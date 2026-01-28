Novog šefa HNB-a nećemo znati do kraja ožujka, ali tri imena se najviše spominju: dvojica viceguvernera Michael Faulend i Bojan Fras i zamjenica guvernera Sandra Švaljek (Poslovni)
Na Siciliji proglašeno izvanredno stanje, cijeli grad propada – urušio se oko četiri kilometra dug dio litice, pri čemu je klizište odnijelo tlo ispod stambenih objekata i prisililo vlasti na hitnu evakuaciju više od tisuću stanovnika, to dolazi nakon katastrofalnog nevremena (Jutarnji)
Turisti masovno prestaju ići u Ameriku, Posjeti međunarodnih putnika SAD-u pali su osmi mjesec zaredom u prosincu, prema podacima Nacionalnog ureda za putovanja i turizam, javlja Business Insider (Index)
Što sve čeka novog ministra Ćorića: Dolazi u vrijeme kad se na obzoru ukazuju manje povoljna vremena (Poslovni)
Radnik Hrvatskih šuma snimio risa kod Vrbovskog (Facebook)
Znanstvenici su u utorak pomaknuli kazaljke ‘sata sudnjeg dana’ najbliže ikad ponoći (na četiri sekunde), kao razloge navodeći agresivno ponašanje nuklearnih sila poput SAD-a, Rusije i Kine, urušavanje dogovora o ograničenju nuklearnog arsenala, sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku te razvoj umjetne inteligencije (tportal)
Analitičar: “Ćorić je Plenkoviću bio najmanje riskantan potez, javnost ga zna. S njim može računati i na fajt s oporbom” (N1)
Crnogorska državna tajnica iz 18+ skandala progovorila o pritiscima i prijetnjama, krajem prošle godine podnijela tri kaznene prijave protiv savjetnika predsjednika države (Index)
U novom ruhu: Ponovno otvoren Hrvatski športski muzej u Zagrebu (HRT)
Elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike bit će privremeno nedostupni ovog vikenda (tportal)
Nakon ubojstva dvoje Amerikanaca u Minneapolisu Trump se našao na udaru kritika i sada se iz Bijele kuće čuju pomirljiviji tonovi. Njemački mediji analiziraju stvarni razlog za promjenu kursa: pretjerano tvrda imigracijska politika do sada je Trumpu štetila u anketama, popularnost mu je najniža u drugom mandatu (DW)
Međunarodni dan sjećanja na Holokaust i 81. obljetnicu dana kada su sovjetski vojnici oslobodili Auschwitz (N1)
Novi Zakon o igrama na sreću doveo do zatvaranja 1.927 kladomata i 322 uplatna mjesta te gubitka oko 350 radnih mjesta (Lider)
Seks skandal u Crnoj Gori: Procurile su eksplicitne snimke državne tajnice. Ona i bivši šef podnijeli ostavke (24 sata), slučaj Mirjane Pajković otvorio je širu raspravu u crnogorskoj javnosti o granicama između privatnog života i javne funkcije, buknuo politički rat (Jutarnji)
EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Sloveniju 29:25 i došla na korak do polufinala (Index)
Ideja: Frizura umjesto tetovaže: vjerojatno AI, ali svejedno fora
Nakon gotovo četiri godine na poziciji viceguvernera Hrvatske narodne banke, Tomislav Ćorić se vraća kao novi ministar financija i potpredsjednik Vlade (Poslovni)
Indija i EU sklopile “majku svih poslova”- njime se stvara zajedničko tržište od dvije milijarde ljudi u vrijeme kada su trgovinske veze na kušnji usred rastućih geopolitičkih napetosti, piše CNBC (Index)
U gušenju prosvjeda diljem Irana ubijeno najmanje 6126 ljudi, uz bojazan da je stvarni broj žrtava mnogo veći (Index)
Europljani su pesimistični kada je riječ o stanju u svijetu, svojim državama, vlastitim životnim okolnostima i opasnostima koje predstavlja Trump… Gotovo dvije trećine ispitanika, prenosi Politico, smatra da su “najbolje godine iza nas” (63 posto), dok 77 posto vjeruje da će život u njihovoj zemlji “biti teži za sljedeću generaciju” (N1)
Ćimić: Uskoro bivši ministar Primorac dosad je primao manje od 7.500 eura bruto. Sad će primati 29.000 eura bruto kao potpredsjednik EIB-a (Index)
Boško Picula o pozivu u Trumpov Odbor za mir: Hrvatska očito čeka stav Europske unije o ovom pitanju jer se kao mala zemlja skromnog utjecaja nalazi između čekića i nakovnja: članica je i Unije i NATO-a, a ne želi se zamjeriti ni Bruxellesu ni Washingtonu… Zasad je uspio posjesti Milanovića i Plenkovića za isti stol (tportal)
Od 31. siječnja poskupit će dopunsko osiguranje HZZO-a za čak 61.46%.Dosad su naplaćivali dopunsko 9,29 eura mjesečno, a nova cijena bit će 15 eura, privatnici uglavnom jeftiniji (osim za starije) (Index)
