamerička država ima i goleme količine plina, zlata, dijamanata, željeza, boksita i mangana, kao i obilne vodne i šumske resurse. Upravo ti resursi posljednjih su godina u središtu političkih napetosti, sankcija i, prema najavama iz Washingtona, mogućeg preoblikovanja budućnosti zemlje (tportal)
Prekjučer uložio 30.000 dolara da će Maduro završiti u američkom pritvoru, te oklade ponovno otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korištenju povlaštenih informacija kako bi se ostvarila zarada (Index)
Vučić održao izvanrednu sjednicu: ‘Savez Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja posebnu prijetnju Srbiji!‘ (Jutarnji)
Potpuno zatvoren zračni prostor iznad Grčke, nakon neutvrđenih problema koji su utjecali na radijske frekvencije (tportal)
Porobija o fratru koji je na HRT-u govorio o čudesnim izlječenjima: Hrvatska ima novog “čudotvorca”. Ali ne, molitve ne liječe teške bolesti (Index)
Kum: Ritam zločina u ime oca i sina (večeras na HRT-u)
Maduro je smješten u pritvorski centar u Brooklynu, gdje čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je Trump poručio da će SAD voditi zemlju do prijenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad golemim venezuelanskim rezervama nafte (Index)
Gubitak pristupa venecuelanskoj energiji naštetit će i Rusiji i Kini. Ruske tvrtke drže značajne udjele u venezuelanskom gospodarstvu, dok je Kina najveći vjerovnik zemlje (Index)
Izumire li u Zagrebu narodnjački clubbing? Ili se seli u restorane? Dok se neki klubovi zatvaraju, niču restorani sa živom glazbom u večernjim satima (Kult plave kamenice, Index)
Foldy Bird je Flappy Bird, ali samo za preklopne mobitele (Bug)
U emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića gostovao Zlatan Ibrahimović, podijelio zanimlive anegdote: Nije tajna da sam krao bicikle, a kad sam potpisao prvi ugovor, moja majka je mislila da sam umro kad je vidjela moju sliku na televiziji (tportal)
Čudesni Littler obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu (Index)
Trump: Preuzimamo vlast, narod Venecuele je sad slobodan (Index), analiza: želimo li razumjeti stvarni motiv Trumpova svrgavanja Madurova režima u Venecueli, dužni smo reći da ona posjeduje najveće dokazane naftne rezerve na svijetu, oko vrtoglavih 303 milijardi barela crnog zlata, što je 18 posto svih poznatih svjetskih naftnih rezervi (Jutarnji), potpredsjednica pobjegla u Rusiju (Index)
U Venecueli živi 4.000 osoba hrvatskog porijekla, danas su uglavnom proveli u kućama čekajući razvoj događaja… jedna od njih: “Posvuda je tišina puna tenzije. Ne čuje se niti buka susjeda” (N1)
Američki državni tajnik Marco Rubio ne očekuje nastavak akcija protiv Venecuele, rekao je republikanski senator Mike Lee. Potvrdio je uhićenje Nicolasa Madura, kojemu će se suditi prema optužbama u SAD-u (tportal), SAD podigao novu optužnicu protiv Madura, supruge i sina – tereti ih se za umješanost u masovni šverc droge (Index)
Sustav fiskalizacije Porezne uprave radi stabilno i ne postoji osnova za odgodu slanja eRačuna do 7. siječnja, poručili su u subotu iz Porezne uprave demantirajući medijske navode o navodnoj nestabilnosti sustava fiskalizacije (tportal)
DHMZ objavio upozorenja: U žutom veći dio Hrvatske zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše i pljuskova na Jadranu… zeleni samo sjeverozapad i središte Hrvatske (tportal)
Tko je Nicolas Maduro i zašto se zamjerio Trumpu? Chavezov nasljednik, optuživan za namještanje izbora i kršenje ljudskih prava, njegovu vladavinu obilježila hiperinflacija i gospodarski kolaps, ali i teške sankcije SAD-a (tportal), Božo Kovačević: Američki napad na Venezuelu je poruka Putinu (Index)
Izbori koji će oblikovati Europu 2026.: Dolazi li kraj Orbanove ere? Španjolska, Francuska, Njemačka i Italija: Lokalni izbori kao test nacionalne vlasti (Euronews, tportal)
Indija postala najveći svjetski proizvođač riže, ali dramatično ponestaje vode (Agroklub)
Najveću kaznu platit će Dinamo, ukupno 12.000 eura, od čega 5.000 eura zbog rasizma i diskriminacije. Među prekršajima spada i transparent “Za dom spremni! I kaj ćemo sad, gradonačelniče”, Hajduk zbog pirotehnike i rasizma platit će oko 10 tisuća eura (Sport klub)
Zrinka Ljutić i u drugoj vožnji ispod svoje razine, ništa od dobrog plasmana danas (Jutarnji)
Lukavi Ukrajinci obmanuli Ruse: Lažirali smrt vojnog zapovjednika i pokupili nagradu od pola milijuna dolara (tportal)
Vlasnik bara u Crans-Montani u Švicarskoj gdje se dogodila tragedija, sam je preuređivao lokal. Nakon nesreće obrisao društvene mreže, policija istražuje ilegalne preinake (Jutarnji), stručnjaci analiziraju kako je moglo doći do ovakvog širenja požara (Index)
Eksplozije odjeknule glavnim gradom Venezuele, čuli se i zrakoplovi, panika na ulicama, CNN: Trump ih je jasno upozorio (Jutarnji)
Nema straha za ‘bijeg turista’: Hrvatska je u top 5 najpoželjnijih destinacija u 2026. (tportal)
xAI prekinuo šutnju nakon što je Grok priznao generiranje seksualiziranih slika maloljetnika, Musk je komentirao da je Grok bio “previše uslužan prema korisničkim uputama” i “previše željan udovoljiti”, što se sada ispravlja. xAI je također priznao da je njihova namjera da Grok “govori kako stvari stoje” učinila sustav ranjivim na manipulacije korisnika koji ga usmjeravaju prema neprimjerenom sadržaju (Bug)
Fijasko s dronovima u Budvi, šteta nekoliko stotinu tisuća eura. Mirnovec Pirotehnika: Netko ih je namjerno srušio profesionalnim protudronskim ometačima, takozvanim “jammerima”, kakve inače posjeduju samo vojne i policijske postrojbe (Index)
Prvi javni posjet Kim Ju-ae, kćeri Kim Jong-una, mauzoleju Kumsusan izazvao je val novih nagađanja o mogućem nasljedstvu u Pjongjang (Guardian, Jutarnji)
Detaljniji pogled u novi gradski bazen koji će se graditi u Zaprešiću (Haus)
Građanima SAD-a zabranjen je ulazak u Mali i Burkinu Faso nakon što su te dvije afričke države objavile da uvode recipročnu mjeru kao odgovor na zabranu ulaska njihovih građana u SAD (Index)
Gotovo svi novi automobili u Norveškoj su električni (Index)
Preminuo akademik i povjesničar Nikša Stančić, zaslužan za današnji hrvatski grb (N1)