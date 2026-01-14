Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka (Index), grenlandski premijer: Ako moramo birati između SAD-a i Danske, biramo Dansku (Index)
  • S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga (N1)
  • Iranac koji živi kod Zadra: Pahlavi je nitko i ništa, u Iranu ga ne doživljavaju (Index)
  • Nejasnoće fiskalizacije: Stigao i račun s rokom isporuke iz 1901. UGP: Pogreška s nizom posljedica (Nacional), više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika? (Lider)
  • Znakovni.hr: Aplikacija za brže i jednostavnije učenje znakovnog jezika (HRT)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • U prosvjedima u Iranu moglo bi biti i preko 12 tisuća mrtvih, više od 18 tisuća je uhićenih, Trump obećao snažnu akciju ukoliko pogube prosvjednike (Index)
  • Svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon 21. lipnja 2011. neće se moći legalizirati – od ukupno zaprimljenih 902.096 zahtjeva, dosad je ostalo neriješeno 80.000 predmeta (tportal)
  • Ugostitelje guši dostava, prepolovio se broj gostiju koji dolaze u restorane: “Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani” (N1)
  • Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora, Trumpov prijedlog o ograničenju kamata uzdrmao je dionice banaka i kartičarskih kuća (Lider)
  • Charlie Hebdo na udaru zbog karikature o požaru u Švicarskoj (Index)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Zračna baza Pituffik, poznata od prije i kao Thule, smještena na sjeverozapadnom Grenlandu, najsjevernija je baza američkog ratnog zrakoplovstva. Od 1950-ih američko osoblje s nje prati svemir u arktičkim uvjetima kako bi rano otkrilo balističke projektile koji bi mogli biti lansirani prema SAD-u ili NATO saveznicima (tportal)
  • SDP-ov Jakšić: Plenković podsjeća na Karamarka, ima problem nabrojati imena desnih sudaca, sa svime što izvodi ostat će i postati jedini istinski hrvatski komunist, u idućem koraku reći će da nam ne treba Ustavni sud nego ideološka komisija koja će utvrđivati što tko smije raditi, pričati ili misliti (N1)
  • Zagreb ove godine dobiva novi bazen, stadion, cestu i tramvajsku prugu (Poslovni), Tomašević najavio izradu novog GUP-a (Jutarnji)
  • Od svibnja letovi za New York iz Splita, najjeftinija povratna karta 712 eura, standardna ekonomska klasa cijena 990 doalra (Index)
  • Izbori u Mađarskoj koji će pokazati hoće li doći do Orbanove smjene zakazani za 12. travnja (Nacional)
  • Kulturna iskaznica kreće u travnju: punoljetnima 100 eura za sadržaje iz kulture (HRT)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Odnosi Kopenhagena i Nuuka pucaju po šavovima: “Nesloga ide na ruku Amerikancima” (Index), ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda sastat će se u srijedu s potpredsjednikom SAD-a J. D. Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom (N1)
  • Prijestolonasljednik Reza Pahlavi planira povratak u Iran, ne odbacuje mogućnost da se u Iranu ipak uspostavi ustavna monarhija, uz izabranu vladu (tportal)
  • Nakon 36 godina na čelu države, što ga čini najdugovječnijim vođom na Bliskom istoku, ajatolahovo vodstvo suočava s najvećim izazovom do sada, navodno se skriva u strogo čuvanom podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, zajedno s članovima obitelji i bliskim suradnicima, te bira svoje nasljednike (Express)
  • Hrvatska uvjerljivo pobijedila Gruziju 18:7 i osigurala drugi krug Europskog prvenstva u vaterpolu (Index)
  • Objavljen je popis najemitiranijih pjesama u hrvatskom radijskom eteru: Na prvom mjestu Anđeo Miach i Hiljsona Mandele, druga Ti si bila moje Sunce Martina Kosovca (24 sata)
  • Tomašević otkrio planove za 2026. godinu: Povećat ćemo naknadu za novorođenčad na 800 eura (tportal)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump uvodi dodatne carine svim zemljama koje posluju s Iranom (Jutarnji)
  • Minusi podigli potrošnju: Građane čekaju veći računi za struju i plin (HRT)
  • Nove trošarine i poskupljenja uslužnih djelatnosti u Hrvatskoj potencijalno ugrožavaju konkurentnost domaćeg izvoza i turizma (HRT)
  • Iako se vjerovalo da ih ima oko 1,2 milijuna, diljem SAD-a živi 448.479 osoba hrvatskog podrijetla koje su se tako same izjasnile na posljednjem popisu stanovnika (Večernji)
  • Vremenska prognoza: U narednim danima osjetno toplije (N1), najniže temperature spuštaju se između –4 i 0 °C, skliske površine gotovo su sigurne (tportal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Plenković nakon sastanka s Markom Rutteom: Vrlo sadržajan razgovor (tportal), u ovom trenutku imamo problem što Rusija prvo želi dogovor, a onda prekid vatre (HRT, Index)
  • Više od 530 mrtvih u prosvjedima u Iranu: “Namjerno pucaju ljudima u lica. Ulice su pune krvi” (N1), prijestolonasljednik Pahlavi: Trumpe, odmah djeluj (Index)
  • Zagreb je za Advent i Novu godinu posjetilo 163,7 tisuće turista, koji su ostvarili 310,3 tisuće noćenja, što je 3 odnosno 2 posto više u odnosu na isto vrijeme godinu ranije, a što je pojačalo i ukupne rezultate za 2025. (tportal)
  • Musk najavio: X otvara svoj algoritam javnosti sljedećeg tjedna (Bug)
  • Najzanimljiviji trenuci s ovogodišnjih Zlatnih globusa (Story)
  • Muskova raketa Falcon X ponovno ostavila trag na nebu vidljiv i kod nas (tportal)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte danas boravi u Hrvatskoj, stigao na sastanak s predstavnicima hrvatske obrambene industrije, gdje će biti predstavljene mogućnosti i suradnja s NATO partnerima (N1)
  • Prosvjedi u Iranu krenuli krajem prosinca sa štrajkom trgovaca i prerasli u političku dimenziju, državni mediji optužuju ‘terorističke agente’ SAD-a i Izraela da potiču nasilje, no bez konkretnih dokaza (tportal)
  • Sateliti i AI u službi Jadrana – aplikacija koja prati čistoću mora (HRT)
  • Googleov AI davao krive medicinske savjete, sada ih uklanjaju (Bug)
  • U Hrvatskoj jutros izmjereno -20 celzijevaca, nahladnije ponovno u Štrigovi (Nacional)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Iran: ubijeno najmanje 544 prosvjednika, SAD upozorava Iran, Trump tvrdi da je Teheran zatražio pregovore… ( BBC, Index)
  • Bez liječnika ostalo čak 150.000 pacijenata. A novih nema… (Danica)
  • Kako izgleda život u najhladnijem mjestu na svijetu, u Yakutsku? Youtuberica: Danas je minus 48 stupnjeva. I da, za nas je to sasvim normalan zimski dan. Ljudi idu na posao, djeca u školu, život teče dalje. Treba se samo dobro obući, slojevi odjeće… (N1, City Magazine)
  • Uskok optužio 53 osobe za utaju PDV-a i pranje novca u sklopu zločinačkog udruženja, sumnja se da su lažnim računima oštetili državni proračun za gotovo dva milijuna eura (Index)
  • Akademik Andrija Mutnjaković: Prema arhitekturi i urbanizmu država nema odnos, a Vjesnikov se neboder može obnoviti (Nacional)
Nedjelja (22:00)

