Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Davos se priprema za Trumpov povratak na WEF. Nakon napada na Venezuelu, hapšenje kontroverznog Madura i oživljavanja ambicija oko Grenlanda, očekuje se da će prisutnost američkog predsjednika podići značaj WEF-a (DW) Hoće li Trump rasplinuti ‘duh dijaloga’ u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko (tportal)
  • Bitcoin je pao, dok je cijena zlata dosegla rekordne razine nakon što je EU zaprijetila odmazdom zbog Trumpovih carina (Lider)
  • Poskupjele crkvene pristojbe: nove cijene vjenčanja, sahrana, oprosta, potvrda (Danica)
  • Nakon što se u javnosti pojavila snimka štrajka stranih radnika u skladištu Plodina u Kukuljanovu, iz tog trgovačkog lanca poručuju da pripremaju kaznenu prijavu protiv Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (tportal)
  • Preminuo je Mladen Bartolović, legendarni igrač HNL-a. Imao je 48 godina (Nacional)

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Europa će na Trumpove carine odgovoriti ‘bazukom’: snažan alat trgovinske odmazde koji je izvorno osmišljen kako bi se suprotstavio pritiscima Kine i koji bi Europi omogućio uvođenje carina i ograničenja ulaganja protiv država koje krše pravila ( Politico, Jutarnji)
  • Trump poslao bizarno pismo Norvežanima: ‘Niste mi dali Nobelovu nagradu, zašto bi razmišljao samo o miru!? (tportal)
  • Američki karikaturist Scott Adams, autor i ilustrator stripa Dilbert, preminuo je od posljedica raka u dobi od 68 godina… satirični strip o sposobnom, ali frustriranom inženjeru i njegovu disfunkcionalnom radnom okruženju prvi je put objavljen 1989. godine (Index)
  • Nova USKOK-ova optužnica: Kirurga uhvatili kako prima mito od pacijenata (Index)
  • Hrvatski inovatori osvajaju nagrade, ali bez snažnije potpore izostaje tržišni uspjeh (HRT)
  • Billie Eilish s ‘Birds Of A Feather’ obara nove rekorde – pjesma je najstreamaniji hit ženskog izvođača u povijesti Spotifyja (Ravno do dna)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump se priprema svoju opsesiju Grenlandom predstaviti na globalnoj razini na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara (N1)
  • Bolničke Hitne pod totalnom opsadom: ‘Umjesto da spašavamo živote i brinemo o teškim pacijentima, mi liječimo zanoktice i viroze!‘ (Jutarnji)
  • Čak 20 država EU bilježi rast zbog povećanja broja stranih gostiju. Hrvatska nije među njima (financije.hr, Nacional)
  • Nuklearni bunker iz 1959. u Velikoj Britaniji uskoro će pasti u more (Index)
  • U sudaru vlakova u Španjolskoj poginulo najmanje 39 osoba, oko 70 ozlijeđeno (Index)
  • Black Eyed Peas stižu na Bundek: Zagreb dobiva jedan od najvećih koncerata ljeta 2026. (Muzika)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Otkriveno kako EU planira odgovoriti Trumpu. Zaustavlja povijesni trgovinski sporazum... Danska vojska uspostavlja vojno područje na “Kraju svijeta” u Nuuku, otkrili kako je SAD tajno prikupljao podatke o vojnim bazama na Grenlandu (Index)
  • Odgovor Kanade SAD-u kao primjer: Njezina trgovina sa SAD-om je pala, no strategija premijera Marka Carneya dovela je do porasta kanadske trgovine s ostatkom svijeta za 14%, što je više nego dovoljno za pokrivanje gubitaka (Index)
  • Zuckerberg mijenja smjer. Meta otpustila 1500 zaposlenika i gasi projekt metaverzuma, okreću se AI-u (Index)
  • Klasić: Plenković i Vučić imaju jednu zajedničku crtu – okružuju se slabijima od sebe… društvo je polarizirano svugdje, no Hrvatska ima najslabiju ekstremnu desnicu u EU (N1)
  • Preminuo je Hrvoje Gospočić, novinar, fotograf, slikar, performer i beskućnik (Jutarnji, tportal), o njemu snimljen i kratki dokumentarni film
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost u prvom mandatu Donalda Trumpa: Uvođenje carina zbog Grenlanda je njegov najgori potez do sada (Index), hitan sastanak u EU. Šef demokrata u Senatu: Blokirat ćemo Trumpove carine (Index)
  • Ukrajinski milijarder Vsevolod Kožemjako zamijenio je poslovno odijelo vojnom odorom i osnovao jednu od najučinkovitijih borbenih postrojbi u Ukrajini. Njegova 13. brigada “Hartija” ovog je tjedna podigla ukrajinsku zastavu iznad Kupjanska, potisnuvši ruske snage (Index)
  • Početkom novog tjedna unutrašnjost zemlje očekuje vrlo hladno razdoblje, uz česta upozorenja na niske temperature, čak i do -10 (N1)
  • Najiščekivanije serije 2026: Rivals, The Boroughs, The Boys from Brazil, The Testaments, Tomp Raider sa Sophie Turner kao Larom Croft, novi prequel Igre prijestolja ‘A Knight of the Seven Kingdoms’… (tportal)
  • Pogledajte montažnu kuću od 70 kvadrata kod Varaždina, djelo mladog arhitekta: Cijena objekta iznosi oko 70.000 eura bez temelja (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Najavljen je izvanredan sastanak svih 27 članica, zakazan za danas poslijepodne: Kako će EU odgovoriti Trumpu? (N1)
  • Carine donose SAD-u kratkoročne proračunske prihode i politički pritisak na partnere, ali u sljedećim tjednima prijeti im pravna blokada pred Vrhovnim sudom, što bi moglo zaustaviti njihovu primjenu i otvoriti zahtjeve za povrat već naplaćenog novca (Večernji)
  • Zašto je Lukašenko uznemiren?Posljednjih mjeseci oslobodio više od stotine političkih zatvorenika, selektivnim ustupcima pokušava poboljšati ekonomski i diplomatski položaj zemlje koja je i prije rata u Ukrajini pod sankcijama (Index)
  • Što se događa u Ukrajini? Objavljene nove karte, sprema se juriš na utvrde Donbasa (Index)
  • Pokreće se inicijativa za izlazak Francuske iz NATO-a, i to s ljevice: Može li uspjeti? Zadnju riječ (zasad) ima Macron, ali nije bez šanse (tportal)
  • Dell S2721QS monitor za oko 300 eura donosi 4K IPS panel s naprednom ergonomijom i AMD FreeSync podrškom (Bug)
Subota (22:00)

