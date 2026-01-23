Putin: Donirat ću milijardu dolara Trumpovom “Odboru za mir” ako SAD odmrzne imovinu (Index)
Trump zaprijeti Grenlandu napadom i Europskoj Uniji carinama, pa napravi pomutnju na dioničkim tržištima diljem svijeta… utjecao i na Podravkine dionice – prvo im je u srijedu pala vrijednost za 3 posto, a već drugi dan ponovno narasla… (Danica)
Antarktika je ovih dana postala neočekivano popularna destinacija, no za putovanje poput Kolindinog morat ćete izdvojiti vrtoglavih 17 tisuća eura (tportal)
Računi za grijanje u Hrvatskoj od 2028. mogli bi porasti za više od 200 eura godišnje (Lider)
Nestabilno vrijeme se nastavlja: Za vikend kiša, ponegdje i obilna, a u gorju snijeg (N1)
Trump osnovao “Odbor za mir”. Priključilo se 20 država, Zelenski kritizirao Europu: “U grenlandskom ste modu. 40 vojnika neće zaštititi ništa” (Index, N1)
Šef NATO-a je opravdao svoj nadimak”Teflon Mark”, zbog utjecaja u pregovorima s Trumpom, Rutteov uspjeh u odnosima s Trumpom počiva na kombinaciji šarma i laskanja, uz vrlo malo otkrivanja sadržaja njihovih razgovora. To je taktika kojom se služio i gotovo 13 godina kao nizozemski premijer (Index)
Državni inspektorat: Thompson mora srušiti dva ilegalna objekta (Index)
Zbog naočala Emmanuela Macrona pao server luksuznog brenda, svi žele naočale od 659 € (Index)
Vraća se SHNL nakon zimske stanke: Varaždin igra protiv Gorice, Rijeka protiv Slavena, snage odmjeravaju Lokomotiva i Vukovar, Hajduk igra protiv Istre, a Osijek protiv Dinama
Počinje filmski festival Sundance, u planinama Ute, gdje će se održati posljednji put prije nego se sljedeće godine preseli u susjedni Colorado (HRT)
Borisa Dežulovića i Viktora Ivančića iz udruga Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika prijavljivali policiji: “Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo, pa pokreću postupak odjave naših prebivališta” (N1, Novosti)
SAD danas službeno napušta WHO, odluka koju su donijeli prije godinu dana… njezin glavni direktor to naziva “gubitkom i za SAD, i za ostatak svijeta” (N1)
Što je ICE? Ključna agencija u provedbi masovnih deportacija, što je bilo središnje obećanje Trumpove izborne kampanje.. proveli su već tisuće uhićenja, često na javnim mjestima, što je dovelo do sve češćih sukoba s lokalnim zajednicama koje se protive njihovim operacijama, piše BBC (Index)
Država prodaje bivšu vojnu vilu uz more u Kostreni, cijena: 3,8 milijuna eura (tportal)
Kazalište Planet Art Marka Torjanca je napravilo 20 orbita i prilično uspješno – o čemu govori 1.800 izvedbi, pola milijuna gledatelja i 50 nagrada, no on upozorava kako im se broj termina u gradskim dvoranama s 40 u 2024. smanjio na osam, što nije održivo: “To ne govori o nezavisnim kazalištima, već o onima koji su preuzeli brigu za kulturu” (Nacional, Novosti)
Trump ipak odustaje od carina zbog Grenlanda, kaže da je postigao dogovor s NATO-om… navodno se razgovaralo o tome kako bi SAD dobile suverenitet nad manjim dijelovima grenlandskog teritorija kako bi ondje uspostavile vojne baze (Index), dogovor bi mogao obuhvaćati i prava na eksploataciju minerala (Jutarnji)
Pola milijuna eura za uređenje zagrebačkog Autobusnog kolodvora, Jutarnji donosi fotke poboljšanja i prilagodbe, poput dizala za osobe s invaliditetom… No, dugoročni plan nije da tamo ostane
