Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas boravi u Hrvatskoj, stigao na sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima (N1)
  • Prosvjedi u Iranu krenuli krajem prosinca sa štrajkom trgovaca i prerasli u političku dimenziju, državni mediji optužuju ‘terorističke agente’ SAD-a i Izraela da potiču nasilje, no bez konkretnih dokaza (tportal)
  • Sateliti i AI u službi Jadrana – aplikacija koja prati čistoću mora (HRT)
  • Googleov AI davao krive medicinske savjete, sada ih uklanjaju (Bug)
  • U Hrvatskoj jutros izmjereno -20 celzijevaca, nahladnije ponovno u Štrigovi (Nacional)

Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Iran: ubijeno najmanje 544 prosvjednika, SAD upozorava Iran, Trump tvrdi da je Teheran zatražio pregovore… ( BBC, Index)
  • Bez liječnika ostalo čak 150.000 pacijenata. A novih nema… (Danica)
  • Kako izgleda život u najhladnijem mjestu na svijetu, u Yakutsku? Youtuberica: Danas je minus 48 stupnjeva. I da, za nas je to sasvim normalan zimski dan. Ljudi idu na posao, djeca u školu, život teče dalje. Treba se samo dobro obući, slojevi odjeće… (N1, City Magazine)
  • Uskok optužio 53 osobe za utaju PDV-a i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja, sumnja se da su lažnim računima oštetili državni proračun za gotovo dva milijuna eura (Index)
  • Akademik Andrija Mutnjaković: Prema arhitekturi i urbanizmu država nema odnos, a Vjesnikov se neboder može obnoviti (Nacional)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Ured predsjednika Milanovića objavio je plan nabave za 2026. godinu, u kojem se, uz troškove hrane od oko 80.000 eura, ističe i planirana potrošnja od čak 60.000 eura za rezano cvijeće te 200.000 eura za avionske karte. Detaljan popis troškova, koji uključuje i značajne radove na Pantovčaku, pokazuje na što će se trošiti novac poreznih obveznika u ovoj godini, piše N1
  • Ukrajinski obavještajci: ‘Otkazali su bubrezi Ramzana Kadirova. Obitelj se okuplja u bolnici‘ (Jutarnji)
  • Trump je svojim zapovjednicima specijalnih snaga navodno naredio da izrade plan za invaziju na Grenland (tportal)
  • Arena Zagreb: Koncerti koje očekujemo 2026: Buč Kesidi, Lord of The Dance, Eros Ramazzotti, Sting, Marilyn Manson… (Muzika)
  • Pravoslavni Božić brojni su srpski ministri i predsjednica Skupštine Ana Brnabić slavili na četničkom derneku Informera, omiljenog Vučićevog tabloida, četničke pjesme pjevao osuđeni ubojica 18-godišnje djevojke iz 90-ih (Index)
  • Hrvatska deklasirala Sloveniju u prvoj utakmici vaterpolskog EP-a 20:6 (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Deseci tisuća ljudi diljem SAD-a prosvjedovali protiv ICE-a (HRT)
  • 0,1 posto najbogatijih iscrpilo godišnje emisije CO2 u tri dana (N1)
  • SAD napao ciljeve tzv. Islamske države u Siriji (HRT)
  • Dobivate obavijesti o resetiranju lozinke s Instagrama? Niste jedini – sigurnosni stručnjaci upozoravaju na masovno curenje osjetljivih informacija (Bug)
  • Meta se okreće nuklearnoj energiji za potrebe AI infrastrukture (Bug)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Broj poginulih u prosvjedima u Iranu, koji se smatraju najvećima u zemlji od revolucije 1979. godine, porastao je s 65 na 116, dok je pritvoreno 2.600 ljudi, režim sve više tretira prosvjede kao vojno, a ne policijsko pitanje, Trump razmatra napad (Index)
  • Najhladnije lokacije u Hrvatskoj: Štrigova (-13.9°C), Zavižan (-13.2°C)… (tportal)
  • Rasprodan novi prijevod Biblije. Teolog: Vjerujem da su mnogi razočarani – ovdje su naišli na prijevod koji je govorni, na jezik koji je shematiziran, pa i osiromašen, jer su pogubljena sva prošla glagolska vremena.. trud prevoditelja treba pohvaliti, ali ima jako puno uredničkih propusta, to i nije službena verzija Biblije koja treba odobrenje Biskupske konferencije  (Dnevnik, Nacional)
  • Vukovi u Hrvatskoj: Samo su 43 čopora, stanje dobro jedino u alpskoj regiji (HRT)
  • Umro Bob Weir, gitarist Grateful Deada (Nacional)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Izvor blizak desnom krilu HDZ-a za Nacional: HDZ više neće gledati Tomaševića kao simpatičnog dečkića iz kvarta, nego kao opasnog konkurenta koji može srušiti Plenkovića, Ivan Anušić prema nekim anketama po popularnosti već prestigao Plenkovića