Brze i kratke

  • Trump uvodi carine za 8 europskih država. Stižu reakcije: “Nećeš nas ucjenjivati” (Index)
  • Todorić je smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske, dug nizozemskim odvjetnicima 1,3 milijuna eura (Jutarnji)
  • Vučić odlaže izbore, ali je neizvjesno koliko mu to ide u prilog. Premda su blokade popustile, studenti se bave jačanjem logistike, dok se istovremeno spremaju još neke oporbene kolone (DW)
  • Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta tvrdeći da su “nezakonito stekli dobit” od njegove ranije podrške organizaciji koja razvija umjetnu inteligenciju (N1)
  • Milanović se oglasio u vezi Grenlanda: o njegovoj sudbini mogu odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije (Index)
  • Kako ljudi u Kijevu preživljavaju zimu bez struje i grijanja? Situacija je kritična zbog masovnog uništavanja energetske infrastrukture uzrokovanog nedavnim ruskim napadima – vlasti su postavile šatore, ljudi ostaju u gradovima… tu su i debele deke, odjeća, termofori… (DW)
  • Zbog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, građani su krenuli odjavljivati svoje police. No, ovisno o dobi, to se ne isplati svima (tportal)
Subota (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi koji su tjednima potresali Iran su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za “žrtve i štete” nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News (Index)
  • Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon: ‘Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu obraniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti…’ (Jutarnji)
  • Tisuće Danaca na ulicama protiv Trumpa: ‘Prste dalje od Grenlanda’ (Nacional)
  • Blokade u izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nije bilo – dok je nije izazvao Plenković (Faktograf)
  • Počeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje (Index)
  • Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke radnicima, kaže da je “sve zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti” (Index)
Subota (10:00)

Brze i kratke

  • Europski dužnosnici i diplomati razmatraju odgovor SAD-u: prekid suradnje u vidu vojnih baza u Europi, Washington bi prekidom suradnje izgubio i oko “polovicu” svojih obavještajnih sposobnosti. Europa bi također mogla zaprijetiti prestankom kupnje američkog oružja; 2024. godine odobreni su mogući ugovori u vrijednosti od 76 milijardi dolara, što je više od polovice ukupnog globalnog iznosa za SAD (Index)
  • Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju: Rast proračuna donio je jaču potporu udrugama, sportu i kulturi uz odluke vijeća i jasna pravila (Jutarnji)
  • Bujanec nakon ukidanja emisije krenuo u rat na desnici, kaže da mu prijeti likvidacija, optužio Radića da stoji iza ukidanja Bujice te da je on prikriveni vlasnik Z1 (Index), Radić u podcastu tvrdi da se radi o oglašavanju i pomoći, a ne o kontroli ili vlasništvu te dodao da se ni on ne misli odreći ZDS-a, no u okolnostima u kojima je ugrožen opstanak Z1 televizije, a posebno uoči novih natječaja, smatra da izgovaranje tog pozdrava na televiziji nije prihvatljivo (Index)
  • Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije (tportal)
  • Milijuni su nasjeli: Kako je AI model Nia Noir prevarila internet (Index)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • CNN-ov Nic Robertson za N1 s Grenlanda: Većina stanovnika ovdje sretna je zbog NATO-ove prisutnosti, Trump zaprijetio svim zemljama carinama koje su protiv otimanja Grenlanda (Index)
  • Pala je društvena mreža X, bivši Twitter (Index)
  • Panika i na Islandu, Trumpov čovjek ispalio: ‘Bit ću guverner te 52. države SAD-a!‘ (Jutarnji)
  • Mercedes zabilježio pad prodaje u 2025., ali je G-klasa popularnija nego ikad (Autonet)
  • Honorovi modeli Magic8 Pro i Lite stigli u Hrvatsku, cijene – 1299, odnosno 429 eura (Bug)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Trump prijeti napuštanjem NATO-a zbog Grenlanda, je li to uopće moguće? Pravni stručnjaci ističu da bi takav potez bio složen (Index)
  • Psi nisu jedini na kojima su testirali zvučno oružje u Srbiji – “na meti“ bili i službenici MUP-a? (N1)
  • Dinamo gradi novi kamp – u Hondlovoj, oko 400 metara od stadiona (tportal)
  • Val hladnoće katapultirao cijene plina u Europi (Poslovni)
  • HUP Plenkoviću: Ne ograničavajte više cijene, pogledajte iskustvo Mađarske. Vratite radnu nedjelju… (Nacional)
  • Stanari u domovima za starije seksaju se više nego mladi! Slučajevi spolnih bolesti otkrili zanimljive podatke (Danica)