Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Najavljen je izvanredan sastanak svih 27 članica, zakazan za danas poslijepodne: Kako će EU odgovoriti Trumpu? (N1)
  • Carine donose SAD-u kratkoročne proračunske prihode i politički pritisak na partnere, ali u sljedećim tjednima prijeti im pravna blokada pred Vrhovnim sudom, što bi moglo zaustaviti njihovu primjenu i otvoriti zahtjeve za povrat već naplaćenog novca (Večernji)
  • Zašto je Lukašenko uznemiren?Posljednjih mjeseci oslobodio više od stotine političkih zatvorenika, selektivnim ustupcima pokušava poboljšati ekonomski i diplomatski položaj zemlje koja je i prije rata u Ukrajini pod sankcijama (Index)
  • Što se događa u Ukrajini? Objavljene nove karte, sprema se juriš na utvrde Donbasa (Index)
  • Pokreće se inicijativa za izlazak Francuske iz NATO-a, i to s ljevice: Može li uspjeti? Zadnju riječ (zasad) ima Macron, ali nije bez šanse (tportal)
  • Dell S2721QS monitor za oko 300 eura donosi 4K IPS panel s naprednom ergonomijom i AMD FreeSync podrškom (Bug)

Slične vijesti

Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost u prvom mandatu Donalda Trumpa: Uvođenje carina zbog Grenlanda je njegov najgori potez do sada (Index), hitan sastanak u EU. Šef demokrata u Senatu: Blokirat ćemo Trumpove carine (Index)
  • Ukrajinski milijarder Vsevolod Kožemjako zamijenio je poslovno odijelo vojnom odorom i osnovao jednu od najučinkovitijih borbenih postrojbi u Ukrajini. Njegova 13. brigada “Hartija” ovog je tjedna podigla ukrajinsku zastavu iznad Kupjanska, potisnuvši ruske snage (Index)
  • Početkom novog tjedna unutrašnjost zemlje očekuje vrlo hladno razdoblje, uz česta upozorenja na niske temperature, čak i do -10 (N1)
  • Najiščekivanije serije 2026: Rivals, The Boroughs, The Boys from Brazil, The Testaments, Tomp Raider sa Sophie Turner kao Larom Croft, novi prequel Igre prijestolja ‘A Knight of the Seven Kingdoms’… (tportal)
  • Pogledajte montažnu kuću od 70 kvadrata kod Varaždina, djelo mladog arhitekta: Cijena objekta iznosi oko 70.000 eura bez temelja (Jutarnji)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Trump uvodi carine za 8 europskih država. Stižu reakcije: “Nećeš nas ucjenjivati” (Index)
  • Todorić je smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske, dug nizozemskim odvjetnicima 1,3 milijuna eura (Jutarnji)
  • Vučić odlaže izbore, ali je neizvjesno koliko mu to ide u prilog. Premda su blokade popustile, studenti se bave jačanjem logistike, dok se istovremeno spremaju još neke oporbene kolone (DW)
  • Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta tvrdeći da su “nezakonito stekli dobit” od njegove ranije podrške organizaciji koja razvija umjetnu inteligenciju (N1)
  • Milanović se oglasio u vezi Grenlanda: o njegovoj sudbini mogu odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije (Index)
  • Kako ljudi u Kijevu preživljavaju zimu bez struje i grijanja? Situacija je kritična zbog masovnog uništavanja energetske infrastrukture uzrokovanog nedavnim ruskim napadima – vlasti su postavile šatore, ljudi ostaju u gradovima… tu su i debele deke, odjeća, termofori… (DW)
  • Zbog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, građani su krenuli odjavljivati svoje police. No, ovisno o dobi, to se ne isplati svima (tportal)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi koji su tjednima potresali Iran su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za “žrtve i štete” nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News (Index)
  • Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon: ‘Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu obraniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti…’ (Jutarnji)
  • Tisuće Danaca na ulicama protiv Trumpa: ‘Prste dalje od Grenlanda’ (Nacional)
  • Blokade u izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nije bilo – dok je nije izazvao Plenković (Faktograf)
  • Počeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje (Index)
  • Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke radnicima, kaže da je “sve zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti” (Index)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Europski dužnosnici i diplomati razmatraju odgovor SAD-u: prekid suradnje u vidu vojnih baza u Europi, Washington bi prekidom suradnje izgubio i oko “polovicu” svojih obavještajnih sposobnosti. Europa bi također mogla zaprijetiti prestankom kupnje američkog oružja; 2024. godine odobreni su mogući ugovori u vrijednosti od 76 milijardi dolara, što je više od polovice ukupnog globalnog iznosa za SAD (Index)
  • Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju: Rast proračuna donio je jaču potporu udrugama, sportu i kulturi uz odluke vijeća i jasna pravila (Jutarnji)
  • Bujanec nakon ukidanja emisije krenuo u rat na desnici, kaže da mu prijeti likvidacija, optužio Radića da stoji iza ukidanja Bujice te da je on prikriveni vlasnik Z1 (Index), Radić u podcastu tvrdi da se radi o oglašavanju i pomoći, a ne o kontroli ili vlasništvu te dodao da se ni on ne misli odreći ZDS-a, no u okolnostima u kojima je ugrožen opstanak Z1 televizije, a posebno uoči novih natječaja, smatra da izgovaranje tog pozdrava na televiziji nije prihvatljivo (Index)
  • Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije (tportal)
  • Milijuni su nasjeli: Kako je AI model Nia Noir prevarila internet (Index)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • CNN-ov Nic Robertson za N1 s Grenlanda: Većina stanovnika ovdje sretna je zbog NATO-ove prisutnosti, Trump zaprijetio svim zemljama carinama koje su protiv otimanja Grenlanda (Index)
  • Pala je društvena mreža X, bivši Twitter (Index)
  • Panika i na Islandu, Trumpov čovjek ispalio: ‘Bit ću guverner te 52. države SAD-a!‘ (Jutarnji)
  • Mercedes zabilježio pad prodaje u 2025., ali je G-klasa popularnija nego ikad (Autonet)
  • Honorovi modeli Magic8 Pro i Lite stigli u Hrvatsku, cijene – 1299, odnosno 429 eura (Bug)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti napuštanjem NATO-a zbog Grenlanda, je li to uopće moguće? Pravni stručnjaci ističu da bi takav potez bio složen (Index)
  • Psi nisu jedini na kojima su testirali zvučno oružje u Srbiji – “na meti“ bili i službenici MUP-a? (N1)
  • Dinamo gradi novi kamp – u Hondlovoj, oko 400 metara od stadiona (tportal)
  • Val hladnoće katapultirao cijene plina u Europi (Poslovni)
  • HUP Plenkoviću: Ne ograničavajte više cijene, pogledajte iskustvo Mađarske. Vratite radnu nedjelju… (Nacional)
  • Stanari u domovima za starije seksaju se više nego mladi! Slučajevi spolnih bolesti otkrili zanimljive podatke (Danica)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Božo Kovačević: Iran je bio demokratska zemlja, ali tu su vlast srušili SAD i Britanci (N1)
  • Troskot zatražio da se zabrane “antifa udruge”, Plenković: Dok sam premijer, antifašističke organizacije neće se zabranjivati (Novosti)
  • EP Vaterpolo: Hrvatska u dramatičnoj utakmici izgubila od Grčke 11:10, prenijeli tri boda u drugi krug u kojem igraju protiv Italije, Rumunjske i Turske (Index)
  • Vikend će donijeti osjetno drugačije vrijeme. U Gorskoj Hrvatskoj ponovno će prevladavati oblaci, a povremeno može pasti i malo susnježice ili snijega (HRT)
  • Muzej Dvor Trakošćan izložbom svjetlosnih skulptura na otvorenom, u studenome 2025., završio je još jednu uspješnu godinu, a u prosincu je dobio nagradu Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, ravnateljica: Zbog mladih smo otvorili i escape room (Nacional)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Europske vlade sve glasnije traže da Europska unija imenuje posebnog pregovarača koji bi zastupao njihove interese u mogućim pregovorima o budućnosti Ukrajine. Naime strahuje se da bi Sjedinjene Države mogle sklopiti dogovor s Rusijom – Europi iza leđa (tportal)
  • Počela europska vojna misija na Grenlandu (Jutarnji, BBC)
  • Putin u govoru veleposlanicima: “Situacija na međunarodnoj sceni sve se više pogoršava, dugogodišnji sukobi se intenziviraju, a pojavljuju se nova ozbiljna žarišta” (Jutarnji)
  • Karte za pripremne utakmice pred SP u prodaji: najveći broj ulaznica protiv Kolumbije prodaje se u cjenovnom rasponu od 103 do 550 američkih dolara, za najbolja mjesta uz teren potrebno je izdvojiti oko šest tisuća dolara, protiv Brazila puno jeftinije – oko 85 dolara (Index)
  • Gužve na ulasku u Hrvatsku uskoro će biti prošlost, Slovenija rješava ‘usko grlo‘ koje je godinama stvaralo velike kolone, gradi se brza cesta Koper – Dragonja (Jutarnji)
  • Sinjski bend M.O.R.T. prestaje s djelovanjem: ‘Odlučili smo krenuti u nove pustolovine’ (tportal)
Četvrtak (16:00)

