Trump uvodi carine za 8 europskih država. Stižu reakcije: “Nećeš nas ucjenjivati” (Index)
Todorić je smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske, dug nizozemskim odvjetnicima 1,3 milijuna eura (Jutarnji)
Vučić odlaže izbore, ali je neizvjesno koliko mu to ide u prilog. Premda su blokade popustile, studenti se bave jačanjem logistike, dok se istovremeno spremaju još neke oporbene kolone (DW)
Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta tvrdeći da su “nezakonito stekli dobit” od njegove ranije podrške organizaciji koja razvija umjetnu inteligenciju (N1)
Milanović se oglasio u vezi Grenlanda: o njegovoj sudbini mogu odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije (Index)
Kako ljudi u Kijevu preživljavaju zimu bez struje i grijanja? Situacija je kritična zbog masovnog uništavanja energetske infrastrukture uzrokovanog nedavnim ruskim napadima – vlasti su postavile šatore, ljudi ostaju u gradovima… tu su i debele deke, odjeća, termofori… (DW)
Zbog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, građani su krenuli odjavljivati svoje police. No, ovisno o dobi, to se ne isplati svima (tportal)
Prosvjedi koji su tjednima potresali Iran su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za “žrtve i štete” nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News (Index)
Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon: ‘Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu obraniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti…’ (Jutarnji)
Tisuće Danaca na ulicama protiv Trumpa: ‘Prste dalje od Grenlanda’ (Nacional)
Blokade u izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nije bilo – dok je nije izazvao Plenković (Faktograf)
Počeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje (Index)
Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke radnicima, kaže da je “sve zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti” (Index)
Europski dužnosnici i diplomati razmatraju odgovor SAD-u: prekid suradnje u vidu vojnih baza u Europi, Washington bi prekidom suradnje izgubio i oko “polovicu” svojih obavještajnih sposobnosti. Europa bi također mogla zaprijetiti prestankom kupnje američkog oružja; 2024. godine odobreni su mogući ugovori u vrijednosti od 76 milijardi dolara, što je više od polovice ukupnog globalnog iznosa za SAD (Index)
Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju: Rast proračuna donio je jaču potporu udrugama, sportu i kulturi uz odluke vijeća i jasna pravila (Jutarnji)
Bujanec nakon ukidanja emisije krenuo u rat na desnici, kaže da mu prijeti likvidacija, optužio Radića da stoji iza ukidanja Bujice te da je on prikriveni vlasnik Z1 (Index), Radić u podcastu tvrdi da se radi o oglašavanju i pomoći, a ne o kontroli ili vlasništvu te dodao da se ni on ne misli odreći ZDS-a, no u okolnostima u kojima je ugrožen opstanak Z1 televizije, a posebno uoči novih natječaja, smatra da izgovaranje tog pozdrava na televiziji nije prihvatljivo (Index)
Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije (tportal)
Milijuni su nasjeli: Kako je AI model Nia Noir prevarila internet (Index)
Božo Kovačević: Iran je bio demokratska zemlja, ali tu su vlast srušili SAD i Britanci (N1)
Troskot zatražio da se zabrane “antifa udruge”, Plenković: Dok sam premijer, antifašističke organizacije neće se zabranjivati (Novosti)
EP Vaterpolo: Hrvatska u dramatičnoj utakmici izgubila od Grčke 11:10, prenijeli tri boda u drugi krug u kojem igraju protiv Italije, Rumunjske i Turske (Index)
Vikend će donijeti osjetno drugačije vrijeme. U Gorskoj Hrvatskoj ponovno će prevladavati oblaci, a povremeno može pasti i malo susnježice ili snijega (HRT)
Muzej Dvor Trakošćan izložbom svjetlosnih skulptura na otvorenom, u studenome 2025., završio je još jednu uspješnu godinu, a u prosincu je dobio nagradu Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, ravnateljica: Zbog mladih smo otvorili i escape room (Nacional)
Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom – Europi iza leđa (tportal)
Počela europska vojna misija na Grenlandu (Jutarnji, BBC)
