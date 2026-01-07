Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
  • Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
  • Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
  • Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
  • 10 savjeta kako voziti po snijegu i ledu (N1)
  • Umjetna inteligencija neće tako skoro obučavati umjetnu inteligenciju (Mreža)
  • U Bosni plaćaju za čišćenje snijega, ljudi stoje u redovima (Nacional)
  • Lista najboljih erotskih trilera (No Film School)

Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ovo su visine snijega u Hrvatskoj. Rekord je 61 centimetar – na Zavižanu, slijede Gospić, Čabar, Puntijarka, Ogulin… (Index)
  • Plenković otkrio što je usvojeno u Parizu: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu (tportal)
  • Kaos u Kninu: “Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno” (N1)
  • Skupine za ljudska prava: Najmanje 25 osoba ubijeno u prosvjedima u Iranu (Nacional)
  • Velika škrtica: Kada se najviše isplati ugovoriti dopunsko osiguranje? Za žene nakon 55. godine, a muškarcima nakon 60, tada su češće hospitalizacije i razvijaju se kronične bolesti (Jutarnji)
Danas (00:00)

Brze i kratke

  • Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
  • Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto”  (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
  • Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
  • Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
  • Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Zajednička izjava europskih čelnika: Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda (Index)
  • Trump je operacijom u Venecueli Putinu pokazao kako se izvode intervencije kakvu bi i sam rado proveo, poniženje je doživio i u tome da je ispao nepouzdan saveznik (Index), Puhovski: Putin je sada Trumpov šegrt, a ne obrnuto, no i dalje se radi o kršenju međunarodnog prava (HRT, Index)
  • Bar u Švicarskoj nitko nije provjerio pet godina. Prskalice su sad zabranjene (Index)
  • Za Mickeyja Rourkea prikupljeno više od 80 tisuća eura, on tvrdi kako nije tražio milostinju… GoFundMe kampanju pokrenula njegova menadžerica (Jutarnji)
  • Niste očistili snijeg s auta? Policija vas može počastiti kaznom od 130 eura (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Maduro na sudu rekao da nije kriv. Danska premijerka: NATO je gotov ako SAD napadne Grenland (Index)
  • Stier u Otvorenom: Uhićenje Madura otvara novu epohu hladnog rata i Monroeve doktrine (HRT, tportal)
  • Novi narkokarteli preplavili EU: Ključni motor širenja ostaje velika europska potražnja za kokainom i sintetičkim drogama (tportal)
  • Jadrolinija uvodi nove linije – od ovog ljeta ćete iz Splita moći do Barija (N1)
  • Loše vijesti za Guardiolu i Dalića, Gvardiol se teško ozlijedio! Upitan je za SP (Nacional)

 

Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
  • Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
  • Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
  • Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
  • Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
  • Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Kolumbijski predsjednik poručio: “Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice“, grenlandski premijer Trumou: Prestanite fantazirati o aneksiji (Index)
  • Madura su uhitili najelitniji specijalci na svijetu. Što je uopće Delta Force? Specijalna jedinica obučena za protuterorističke akcije, oslobađanje talaca, precizne izravne napade i hvatanje visokoprofilnih ciljeva (Index)
  • Zbog uhićenja Madura obratio se Medvedev: ‘Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret’ (Večernji)
  • Baby boom u Sisačko-moslavačkoj županiji: tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije (tportal)
  • Stranger Things: Završio je najuspješniji televizijski revival 1980ih (Ravno do dna), Netflix objavom o ‘Stranger Things’ pokrenuo lavinu: Obožavatelji imaju mračne teorije o finalu (Bug)
  • Cinkuši u Močvari – tradicija postoji da bi se poštovala (Ravno do dna)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti… SAD prijeti i Kolumbiji, šalje poruku Kubi, iz Kine poručuju: Pustite Madura! (Index), američki predsjednik rekao da ni on više ne vjeruje da su Ukrajinci gađali Putinovu rezidenciju (tportal)
  • Loše vijesti za pušače – poskupljuju duhan, cigarete i e-tekućine (HRT)
  • U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega, padat će sve do srijede (tportal, RTL), pogledajte stanje na prometnicama diljem zemlje: Snijeg, vjetar, prometna nesreća na autocesti… (tportal)
  • Kakvi su tekstilni lanci za gume namijenjene vožnji po snijegu? ‘U praksi su se dokazale, a tu praksu potvrđuje i MUP’ (Revija HAK)
  • Festival snijega i leda u Kini vodi posjetitelje u grad iz mašte (HRT)
Nedjelja (23:00)

