Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi koji su tjednima potresali Iran su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za “žrtve i štete” nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News (Index)
  • Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon: ‘Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu obraniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti…’ (Jutarnji)
  • Tisuće Danaca na ulicama protiv Trumpa: ‘Prste dalje od Grenlanda’ (Nacional)
  • Blokade u izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nije bilo – dok je nije izazvao Plenković (Faktograf)
  • Počeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje (Index)
  • Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke radnicima, kaže da je “sve zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti” (Index)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Europski dužnosnici i diplomati razmatraju odgovor SAD-u: prekid suradnje u vidu vojnih baza u Europi, Washington bi prekidom suradnje izgubio i oko “polovicu” svojih obavještajnih sposobnosti. Europa bi također mogla zaprijetiti prestankom kupnje američkog oružja; 2024. godine odobreni su mogući ugovori u vrijednosti od 76 milijardi dolara, što je više od polovice ukupnog globalnog iznosa za SAD (Index)
  • Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju: Rast proračuna donio je jaču potporu udrugama, sportu i kulturi uz odluke vijeća i jasna pravila (Jutarnji)
  • Bujanec nakon ukidanja emisije krenuo u rat na desnici, kaže da mu prijeti likvidacija, optužio Radića da stoji iza ukidanja Bujice te da je on prikriveni vlasnik Z1 (Index), Radić u podcastu tvrdi da se radi o oglašavanju i pomoći, a ne o kontroli ili vlasništvu te dodao da se ni on ne misli odreći ZDS-a, no u okolnostima u kojima je ugrožen opstanak Z1 televizije, a posebno uoči novih natječaja, smatra da izgovaranje tog pozdrava na televiziji nije prihvatljivo (Index)
  • Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije (tportal)
  • Milijuni su nasjeli: Kako je AI model Nia Noir prevarila internet (Index)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • CNN-ov Nic Robertson za N1 s Grenlanda: Većina stanovnika ovdje sretna je zbog NATO-ove prisutnosti, Trump zaprijetio svim zemljama carinama koje su protiv otimanja Grenlanda (Index)
  • Pala je društvena mreža X, bivši Twitter (Index)
  • Panika i na Islandu, Trumpov čovjek ispalio: ‘Bit ću guverner te 52. države SAD-a!‘ (Jutarnji)
  • Mercedes zabilježio pad prodaje u 2025., ali je G-klasa popularnija nego ikad (Autonet)
  • Honorovi modeli Magic8 Pro i Lite stigli u Hrvatsku, cijene – 1299, odnosno 429 eura (Bug)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti napuštanjem NATO-a zbog Grenlanda, je li to uopće moguće? Pravni stručnjaci ističu da bi takav potez bio složen (Index)
  • Psi nisu jedini na kojima su testirali zvučno oružje u Srbiji – “na meti“ bili i službenici MUP-a? (N1)
  • Dinamo gradi novi kamp – u Hondlovoj, oko 400 metara od stadiona (tportal)
  • Val hladnoće katapultirao cijene plina u Europi (Poslovni)
  • HUP Plenkoviću: Ne ograničavajte više cijene, pogledajte iskustvo Mađarske. Vratite radnu nedjelju… (Nacional)
  • Stanari u domovima za starije seksaju se više nego mladi! Slučajevi spolnih bolesti otkrili zanimljive podatke (Danica)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Božo Kovačević: Iran je bio demokratska zemlja, ali tu su vlast srušili SAD i Britanci (N1)
  • Troskot zatražio da se zabrane “antifa udruge”, Plenković: Dok sam premijer, antifašističke organizacije neće se zabranjivati (Novosti)
  • EP Vaterpolo: Hrvatska u dramatičnoj utakmici izgubila od Grčke 11:10, prenijeli tri boda u drugi krug u kojem igraju protiv Italije, Rumunjske i Turske (Index)
  • Vikend će donijeti osjetno drugačije vrijeme. U Gorskoj Hrvatskoj ponovno će prevladavati oblaci, a povremeno može pasti i malo susnježice ili snijega (HRT)
  • Muzej Dvor Trakošćan izložbom svjetlosnih skulptura na otvorenom, u studenome 2025., završio je još jednu uspješnu godinu, a u prosincu je dobio nagradu Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, ravnateljica: Zbog mladih smo otvorili i escape room (Nacional)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom – Europi iza leđa (tportal)
  • Počela europska vojna misija na Grenlandu (Jutarnji, BBC)
  • Putin u govoru veleposlanicima: “Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava, dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta” (Jutarnji)
  • Karte za pripremne utakmice pred SP u prodaji: najveći broj ulaznica protiv Kolumbije prodaje se u cjenovnom rasponu od 103 do 550 američkih dolara, za najbolja mjesta uz teren potrebno je izdvojiti oko šest tisuća dolara, protiv Brazila puno jeftinije – oko 85 dolara (Index)