Putin u govoru veleposlanicima: “Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava, dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta” (Jutarnji)
Karte za pripremne utakmice pred SP u prodaji: najveći broj ulaznica protiv Kolumbije prodaje se u cjenovnom rasponu od 103 do 550 američkih dolara, za najbolja mjesta uz teren potrebno je izdvojiti oko šest tisuća dolara, protiv Brazila puno jeftinije – oko 85 dolara (Index)
Gužve na ulasku u Hrvatsku uskoro će biti prošlost, Slovenija rješava ‘usko grlo‘ koje je godinama stvaralo velike kolone, gradi se brza cesta Koper – Dragonja (Jutarnji)
Sinjski bend M.O.R.T. prestaje s djelovanjem: ‘Odlučili smo krenuti u nove pustolovine’ (tportal)
SAD obustavlja izdavanje viza državljanima 75 zemalja. Među njima su i hrvatski susjedi – SAD više neće izdavati vize građanima BiH, Crne Gore, Kosova… (Nacional)
Hrvati sve više kupuju nekretnine u Dubaiju: Prosječna cijena novih stanova tamo iznosi oko 3800 eura po kvadratu, ali kupci za tu cijenu nerijetko dobivaju sadržaje koji u Hrvatskoj praktički ne postoje (Net.hr, tportal)
Danas započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije (N1)
Zagrebačka gradska uprava razmatra širenje naplate parkiranja i na dijelove grada u kojima se trenutačno ne plaća, reagirajući na sve izraženije probleme s parkiranjem u stambenim četvrtima (HRT)
Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi – ako se otopi u vodi odmah, vjerojatno sadrži vodu ili sirup… (N1)
Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje (Index), Puhovski: Lako je moguće da će SAD napasti Iran, ali režim neće pasti (Jutarnji)
Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland (N1)
Ideja Ursule von der Leyen bila je preusmjeriti stotine milijardi eura s poljoprivrednih i regionalnih subvencija, što čini temeljni dio proračuna Unije, na financiranje obrane i jačanje industrijske konkurentnosti. No plan je zapeo (tportal)
Umjetna inteligencija na drugom mjestu ljestvice poslovnih rizika (Lider)
Kako izgleda vojni rok? Ustajanje u šest, ‘čeličenje’, loša hrana, a ZDS striktno zabranjen (SiB, Nacional)
Prema anonimnim izvorima Politica, Europljani bi Vanceu mogli ponuditi dogovor koji bi Trump mogao predstaviti kao pobjedu: od većih europskih ulaganja u arktičku sigurnost do američkog udjela u dobiti od eksploatacije grenlandskih minerala. EU već planira više nego udvostručiti ulaganja u Grenland u sljedećem proračunu, uključujući projekte u području kritičnih sirovina. S druge strane, nije jasno kako bi izgledao dogovor o mineralima jer Danska već godinama nudi SAD-u ulaganja, koja Amerikanci uglavnom odbijaju (Jutarnji)
Kina je započela s jednim od najambicioznijih programa satelitskog nadzora na svijetu, i to u dijelu orbite u kojem se dosad rijetko tko usuđivao djelovati na duge staze. Riječ je o floti ‘špijunskih satelita’ u tzv. vrlo niskoj Zemljinoj orbiti (VLEO), a ona bi Pekingu mogla dati gotovo neprekinut uvid u događaje na bilo kojoj točki planeta (tportal)
Vojni analitičar o tome tko ima bolje Rafale, mi ili Srbija: Opcija rabljenih Rafalea je tada bila jedina na stolu, nove bismo čekali deset godina. Avion bez naoružanja je samo letjelica, a rakete Meteor kakve mi možemo kupiti Srbija ne može (tportal)
2025. treća najtoplija godina u povijesti mjerenja, bila je neznatno hladnija od 2023. (HRT)
Promjene naplate parkiranja u Zagrebu: Naplata vrijedi za isključivo onu zonu u kojoj ste parkirali (Večernji)
Samo 17% Amerikanaca odobrava napore predsjednika Donalda Trumpa da prisvoji Grenland, a velika većina demokrata i republikanaca protivi se upotrebi vojne sile za aneksiju tog otoka (Index), grenlandski premijer: Ako moramo birati između SAD-a i Danske, biramo Dansku (Index)
S jučerašnjim danom građani su otvorili 27.500 računa s paketom besplatnih usluga (N1)
Iranac koji živi kod Zadra: Pahlavi je nitko i ništa, u Iranu ga ne doživljavaju (Index)
Nejasnoće fiskalizacije: Stigao i račun s rokom isporuke iz 1901. UGP: Pogreška s nizom posljedica (Nacional), više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika? (Lider)
Znakovni.hr: Aplikacija za brže i jednostavnije učenje znakovnog jezika (HRT)