Pioniri elektroničke glazbe Kraftwerk nastupaju u pulskoj Areni ovog ljeta (Ravno do dna)
The Atlantic: politički sustav koji Donald Trump danas gradi više se ne može opisivati samo kao autoritarizam ili populizam – nego kao oblik fašizma 21. stoljeća (Index)
Zabranjuje se prodaja biljaka u plastičnim lončanicama, umjesto toga, zamislive su posude od „industrijski kompostirajućih“ materijala (N1)
Ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade do kraja tjedna, i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB) (Jutarnji)
Nama u Ilici se zatvara nakon 140 godina, krenula rasprodaja (Index)
Hrvatska prije deset godina: Orešković premijer, plaća 5 tisuća kuna, a kava je koštala 8 kuna (pizze oko 40) (RTL)
U šumi Žutica viđena jedna od najrjeđih ptica u Hrvatskoj – orao krstaš u Sisačko-moslovačkoj predstavlja tek četvrti poznati zapis te vrste u županiji u posljednjih 50 godina, što mu daje veliku ornitološku i zaštitarsku vrijednost (Index)
Zbog ubojstva Prettija pozvana Nacionalna garda. Javili se Obame i Clinton: Ako nakon 250 godina prepustimo slobode, možda ih nikada ne dobijemo nazad (Index)
Ruski dronovi sada lete uz pomoć Muskovog Starlinka (Index)
SAD pod “arktičkom opsadom”: Snažna snježna oluja odnosi živote, proglašena izvanredna stanja… Najmanje dvije osobe umrle su od hipotermije u Louisiani, a druge smrti povezane s olujom prijavljene su u Teksasu, Tennesseeju i Kansasu, javlja BBC (N1)
Vaterpolska reprezentacija Srbije postala je prvak Europe nakon što je u finalu, koje se igralo u Beogradu, pobijedila Mađarsku 10:7 (Index)
EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Švicarsku 28:24 i nastavila borbu za polufinale Eura (Index)
EU potvrdila: Hrvatske tvrtke moći će raditi bilo gdje u EU (ne treba osnivati nove!) (Netokracija)
Koliko se isplati biti vloger kod nas? Može biti isplativo, ali samo maloj manjini – većina kanala nikad ne dođe do stabilne zarade, a uspjeh traži dugotrajan rad, strategiju i publiku iz „skupljih“ tržišta. Najpraćeniji hrvatski YouTube kanal je 2CELLOS, s više od 6,7 milijuna pretplatnika (Bug)
Tomašević priznao grešku: Previše sam čekao oko Centra za gospodarenje otpadom (Nacional)
Vratio se HNL: Dinamo pobijedio Osijek 0:3 (Index), Rijeka remizirala sa Slavenom 2:2 (Index), Istra dobila Hajduk na Poljudu 1:2 (Index)
Tamna strana talent showova: Dok djeca pjevaju, odrasli vide namještaljke i broje krvna zrnca (tportal)
Prosvjedi protiv ICE-a u SAD-u. Demokrat: Potrebni su nam nürnberški procesi (Index)
Šire se nove informacije o Hrvatu koji je deportiran iz SAD-a, ipak se preziva Vuković? Navodno na sudu bio i zbog drugih djela: nošenja skrivenog oružja bez dozvole i ometanja policijskih službenika u obavljanju dužnosti. On kaže kako je to uklonjeno iz dosjea te da nije krio svoja dva prezimena (Večernji, Jutarnji)
Split na rubu komunalnog kolapsa. Smetlište puno do kraja godine, a plan B ne postoji (Index)
Trump neće prisustvovati Super Bowlu, kaže da je angažiranje Bad Bunnyja i Green Daya ‘užasan izbor’ (Ravno do dna)
Ivana Paradžiković u Castro disktriktu u San Franciscu, povijesnom središtu borbe za prava LGBTQ+ zajednice, pozirala s golim muškarcem na ulici: golotinja ondje nije ni prekršaj ni provokacija, već podsjetnik na tešku borbu za pravo da svatko bude ono što jest (Večernji)
The Onion, satirički portal: Agent ICE-a čeka da se rodi dijete kako bi ga mogao deportirati (Kulturbunt)
Gotovo 4000 letova otkazano je u subotu u SAD-u prije ogromne zimske oluje koja je već prekinula opskrbu strujom tisućama korisnika sve do Teksasa na zapadu i zaprijetila paraliziranjem istočnih država obilnim snježnim padavinama… (tportal)
Imigracijski agenti ubili još jednog američkog državljanina u Minneapolisu, izbili prosvjedi (HRT, Index)
Trumpova borba za Grenland prijeti europskom izvozu i oporavku Njemačke (Lider)
Nova Končarova tvornica u Sesvetskom Kraljevcu zapošljavat će više od 400 zaposlenika,Poslovni donosi fotke postrojenja
Pozitivne posljedice klimatskih promjena vidljive na Karpatima, sve je više niskog raslinja i stabla su počela rasti na sve višim nadmorskim visinama (DW)