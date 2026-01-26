Europljani su pesimistični kada je riječ o stanju u svijetu, svojim državama, vlastitim životnim okolnostima i opasnostima koje predstavlja Trump… Gotovo dvije trećine ispitanika, prenosi Politico, smatra da su “najbolje godine iza nas” (63 posto), dok 77 posto vjeruje da će život u njihovoj zemlji “biti teži za sljedeću generaciju” (N1)
Ćimić: Uskoro bivši ministar Primorac dosad je primao manje od 7.500 eura bruto. Sad će primati 29.000 eura bruto kao potpredsjednik EIB-a (Index)
Boško Picula o pozivu u Trumpov Odbor za mir: Hrvatska očito čeka stav Europske unije o ovom pitanju jer se kao mala zemlja skromnog utjecaja nalazi između čekića i nakovnja: članica je i Unije i NATO-a, a ne želi se zamjeriti ni Bruxellesu ni Washingtonu… Zasad je uspio posjesti Milanovića i Plenkovića za isti stol (tportal)
Od 31. siječnja poskupit će dopunsko osiguranje HZZO-a za čak 61.46%.Dosad su naplaćivali dopunsko 9,29 eura mjesečno, a nova cijena bit će 15 eura, privatnici uglavnom jeftiniji (osim za starije) (Index)
Pioniri elektroničke glazbe Kraftwerk nastupaju u pulskoj Areni ovog ljeta (Ravno do dna)
The Atlantic: politički sustav koji Donald Trump danas gradi više se ne može opisivati samo kao autoritarizam ili populizam – nego kao oblik fašizma 21. stoljeća (Index)
Zabranjuje se prodaja biljaka u plastičnim lončanicama, umjesto toga, zamislive su posude od „industrijski kompostirajućih“ materijala (N1)
Ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade do kraja tjedna, i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB) (Jutarnji)
Nama u Ilici se zatvara nakon 140 godina, krenula rasprodaja (Index)
Hrvatska prije deset godina: Orešković premijer, plaća 5 tisuća kuna, a kava je koštala 8 kuna (pizze oko 40) (RTL)
U šumi Žutica viđena jedna od najrjeđih ptica u Hrvatskoj – orao krstaš u Sisačko-moslovačkoj predstavlja tek četvrti poznati zapis te vrste u županiji u posljednjih 50 godina, što mu daje veliku ornitološku i zaštitarsku vrijednost (Index)
Zbog ubojstva Prettija pozvana Nacionalna garda. Javili se Obame i Clinton: Ako nakon 250 godina prepustimo slobode, možda ih nikada ne dobijemo nazad (Index)
Ruski dronovi sada lete uz pomoć Muskovog Starlinka (Index)
SAD pod “arktičkom opsadom”: Snažna snježna oluja odnosi živote, proglašena izvanredna stanja… Najmanje dvije osobe umrle su od hipotermije u Louisiani, a druge smrti povezane s olujom prijavljene su u Teksasu, Tennesseeju i Kansasu, javlja BBC (N1)
Vaterpolska reprezentacija Srbije postala je prvak Europe nakon što je u finalu, koje se igralo u Beogradu, pobijedila Mađarsku 10:7 (Index)
EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Švicarsku 28:24 i nastavila borbu za polufinale Eura (Index)
EU potvrdila: Hrvatske tvrtke moći će raditi bilo gdje u EU (ne treba osnivati nove!) (Netokracija)
Koliko se isplati biti vloger kod nas? Može biti isplativo, ali samo maloj manjini – većina kanala nikad ne dođe do stabilne zarade, a uspjeh traži dugotrajan rad, strategiju i publiku iz „skupljih“ tržišta. Najpraćeniji hrvatski YouTube kanal je 2CELLOS, s više od 6,7 milijuna pretplatnika (Bug)
Tomašević priznao grešku: Previše sam čekao oko Centra za gospodarenje otpadom (Nacional)
Vratio se HNL: Dinamo pobijedio Osijek 0:3 (Index), Rijeka remizirala sa Slavenom 2:2 (Index), Istra dobila Hajduk na Poljudu 1:2 (Index)
Tamna strana talent showova: Dok djeca pjevaju, odrasli vide namještaljke i broje krvna zrnca (tportal)
Prosvjedi protiv ICE-a u SAD-u. Demokrat: Potrebni su nam nürnberški procesi (Index)
Šire se nove informacije o Hrvatu koji je deportiran iz SAD-a, ipak se preziva Vuković? Navodno na sudu bio i zbog drugih djela: nošenja skrivenog oružja bez dozvole i ometanja policijskih službenika u obavljanju dužnosti. On kaže kako je to uklonjeno iz dosjea te da nije krio svoja dva prezimena (Večernji, Jutarnji)