Brze i kratke

  • Ured predsjednika Milanovića objavio je plan nabave za 2026. godinu, u kojem se, uz troškove hrane od oko 80.000 eura, ističe i planirana potrošnja od čak 60.000 eura za rezano cvijeće te 200.000 eura za avionske karte. Detaljan popis troškova, koji uključuje i značajne radove na Pantovčaku, pokazuje na što će se trošiti novac poreznih obveznika u ovoj godini, piše N1
  • Ukrajinski obavještajci: ‘Otkazali su bubrezi Ramzana Kadirova. Obitelj se okuplja u bolnici‘ (Jutarnji)
  • Trump je svojim zapovjednicima specijalnih snaga navodno naredio da izrade plan za invaziju na Grenland (tportal)
  • Arena Zagreb: Koncerti koje očekujemo 2026: Buč Kesidi, Lord of The Dance, Eros Ramazzotti, Sting, Marilyn Manson… (Muzika)
  • Pravoslavni Božić brojni su srpski ministri i predsjednica Skupštine Ana Brnabić slavili na četničkom derneku Informera, omiljenog Vučićevog tabloida, četničke pjesme pjevao osuđeni ubojica 18-godišnje djevojke iz 90-ih (Index)
  • Hrvatska deklasirala Sloveniju u prvoj utakmici vaterpolskog EP-a 20:6 (Index)
Nedjelja (17:00)

Brze i kratke

  • Deseci tisuća ljudi diljem SAD-a prosvjedovali protiv ICE-a (HRT)
  • 0,1 posto najbogatijih iscrpilo godišnje emisije CO2 u tri dana (N1)
  • SAD napao ciljeve tzv. Islamske države u Siriji (HRT)
  • Dobivate obavijesti o resetiranju lozinke s Instagrama? Niste jedini – sigurnosni stručnjaci upozoravaju na masovno curenje osjetljivih informacija (Bug)
  • Meta se okreće nuklearnoj energiji za potrebe AI infrastrukture (Bug)
Nedjelja (11:00)

Brze i kratke

  • Broj poginulih u prosvjedima u Iranu, koji se smatraju najvećima u zemlji od revolucije 1979. godine, porastao je s 65 na 116, dok je pritvoreno 2.600 ljudi, režim sve više tretira prosvjede kao vojno, a ne policijsko pitanje, Trump razmatra napad (Index)
  • Najhladnije lokacije u Hrvatskoj: Štrigova (-13.9°C), Zavižan (-13.2°C)… (tportal)
  • Rasprodan novi prijevod Biblije. Teolog: Vjerujem da su mnogi razočarani – ovdje su naišli na prijevod koji je govorni, na jezik koji je shematiziran, pa i osiromašen, jer su pogubljena sva prošla glagolska vremena.. trud prevoditelja treba pohvaliti, ali ima jako puno uredničkih propusta, to i nije službena verzija Biblije koja treba odobrenje Biskupske konferencije  (Dnevnik, Nacional)
  • Vukovi u Hrvatskoj: Samo su 43 čopora, stanje dobro jedino u alpskoj regiji (HRT)
  • Umro Bob Weir, gitarist Grateful Deada (Nacional)