Brze i kratke

  • U Hrvatskoj se na godinu proda 27 tisuća stanova, najviše u Zagrebu i na obali… No, nerealno visoke cijene dovele do pada prodaje stanova, i to za 15 posto. Situacija bi bila bolja kada bi se gotovo 600.000 praznih privatnih stanova vratilo na tržište (HRT)
  • Ekonomski stručnjak iz Venecuele za Večernji: Padom Madura smo osjetili olakšanje, sustav je duboko korumpiran. Korupcija je prisutna u sudskoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, u svim institucijama. Demontirati taj sustav znači istodobno ga ponovno izgraditi…
  • Novi skandal u aferi Agrokor: DORH ne želi platiti goleme troškove odvjetnicima (Index)
  • Bijela kuća zaustavlja projekte vjetroelektrana zbog “nacionalne sigurnosti”, no zato potiče ugljen (Bug)
  • Sabor: Zastupnici u 2025. mimo plaća potrošili 1,3 milijuna eura (HRT)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Venecuela je jedna od prirodno najbogatijih zemalja na svijetu. Osim što raspolaže najvećim potvrđenim rezervama nafte, ova južnoamerička država ima i goleme količine plina, zlata, dijamanata, željeza, boksita i mangana, kao i obilne vodne i šumske resurse. Upravo ti resursi posljednjih su godina u središtu političkih napetosti, sankcija i, prema najavama iz Washingtona, mogućeg preoblikovanja budućnosti zemlje (tportal)
  • Prekjučer uložio 30.000 dolara da će Maduro završiti u američkom pritvoru, te oklade ponovno otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korištenju povlaštenih informacija kako bi se ostvarila zarada (Index)
  • Vučić održao izvanrednu sjednicu: ‘Savez Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja posebnu prijetnju Srbiji!‘ (Jutarnji)
  • Potpuno zatvoren zračni prostor iznad Grčke, nakon neutvrđenih problema koji su utjecali na radijske frekvencije (tportal)
  • Porobija o fratru koji je na HRT-u govorio o čudesnim izlječenjima: Hrvatska ima novog “čudotvorca”. Ali ne, molitve ne liječe teške bolesti (Index)
  • Kum: Ritam zločina u ime oca i sina (večeras na HRT-u)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Maduro je smješten u pritvorski centar u Brooklynu, gdje čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je Trump poručio da će SAD voditi zemlju do prijenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad golemim venezuelanskim rezervama nafte (Index)
  • Gubitak pristupa venecuelanskoj energiji naštetit će i Rusiji i Kini. Ruske tvrtke drže značajne udjele u venezuelanskom gospodarstvu, dok je Kina najveći vjerovnik zemlje (Index)
  • Izumire li u Zagrebu narodnjački clubbing? Ili se seli u restorane? Dok se neki klubovi zatvaraju, niču restorani sa živom glazbom u večernjim satima (Kult plave kamenice, Index)
  • Foldy Bird je Flappy Bird, ali samo za preklopne mobitele (Bug)
  • U emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića gostovao Zlatan Ibrahimović, podijelio zanimlive anegdote: Nije tajna da sam krao bicikle, a kad sam potpisao prvi ugovor, moja majka je mislila da sam umro kad je vidjela moju sliku na televiziji (tportal)
  • Čudesni Littler obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu (Index)