Prosvjedi u Iranu: Režim pojačao represiju – najmanje 51 mrtav, više od 2000 uhićenih, zapaljena državna televizija, džamija, Trump upozorio Teheran da će SAD reagirati ako dođe do masovnih ubojstava (Index)
Hrvatska deseta na svijetu po broju izvezenih nogometaša (Nacional)
Z1 ukida Bujicu: ‘Troškovi su zbog tužbi postali preveliki‘ (Jutarnji)
Treći nastavak sage Dine Denisa Villeneuvea izlazi u prosincu ove godine, nakon toga redatelj završava s tim serijalom i baca se na novi film o Jamesu Bondu (Journal)
Komunalni redari građanima izdali 330 upozorenja, ali bez kazni – imaju rok od 12 sati da počiste snijeg (N1)
Aktualni prosvjedi u Iranu su eskalirali prošle noći. No to nisu prvi prosvjedi u toj zemlji. Od 1999. godine građani su demonstrirali više puta. Država je svaki put odgovorila nasiljem i represijom (DW)
Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa? Papa Lav pozvao na zaštitu suvereniteta Venecule (Politico, tportal)
Podignut zloslutni ‘zrakoplov sudnjeg dana’ američkog ratnog zrakoplovstva, do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji – nakon napada 11. rujna… sad se u njemu nalazio ministar obrane Pete Hegseth, no nejasno kojim povodom (N1)
Nastavlja se hladni val: Upozorenja DHMZ-a, liječnika i HAK-a, problem i kiša koja se smrzava – opasnost od poledice (HRT)
Dva naša projekta u užem izboru za nagradu EU za suvremenu arhitekturu (HRT, Haus)
Zapljena tankera: Ruske neovisne platforme Astra i Sota ocijenile su da su američke akcije pokazale nesposobnost ruske države da zaštiti svoje građane i imovinu. Kremlj zasad šuti dok neki ruski vojni analitičari pozivaju na odgovor Orešnikom (Index)
EU je naložila X-u da do kraja 2026. zadrži sve zapise o Groku zbog sve veće zabrinutosti oko AI chatbota – u fokusu generirane slike golih žena, ali i djece (N1)
HNB objavio interkativnu kartu: Provjerite gdje se nalazi najbliži bankomat (tportal)
Utječe li ovolika količina snijega na konstrukciju Vjesnika? Stručnjak: Ne (Večernji)
Likovni umjetnik i profesor na ALU Siniša Reberski ponovno razveselio Zagrepčane (barem one za koje znamo) erotskom skulpturom od snijega (Jutarnji)
Agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu, Amerikanci izašli na ulice (N1)
Hrvatska šalje pomoć Ukrajini, radi se o petnaestom paketu u vrijednosti od oko 500 tisuća eura: donira se 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan 10, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi (tportal)
Zagreb je noćas bio najhladniji glavni grad, izmjereno je -11 Celzijevih stupnja. Moskva, Reykjavik i Oslo na oko -6, Berlin na -9 (Nacional)
Rast cijena, redovi u dućanima i nervoza: Kako žive stanovnici Venecuele nakon američkog bombardiranja (N1)
DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu, za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Slavonija u crvenom, sjeverozapad u narančastom (Večernji)
SAD je zaplijenio tanker povezan s Venecuelom nakon više od dva tjedna potjere preko Atlantika, Rusija optužuje SAD za piratstvo i kršenje prava mora (Index)
Nije ga bilo danima, a sada se oglasio: Milanović komentirao veliki sastanak u Parizu – “kao vrhovni zapovjednik OSRH poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu” (tportal)
Mnogi gradovi i općine u Njemačkoj bankrotirali su i više ne znaju kako ispuniti svoje obveze. Krivnju vide u saveznim institucijama i zakonima koji se donose u Berlinu (DW)
HTZ: Turista u Hrvatskoj više nego 2024., u prosincu čak 1,1 milijun noćenja (Nacional)
Hrvatska potkraj prošle godine bilježi ukupno oko 1,73 milijuna zaposlenih, što je oko 20.000 više nego godinu prije… no, pojedini sektori bilježe pad zaposlenih – najviše u trgovini, koja bilježi čak 15 tisuća radnika manje (Danica)
Akcija u tijeku: Amerikanci se pokušavaju ukrcati na tanker kojeg prati ruska podmornica (tportal)
Hitan sastanak u Danskoj oko Grenlanda: “Nitko neće ni prstom mrdnuti da nam pomogne” (Index), Trump bi kupio Grenland, korištenje vojske otvorena opcija (Lider)
Novi šef Zimske službe: Snijeg nas nije iznenadio, treba im između šest i osam sati da obiđu sve ulice, te kamionski zadaci za ceste prvoga prioriteta, koji u istom periodu pet puta mogu proći svoj teren (tportal)
Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u prosincu je iznosila 3,3 posto na godišnjoj razini, znak usporavanja rasta cijena (tportal)