Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • The Atlantic: politički sustav koji Donald Trump danas gradi više se ne može opisivati samo kao autoritarizam ili populizam – nego kao oblik fašizma 21. stoljeća (Index)
  • Zabranjuje se prodaja biljaka u plastičnim lončanicama, umjesto toga, zamislive su posude od „industrijski kompostirajućih“ materijala (N1)
  • Ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade do kraja tjedna, i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB) (Jutarnji)
  • Nama u Ilici se zatvara nakon 140 godina, krenula rasprodaja (Index)
  • Hrvatska prije deset godina: Orešković premijer, plaća 5 tisuća kuna, a kava je koštala 8 kuna (pizze oko 40) (RTL)
  • U šumi Žutica viđena jedna od najrjeđih ptica u Hrvatskoj – orao krstaš u Sisačko-moslovačkoj predstavlja tek četvrti poznati zapis te vrste u županiji u posljednjih 50 godina, što mu daje veliku ornitološku i zaštitarsku vrijednost (Index)

Slične vijesti

Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Zbog ubojstva Prettija pozvana Nacionalna garda. Javili se Obame i Clinton: Ako nakon 250 godina prepustimo slobode, možda ih nikada ne dobijemo nazad (Index)
  • Ruski dronovi sada lete uz pomoć Muskovog Starlinka (Index)
  • SAD pod “arktičkom opsadom”: Snažna snježna oluja odnosi živote, proglašena izvanredna stanja… Najmanje dvije osobe umrle su od hipotermije u Louisiani, a druge smrti povezane s olujom prijavljene su u Teksasu, Tennesseeju i Kansasu, javlja BBC (N1)
  • Vaterpolska reprezentacija Srbije postala je prvak Europe nakon što je u finalu, koje se igralo u Beogradu, pobijedila Mađarsku 10:7 (Index)
  • EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Švicarsku 28:24 i nastavila borbu za polufinale Eura (Index)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • EU potvrdila: Hrvatske tvrtke moći će raditi bilo gdje u EU (ne treba osnivati nove!) (Netokracija)
  • Koliko se isplati biti vloger kod nas? Može biti isplativo, ali samo maloj manjini – većina kanala nikad ne dođe do stabilne zarade, a uspjeh traži dugotrajan rad, strategiju i publiku iz „skupljih“ tržišta. Najpraćeniji hrvatski YouTube kanal je 2CELLOS, s više od 6,7 milijuna pretplatnika (Bug)
  • Tomašević priznao grešku: Previše sam čekao oko Centra za gospodarenje otpadom (Nacional)
  • Vratio se HNL: Dinamo pobijedio Osijek 0:3 (Index), Rijeka remizirala sa Slavenom 2:2 (Index), Istra dobila Hajduk na Poljudu 1:2 (Index)
  • Tamna strana talent showova: Dok djeca pjevaju, odrasli vide namještaljke i broje krvna zrnca (tportal)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Prosvjedi protiv ICE-a u SAD-u. Demokrat: Potrebni su nam nürnberški procesi (Index)
  • Šire se nove informacije o Hrvatu koji je deportiran iz SAD-a, ipak se preziva Vuković? Navodno na sudu bio i zbog drugih djela: nošenja skrivenog oružja bez dozvole i ometanja policijskih službenika u obavljanju dužnosti. On kaže kako je to uklonjeno iz dosjea te da nije krio svoja dva prezimena (Večernji, Jutarnji)
  • Split na rubu komunalnog kolapsa. Smetlište puno do kraja godine, a plan B ne postoji (Index)
  • Trump neće prisustvovati Super Bowlu, kaže da je angažiranje Bad Bunnyja i Green Daya ‘užasan izbor’ (Ravno do dna)
  • Ivana Paradžiković u Castro disktriktu u San Franciscu, povijesnom središtu borbe za prava LGBTQ+ zajednice, pozirala s golim muškarcem na ulici: golotinja ondje nije ni prekršaj ni provokacija, već podsjetnik na tešku borbu za pravo da svatko bude ono što jest (Večernji)
  • The Onion, satirički portal: Agent ICE-a čeka da se rodi dijete kako bi ga mogao deportirati (Kulturbunt)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Gotovo 4000 letova otkazano je u subotu u SAD-u prije ogromne zimske oluje koja je već prekinula opskrbu strujom tisućama korisnika sve do Teksasa na zapadu i zaprijetila paraliziranjem istočnih država obilnim snježnim padavinama… (tportal)
  • Imigracijski agenti ubili još jednog američkog državljanina u Minneapolisu, izbili prosvjedi (HRT, Index)
  • Trumpova borba za Grenland prijeti europskom izvozu i oporavku Njemačke (Lider)
  • Nova Končarova tvornica u Sesvetskom Kraljevcu zapošljavat će više od 400 zaposlenika, Poslovni donosi fotke postrojenja
  • Pozitivne posljedice klimatskih promjena vidljive na Karpatima, sve je više niskog raslinja i stabla su počela rasti na sve višim nadmorskim visinama (DW)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Bijela kuća se obrukala s novom objavom o Grenlandu: Otkud tamo pingvini? (Nacional)
