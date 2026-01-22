Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • SAD danas službeno napušta WHO, odluka koju su donijeli prije godinu dana… njezin glavni direktor to naziva “gubitkom i za SAD, i za ostatak svijeta” (N1)
  • Što je ICE? Ključna agencija u provedbi masovnih deportacija, što je bilo središnje obećanje Trumpove izborne kampanje.. proveli su već tisuće uhićenja, često na javnim mjestima, što je dovelo do sve češćih sukoba s lokalnim zajednicama koje se protive njihovim operacijama, piše BBC (Index)
  • Država prodaje bivšu vojnu vilu uz more u Kostreni, cijena: 3,8 milijuna eura (tportal)
  • Xiaomi predstavio REDMI Note 15 seriju: Titan otpornost i napredne značajke kamere (Bug)
  • Kazalište Planet Art Marka Torjanca je napravilo 20 orbita i prilično uspješno – o čemu govori 1.800 izvedbi, pola milijuna gledatelja i 50 nagrada, no on upozorava kako im se broj termina u gradskim dvoranama s 40 u 2024. smanjio na osam, što nije održivo: “To ne govori o nezavisnim kazalištima, već o onima koji su preuzeli brigu za kulturu” (Nacional, Novosti)

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump ipak odustaje od carina zbog Grenlanda, kaže da je postigao dogovor s NATO-om… navodno se razgovaralo o tome kako bi SAD dobile suverenitet nad manjim dijelovima grenlandskog teritorija kako bi ondje uspostavile vojne baze (Index), dogovor bi mogao obuhvaćati i prava na eksploataciju minerala (Jutarnji)
  • Pola milijuna eura za uređenje zagrebačkog Autobusnog kolodvora, Jutarnji donosi fotke poboljšanja i prilagodbe, poput dizala za osobe s invaliditetom… No, dugoročni plan nije da tamo ostane
  • Volkswagen je prošle godine u Europi prodao više električnih vozila od Tesle, prodao je 274.417 električnih vozila, što je skok od 56 posto (Revija HAK)
  • Imotska torta postala kulturno dobro (HRT)
  • Porin 27. ožujka ponovno u Splitu, zaprimili oko 2000 prijava (HRT)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Trump u Davosu pozvao na hitne pregovore o sporazumu o preuzimanju Grenlanda (Nacional), EU zaustavlja trgovinski sporazum s SAD-om zbog Trumpovih prijetnji (Index)
  • Netflix premašio 325 milijuna plaćenih pretplatnika (Nacional)
  • WRC se vraća u Hrvatsku, i to na područje Rijeke i okolice (Autonet)
  • iPhone 18 Pro i 18 Pro Max će imati naprednije zaslone (Bug)
  • Šef Nvidije: “Sad je dobro vrijeme za biti vodoinstalater“, procvat umjetne inteligencije stvara veliku potražnju za fizičkim radom potrebnim za izgradnju podatkovnih centara (Index)
  • Kolinda Grabar Kitarović se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledeni ocean (ako baš morate) (N1)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Delegacija Europskog parlamenta posjetit će Srbiju od 22. do 24. siječnja, ali i dalje stižu nove informacije oko toga tko će ih dočekati od predstavnika vlasti… Pocula je, naime, nepoželjan (DW)
  • Saborski Odbor za pravosuđe odgodio je glasanje o kandidatu za čelnika Vrhovnoga suda jer na sjednici u srijedu nije bilo kvoruma zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine (N1)
  • Vučić komentirao novi izvještaj o vojnoj snazi: Hrvatsku ne treba podcijenjivati (Večernji)
  • Zlato probilo povijesni rekord, strah od carina gura cijenu prema 7000 dolara (Forbes)
  • Ne želite da vas pojedini trgovci i ponuđači usluga uznemiravaju telefonom? Postoji e-registar “Ne zovi” (Hakom)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump u intervjuu: Ako Iran pokuša atentat na mene, bit će izbrisani s lica zemlje (Index), krenuo je za Davos nakon kvara na Air Force One (Index)
  • U zdravstvu je prosječna neto plaća dosegnula 2146 eura te su druga najbolje plaćena djelatnost u zemlji. Zračni prijevoz je prvi s prosjekom od 2315 eura (Večernji)
  • Drastično poskupljenje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a potaknulo je mnoge da razmisle o drugim opcijama, privatnici su uglavnom jeftiniji, pogotovo za mlade (tportal)
  • Intenzivna promjena: Prijeti poledica, stižu olujno jugo i obilna kiša, moguć i snijeg (N1)
  • Bandcamp potpuno zabranjuje AI glazbu na svojoj platformi (Muzika)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • BBC: Europi je dosta Trumpa, europski čelnici napuštaju blagi pristup i razmatraju protumjere, zaoštravajući transatlantske odnose (Index), Macron u sunčanima održao govor u Davosu: “Idemo prema svijetu bez pravila”, Trump ga izvrijeđao (Index)
  • Po vojnoj snazi Hrvatskoj su slične Slovačka, Katar, Sudan, Jordan i Libija. U regiji dominira Srbija, a u svijetu SAD (tportal)
  • Majka koja je bacila trogodišnju kćer u Savu osuđena na 15 godina zatvora, sutkinja se osvrnula i na širi društveni kontekst tragedije. Rekla je da je slučaj snažno potresao zajednicu i otvorio pitanje je li netko od onih koji su bili u kontaktu s majkom mogao učiniti više… (Index)
  • Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju prosinca 2025. dosegnula je 26,5 milijardi eura, odnosno uvećana je za 3,2 milijarde eura ili 13,9 posto u odnosu na godinu dana ranije (N1)
