Brze i kratke - Monitor.hr
Prekjučer (21:00)

Brze i kratke

  • Zračna baza Pituffik, poznata od prije i kao Thule, smještena na sjeverozapadnom Grenlandu, najsjevernija je baza američkog ratnog zrakoplovstva. Od 1950-ih američko osoblje s nje prati svemir u arktičkim uvjetima kako bi rano otkrilo balističke projektile koji bi mogli biti lansirani prema SAD-u ili NATO saveznicima (tportal)
  • SDP-ov Jakšić: Plenković podsjeća na Karamarka, ima problem nabrojati imena desnih sudaca, sa svime što izvodi ostat će i postati jedini istinski hrvatski komunist, u idućem koraku reći će da nam ne treba Ustavni sud nego ideološka komisija koja će utvrđivati što tko smije raditi, pričati ili misliti (N1)
  • Zagreb ove godine dobiva novi bazen, stadion, cestu i tramvajsku prugu (Poslovni), Tomašević najavio izradu novog GUP-a (Jutarnji)
  • Od svibnja letovi za New York iz Splita, najjeftinija povratna karta 712 eura, standardna ekonomska klasa cijena 990 doalra (Index)
  • Izbori u Mađarskoj koji će pokazati hoće li doći do Orbanove smjene zakazani za 12. travnja (Nacional)
  • Kulturna iskaznica kreće u travnju: punoljetnima 100 eura za sadržaje iz kulture (HRT)