Split na rubu komunalnog kolapsa. Smetlište puno do kraja godine, a plan B ne postoji (Index)
Trump neće prisustvovati Super Bowlu, kaže da je angažiranje Bad Bunnyja i Green Daya ‘užasan izbor’ (Ravno do dna)
Ivana Paradžiković u Castro disktriktu u San Franciscu, povijesnom središtu borbe za prava LGBTQ+ zajednice, pozirala s golim muškarcem na ulici: golotinja ondje nije ni prekršaj ni provokacija, već podsjetnik na tešku borbu za pravo da svatko bude ono što jest (Večernji)
The Onion, satirički portal: Agent ICE-a čeka da se rodi dijete kako bi ga mogao deportirati (Kulturbunt)
Gotovo 4000 letova otkazano je u subotu u SAD-u prije ogromne zimske oluje koja je već prekinula opskrbu strujom tisućama korisnika sve do Teksasa na zapadu i zaprijetila paraliziranjem istočnih država obilnim snježnim padavinama… (tportal)
Imigracijski agenti ubili još jednog američkog državljanina u Minneapolisu, izbili prosvjedi (HRT, Index)
Trumpova borba za Grenland prijeti europskom izvozu i oporavku Njemačke (Lider)
Nova Končarova tvornica u Sesvetskom Kraljevcu zapošljavat će više od 400 zaposlenika,Poslovni donosi fotke postrojenja
Pozitivne posljedice klimatskih promjena vidljive na Karpatima, sve je više niskog raslinja i stabla su počela rasti na sve višim nadmorskim visinama (DW)
Ujedinjeni Arapski Emirati planiraju financirati prvu „planiranu zajednicu“ u južnoj Gazi, na razorenoj periferiji Rafaha. Palestinci bi ondje imali pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i vodi – ali samo ako pristanu na više uvjeta (tportal)
Brojne američke savezne države i glavni grad Washington proglasili su izvanredno stanje uoči dolaska onoga što bi mogla biti jedna od najžešćih zimskih oluja u nekoliko posljednjih godina (N1)
Američki vojnici suočili su se s ozbiljnim problemima tijekom prošlogodišnje NATO vježbe na sjeveru Norveške, gdje se, uslijed nedostatka iskustva u arktičkim uvjetima, nisu mogli ravnopravno nositi s finskim snagama. Situacija je postala toliko neugodna da su zapovjednici morali intervenirati i zamoliti finske vojnike da ‘ne budu tako grubi’ prema američkim kolegama… (tportal)
Stigao CAR-T: Spasonosna terapija za oboljele od limfoma i leukemije – u KBC-u Sestre milosrdnice (HRT)
Preminula Marija Paro, istaknuta kazališna, filmska i televizijska glumica (Index)
Sastanak u Abu Dhabiju: Rusija postavila povlačenje ukrajinske vojske iz Donbasa kao uvjet za mir, Kličko poziva na evakuaciju Kijeva (Index)
Izrael želi isprazniti Gazu? Planiraju ograničiti ulazak Palestincima preko jedinog graničnog prijelaza (tportal)
Slučaj Sandra Silajdžića, deportiranog Hrvata iz SAD-a: unajmio sobu, ali mu ne priznaju prebivalište, bez toga se ne može zaposliti, a ne želi raditi na crno… institucije prebacuju odgovornost jedna na drugu (N1)
Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island s 30:29 na startu drugog kruga Europskog prvenstva (tportal)
Thompson se oglasio u vezi nadstrešnice i montažnog skladišta koje je u Čavoglavama izgradio bez potrebnih dozvola: Nakon završetka kuće sam ih ionako planirao ukloniti, ali zbog obiteljske tragedije obustavio sam sve radove. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama… (Jutarnji)
Zelenski u Davosu je oštro kritizirao europske čelnike, optuživši ih da ih da razmišljaju samo o Grenlandu i da čekaju smjernice Donalda Trumpa umjesto da sami poduzmu akcije vezane uz Ukrajinu i druge geopolitičke krize (The Guardian, Index)
Plenković dao intervju za CNN. Hrvatsku predstavio kao priču o uspjehu (Index)
Pad dolara podiže cijene nafte i gura zlato na povijesne razine (Poslovni)
Hrvatska i BiH kreću u obnovu Unske pruge, ministar Butković podsjeća kako se Hrvatska nalazi u snažnom investicijskom ciklusu u željezničku infrastrukturu, u okviru kojeg će se u idućih deset godina uložiti oko šest milijardi eura (Nacional)
Dinamo je u sedmom kolu Europa lige na Maksimiru pobijedio rumunjski FCSB 4:1 (Index)