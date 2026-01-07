Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto” (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)
Zajednička izjava europskih čelnika: Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda (Index)
Trump je operacijom u Venecueli Putinu pokazao kako se izvode intervencije kakvu bi i sam rado proveo, poniženje je doživio i u tome da je ispao nepouzdan saveznik (Index), Puhovski: Putin je sada Trumpov šegrt, a ne obrnuto, no i dalje se radi o kršenju međunarodnog prava (HRT, Index)
Bar u Švicarskoj nitko nije provjerio pet godina. Prskalice su sad zabranjene (Index)
Za Mickeyja Rourkea prikupljeno više od 80 tisuća eura, on tvrdi kako nije tražio milostinju… GoFundMe kampanju pokrenula njegova menadžerica (Jutarnji)
Niste očistili snijeg s auta? Policija vas može počastiti kaznom od 130 eura (Index)
Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)
Kolumbijski predsjednik poručio: “Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice“, grenlandski premijer Trumou: Prestanite fantazirati o aneksiji (Index)
Madura su uhitili najelitniji specijalci na svijetu. Što je uopće Delta Force? Specijalna jedinica obučena za protuterorističke akcije, oslobađanje talaca, precizne izravne napade i hvatanje visokoprofilnih ciljeva (Index)
Zbog uhićenja Madura obratio se Medvedev: ‘Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret’ (Večernji)
Baby boom u Sisačko-moslavačkoj županiji: tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije (tportal)
Stranger Things: Završio je najuspješniji televizijski revival 1980ih (Ravno do dna), Netflix objavom o ‘Stranger Things’ pokrenuo lavinu: Obožavatelji imaju mračne teorije o finalu (Bug)
Cinkuši u Močvari – tradicija postoji da bi se poštovala (Ravno do dna)
Trump: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti… SAD prijeti i Kolumbiji, šalje poruku Kubi, iz Kine poručuju: Pustite Madura! (Index), američki predsjednik rekao da ni on više ne vjeruje da su Ukrajinci gađali Putinovu rezidenciju (tportal)
Loše vijesti za pušače – poskupljuju duhan, cigarete i e-tekućine (HRT)
U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega, padat će sve do srijede (tportal, RTL), pogledajte stanje na prometnicama diljem zemlje: Snijeg, vjetar, prometna nesreća na autocesti… (tportal)
Kakvi su tekstilni lanci za gume namijenjene vožnji po snijegu? ‘U praksi su se dokazale, a tu praksu potvrđuje i MUP’ (Revija HAK)
Festival snijega i leda u Kini vodi posjetitelje u grad iz mašte (HRT)
U Hrvatskoj se na godinu proda 27 tisuća stanova, najviše u Zagrebu i na obali… No, nerealno visoke cijene dovele do pada prodaje stanova, i to za 15 posto. Situacija bi bila bolja kada bi se gotovo 600.000 praznih privatnih stanova vratilo na tržište (HRT)
Ekonomski stručnjak iz Venecuele za Večernji: Padom Madura smo osjetili olakšanje, sustav je duboko korumpiran. Korupcija je prisutna u sudskoj vlasti, zakonodavnoj vlasti, u svim institucijama. Demontirati taj sustav znači istodobno ga ponovno izgraditi…
Novi skandal u aferi Agrokor: DORH ne želi platiti goleme troškove odvjetnicima (Index)
Bijela kuća zaustavlja projekte vjetroelektrana zbog “nacionalne sigurnosti”, no zato potiče ugljen (Bug)
Sabor: Zastupnici u 2025. mimo plaća potrošili 1,3 milijuna eura (HRT)
Venecuela je jedna od prirodno najbogatijih zemalja na svijetu. Osim što raspolaže najvećim potvrđenim rezervama nafte, ova južnoamerička država ima i goleme količine plina, zlata, dijamanata, željeza, boksita i mangana, kao i obilne vodne i šumske resurse. Upravo ti resursi posljednjih su godina u središtu političkih napetosti, sankcija i, prema najavama iz Washingtona, mogućeg preoblikovanja budućnosti zemlje (tportal)
Prekjučer uložio 30.000 dolara da će Maduro završiti u američkom pritvoru, te oklade ponovno otvaraju dugogodišnja pitanja o mogućem korištenju povlaštenih informacija kako bi se ostvarila zarada (Index)
Vučić održao izvanrednu sjednicu: ‘Savez Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja posebnu prijetnju Srbiji!‘ (Jutarnji)
Potpuno zatvoren zračni prostor iznad Grčke, nakon neutvrđenih problema koji su utjecali na radijske frekvencije (tportal)
Porobija o fratru koji je na HRT-u govorio o čudesnim izlječenjima: Hrvatska ima novog “čudotvorca”. Ali ne, molitve ne liječe teške bolesti (Index)
Kum: Ritam zločina u ime oca i sina (večeras na HRT-u)
Maduro je smješten u pritvorski centar u Brooklynu, gdje čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok je Trump poručio da će SAD voditi zemlju do prijenosa vlasti i preuzeti kontrolu nad golemim venezuelanskim rezervama nafte (Index)
Gubitak pristupa venecuelanskoj energiji naštetit će i Rusiji i Kini. Ruske tvrtke drže značajne udjele u venezuelanskom gospodarstvu, dok je Kina najveći vjerovnik zemlje (Index)
Izumire li u Zagrebu narodnjački clubbing? Ili se seli u restorane? Dok se neki klubovi zatvaraju, niču restorani sa živom glazbom u večernjim satima (Kult plave kamenice, Index)
Foldy Bird je Flappy Bird, ali samo za preklopne mobitele (Bug)
U emisiji (Ne)uspjeh prvaka kod Slavena Bilića gostovao Zlatan Ibrahimović, podijelio zanimlive anegdote: Nije tajna da sam krao bicikle, a kad sam potpisao prvi ugovor, moja majka je mislila da sam umro kad je vidjela moju sliku na televiziji (tportal)
Čudesni Littler obranio naslov svjetskog prvaka u pikadu (Index)