  • Gužve na ulasku u Hrvatsku uskoro će biti prošlost, Slovenija rješava ‘usko grlo‘ koje je godinama stvaralo velike kolone, gradi se brza cesta Koper – Dragonja (Jutarnji)
  • Sinjski bend M.O.R.T. prestaje s djelovanjem: ‘Odlučili smo krenuti u nove pustolovine’ (tportal)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • SAD obustavlja izdavanje viza državljanima 75 zemalja. Među njima su i hrvatski susjedi – SAD više neće izdavati vize građanima BiH, Crne Gore, Kosova… (Nacional)
  • Hrvati sve više kupuju nekretnine u Dubaiju: Prosječna cijena novih stanova tamo iznosi oko 3800 eura po kvadratu, ali kupci za tu cijenu nerijetko dobivaju sadržaje koji u Hrvatskoj praktički ne postoje (Net.hr, tportal)
  • Danas započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije (N1)
  • Zagrebačka gradska uprava razmatra širenje naplate parkiranja i na dijelove grada u kojima se trenutačno ne plaća, reagirajući na sve izraženije probleme s parkiranjem u stambenim četvrtima (HRT)
  • Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi – ako se otopi u vodi odmah, vjerojatno sadrži vodu ili sirup… (N1)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje (Index), Puhovski: Lako je moguće da će SAD napasti Iran, ali režim neće pasti (Jutarnji)
  • Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland (N1)
  • Ideja Ursule von der Leyen bila je preusmjeriti stotine milijardi eura s poljoprivrednih i regionalnih subvencija, što čini temeljni dio proračuna Unije, na financiranje obrane i jačanje industrijske konkurentnosti. No plan je zapeo (tportal)
  • Umjetna inteligencija na drugom mjestu ljestvice poslovnih rizika (Lider)
  • Kako izgleda vojni rok? Ustajanje u šest, ‘čeličenje’, loša hrana, a ZDS striktno zabranjen (SiB, Nacional)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Prema anonimnim izvorima Politica, Europljani bi Vanceu mogli ponuditi dogovor koji bi Trump mogao predstaviti kao pobjedu: od većih europskih ulaganja u arktičku sigurnost do američkog udjela u dobiti od eksploatacije grenlandskih minerala. EU već planira više nego udvostručiti ulaganja u Grenland u sljedećem proračunu, uključujući projekte u području kritičnih sirovina. S druge strane, nije jasno kako bi izgledao dogovor o mineralima jer Danska već godinama nudi SAD-u ulaganja, koja Amerikanci uglavnom odbijaju (Jutarnji)
  • Kina je započela s jednim od najambicioznijih programa satelitskog nadzora na svijetu, i to u dijelu orbite u kojem se dosad rijetko tko usuđivao djelovati na duge staze. Riječ je o floti ‘špijunskih satelita’ u tzv. vrlo niskoj Zemljinoj orbiti (VLEO), a ona bi Pekingu mogla dati gotovo neprekinut uvid u događaje na bilo kojoj točki planeta (tportal)
  • Vojni analitičar o tome tko ima bolje Rafale, mi ili Srbija: Opcija rabljenih Rafalea je tada bila jedina na stolu, nove bismo čekali deset godina. Avion bez naoružanja je samo letjelica, a rakete Meteor kakve mi možemo kupiti Srbija ne može (tportal)
  • 2025. treća najtoplija godina u povijesti mjerenja, bila je neznatno hladnija od 2023. (HRT)
  • Promjene naplate parkiranja u Zagrebu: Naplata vrijedi za isključivo onu zonu u kojoj ste parkirali (Večernji)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka (Index), grenlandski premijer: Ako moramo birati između SAD-a i Danske, biramo Dansku (Index)
  • S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga (N1)
  • Iranac koji živi kod Zadra: Pahlavi je nitko i ništa, u Iranu ga ne doživljavaju (Index)
  • Nejasnoće fiskalizacije: Stigao i račun s rokom isporuke iz 1901. UGP: Pogreška s nizom posljedica (Nacional), više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika? (Lider)
  • Znakovni.hr: Aplikacija za brže i jednostavnije učenje znakovnog jezika (HRT)
Srijeda (10:00)

Brze i kratke

  • U prosvjedima u Iranu moglo bi biti i preko 12 tisuća mrtvih, više od 18 tisuća je uhićenih, Trump obećao snažnu akciju ukoliko pogube prosvjednike (Index)
  • Svi objekti koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju nakon 21. lipnja 2011. neće se moći legalizirati – od ukupno zaprimljenih 902.096 zahtjeva, dosad je ostalo neriješeno 80.000 predmeta (tportal)
  • Ugostitelje guši dostava, prepolovio se broj gostiju koji dolaze u restorane: “Provizija je visoka, ne isplati se. Ispada da su Wolt i Glovo najveći restorani” (N1)
  • Wall Street gubi zamah zbog pada financijskog sektora, Trumpov prijedlog o ograničenju kamata uzdrmao je dionice banaka i kartičarskih kuća (Lider)
  • Charlie Hebdo na udaru zbog karikature o požaru u Švicarskoj (Index)