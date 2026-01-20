Uzrok nesreće s vlakovima u Španjolskoj, u kojoj je poginulo 4o osoba (a ima i nestalih): oštećeni spoj na pruzi (Index)
Kijevu prijeti humanitarna katastrofa nakon žestokog ruskog napada: Ljudi su bez struje, plina i vode na -20 (N1)
Bivši Trumpov glavni ekonomski savjetnik tijekom njegova prvog mandata, poručio je da će „Grenland ostati Grenland“, povezujući pritom američki interes za taj teritorij s potrebom za pristupom ključnim mineralima, prenosi BBC (tportal)
Politico: Šokantna pobjeda Hrvatske s izborom Vujčića za potpredsjednika ECB, Vujčića čeka simbolično, ali neugodno saslušanje. Mandat mu treba početi 1. lipnja (Index)
Pretežno vedro je duž obale, na istoku zemlje, temperature su niske, -9.5 izmjereno je jutros u Požegi. Na snazi je upozorenje na hladnoću… novi snijeg moguć krajem tjedna (N1)
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Nizozemske 35:29 u Malmöu osigurala je plasman u iduću rundu Europskog prvenstva (Index)
EP u vaterpolu: Hrvatska deklasirala Tursku 22:9, sutra odlučujući susret protiv Italije (Index)
Davos se priprema za Trumpov povratak na WEF. Nakon napada na Venezuelu, hapšenje kontroverznog Madura i oživljavanja ambicija oko Grenlanda, očekuje se da će prisutnost američkog predsjednika podići značaj WEF-a (DW) Hoće li Trump rasplinuti ‘duh dijaloga’ u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko (tportal)
Bitcoin je pao, dok je cijena zlata dosegla rekordne razine nakon što je EU zaprijetila odmazdom zbog Trumpovih carina (Lider)
Poskupjele crkvene pristojbe: nove cijene vjenčanja, sahrana, oprosta, potvrda (Danica)
Nakon što se u javnosti pojavila snimka štrajka stranih radnika u skladištu Plodina u Kukuljanovu, iz tog trgovačkog lanca poručuju da pripremaju kaznenu prijavu protiv Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (tportal)
Preminuo je Mladen Bartolović, legendarni igrač HNL-a. Imao je 48 godina (Nacional)
Europa će na Trumpove carine odgovoriti ‘bazukom’: snažan alat trgovinske odmazde koji je izvorno osmišljen kako bi se suprotstavio pritiscima Kine i koji bi Europi omogućio uvođenje carina i ograničenja ulaganja protiv država koje krše pravila ( Politico, Jutarnji)
Trump poslao bizarno pismo Norvežanima: ‘Niste mi dali Nobelovu nagradu, zašto bi razmišljao samo o miru!? (tportal)
Američki karikaturist Scott Adams, autor i ilustrator stripa Dilbert, preminuo je od posljedica raka u dobi od 68 godina… satirični strip o sposobnom, ali frustriranom inženjeru i njegovu disfunkcionalnom radnom okruženju prvi je put objavljen 1989. godine (Index)
Nova USKOK-ova optužnica: Kirurga uhvatili kako prima mito od pacijenata (Index)
Hrvatski inovatori osvajaju nagrade, ali bez snažnije potpore izostaje tržišni uspjeh (HRT)
Trump se priprema svoju opsesiju Grenlandom predstaviti na globalnoj razini na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara (N1)
Bolničke Hitne pod totalnom opsadom: ‘Umjesto da spašavamo živote i brinemo o teškim pacijentima, mi liječimo zanoktice i viroze!‘ (Jutarnji)
Čak 20 država EU bilježi rast zbog povećanja broja stranih gostiju. Hrvatska nije među njima (financije.hr, Nacional)
Nuklearni bunker iz 1959. u Velikoj Britaniji uskoro će pasti u more (Index)
U sudaru vlakova u Španjolskoj poginulo najmanje 39 osoba, oko 70 ozlijeđeno (Index)
Black Eyed Peas stižu na Bundek: Zagreb dobiva jedan od najvećih koncerata ljeta 2026. (Muzika)
Otkriveno kako EU planira odgovoriti Trumpu. Zaustavlja povijesni trgovinski sporazum... Danska vojska uspostavlja vojno područje na “Kraju svijeta” u Nuuku, otkrili kako je SAD tajno prikupljao podatke o vojnim bazama na Grenlandu (Index)
Odgovor Kanade SAD-u kao primjer: Njezina trgovina sa SAD-om je pala, no strategija premijera Marka Carneya dovela je do porasta kanadske trgovine s ostatkom svijeta za 14%, što je više nego dovoljno za pokrivanje gubitaka (Index)
Zuckerberg mijenja smjer. Meta otpustila 1500 zaposlenika i gasi projekt metaverzuma, okreću se AI-u (Index)
Klasić: Plenković i Vučić imaju jednu zajedničku crtu – okružuju se slabijima od sebe… društvo je polarizirano svugdje, no Hrvatska ima najslabiju ekstremnu desnicu u EU (N1)
Bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost u prvom mandatu Donalda Trumpa: Uvođenje carina zbog Grenlanda je njegov najgori potez do sada (Index), hitan sastanak u EU. Šef demokrata u Senatu: Blokirat ćemo Trumpove carine (Index)
Ukrajinski milijarder Vsevolod Kožemjako zamijenio je poslovno odijelo vojnom odorom i osnovao jednu od najučinkovitijih borbenih postrojbi u Ukrajini. Njegova 13. brigada “Hartija” ovog je tjedna podigla ukrajinsku zastavu iznad Kupjanska, potisnuvši ruske snage (Index)
Početkom novog tjedna unutrašnjost zemlje očekuje vrlo hladno razdoblje, uz česta upozorenja na niske temperature, čak i do -10 (N1)