  • Ministarstvo dalo ‘zeleno svjetlo’ za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Resniku  (Lider)
  • Pedantna, zabavna i s toliko dobro pogođenom mjerom dokumentirana, izložba “Gutljaj prošlosti” daje historijski pregled razvoja zagrebačkih gostionica i kavana kao centara gradskog društvenog života, uključujući i njihovu rodnu i klasnu dimenziju (Novosti)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Von der Leyen: EU će s Danskom i Grenlandom surađivati rame uz rame (Index), Trump pozvao i Plenkovića u “Odbor za mir”. Trajno članstvo košta milijardu dolara (Index)
  • Odgođeno potpisivanje ugovora za projektiranje i rušenje Vjesnikove zgrade nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe u postupku javne nabave (tportal)
  • Tko će nakon Vujčića postati novi guverner Hrvatske narodne banke? Jedno ime se najčešće spominje – Tomislav Ćorić (mnogima poznat po inicijalima tć) (Poslovni)
  • Bezinović o nagradi u Berlinu: Ovo je šlag na tortu jednogodišnjeg putovanja (HRT)
  • Tomašević predstavo projekte izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak na jednosmjensku nastavu (N1)
  • Prosječna plaća za studeni 1498 eura, realno viša za 5,7 posto (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Uzrok nesreće s vlakovima u Španjolskoj, u kojoj je poginulo 4o osoba (a ima i nestalih): oštećeni spoj na pruzi (Index)
  • Kijevu prijeti humanitarna katastrofa nakon žestokog ruskog napada: Ljudi su bez struje, plina i vode na -20 (N1)
  • Bivši Trumpov glavni ekonomski savjetnik tijekom njegova prvog mandata, poručio je da će „Grenland ostati Grenland“, povezujući pritom američki interes za taj teritorij s potrebom za pristupom ključnim mineralima, prenosi BBC (tportal)
  • Politico: Šokantna pobjeda Hrvatske s izborom Vujčića za potpredsjednika ECB, Vujčića čeka simbolično, ali neugodno saslušanje. Mandat mu treba početi 1. lipnja (Index)
  • Pretežno vedro je duž obale, na istoku zemlje, temperature su niske, -9.5 izmjereno je jutros u Požegi. Na snazi je upozorenje na hladnoću… novi snijeg moguć krajem tjedna (N1)
  • Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Nizozemske 35:29 u Malmöu osigurala je plasman u iduću rundu Europskog prvenstva (Index)
  • EP u vaterpolu: Hrvatska deklasirala Tursku 22:9, sutra odlučujući susret protiv Italije (Index)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • Davos se priprema za Trumpov povratak na WEF. Nakon napada na Venezuelu, hapšenje kontroverznog Madura i oživljavanja ambicija oko Grenlanda, očekuje se da će prisutnost američkog predsjednika podići značaj WEF-a (DW) Hoće li Trump rasplinuti ‘duh dijaloga’ u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko (tportal)
  • Bitcoin je pao, dok je cijena zlata dosegla rekordne razine nakon što je EU zaprijetila odmazdom zbog Trumpovih carina (Lider)
  • Poskupjele crkvene pristojbe: nove cijene vjenčanja, sahrana, oprosta, potvrda (Danica)
  • Nakon što se u javnosti pojavila snimka štrajka stranih radnika u skladištu Plodina u Kukuljanovu, iz tog trgovačkog lanca poručuju da pripremaju kaznenu prijavu protiv Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (tportal)
  • Preminuo je Mladen Bartolović, legendarni igrač HNL-a. Imao je 48 godina (Nacional)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Europa će na Trumpove carine odgovoriti ‘bazukom’: snažan alat trgovinske odmazde koji je izvorno osmišljen kako bi se suprotstavio pritiscima Kine i koji bi Europi omogućio uvođenje carina i ograničenja ulaganja protiv država koje krše pravila ( Politico, Jutarnji)
  • Trump poslao bizarno pismo Norvežanima: ‘Niste mi dali Nobelovu nagradu, zašto bi razmišljao samo o miru!? (tportal)
  • Američki karikaturist Scott Adams, autor i ilustrator stripa Dilbert, preminuo je od posljedica raka u dobi od 68 godina… satirični strip o sposobnom, ali frustriranom inženjeru i njegovu disfunkcionalnom radnom okruženju prvi je put objavljen 1989. godine (Index)
  • Nova USKOK-ova optužnica: Kirurga uhvatili kako prima mito od pacijenata (Index)
  • Hrvatski inovatori osvajaju nagrade, ali bez snažnije potpore izostaje tržišni uspjeh (HRT)
  • Billie Eilish s ‘Birds Of A Feather’ obara nove rekorde – pjesma je najstreamaniji hit ženskog izvođača u povijesti Spotifyja (Ravno do dna)
Ponedjeljak (10:00)

Brze i kratke

  • Trump se priprema svoju opsesiju Grenlandom predstaviti na globalnoj razini na ovotjednom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, naoružan prijedlogom 99-godišnjeg najma i prijetnjama carinama vrijednim više milijardi dolara (N1)
  • Bolničke Hitne pod totalnom opsadom: ‘Umjesto da spašavamo živote i brinemo o teškim pacijentima, mi liječimo zanoktice i viroze!‘ (Jutarnji)
  • Čak 20 država EU bilježi rast zbog povećanja broja stranih gostiju. Hrvatska nije među njima (financije.hr, Nacional)
  • Nuklearni bunker iz 1959. u Velikoj Britaniji uskoro će pasti u more (Index)
  • U sudaru vlakova u Španjolskoj poginulo najmanje 39 osoba, oko 70 ozlijeđeno (Index)
  • Black Eyed Peas stižu na Bundek: Zagreb dobiva jedan od najvećih koncerata ljeta 2026. (Muzika)