Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas boravi u Hrvatskoj, stigao na sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima (N1)
Prosvjedi u Iranu krenuli krajem prosinca sa štrajkom trgovaca i prerasli u političku dimenziju, državni mediji optužuju ‘terorističke agente’ SAD-a i Izraela da potiču nasilje, no bez konkretnih dokaza (tportal)
Sateliti i AI u službi Jadrana – aplikacija koja prati čistoću mora (HRT)
Googleov AI davao krive medicinske savjete, sada ih uklanjaju (Bug)
U Hrvatskoj jutros izmjereno -20 celzijevaca, nahladnije ponovno u Štrigovi (Nacional)
Iran: ubijeno najmanje 544 prosvjednika, SAD upozorava Iran, Trump tvrdi da je Teheran zatražio pregovore… ( BBC, Index)
Bez liječnika ostalo čak 150.000 pacijenata. A novih nema… (Danica)
Kako izgleda život u najhladnijem mjestu na svijetu, u Yakutsku? Youtuberica: Danas je minus 48 stupnjeva. I da, za nas je to sasvim normalan zimski dan. Ljudi idu na posao, djeca u školu, život teče dalje. Treba se samo dobro obući, slojevi odjeće… (N1, City Magazine)
Uskok optužio 53 osobe za utaju PDV-a i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja, sumnja se da su lažnim računima oštetili državni proračun za gotovo dva milijuna eura (Index)
Akademik Andrija Mutnjaković: Prema arhitekturi i urbanizmu država nema odnos, a Vjesnikov se neboder može obnoviti (Nacional)
Ured predsjednika Milanovića objavio je plan nabave za 2026. godinu, u kojem se, uz troškove hrane od oko 80.000 eura, ističe i planirana potrošnja od čak 60.000 eura za rezano cvijeće te 200.000 eura za avionske karte. Detaljan popis troškova, koji uključuje i značajne radove na Pantovčaku, pokazuje na što će se trošiti novac poreznih obveznika u ovoj godini, piše N1
Ukrajinski obavještajci: ‘Otkazali su bubrezi Ramzana Kadirova. Obitelj se okuplja u bolnici‘ (Jutarnji)
Trump je svojim zapovjednicima specijalnih snaga navodno naredio da izrade plan za invaziju na Grenland (tportal)
Arena Zagreb: Koncerti koje očekujemo 2026: Buč Kesidi, Lord of The Dance, Eros Ramazzotti, Sting, Marilyn Manson… (Muzika)
Pravoslavni Božić brojni su srpski ministri i predsjednica Skupštine Ana Brnabić slavili na četničkom derneku Informera, omiljenog Vučićevog tabloida, četničke pjesme pjevao osuđeni ubojica 18-godišnje djevojke iz 90-ih (Index)
Hrvatska deklasirala Sloveniju u prvoj utakmici vaterpolskog EP-a 20:6 (Index)
Broj poginulih u prosvjedima u Iranu, koji se smatraju najvećima u zemlji od revolucije 1979. godine, porastao je s 65 na 116, dok je pritvoreno 2.600 ljudi, režim sve više tretira prosvjede kao vojno, a ne policijsko pitanje, Trump razmatra napad (Index)
Najhladnije lokacije u Hrvatskoj: Štrigova (-13.9°C), Zavižan (-13.2°C)… (tportal)
Rasprodan novi prijevod Biblije. Teolog: Vjerujem da su mnogi razočarani – ovdje su naišli na prijevod koji je govorni, na jezik koji je shematiziran, pa i osiromašen, jer su pogubljena sva prošla glagolska vremena.. trud prevoditelja treba pohvaliti, ali ima jako puno uredničkih propusta, to i nije službena verzija Biblije koja treba odobrenje Biskupske konferencije (Dnevnik, Nacional)
Vukovi u Hrvatskoj: Samo su 43 čopora, stanje dobro jedino u alpskoj regiji (HRT)
Izvor blizak desnom krilu HDZ-a za Nacional: HDZ više neće gledati Tomaševića kao simpatičnog dečkića iz kvarta, nego kao opasnog konkurenta koji može srušiti Plenkovića, Ivan Anušić prema nekim anketama po popularnosti već prestigao Plenkovića
Samir Haddad: U Venecueli nije srušen režim, nego je maknut čelni čovjek, ali sada se priča o suradnji između Amerike i Venezuele. Mislim da bi se taj scenarij mogao vrlo lako dogoditi u Iranu (HRT)
U trećem tromjesečju protekle godine cijene kuća porasle su u prosjeku za 5,5 posto u EU, Hrvatska iznad prosjeka s Mađarskom, Portugalom i Bugarskom (Danica)
Veliki jezični modeli ne prosuđuju poput ljudi, samo stvaraju iluziju znanja – oslanjaju se na naučene statističke obrasce i kao prosudbu simuliraju najvjerojatniji statistički odgovor (Faktograf)
Iz Vjesnika se ponovno zadimilo (N1), vatrogasci: To je samo para iz toplovoda (tportal)
Prosvjedi u Iranu: Režim pojačao represiju – najmanje 51 mrtav, više od 2000 uhićenih, zapaljena državna televizija, džamija, Trump upozorio Teheran da će SAD reagirati ako dođe do masovnih ubojstava (Index)
Hrvatska deseta na svijetu po broju izvezenih nogometaša (Nacional)
Z1 ukida Bujicu: ‘Troškovi su zbog tužbi postali preveliki‘ (Jutarnji)
Treći nastavak sage Dine Denisa Villeneuvea izlazi u prosincu ove godine, nakon toga redatelj završava s tim serijalom i baca se na novi film o Jamesu Bondu (Journal)
Komunalni redari građanima izdali 330 upozorenja, ali bez kazni – imaju rok od 12 sati da počiste snijeg (N1)
Aktualni prosvjedi u Iranu su eskalirali prošle noći. No to nisu prvi prosvjedi u toj zemlji. Od 1999. godine građani su demonstrirali više puta. Država je svaki put odgovorila nasiljem i represijom (DW)
Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa? Papa Lav pozvao na zaštitu suvereniteta Venecule (Politico, tportal)
Podignut zloslutni ‘zrakoplov sudnjeg dana’ američkog ratnog zrakoplovstva, do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji – nakon napada 11. rujna… sad se u njemu nalazio ministar obrane Pete Hegseth, no nejasno kojim povodom (N1)
Nastavlja se hladni val: Upozorenja DHMZ-a, liječnika i HAK-a, problem i kiša koja se smrzava – opasnost od poledice (HRT)
Dva naša projekta u užem izboru za nagradu EU za suvremenu arhitekturu (HRT, Haus)