Brze i kratke

  • SAD obustavlja izdavanje viza državljanima 75 zemalja. Među njima su i hrvatski susjedi – SAD više neće izdavati vize građanima BiH, Crne Gore, Kosova… (Nacional)
  • Hrvati sve više kupuju nekretnine u Dubaiju: Prosječna cijena novih stanova tamo iznosi oko 3800 eura po kvadratu, ali kupci za tu cijenu nerijetko dobivaju sadržaje koji u Hrvatskoj praktički ne postoje (Net.hr, tportal)
  • Danas započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije (N1)
  • Zagrebačka gradska uprava razmatra širenje naplate parkiranja i na dijelove grada u kojima se trenutačno ne plaća, reagirajući na sve izraženije probleme s parkiranjem u stambenim četvrtima (HRT)
  • Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi – ako se otopi u vodi odmah, vjerojatno sadrži vodu ili sirup… (N1)
Četvrtak (10:00)

Brze i kratke

  • Pentagon priprema opcije za napad na Iran. Trump: Rekli su mi da je prestalo ubijanje (Index), Puhovski: Lako je moguće da će SAD napasti Iran, ali režim neće pasti (Jutarnji)
  • Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland (N1)
  • Ideja Ursule von der Leyen bila je preusmjeriti stotine milijardi eura s poljoprivrednih i regionalnih subvencija, što čini temeljni dio proračuna Unije, na financiranje obrane i jačanje industrijske konkurentnosti. No plan je zapeo (tportal)
  • Umjetna inteligencija na drugom mjestu ljestvice poslovnih rizika (Lider)
  • Kako izgleda vojni rok? Ustajanje u šest, ‘čeličenje’, loša hrana, a ZDS striktno zabranjen (SiB, Nacional)