  • Završeni su mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju javlja Sky News, Zelenski izjavio da su bili konstruktivni (tportal), oglasila se i Moskva: ‘Otvoreni smo za nastavak‘ (Jutarnji)
  • Dan mimoza: Godišnje 300 novooboljelih žena od raka vrata maternice (HRT)
  • EU i Indija pregovoraju o sporazumu o slobodnoj trgovini, von der Leyen: Stvorilo bi se slobodno tržište od dvije milijarde ljudi (Index)
  • Umro je Dalibor Brun, poznati pjevač (Jutarnji)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Očito je Ukrajina pristala na to da gubi teritorij (HRT)
  • Obnova Doma sportova: Raskinut ugovor, Grad traži novog izvođača (Index)
  • Vukovarski vodotoranj posjetilo 133.219 posjetitelja, 12 posto više nego godinu prije (tportal)
  • AI otkriva depresiju iz glasovnih poruka na WhatsAppu (Bug)
  • Bizovačke toplice – u zraku minus, u bazenu ugodnih 38°C (HRT)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju financirati prvu „planiranu zajednicu“ u južnoj Gazi, na razorenoj periferiji Rafaha. Palestinci bi ondje imali pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i vodi – ali samo ako pristanu na više uvjeta (tportal)
  • Brojne američke savezne države i glavni grad Washington proglasili su izvanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina (N1)
  • Američki vojnici suočili su se s ozbiljnim problemima tijekom prošlogodišnje NATO vježbe na sjeveru Norveške, gdje se, uslijed nedostatka iskustva u arktičkim uvjetima, nisu mogli ravnopravno nositi s finskim snagama. Situacija je postala toliko neugodna da su zapovjednici morali intervenirati i zamoliti finske vojnike da ‘ne budu tako grubi’ prema američkim kolegama… (tportal)
  • Stigao CAR-T: Spasonosna terapija za oboljele od limfoma i leukemije – u KBC-u Sestre milosrdnice (HRT)
  • Preminula Marija Paro, istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica (Index)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Sastanak u Abu Dhabiju: Rusija postavila povlačenje ukrajinske vojske iz Donbasa kao uvjet za mir, Kličko poziva na evakuaciju Kijeva (Index)
  • Izrael želi isprazniti Gazu? Planiraju ograničiti ulazak Palestincima preko jedinog graničnog prijelaza (tportal)
  • Slučaj Sandra Silajdžića, deportiranog Hrvata iz SAD-a: unajmio sobu, ali mu ne priznaju prebivalište, bez toga se ne može zaposliti, a ne želi raditi na crno… institucije prebacuju odgovornost jedna na drugu (N1)
  • Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island s 30:29 na startu drugog kruga Europskog prvenstva (tportal)
  • Thompson se oglasio u vezi nadstrešnice i montažnog skladišta koje je u Čavoglavama izgradio bez potrebnih dozvola: Nakon završetka kuće sam ih ionako planirao ukloniti, ali zbog obiteljske tragedije obustavio sam sve radove. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama… (Jutarnji)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Zelenski u Davosu je oštro kritizirao europske čelnike, optuživši ih da ih da razmišljaju samo o Grenlandu i da čekaju smjernice Donalda Trumpa umjesto da sami poduzmu akcije vezane uz Ukrajinu i druge geopolitičke krize (The Guardian, Index)
  • Plenković dao intervju za CNN. Hrvatsku predstavio kao priču o uspjehu (Index)
  • Pad dolara podiže cijene nafte i gura zlato na povijesne razine (Poslovni)
  • Hrvatska i BiH kreću u obnovu Unske pruge, ministar Butković podsjeća kako se Hrvatska nalazi u snažnom investicijskom ciklusu u željezničku infrastrukturu, u okviru kojeg će se u idućih deset godina uložiti oko šest milijardi eura (Nacional)
  • Dinamo je u sedmom kolu Europa lige na Maksimiru pobijedio rumunjski FCSB 4:1 (Index)
Petak (10:00)

Brze i kratke

  • Putin: Donirat ću milijardu dolara Trumpovom “Odboru za mir” ako SAD odmrzne imovinu (Index)
  • Trump zaprijeti Grenlandu napadom i Europskoj Uniji carinama, pa napravi pomutnju na dioničkim tržištima diljem svijeta… utjecao i na Podravkine dionice – prvo im je u srijedu pala vrijednost za 3 posto, a već drugi dan ponovno narasla… (Danica)
  • Antarktika je ovih dana postala neočekivano popularna destinacija, no za putovanje poput Kolindinog morat ćete izdvojiti vrtoglavih 17 tisuća eura (tportal)
  • Računi za grijanje u Hrvatskoj od 2028. mogli bi porasti za više od 200 eura godišnje (Lider)
  • Nestabilno vrijeme se nastavlja: Za vikend kiša, ponegdje i obilna, a u gorju snijeg (N1)