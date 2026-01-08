Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)
SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto” (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)
Zajednička izjava europskih čelnika: Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda (Index)
Trump je operacijom u Venecueli Putinu pokazao kako se izvode intervencije kakvu bi i sam rado proveo, poniženje je doživio i u tome da je ispao nepouzdan saveznik (Index), Puhovski: Putin je sada Trumpov šegrt, a ne obrnuto, no i dalje se radi o kršenju međunarodnog prava (HRT, Index)
Bar u Švicarskoj nitko nije provjerio pet godina. Prskalice su sad zabranjene (Index)
Za Mickeyja Rourkea prikupljeno više od 80 tisuća eura, on tvrdi kako nije tražio milostinju… GoFundMe kampanju pokrenula njegova menadžerica (Jutarnji)
Niste očistili snijeg s auta? Policija vas može počastiti kaznom od 130 eura (Index)
Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)
Kolumbijski predsjednik poručio: “Cijeli venezuelanski, kolumbijski i latinoamerički narod mora izaći na ulice“, grenlandski premijer Trumou: Prestanite fantazirati o aneksiji (Index)
Madura su uhitili najelitniji specijalci na svijetu. Što je uopće Delta Force? Specijalna jedinica obučena za protuterorističke akcije, oslobađanje talaca, precizne izravne napade i hvatanje visokoprofilnih ciljeva (Index)
Zbog uhićenja Madura obratio se Medvedev: ‘Otmica neonacista Merza mogla bi biti sjajan preokret’ (Večernji)
Baby boom u Sisačko-moslavačkoj županiji: tijekom prošle godine rođeno je ukupno 712 djece, što je 97 novorođenih više nego godinu ranije, čime se nastavlja pozitivan demografski trend, a stvarni broj rođenih mogao bi biti i veći jer dio majki porode obavlja izvan područja županije (tportal)
Stranger Things: Završio je najuspješniji televizijski revival 1980ih (Ravno do dna), Netflix objavom o ‘Stranger Things’ pokrenuo lavinu: Obožavatelji imaju mračne teorije o finalu (Bug)
Cinkuši u Močvari – tradicija postoji da bi se poštovala (Ravno do dna)
Trump: Apsolutno nam treba Grenland. Premijerka Danske: Prestanite nam prijetiti… SAD prijeti i Kolumbiji, šalje poruku Kubi, iz Kine poručuju: Pustite Madura! (Index), američki predsjednik rekao da ni on više ne vjeruje da su Ukrajinci gađali Putinovu rezidenciju (tportal)
Loše vijesti za pušače – poskupljuju duhan, cigarete i e-tekućine (HRT)
U Hrvatskoj se očekuje i do pola metra snijega, padat će sve do srijede (tportal, RTL), pogledajte stanje na prometnicama diljem zemlje: Snijeg, vjetar, prometna nesreća na autocesti… (tportal)
Kakvi su tekstilni lanci za gume namijenjene vožnji po snijegu? ‘U praksi su se dokazale, a tu praksu potvrđuje i MUP’ (Revija HAK)
Festival snijega i leda u Kini vodi posjetitelje u grad iz mašte (HRT)