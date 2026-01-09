Zapljena tankera: Ruske neovisne platforme Astra i Sota ocijenile su da su američke akcije pokazale nesposobnost ruske države da zaštiti svoje građane i imovinu. Kremlj zasad šuti dok neki ruski vojni analitičari pozivaju na odgovor Orešnikom (Index)
EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota – u fokusu generirane slike golih žena, ali i djece (N1)
HNB objavio interkativnu kartu: Provjerite gdje se nalazi najbliži bankomat (tportal)
Utječe li ovolika količina snijega na konstrukciju Vjesnika? Stručnjak: Ne (Večernji)
Likovni umjetnik i profesor na ALU Siniša Reberski ponovno razveselio Zagrepčane (barem one za koje znamo) erotskom skulpturom od snijega (Jutarnji)
Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)
SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto” (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)
Zajednička izjava europskih čelnika: Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda (Index)
Trump je operacijom u Venecueli Putinu pokazao kako se izvode intervencije kakvu bi i sam rado proveo, poniženje je doživio i u tome da je ispao nepouzdan saveznik (Index), Puhovski: Putin je sada Trumpov šegrt, a ne obrnuto, no i dalje se radi o kršenju međunarodnog prava (HRT, Index)
Bar u Švicarskoj nitko nije provjerio pet godina. Prskalice su sad zabranjene (Index)
Za Mickeyja Rourkea prikupljeno više od 80 tisuća eura, on tvrdi kako nije tražio milostinju… GoFundMe kampanju pokrenula njegova menadžerica (Jutarnji)
Niste očistili snijeg s auta? Policija vas može počastiti kaznom od 130 eura (Index)
Najmanje 16 naftnih tankera koji su pod američkim sankcijama pokušalo je u posljednja dva dana izbjeći veliku američku pomorsku blokadu, Maduro doveden pred sud u New Yorku (Index)
Identificirane sve žrtve požara u Švicarskoj. Među 40 poginulih je 26 tinejdžera (Index)
Splićani, oprez! Zbog zamućenja rijeke Jadro preporuča se prokuhavanje vode (N1)
Saborski zastupnici su u prošloj godini, uz plaće koje u prosjeku iznose 4000 eura mjesečno, potrošili još gotovo 1,3 milijuna eura iz državnog proračuna, najviše – 467 tisuća eura – za pokrivanje troškova stanarina (Dnevnik)
Tužan kraj holivudskog buntovnika: Mickey Rourke moli za donacije kako ne bi završio na ulici – 73-godišnji glumac suočen je s ponižavajućom deložacijom iz svog doma u Los Angelesu zbog duga od 60 tisuća dolara (tportal)
Hrvatske tiskovine ‘nestale’ s kioska u BiH, preživio samo Večernji list BiH (HRT)