Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
  • Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
  • Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
  • Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
  • DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Republikanski senator: Trump dao zeleno svjetlo za sankcije zemljama koje kupuju rusku naftu (Jutarnji)
  • Rat u Ukrajini: “koalicija voljnih” uputila poruku Moskvi – ako dođe do primirja, Velika Britanija i Francuska u Ukrajini uspostaviti zaštićene vojne lokacije za oružje i vojnu opremu (DW)
  • Hrvatska okovana ledom. U Zagrebu jutros -13, u Varaždinu -16… (N1)
  • DORH razmatra istragu protiv Glavaša zbog davanja podataka Srbiji u vezi slučaja Fehir (Nacional)
  • Deset godina otkako su umrli Bowie, Prince i Cohen, a Bieber pakovao Arenu Zagreb (Muzika)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
  • Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
  • Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
  • HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
  • Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
  • Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
  • Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
  • Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
  • 10 savjeta kako voziti po snijegu i ledu (N1)
  • Umjetna inteligencija neće tako skoro obučavati umjetnu inteligenciju (Mreža)
  • U Bosni plaćaju za čišćenje snijega, ljudi stoje u redovima (Nacional)
  • Lista najboljih erotskih trilera (No Film School)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ovo su visine snijega u Hrvatskoj. Rekord je 61 centimetar – na Zavižanu, slijede Gospić, Čabar, Puntijarka, Ogulin… (Index)
  • Plenković otkrio što je usvojeno u Parizu: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu (tportal)
  • Kaos u Kninu: “Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno” (N1)
  • Skupine za ljudska prava: Najmanje 25 osoba ubijeno u prosvjedima u Iranu (Nacional)
  • Velika škrtica: Kada se najviše isplati ugovoriti dopunsko osiguranje? Za žene nakon 55. godine, a muškarcima nakon 60, tada su češće hospitalizacije i razvijaju se kronične bolesti (Jutarnji)
Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
  • Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto”  (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
  • Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
  • Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
  • Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Zajednička izjava europskih čelnika: Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda (Index)
  • Trump je operacijom u Venecueli Putinu pokazao kako se izvode intervencije kakvu bi i sam rado proveo, poniženje je doživio i u tome da je ispao nepouzdan saveznik (Index), Puhovski: Putin je sada Trumpov šegrt, a ne obrnuto, no i dalje se radi o kršenju međunarodnog prava (HRT, Index)
  • Bar u Švicarskoj nitko nije provjerio pet godina. Prskalice su sad zabranjene (Index)
  • Za Mickeyja Rourkea prikupljeno više od 80 tisuća eura, on tvrdi kako nije tražio milostinju… GoFundMe kampanju pokrenula njegova menadžerica (Jutarnji)
  • Niste očistili snijeg s auta? Policija vas može počastiti kaznom od 130 eura (Index)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Maduro na sudu rekao da nije kriv. Danska premijerka: NATO je gotov ako SAD napadne Grenland (Index)
  • Stier u Otvorenom: Uhićenje Madura otvara novu epohu hladnog rata i Monroeve doktrine (HRT, tportal)
  • Novi narkokarteli preplavili EU: Ključni motor širenja ostaje velika europska potražnja za kokainom i sintetičkim drogama (tportal)
  • Jadrolinija uvodi nove linije – od ovog ljeta ćete iz Splita moći do Barija (N1)
  • Loše vijesti za Guardiolu i Dalića, Gvardiol se teško ozlijedio! Upitan je za SP (Nacional)

 

Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
  • Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
  • Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
  • Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
  • Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
  • Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Kolumbijski predsjednik poručio: “Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice“, grenlandski premijer Trumou: Prestanite fantazirati o aneksiji (Index)
  • Madura su uhitili najelitniji specijalci na svijetu. Što je uopće Delta Force? Specijalna jedinica obučena za protuterorističke akcije, oslobađanje talaca, precizne izravne napade i hvatanje visokoprofilnih ciljeva (Index)
  • Zbog uhićenja Madura obratio se Medvedev: ‘Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret’ (Večernji)
  • Baby boom u Sisačko-moslavačkoj županiji: tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije (tportal)
  • Stranger Things: Završio je najuspješniji televizijski revival 1980ih (Ravno do dna), Netflix objavom o ‘Stranger Things’ pokrenuo lavinu: Obožavatelji imaju mračne teorije o finalu (Bug)
  • Cinkuši u Močvari – tradicija postoji da bi se poštovala (Ravno do dna)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Trump: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti… SAD prijeti i Kolumbiji, šalje poruku Kubi, iz Kine poručuju: Pustite Madura! (Index), američki predsjednik rekao da ni on više ne vjeruje da su Ukrajinci gađali Putinovu rezidenciju (tportal)
  • Loše vijesti za pušače – poskupljuju duhan, cigarete i e-tekućine (HRT)
  • U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega, padat će sve do srijede (tportal, RTL), pogledajte stanje na prometnicama diljem zemlje: Snijeg, vjetar, prometna nesreća na autocesti… (tportal)
  • Kakvi su tekstilni lanci za gume namijenjene vožnji po snijegu? ‘U praksi su se dokazale, a tu praksu potvrđuje i MUP’ (Revija HAK)
  • Festival snijega i leda u Kini vodi posjetitelje u grad iz mašte (HRT)