  • Samir Haddad: U Venecueli nije srušen režim, nego je maknut čelni čovjek, ali sada se priča o suradnji između Amerike i Venezuele. Mislim da bi se taj scenarij mogao vrlo lako dogoditi u Iranu (HRT)
  • U trećem tromjesečju protekle godine cijene kuća porasle su u prosjeku za 5,5 posto u EU, Hrvatska iznad prosjeka s Mađarskom, Portugalom i Bugarskom (Danica)
  • Veliki jezični modeli ne prosuđuju poput ljudi, samo stvaraju iluziju znanja – oslanjaju se na naučene statističke obrasce i kao prosudbu simuliraju najvjerojatniji statistički odgovor (Faktograf)
  • Iz Vjesnika se ponovno zadimilo (N1), vatrogasci: To je samo para iz toplovoda (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi u Iranu: Režim pojačao represiju – najmanje 51 mrtav, više od 2000 uhićenih, zapaljena državna televizija, džamija, Trump upozorio Teheran da će SAD reagirati ako dođe do masovnih ubojstava (Index)
  • Hrvatska deseta na svijetu po broju izvezenih nogometaša (Nacional)
  • Z1 ukida Bujicu: ‘Troškovi su zbog tužbi postali preveliki‘ (Jutarnji)
  • Treći nastavak sage Dine Denisa Villeneuvea izlazi u prosincu ove godine, nakon toga redatelj završava s tim serijalom i baca se na novi film o Jamesu Bondu (Journal)
  • Komunalni redari građanima izdali 330 upozorenja, ali bez kazni – imaju rok od 12 sati da počiste snijeg (N1)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle bi potpisati takozvani “sporazum o prosperitetu”, usmjeren na obnovu zemlje nakon rata, vrijeedan 800 milijardi dolara (N1)
  • Iran u plamenu, prijestolonasljednik najavio povratak kući: ‘Pripremam se. Cilj je da zauzmemo gradove i zadržimo ih‘ (Jutarnji)
  • Podignuta optužnica protiv 24 hrvatska IPTV pirata, uz izmijenjene iznose “zarade” (Bug)
  • Muzej iluzija prodan američkom Brightwoodu, Invera ostaje manjinski suvlasnik (Poslovni)
  • GameStop, lanac trgovina s videoigrama koja je prije par godina bila u fokusu javnosti zbog afere s dionicama (Index), ipak zatvara stotine svojih trgovina, tisuće radnika ostaje bez posla (Bug)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Aktualni prosvjedi u Iranu su eskalirali prošle noći. No to nisu prvi prosvjedi u toj zemlji. Od 1999. godine građani su demonstrirali više puta. Država je svaki put odgovorila nasiljem i represijom (DW)
  • Sve veći jaz: Sprema li se veliki sukob pape Lava i Donalda Trumpa? Papa Lav pozvao na zaštitu suvereniteta Venecule (Politico, tportal)
  • Podignut zloslutni ‘zrakoplov sudnjeg dana’ američkog ratnog zrakoplovstva, do sada je korišten u samo jednoj izvanrednoj situaciji – nakon napada 11. rujna… sad se u njemu nalazio ministar obrane Pete Hegseth, no nejasno kojim povodom (N1)
  • Nastavlja se hladni val: Upozorenja DHMZ-a, liječnika i HAK-a, problem i kiša koja se smrzava – opasnost od poledice (HRT)
  • Dva naša projekta u užem izboru za nagradu EU za suvremenu arhitekturu (HRT, Haus)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Golema pobuna, Iran potpuno odsječen. Ajatolah održao govor, obratio se Trumpu te ga kritizirao, Trump zaprijetio napadom (Index)
  • Analiza prvih osam dana: Fiskalizacija 2.0 funkcionira kod svih koji su se na vrijeme pripremili (Poslovni)
  • Zagreb se sprema za poledicu: Preventivno se sole ceste, za vikend se zatvara Sljemenska cesta (tportal)
  • Koridor Vc: Autocesta od Sarajeva do Zagreba trebala bi (navodno) biti dovršena do kraja 2026. godine… 330 kilometara gradi se 20 godina (Index)
  • Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su veći od kuća – skoro 8 metara… titulu najsnježnije zemlje na svijetu nosi Japan (N1)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Rusi izveli velikim napad dronovima i projektilima na Ukrajinu, koristili i Orešnik, osvećuju se za napad koji se nije dogodio (Index, tportal)
  • Nova pucnjava imigracijskih službenika u SAD-u: Ranjeno dvoje ljudi (HRT)
  • Plenković: Standard građana je bolji jer plaće rastu brže od cijena (Danica)
  • Imovina Bandićeve stranke rada u stečaju spala na svega 2.384 eura (Nacional)
  • Na Muzici recenzirali pjesme koje će nastupati na Dori, najbolje ocijenili Lelek, Zevin, Stelu Rade i Cold Snap
  • Tin Ujević vratio se u Imotski kao hologram (HRT)