Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (16:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Očito je Ukrajina pristala na to da gubi teritorij (HRT)
  • Obnova Doma sportova: Raskinut ugovor, Grad traži novog izvođača (Index)
  • Vukovarski vodotoranj posjetilo 133.219 posjetitelja, 12 posto više nego godinu prije (tportal)
  • AI otkriva depresiju iz glasovnih poruka na WhatsAppu (Bug)
  • Bizovačke toplice – u zraku minus, u bazenu ugodnih 38°C (HRT)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju financirati prvu „planiranu zajednicu“ u južnoj Gazi, na razorenoj periferiji Rafaha. Palestinci bi ondje imali pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i vodi – ali samo ako pristanu na više uvjeta (tportal)
  • Brojne američke savezne države i glavni grad Washington proglasili su izvanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina (N1)
  • Američki vojnici suočili su se s ozbiljnim problemima tijekom prošlogodišnje NATO vježbe na sjeveru Norveške, gdje se, uslijed nedostatka iskustva u arktičkim uvjetima, nisu mogli ravnopravno nositi s finskim snagama. Situacija je postala toliko neugodna da su zapovjednici morali intervenirati i zamoliti finske vojnike da ‘ne budu tako grubi’ prema američkim kolegama… (tportal)
  • Stigao CAR-T: Spasonosna terapija za oboljele od limfoma i leukemije – u KBC-u Sestre milosrdnice (HRT)
  • Preminula Marija Paro, istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica (Index)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Sastanak u Abu Dhabiju: Rusija postavila povlačenje ukrajinske vojske iz Donbasa kao uvjet za mir, Kličko poziva na evakuaciju Kijeva (Index)
  • Izrael želi isprazniti Gazu? Planiraju ograničiti ulazak Palestincima preko jedinog graničnog prijelaza (tportal)
  • Slučaj Sandra Silajdžića, deportiranog Hrvata iz SAD-a: unajmio sobu, ali mu ne priznaju prebivalište, bez toga se ne može zaposliti, a ne želi raditi na crno… institucije prebacuju odgovornost jedna na drugu (N1)
  • Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island s 30:29 na startu drugog kruga Europskog prvenstva (tportal)
  • Thompson se oglasio u vezi nadstrešnice i montažnog skladišta koje je u Čavoglavama izgradio bez potrebnih dozvola: Nakon završetka kuće sam ih ionako planirao ukloniti, ali zbog obiteljske tragedije obustavio sam sve radove. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama… (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Zelenski u Davosu je oštro kritizirao europske čelnike, optuživši ih da ih da razmišljaju samo o Grenlandu i da čekaju smjernice Donalda Trumpa umjesto da sami poduzmu akcije vezane uz Ukrajinu i druge geopolitičke krize (The Guardian, Index)
  • Plenković dao intervju za CNN. Hrvatsku predstavio kao priču o uspjehu (Index)
  • Pad dolara podiže cijene nafte i gura zlato na povijesne razine (Poslovni)
  • Hrvatska i BiH kreću u obnovu Unske pruge, ministar Butković podsjeća kako se Hrvatska nalazi u snažnom investicijskom ciklusu u željezničku infrastrukturu, u okviru kojeg će se u idućih deset godina uložiti oko šest milijardi eura (Nacional)
  • Dinamo je u sedmom kolu Europa lige na Maksimiru pobijedio rumunjski FCSB 4:1 (Index)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Putin: Donirat ću milijardu dolara Trumpovom “Odboru za mir” ako SAD odmrzne imovinu (Index)
  • Trump zaprijeti Grenlandu napadom i Europskoj Uniji carinama, pa napravi pomutnju na dioničkim tržištima diljem svijeta… utjecao i na Podravkine dionice – prvo im je u srijedu pala vrijednost za 3 posto, a već drugi dan ponovno narasla… (Danica)
  • Antarktika je ovih dana postala neočekivano popularna destinacija, no za putovanje poput Kolindinog morat ćete izdvojiti vrtoglavih 17 tisuća eura (tportal)
  • Računi za grijanje u Hrvatskoj od 2028. mogli bi porasti za više od 200 eura godišnje (Lider)
  • Nestabilno vrijeme se nastavlja: Za vikend kiša, ponegdje i obilna, a u gorju snijeg (N1)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Trump osnovao “Odbor za mir”. Priključilo se 20 država, Zelenski kritizirao Europu: “U grenlandskom ste modu. 40 vojnika neće zaštititi ništa” (Index, N1)
  • Šef NATO-a je opravdao svoj nadimak”Teflon Mark”, zbog utjecaja u pregovorima s Trumpom, Rutteov uspjeh u odnosima s Trumpom počiva na kombinaciji šarma i laskanja, uz vrlo malo otkrivanja sadržaja njihovih razgovora. To je taktika kojom se služio i gotovo 13 godina kao nizozemski premijer (Index)
  • Državni inspektorat: Thompson mora srušiti dva ilegalna objekta (Index)
  • Zbog naočala Emmanuela Macrona pao server luksuznog brenda, svi žele naočale od 659 € (Index)
  • Vraća se SHNL nakon zimske stanke: Varaždin igra protiv Gorice, Rijeka protiv Slavena, snage odmjeravaju Lokomotiva i Vukovar, Hajduk igra protiv Istre, a Osijek protiv Dinama
  • Počinje filmski festival Sundance, u planinama Ute, gdje će se održati posljednji put prije nego se sljedeće godine preseli u susjedni Colorado (HRT)
  • Borisa Dežulovića i Viktora Ivančića iz udruga Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Društvo hrvatskih političkih zatvorenika prijavljivali policiji: “Oni naprosto žele da mi ovdje ne živimo, pa pokreću postupak odjave naših prebivališta” (N1, Novosti)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • SAD danas službeno napušta WHO, odluka koju su donijeli prije godinu dana… njezin glavni direktor to naziva “gubitkom i za SAD, i za ostatak svijeta” (N1)
  • Što je ICE? Ključna agencija u provedbi masovnih deportacija, što je bilo središnje obećanje Trumpove izborne kampanje.. proveli su već tisuće uhićenja, često na javnim mjestima, što je dovelo do sve češćih sukoba s lokalnim zajednicama koje se protive njihovim operacijama, piše BBC (Index)
  • Država prodaje bivšu vojnu vilu uz more u Kostreni, cijena: 3,8 milijuna eura (tportal)
  • Xiaomi predstavio REDMI Note 15 seriju: Titan otpornost i napredne značajke kamere (Bug)
  • Kazalište Planet Art Marka Torjanca je napravilo 20 orbita i prilično uspješno – o čemu govori 1.800 izvedbi, pola milijuna gledatelja i 50 nagrada, no on upozorava kako im se broj termina u gradskim dvoranama s 40 u 2024. smanjio na osam, što nije održivo: “To ne govori o nezavisnim kazalištima, već o onima koji su preuzeli brigu za kulturu” (Nacional, Novosti)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Trump ipak odustaje od carina zbog Grenlanda, kaže da je postigao dogovor s NATO-om… navodno se razgovaralo o tome kako bi SAD dobile suverenitet nad manjim dijelovima grenlandskog teritorija kako bi ondje uspostavile vojne baze (Index), dogovor bi mogao obuhvaćati i prava na eksploataciju minerala (Jutarnji)
  • Pola milijuna eura za uređenje zagrebačkog Autobusnog kolodvora, Jutarnji donosi fotke poboljšanja i prilagodbe, poput dizala za osobe s invaliditetom… No, dugoročni plan nije da tamo ostane
  • Volkswagen je prošle godine u Europi prodao više električnih vozila od Tesle, prodao je 274.417 električnih vozila, što je skok od 56 posto (Revija HAK)
  • Imotska torta postala kulturno dobro (HRT)
  • Porin 27. ožujka ponovno u Splitu, zaprimili oko 2000 prijava (HRT)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Trump u Davosu pozvao na hitne pregovore o sporazumu o preuzimanju Grenlanda (Nacional), EU zaustavlja trgovinski sporazum s SAD-om zbog Trumpovih prijetnji (Index)
  • Netflix premašio 325 milijuna plaćenih pretplatnika (Nacional)
  • WRC se vraća u Hrvatsku, i to na područje Rijeke i okolice (Autonet)
  • iPhone 18 Pro i 18 Pro Max će imati naprednije zaslone (Bug)
  • Šef Nvidije: “Sad je dobro vrijeme za biti vodoinstalater“, procvat umjetne inteligencije stvara veliku potražnju za fizičkim radom potrebnim za izgradnju podatkovnih centara (Index)
  • Kolinda Grabar Kitarović se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledeni ocean (ako baš morate) (N1)
Srijeda (16:00)