Najiščekivanije serije 2026: Rivals, The Boroughs, The Boys from Brazil, The Testaments, Tomp Raider sa Sophie Turner kao Larom Croft, novi prequel Igre prijestolja ‘A Knight of the Seven Kingdoms’… (tportal)
Pogledajte montažnu kuću od 70 kvadrata kod Varaždina, djelo mladog arhitekta: Cijena objekta iznosi oko 70.000 eura bez temelja (Jutarnji)
Najavljen je izvanredan sastanak svih 27 članica, zakazan za danas poslijepodne: Kako će EU odgovoriti Trumpu? (N1)
Carine donose SAD-u kratkoročne proračunske prihode i politički pritisak na partnere, ali u sljedećim tjednima prijeti im pravna blokada pred Vrhovnim sudom, što bi moglo zaustaviti njihovu primjenu i otvoriti zahtjeve za povrat već naplaćenog novca (Večernji)
Zašto je Lukašenko uznemiren?Posljednjih mjeseci oslobodio više od stotine političkih zatvorenika, selektivnim ustupcima pokušava poboljšati ekonomski i diplomatski položaj zemlje koja je i prije rata u Ukrajini pod sankcijama (Index)
Što se događa u Ukrajini? Objavljene nove karte, sprema se juriš na utvrde Donbasa (Index)
Pokreće se inicijativa za izlazak Francuske iz NATO-a, i to s ljevice: Može li uspjeti? Zadnju riječ (zasad) ima Macron, ali nije bez šanse (tportal)
Dell S2721QS monitor za oko 300 eura donosi 4K IPS panel s naprednom ergonomijom i AMD FreeSync podrškom (Bug)
Trump uvodi carine za 8 europskih država. Stižu reakcije: “Nećeš nas ucjenjivati” (Index)
Todorić je smijenjen s čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske, dug nizozemskim odvjetnicima 1,3 milijuna eura (Jutarnji)
Vučić odlaže izbore, ali je neizvjesno koliko mu to ide u prilog. Premda su blokade popustile, studenti se bave jačanjem logistike, dok se istovremeno spremaju još neke oporbene kolone (DW)
Musk traži 134 milijardi dolara od OpenAI-ja i Microsofta tvrdeći da su “nezakonito stekli dobit” od njegove ranije podrške organizaciji koja razvija umjetnu inteligenciju (N1)
Milanović se oglasio u vezi Grenlanda: o njegovoj sudbini mogu odlučivati isključivo grenlandski narod u skladu s pravom na samoodređenje, dakle dogovor Danske i SAD-a uz poštivanje volje naroda Grenlanda, prihvatljivo je rješenje ove situacije (Index)
Kako ljudi u Kijevu preživljavaju zimu bez struje i grijanja? Situacija je kritična zbog masovnog uništavanja energetske infrastrukture uzrokovanog nedavnim ruskim napadima – vlasti su postavile šatore, ljudi ostaju u gradovima… tu su i debele deke, odjeća, termofori… (DW)
Zbog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, građani su krenuli odjavljivati svoje police. No, ovisno o dobi, to se ne isplati svima (tportal)
Prosvjedi koji su tjednima potresali Iran su se smirili, no nakon nemira ostale su tisuće mrtvih i optužbe s najviše razine vlasti. Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, okrivio je američkog predsjednika Donalda Trumpa za “žrtve i štete” nastale tijekom prosvjeda, dok grupe za ljudska prava navode da je u gušenju nemira ubijeno više od 3000 ljudi, piše Sky News (Index)
Trumpov bivši savjetnik Steve Bannon: ‘Kanada je sljedeća Ukrajina jer ne mogu obraniti svoju sjevernu arktičku granicu, a Kina će je odmah uzeti…’ (Jutarnji)
Tisuće Danaca na ulicama protiv Trumpa: ‘Prste dalje od Grenlanda’ (Nacional)
Blokade u izboru ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda nije bilo – dok je nije izazvao Plenković (Faktograf)
Počeli zdravstveni pregledi kandidata za vojno osposobljavanje (Index)
Pavliček smanjuje plaće i ukida tople obroke radnicima, kaže da je “sve zbog propalog projekta gradnje Ekonomske škole bivše vlasti” (Index)
Europski dužnosnici i diplomati razmatraju odgovor SAD-u: prekid suradnje u vidu vojnih baza u Europi, Washington bi prekidom suradnje izgubio i oko “polovicu” svojih obavještajnih sposobnosti. Europa bi također mogla zaprijetiti prestankom kupnje američkog oružja; 2024. godine odobreni su mogući ugovori u vrijednosti od 76 milijardi dolara, što je više od polovice ukupnog globalnog iznosa za SAD (Index)
Grad Zagreb udrugama u četiri godine podijelio 139,7 milijuna eura, što čini oko 1,6 posto ukupnog gradskog proračuna u tom razdoblju: Rast proračuna donio je jaču potporu udrugama, sportu i kulturi uz odluke vijeća i jasna pravila (Jutarnji)
Bujanec nakon ukidanja emisije krenuo u rat na desnici, kaže da mu prijeti likvidacija, optužio Radića da stoji iza ukidanja Bujice te da je on prikriveni vlasnik Z1 (Index), Radić u podcastu tvrdi da se radi o oglašavanju i pomoći, a ne o kontroli ili vlasništvu te dodao da se ni on ne misli odreći ZDS-a, no u okolnostima u kojima je ugrožen opstanak Z1 televizije, a posebno uoči novih natječaja, smatra da izgovaranje tog pozdrava na televiziji nije prihvatljivo (Index)
Gemini dobiva uvid u Gmail, kalendar i fotografije (tportal)
Milijuni su nasjeli: Kako je AI model Nia Noir prevarila internet (Index)