Volkswagen je prošle godine u Europi prodao više električnih vozila od Tesle, prodao je 274.417 električnih vozila, što je skok od 56 posto (Revija HAK)
BBC: Europi je dosta Trumpa, europski čelnici napuštaju blagi pristup i razmatraju protumjere, zaoštravajući transatlantske odnose (Index), Macron u sunčanima održao govor u Davosu: “Idemo prema svijetu bez pravila”, Trump ga izvrijeđao (Index)
Po vojnoj snazi Hrvatskoj su slične Slovačka, Katar, Sudan, Jordan i Libija. U regiji dominira Srbija, a u svijetu SAD (tportal)
Majka koja je bacila trogodišnju kćer u Savu osuđena na 15 godina zatvora, sutkinja se osvrnula i na širi društveni kontekst tragedije. Rekla je da je slučaj snažno potresao zajednicu i otvorio pitanje je li netko od onih koji su bili u kontaktu s majkom mogao učiniti više… (Index)
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju prosinca 2025. dosegnula je 26,5 milijardi eura, odnosno uvećana je za 3,2 milijarde eura ili 13,9 posto u odnosu na godinu dana ranije (N1)
Ministarstvo dalo ‘zeleno svjetlo’ za projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Resniku (Lider)
Pedantna, zabavna i s toliko dobro pogođenom mjerom dokumentirana, izložba “Gutljaj prošlosti” daje historijski pregled razvoja zagrebačkih gostionica i kavana kao centara gradskog društvenog života, uključujući i njihovu rodnu i klasnu dimenziju (Novosti)
Uzrok nesreće s vlakovima u Španjolskoj, u kojoj je poginulo 4o osoba (a ima i nestalih): oštećeni spoj na pruzi (Index)
Kijevu prijeti humanitarna katastrofa nakon žestokog ruskog napada: Ljudi su bez struje, plina i vode na -20 (N1)
Bivši Trumpov glavni ekonomski savjetnik tijekom njegova prvog mandata, poručio je da će „Grenland ostati Grenland“, povezujući pritom američki interes za taj teritorij s potrebom za pristupom ključnim mineralima, prenosi BBC (tportal)
Politico: Šokantna pobjeda Hrvatske s izborom Vujčića za potpredsjednika ECB, Vujčića čeka simbolično, ali neugodno saslušanje. Mandat mu treba početi 1. lipnja (Index)
Pretežno vedro je duž obale, na istoku zemlje, temperature su niske, -9.5 izmjereno je jutros u Požegi. Na snazi je upozorenje na hladnoću… novi snijeg moguć krajem tjedna (N1)
Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Nizozemske 35:29 u Malmöu osigurala je plasman u iduću rundu Europskog prvenstva (Index)
EP u vaterpolu: Hrvatska deklasirala Tursku 22:9, sutra odlučujući susret protiv Italije (Index)
Davos se priprema za Trumpov povratak na WEF. Nakon napada na Venezuelu, hapšenje kontroverznog Madura i oživljavanja ambicija oko Grenlanda, očekuje se da će prisutnost američkog predsjednika podići značaj WEF-a (DW) Hoće li Trump rasplinuti ‘duh dijaloga’ u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko (tportal)
Bitcoin je pao, dok je cijena zlata dosegla rekordne razine nakon što je EU zaprijetila odmazdom zbog Trumpovih carina (Lider)
Poskupjele crkvene pristojbe: nove cijene vjenčanja, sahrana, oprosta, potvrda (Danica)
Nakon što se u javnosti pojavila snimka štrajka stranih radnika u skladištu Plodina u Kukuljanovu, iz tog trgovačkog lanca poručuju da pripremaju kaznenu prijavu protiv Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske (tportal)
Preminuo je Mladen Bartolović, legendarni igrač HNL-a. Imao je 48 godina (Nacional)