Brze i kratke

  • Delegacija Europskog parlamenta posjetit će Srbiju od 22. do 24. siječnja, ali i dalje stižu nove informacije oko toga tko će ih dočekati od predstavnika vlasti… Pocula je, naime, nepoželjan (DW)
  • Saborski Odbor za pravosuđe odgodio je glasanje o kandidatu za čelnika Vrhovnoga suda jer na sjednici u srijedu nije bilo kvoruma zbog nedolaska zastupnika vladajuće većine (N1)
  • Vučić komentirao novi izvještaj o vojnoj snazi: Hrvatsku ne treba podcijenjivati (Večernji)
  • Zlato probilo povijesni rekord, strah od carina gura cijenu prema 7000 dolara (Forbes)
  • Ne želite da vas pojedini trgovci i ponuđači usluga uznemiravaju telefonom? Postoji e-registar “Ne zovi” (Hakom)
Srijeda (10:00)

Brze i kratke

  • Trump u intervjuu: Ako Iran pokuša atentat na mene, bit će izbrisani s lica zemlje (Index), krenuo je za Davos nakon kvara na Air Force One (Index)
  • U zdravstvu je prosječna neto plaća dosegnula 2146 eura te su druga najbolje plaćena djelatnost u zemlji. Zračni prijevoz je prvi s prosjekom od 2315 eura (Večernji)
  • Drastično poskupljenje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a potaknulo je mnoge da razmisle o drugim opcijama, privatnici su uglavnom jeftiniji, pogotovo za mlade (tportal)
  • Intenzivna promjena: Prijeti poledica, stižu olujno jugo i obilna kiša, moguć i snijeg (N1)
  • Bandcamp potpuno zabranjuje AI glazbu na svojoj platformi (Muzika)