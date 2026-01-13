Zračna baza Pituffik, poznata od prije i kao Thule, smještena na sjeverozapadnom Grenlandu, najsjevernija je baza američkog ratnog zrakoplovstva. Od 1950-ih američko osoblje s nje prati svemir u arktičkim uvjetima kako bi rano otkrilo balističke projektile koji bi mogli biti lansirani prema SAD-u ili NATO saveznicima (tportal)
SDP-ov Jakšić: Plenković podsjeća na Karamarka, ima problem nabrojati imena desnih sudaca, sa svime što izvodi ostat će i postati jedini istinski hrvatski komunist, u idućem koraku reći će da nam ne treba Ustavni sud nego ideološka komisija koja će utvrđivati što tko smije raditi, pričati ili misliti (N1)
Zagreb ove godine dobiva novi bazen, stadion, cestu i tramvajsku prugu (Poslovni), Tomašević najavio izradu novog GUP-a (Jutarnji)
Od svibnja letovi za New York iz Splita, najjeftinija povratna karta 712 eura, standardna ekonomska klasa cijena 990 doalra (Index)
Izbori u Mađarskoj koji će pokazati hoće li doći do Orbanove smjene zakazani za 12. travnja (Nacional)
Kulturna iskaznica kreće u travnju: punoljetnima 100 eura za sadržaje iz kulture (HRT)
Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom – Europi iza leđa (tportal)
Počela europska vojna misija na Grenlandu (Jutarnji, BBC)
Putin u govoru veleposlanicima: “Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava, dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta” (Jutarnji)
Karte za pripremne utakmice pred SP u prodaji: najveći broj ulaznica protiv Kolumbije prodaje se u cjenovnom rasponu od 103 do 550 američkih dolara, za najbolja mjesta uz teren potrebno je izdvojiti oko šest tisuća dolara, protiv Brazila puno jeftinije – oko 85 dolara (Index)
Gužve na ulasku u Hrvatsku uskoro će biti prošlost, Slovenija rješava ‘usko grlo‘ koje je godinama stvaralo velike kolone, gradi se brza cesta Koper – Dragonja (Jutarnji)
Sinjski bend M.O.R.T. prestaje s djelovanjem: ‘Odlučili smo krenuti u nove pustolovine’ (tportal)
SAD obustavlja izdavanje viza državljanima 75 zemalja. Među njima su i hrvatski susjedi – SAD više neće izdavati vize građanima BiH, Crne Gore, Kosova… (Nacional)
Hrvati sve više kupuju nekretnine u Dubaiju: Prosječna cijena novih stanova tamo iznosi oko 3800 eura po kvadratu, ali kupci za tu cijenu nerijetko dobivaju sadržaje koji u Hrvatskoj praktički ne postoje (Net.hr, tportal)
Danas započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije (N1)
Zagrebačka gradska uprava razmatra širenje naplate parkiranja i na dijelove grada u kojima se trenutačno ne plaća, reagirajući na sve izraženije probleme s parkiranjem u stambenim četvrtima (HRT)
Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi – ako se otopi u vodi odmah, vjerojatno sadrži vodu ili sirup… (N1)
Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje (Index), Puhovski: Lako je moguće da će SAD napasti Iran, ali režim neće pasti (Jutarnji)
Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland (N1)
Ideja Ursule von der Leyen bila je preusmjeriti stotine milijardi eura s poljoprivrednih i regionalnih subvencija, što čini temeljni dio proračuna Unije, na financiranje obrane i jačanje industrijske konkurentnosti. No plan je zapeo (tportal)
Umjetna inteligencija na drugom mjestu ljestvice poslovnih rizika (Lider)
Kako izgleda vojni rok? Ustajanje u šest, ‘čeličenje’, loša hrana, a ZDS striktno zabranjen (SiB, Nacional)
Prema anonimnim izvorima Politica, Europljani bi Vanceu mogli ponuditi dogovor koji bi Trump mogao predstaviti kao pobjedu: od većih europskih ulaganja u arktičku sigurnost do američkog udjela u dobiti od eksploatacije grenlandskih minerala. EU već planira više nego udvostručiti ulaganja u Grenland u sljedećem proračunu, uključujući projekte u području kritičnih sirovina. S druge strane, nije jasno kako bi izgledao dogovor o mineralima jer Danska već godinama nudi SAD-u ulaganja, koja Amerikanci uglavnom odbijaju (Jutarnji)
Kina je započela s jednim od najambicioznijih programa satelitskog nadzora na svijetu, i to u dijelu orbite u kojem se dosad rijetko tko usuđivao djelovati na duge staze. Riječ je o floti ‘špijunskih satelita’ u tzv. vrlo niskoj Zemljinoj orbiti (VLEO), a ona bi Pekingu mogla dati gotovo neprekinut uvid u događaje na bilo kojoj točki planeta (tportal)
