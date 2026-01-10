Aktualni prosvjedi u Iranu su eskalirali prošle noći. No to nisu prvi prosvjedi u toj zemlji. Od 1999. godine građani su demonstrirali više puta. Država je svaki put odgovorila nasiljem i represijom (DW)
Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa? Papa Lav pozvao na zaštitu suvereniteta Venecule (Politico, tportal)
Podignut zloslutni ‘zrakoplov sudnjeg dana’ američkog ratnog zrakoplovstva, do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji – nakon napada 11. rujna… sad se u njemu nalazio ministar obrane Pete Hegseth, no nejasno kojim povodom (N1)
Nastavlja se hladni val: Upozorenja DHMZ-a, liječnika i HAK-a, problem i kiša koja se smrzava – opasnost od poledice (HRT)
Dva naša projekta u užem izboru za nagradu EU za suvremenu arhitekturu (HRT, Haus)
Zapljena tankera: Ruske neovisne platforme Astra i Sota ocijenile su da su američke akcije pokazale nesposobnost ruske države da zaštiti svoje građane i imovinu. Kremlj zasad šuti dok neki ruski vojni analitičari pozivaju na odgovor Orešnikom (Index)
EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota – u fokusu generirane slike golih žena, ali i djece (N1)
HNB objavio interkativnu kartu: Provjerite gdje se nalazi najbliži bankomat (tportal)
Utječe li ovolika količina snijega na konstrukciju Vjesnika? Stručnjak: Ne (Večernji)
Likovni umjetnik i profesor na ALU Siniša Reberski ponovno razveselio Zagrepčane (barem one za koje znamo) erotskom skulpturom od snijega (Jutarnji)
Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)
SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
Preokret u slučaju Maduro: SAD povlači optužbe o vođenju narkokartela (Index)
Olujna bura paralizirala promet: Zabrane na autocestama i Istarskom ipsilonu (N1), nevrijeme poharalo Knin. “Po gradu padaju stabla, jedno je palo na auto” (Index), problemi u prometu i drugdje zbog snijega, u Zagrebu zatvorena Sljemenska cesta (Index), automobili zaglavili, nisu mogli nigdje (Zagreb.info)
Višeslav Raos: Povratak ‘svjetskog policajca’: Može li američki upad u Venecuelu biti legitiman i tko je najveći gubitnik? Uhićenje Madura nije tek spektakularan završetak jedne političke karijere, nego simptom mnogo šire i neugodnije krize. Radi se o krizi demokracije, legitimnosti i međunarodnog prava u svijetu koji se sve češće oslanja na presedane umjesto na pravila (tportal)
Metaverzum je bio Zuckerbergova najskuplja lekcija: Nakon više od 70 milijardi dolara gubitaka koji i dalje peku osnivača Facebooka, Meta svoju snagu i resurse usmjerava prema AI-ju (Lider)
Umrla Jovanka Jolić, viralna srpska “konspirologinja” poznata po kontroverznim teorijama i izjavama, poput one da je Elon Musk iz Republike Srpske, a i toga da su im “prvo oduzeli Egipat” (Index)