Slične vijesti

Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom – Europi iza leđa (tportal)
  • Počela europska vojna misija na Grenlandu (Jutarnji, BBC)
  • Putin u govoru veleposlanicima: “Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava, dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta” (Jutarnji)
  • Karte za pripremne utakmice pred SP u prodaji: najveći broj ulaznica protiv Kolumbije prodaje se u cjenovnom rasponu od 103 do 550 američkih dolara, za najbolja mjesta uz teren potrebno je izdvojiti oko šest tisuća dolara, protiv Brazila puno jeftinije – oko 85 dolara (Index)
  • Gužve na ulasku u Hrvatsku uskoro će biti prošlost, Slovenija rješava ‘usko grlo‘ koje je godinama stvaralo velike kolone, gradi se brza cesta Koper – Dragonja (Jutarnji)
  • Sinjski bend M.O.R.T. prestaje s djelovanjem: ‘Odlučili smo krenuti u nove pustolovine’ (tportal)
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • SAD obustavlja izdavanje viza državljanima 75 zemalja. Među njima su i hrvatski susjedi – SAD više neće izdavati vize građanima BiH, Crne Gore, Kosova… (Nacional)
  • Hrvati sve više kupuju nekretnine u Dubaiju: Prosječna cijena novih stanova tamo iznosi oko 3800 eura po kvadratu, ali kupci za tu cijenu nerijetko dobivaju sadržaje koji u Hrvatskoj praktički ne postoje (Net.hr, tportal)
  • Danas započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije (N1)
  • Zagrebačka gradska uprava razmatra širenje naplate parkiranja i na dijelove grada u kojima se trenutačno ne plaća, reagirajući na sve izraženije probleme s parkiranjem u stambenim četvrtima (HRT)
  • Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi – ako se otopi u vodi odmah, vjerojatno sadrži vodu ili sirup… (N1)
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje (Index), Puhovski: Lako je moguće da će SAD napasti Iran, ali režim neće pasti (Jutarnji)
  • Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland (N1)
  • Ideja Ursule von der Leyen bila je preusmjeriti stotine milijardi eura s poljoprivrednih i regionalnih subvencija, što čini temeljni dio proračuna Unije, na financiranje obrane i jačanje industrijske konkurentnosti. No plan je zapeo (tportal)
  • Umjetna inteligencija na drugom mjestu ljestvice poslovnih rizika (Lider)
  • Kako izgleda vojni rok? Ustajanje u šest, ‘čeličenje’, loša hrana, a ZDS striktno zabranjen (SiB, Nacional)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Prema anonimnim izvorima Politica, Europljani bi Vanceu mogli ponuditi dogovor koji bi Trump mogao predstaviti kao pobjedu: od većih europskih ulaganja u arktičku sigurnost do američkog udjela u dobiti od eksploatacije grenlandskih minerala. EU već planira više nego udvostručiti ulaganja u Grenland u sljedećem proračunu, uključujući projekte u području kritičnih sirovina. S druge strane, nije jasno kako bi izgledao dogovor o mineralima jer Danska već godinama nudi SAD-u ulaganja, koja Amerikanci uglavnom odbijaju (Jutarnji)
  • Kina je započela s jednim od najambicioznijih programa satelitskog nadzora na svijetu, i to u dijelu orbite u kojem se dosad rijetko tko usuđivao djelovati na duge staze. Riječ je o floti ‘špijunskih satelita’ u tzv. vrlo niskoj Zemljinoj orbiti (VLEO), a ona bi Pekingu mogla dati gotovo neprekinut uvid u događaje na bilo kojoj točki planeta (tportal)
  • Vojni analitičar o tome tko ima bolje Rafale, mi ili Srbija: Opcija rabljenih Rafalea je tada bila jedina na stolu, nove bismo čekali deset godina. Avion bez naoružanja je samo letjelica, a rakete Meteor kakve mi možemo kupiti Srbija ne može (tportal)
  • 2025. treća najtoplija godina u povijesti mjerenja, bila je neznatno hladnija od 2023. (HRT)
  • Promjene naplate parkiranja u Zagrebu: Naplata vrijedi za isključivo onu zonu u kojoj ste parkirali (Večernji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka (Index), grenlandski premijer: Ako moramo birati između SAD-a i Danske, biramo Dansku (Index)
  • S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga (N1)
  • Iranac koji živi kod Zadra: Pahlavi je nitko i ništa, u Iranu ga ne doživljavaju (Index)
  • Nejasnoće fiskalizacije: Stigao i račun s rokom isporuke iz 1901. UGP: Pogreška s nizom posljedica (Nacional), više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika? (Lider)
  • Znakovni.hr: Aplikacija za brže i jednostavnije učenje znakovnog jezika (HRT)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • U prosvjedima u Iranu moglo bi biti i preko 12 tisuća mrtvih, više od 18 tisuća je uhićenih, Trump obećao snažnu akciju ukoliko pogube prosvjednike (Index)
  • Svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon 21. lipnja 2011. neće se moći legalizirati – od ukupno zaprimljenih 902.096 zahtjeva, dosad je ostalo neriješeno 80.000 predmeta (tportal)
  • Ugostitelje guši dostava, prepolovio se broj gostiju koji dolaze u restorane: “Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani” (N1)
  • Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora, Trumpov prijedlog o ograničenju kamata uzdrmao je dionice banaka i kartičarskih kuća (Lider)
  • Charlie Hebdo na udaru zbog karikature o požaru u Švicarskoj (Index)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Odnosi Kopenhagena i Nuuka pucaju po šavovima: “Nesloga ide na ruku Amerikancima” (Index), ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u srijedu s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom (N1)
  • Prijestolonasljednik Reza Pahlavi planira povratak u Iran, ne odbacuje mogućnost da se u Iranu ipak uspostavi ustavna monarhija, uz izabranu vladu (tportal)
  • Nakon 36 godina na čelu države, što ga čini najdugovječnijim vođom na Bliskom istoku, ajatolahovo vodstvo suočava s najvećim izazovom do sada, navodno se skriva u strogo čuvanom podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, zajedno s članovima obitelji i bliskim suradnicima, te bira svoje nasljednike (Express)
  • Hrvatska uvjerljivo pobijedila Gruziju 18:7 i osigurala drugi krug Europskog prvenstva u vaterpolu (Index)
  • Objavljen je popis najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru: Na prvom mjestu Anđeo Miach i Hiljsona Mandele, druga Ti si bila moje Sunce Martina Kosovca (24 sata)
  • Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: Povećat ćemo naknadu za novorođenčad na 800 eura (tportal)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump uvodi dodatne carine svim zemljama koje posluju s Iranom (Jutarnji)
  • Minusi podigli potrošnju: Građane čekaju veći računi za struju i plin (HRT)
  • Nove trošarine i poskupljenja uslužnih djelatnosti u Hrvatskoj potencijalno ugrožavaju konkurentnost domaćeg izvoza i turizma (HRT)
  • Iako se vjerovalo da ih ima oko 1,2 milijuna, diljem SAD-a živi 448.479 osoba hrvatskog podrijetla koje su se tako same izjasnile na posljednjem popisu stanovnika (Večernji)
  • Vremenska prognoza: U narednim danima osjetno toplije (N1), najniže temperature spuštaju se između –4 i 0 °C, skliske površine gotovo su sigurne (tportal)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Plenković nakon sastanka s Markom Rutteom: Vrlo sadržajan razgovor (tportal), u ovom trenutku imamo problem što Rusija prvo želi dogovor, a onda prekid vatre (HRT, Index)
  • Više od 530 mrtvih u prosvjedima u Iranu: “Namjerno pucaju ljudima u lica. Ulice su pune krvi” (N1), prijestolonasljednik Pahlavi: Trumpe, odmah djeluj (Index)
  • Zagreb je za Advent i Novu godinu posjetilo 163,7 tisuće turista, koji su ostvarili 310,3 tisuće noćenja, što je 3 odnosno 2 posto više u odnosu na isto vrijeme godinu ranije, a što je pojačalo i ukupne rezultate za 2025. (tportal)
  • Musk najavio: X otvara svoj algoritam javnosti sljedećeg tjedna (Bug)
  • Najzanimljiviji trenuci s ovogodišnjih Zlatnih globusa (Story)
  • Muskova raketa Falcon X ponovno ostavila trag na nebu vidljiv i kod nas (tportal)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas boravi u Hrvatskoj, stigao na sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima (N1)
  • Prosvjedi u Iranu krenuli krajem prosinca sa štrajkom trgovaca i prerasli u političku dimenziju, državni mediji optužuju ‘terorističke agente’ SAD-a i Izraela da potiču nasilje, no bez konkretnih dokaza (tportal)
  • Sateliti i AI u službi Jadrana – aplikacija koja prati čistoću mora (HRT)
  • Googleov AI davao krive medicinske savjete, sada ih uklanjaju (Bug)
  • U Hrvatskoj jutros izmjereno -20 celzijevaca, nahladnije ponovno u Štrigovi (Nacional)