Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi u Iranu: Režim pojačao represiju – najmanje 51 mrtav, više od 2000 uhićenih, zapaljena državna televizija, džamija, Trump upozorio Teheran da će SAD reagirati ako dođe do masovnih ubojstava (Index)
  • Hrvatska deseta na svijetu po broju izvezenih nogometaša (Nacional)
  • Z1 ukida Bujicu: ‘Troškovi su zbog tužbi postali preveliki‘ (Jutarnji)
  • Treći nastavak sage Dine Denisa Villeneuvea izlazi u prosincu ove godine, nakon toga redatelj završava s tim serijalom i baca se na novi film o Jamesu Bondu (Journal)
  • Komunalni redari građanima izdali 330 upozorenja, ali bez kazni – imaju rok od 12 sati da počiste snijeg (N1)

Slične vijesti

Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle bi potpisati takozvani “sporazum o prosperitetu”, usmjeren na obnovu zemlje nakon rata, vrijeedan 800 milijardi dolara (N1)
  • Iran u plamenu, prijestolonasljednik najavio povratak kući: ‘Pripremam se. Cilj je da zauzmemo gradove i zadržimo ih‘ (Jutarnji)
  • Podignuta optužnica protiv 24 hrvatska IPTV pirata, uz izmijenjene iznose “zarade” (Bug)
  • Muzej iluzija prodan američkom Brightwoodu, Invera ostaje manjinski suvlasnik (Poslovni)
  • GameStop, lanac trgovina s videoigrama koja je prije par godina bila u fokusu javnosti zbog afere s dionicama (Index), ipak zatvara stotine svojih trgovina, tisuće radnika ostaje bez posla (Bug)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Aktualni prosvjedi u Iranu su eskalirali prošle noći. No to nisu prvi prosvjedi u toj zemlji. Od 1999. godine građani su demonstrirali više puta. Država je svaki put odgovorila nasiljem i represijom (DW)
  • Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa? Papa Lav pozvao na zaštitu suvereniteta Venecule (Politico, tportal)
  • Podignut zloslutni ‘zrakoplov sudnjeg dana’ američkog ratnog zrakoplovstva, do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji – nakon napada 11. rujna… sad se u njemu nalazio ministar obrane Pete Hegseth, no nejasno kojim povodom (N1)
  • Nastavlja se hladni val: Upozorenja DHMZ-a, liječnika i HAK-a, problem i kiša koja se smrzava – opasnost od poledice (HRT)
  • Dva naša projekta u užem izboru za nagradu EU za suvremenu arhitekturu (HRT, Haus)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Golema pobuna, Iran potpuno odsječen. Ajatolah održao govor, obratio se Trumpu te ga kritizirao, Trump zaprijetio napadom (Index)
  • Analiza prvih osam dana: Fiskalizacija 2.0 funkcionira kod svih koji su se na vrijeme pripremili (Poslovni)
  • Zagreb se sprema za poledicu: Preventivno se sole ceste, za vikend se zatvara Sljemenska cesta (tportal)
  • Koridor Vc: Autocesta od Sarajeva do Zagreba trebala bi (navodno) biti dovršena do kraja 2026. godine… 330 kilometara gradi se 20 godina (Index)
  • Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su veći od kuća – skoro 8 metara… titulu najsnježnije zemlje na svijetu nosi Japan (N1)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Rusi izveli velikim napad dronovima i projektilima na Ukrajinu, koristili i Orešnik, osvećuju se za napad koji se nije dogodio (Index, tportal)
  • Nova pucnjava imigracijskih službenika u SAD-u: Ranjeno dvoje ljudi (HRT)
  • Plenković: Standard građana je bolji jer plaće rastu brže od cijena (Danica)
  • Imovina Bandićeve stranke rada u stečaju spala na svega 2.384 eura (Nacional)
  • Na Muzici recenzirali pjesme koje će nastupati na Dori, najbolje ocijenili Lelek, Zevin, Stelu Rade i Cold Snap
  • Tin Ujević vratio se u Imotski kao hologram (HRT)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Zapljena tankera: Ruske neovisne platforme Astra i Sota ocijenile su da su američke akcije pokazale nesposobnost ruske države da zaštiti svoje građane i imovinu. Kremlj zasad šuti dok neki ruski vojni analitičari pozivaju na odgovor Orešnikom (Index)
  • EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota – u fokusu generirane slike golih žena, ali i djece (N1)
  • HNB objavio interkativnu kartu: Provjerite gdje se nalazi najbliži bankomat (tportal)
  • Utječe li ovolika količina snijega na konstrukciju Vjesnika? Stručnjak: Ne (Večernji)
  • Likovni umjetnik i profesor na ALU Siniša Reberski ponovno razveselio Zagrepčane (barem one za koje znamo) erotskom skulpturom od snijega (Jutarnji)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
  • Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
  • Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
  • Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
  • DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Republikanski senator: Trump dao zeleno svjetlo za sankcije zemljama koje kupuju rusku naftu (Jutarnji)
  • Rat u Ukrajini: “koalicija voljnih” uputila poruku Moskvi – ako dođe do primirja, Velika Britanija i Francuska u Ukrajini uspostaviti zaštićene vojne lokacije za oružje i vojnu opremu (DW)
  • Hrvatska okovana ledom. U Zagrebu jutros -13, u Varaždinu -16… (N1)
  • DORH razmatra istragu protiv Glavaša zbog davanja podataka Srbiji u vezi slučaja Fehir (Nacional)
  • Deset godina otkako su umrli Bowie, Prince i Cohen, a Bieber pakovao Arenu Zagreb (Muzika)
Srijeda (23:00)

Brze i kratke

  • SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
  • Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
  • Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
  • HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
  • Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Srijeda (17:00)

Brze i kratke

  • Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
  • Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
  • Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
  • Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)
  • 10 savjeta kako voziti po snijegu i ledu (N1)
  • Umjetna inteligencija neće tako skoro obučavati umjetnu inteligenciju (Mreža)
  • U Bosni plaćaju za čišćenje snijega, ljudi stoje u redovima (Nacional)
  • Lista najboljih erotskih trilera (No Film School)
Srijeda (11:00)

Brze i kratke

  • Ovo su visine snijega u Hrvatskoj. Rekord je 61 centimetar – na Zavižanu, slijede Gospić, Čabar, Puntijarka, Ogulin… (Index)
  • Plenković otkrio što je usvojeno u Parizu: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu (tportal)
  • Kaos u Kninu: “Zarobljeni smo u vlaku već 12 sati, bez pića i hrane. Vani je sve zaleđeno” (N1)
  • Skupine za ljudska prava: Najmanje 25 osoba ubijeno u prosvjedima u Iranu (Nacional)
  • Velika škrtica: Kada se najviše isplati ugovoriti dopunsko osiguranje? Za žene nakon 55. godine, a muškarcima nakon 60, tada su češće hospitalizacije i razvijaju se kronične bolesti (Jutarnji)