Vojni analitičar o tome tko ima bolje Rafale, mi ili Srbija: Opcija rabljenih Rafalea je tada bila jedina na stolu, nove bismo čekali deset godina. Avion bez naoružanja je samo letjelica, a rakete Meteor kakve mi možemo kupiti Srbija ne može (tportal)
2025. treća najtoplija godina u povijesti mjerenja, bila je neznatno hladnija od 2023. (HRT)
Promjene naplate parkiranja u Zagrebu: Naplata vrijedi za isključivo onu zonu u kojoj ste parkirali (Večernji)
Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka (Index), grenlandski premijer: Ako moramo birati između SAD-a i Danske, biramo Dansku (Index)
S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga (N1)
Iranac koji živi kod Zadra: Pahlavi je nitko i ništa, u Iranu ga ne doživljavaju (Index)
Nejasnoće fiskalizacije: Stigao i račun s rokom isporuke iz 1901. UGP: Pogreška s nizom posljedica (Nacional), više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika? (Lider)
Znakovni.hr: Aplikacija za brže i jednostavnije učenje znakovnog jezika (HRT)
U prosvjedima u Iranu moglo bi biti i preko 12 tisuća mrtvih, više od 18 tisuća je uhićenih, Trump obećao snažnu akciju ukoliko pogube prosvjednike (Index)
Svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon 21. lipnja 2011. neće se moći legalizirati – od ukupno zaprimljenih 902.096 zahtjeva, dosad je ostalo neriješeno 80.000 predmeta (tportal)
Ugostitelje guši dostava, prepolovio se broj gostiju koji dolaze u restorane: “Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani” (N1)
Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora, Trumpov prijedlog o ograničenju kamata uzdrmao je dionice banaka i kartičarskih kuća (Lider)
Charlie Hebdo na udaru zbog karikature o požaru u Švicarskoj (Index)
Odnosi Kopenhagena i Nuuka pucaju po šavovima: “Nesloga ide na ruku Amerikancima” (Index), ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u srijedu s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom (N1)
Prijestolonasljednik Reza Pahlavi planira povratak u Iran, ne odbacuje mogućnost da se u Iranu ipak uspostavi ustavna monarhija, uz izabranu vladu (tportal)
Nakon 36 godina na čelu države, što ga čini najdugovječnijim vođom na Bliskom istoku, ajatolahovo vodstvo suočava s najvećim izazovom do sada, navodno se skriva u strogo čuvanom podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, zajedno s članovima obitelji i bliskim suradnicima, te bira svoje nasljednike (Express)
Hrvatska uvjerljivo pobijedila Gruziju 18:7 i osigurala drugi krug Europskog prvenstva u vaterpolu (Index)
Objavljen je popis najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru: Na prvom mjestu Anđeo Miach i Hiljsona Mandele, druga Ti si bila moje Sunce Martina Kosovca (24 sata)
Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: Povećat ćemo naknadu za novorođenčad na 800 eura (tportal)
Plenković nakon sastanka s Markom Rutteom: Vrlo sadržajan razgovor (tportal), u ovom trenutku imamo problem što Rusija prvo želi dogovor, a onda prekid vatre (HRT, Index)
Više od 530 mrtvih u prosvjedima u Iranu: “Namjerno pucaju ljudima u lica. Ulice su pune krvi” (N1), prijestolonasljednik Pahlavi: Trumpe, odmah djeluj (Index)
Zagreb je za Advent i Novu godinu posjetilo 163,7 tisuće turista, koji su ostvarili 310,3 tisuće noćenja, što je 3 odnosno 2 posto više u odnosu na isto vrijeme godinu ranije, a što je pojačalo i ukupne rezultate za 2025. (tportal)
Musk najavio: X otvara svoj algoritam javnosti sljedećeg tjedna (Bug)
Najzanimljiviji trenuci s ovogodišnjih Zlatnih globusa (Story)
Muskova raketa Falcon X ponovno ostavila trag na nebu vidljiv i kod nas (tportal)
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas boravi u Hrvatskoj, stigao na sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima (N1)
Prosvjedi u Iranu krenuli krajem prosinca sa štrajkom trgovaca i prerasli u političku dimenziju, državni mediji optužuju ‘terorističke agente’ SAD-a i Izraela da potiču nasilje, no bez konkretnih dokaza (tportal)
Sateliti i AI u službi Jadrana – aplikacija koja prati čistoću mora (HRT)
Googleov AI davao krive medicinske savjete, sada ih uklanjaju (Bug)
U Hrvatskoj jutros izmjereno -20 celzijevaca, nahladnije ponovno u Štrigovi (Nacional)