Vlada ima 300 milijuna eura. Plenković: Dižemo plaće državnom sektoru (Index)
Estonija se zalaže za uvođenje zabrane ulaska na područje cijele EU za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, vojnici koji se vraćaju s bojišnice u Ukrajini povezuju s porastom kriminala u Rusiji (Index)
Po prvi put u povijesti električna vozila prestigla benzince u EU, Strujni krug očekuje snažan rast i u Hrvatskoj (Poslovni)
OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta (Mreža)
HAKOM: Zabilježen pad korištenja IPTV usluga, raste mobilni internet za kućanstvo (tportal)
Ekstremna hladnoća djelomično zaledila slapove Niagare (HRT)
Ruski naftni div Lukoil pristao je jučer prodati svoju cjelokupnu imovinu u inozemstvu jednoj američkoj investicijskoj tvrtki, što se smatra jasnim pokazateljem da sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Moskve daju rezultate (Index)
Kako bi Iran mogao uzvratiti na američki napad ukoliko dođe do njega? Iako vojno nadmašen, Teheran ima snažan utjecaj kroz svoju sposobnost da poremeti energetska tržišta i globalnu trgovinu (Index)
Dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija. S obzirom da će se skup održavati u centru grada, mnogi već strepe od prometnog kaosa (tportal)
Novo jače pogoršanje: Naglo će zatopliti, prijete obilna kiša i poplave (N1)
Gubi li bitcoin status “digitalnog zlata”? Rasprodaja se nastavlja, vlada pesimizam (Index)
Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je (N1)
Merz: Europa mora “naučiti govoriti jezikom politike moći” (DW)
Sigurdsson kritizirao EHF i organizaciju EP u rukometu: Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao kokoške i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega (Index), objavljena fotka na kojoj hrvatski rukometaši spavaju na podu autobusa i jedini nisu smješteni u Herningu (Index), EHF odgovorio: Raspored je poznat svim reprezentacijama najkasnije prilikom ždrijeba završnog turnira, više od šest mjeseci prije turnira (Index)
Koliko vrijedi NIS? Vučić spominje do milijardu, Mađari 1,4 milijarde eura (Nacional)
U Šibeniku snimili bolesnu divlju životinju, vjerojatno lisicu. Udruga: Tu kod luke je već 2 mjeseca, Grad je obećao pomoćida je se ulovi, mi ćemo je liječiti i vratiti u prirodu (Index)
Zagreb bi mogao biti sjedište budućeg carinskog tijela EU (Jutarnji)
Novi podaci o liječenju raka iz Amerike. Preživljava sedam od deset oboljelih (Index)
Bez prava na strane radnike ostalo čak 600 tvrtki u Hrvatskoj, radi se o tvrtkama s utvrđenim nepravilnostima u zapošljavanju (Poslovni)
Vlatko Stefanovski dobitnik Porina za poseban doprinos hrvatskoj glazbi (HRT)
Bez redovitih linija, život na otoku postaje izazov za djecu i obitelji (HRT)
EP u rukometu: Hrvatska će u petak u ranijem terminu, od 17:45 sati, igrati protiv Njemačke u borbi za ulazak u finale (tportal), Hrvatska juri prema finalu, Tomašević je u problemu… što će napraviti ukoliko ponovno na dočeku zatraže Thompsona? (Index)
Novog šefa HNB-a nećemo znati do kraja ožujka, ali tri imena se najviše spominju: dvojica viceguvernera Michael Faulend i Bojan Fras i zamjenica guvernera Sandra Švaljek (Poslovni)
Na Siciliji proglašeno izvanredno stanje, cijeli grad propada – urušio se oko četiri kilometra dug dio litice, pri čemu je klizište odnijelo tlo ispod stambenih objekata i prisililo vlasti na hitnu evakuaciju više od tisuću stanovnika, to dolazi nakon katastrofalnog nevremena (Jutarnji)
Turisti masovno prestaju ići u Ameriku, Posjeti međunarodnih putnika SAD-u pali su osmi mjesec zaredom u prosincu, prema podacima Nacionalnog ureda za putovanja i turizam, javlja Business Insider (Index)
Što sve čeka novog ministra Ćorića: Dolazi u vrijeme kad se na obzoru ukazuju manje povoljna vremena (Poslovni)
Radnik Hrvatskih šuma snimio risa kod Vrbovskog (Facebook)
Znanstvenici su u utorak pomaknuli kazaljke ‘sata sudnjeg dana’ najbliže ikad ponoći (na četiri sekunde), kao razloge navodeći agresivno ponašanje nuklearnih sila poput SAD-a, Rusije i Kine, urušavanje dogovora o ograničenju nuklearnog arsenala, sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku te razvoj umjetne inteligencije (tportal)
Analitičar: “Ćorić je Plenkoviću bio najmanje riskantan potez, javnost ga zna. S njim može računati i na fajt s oporbom” (N1)
Crnogorska državna tajnica iz 18+ skandala progovorila o pritiscima i prijetnjama, krajem prošle godine podnijela tri kaznene prijave protiv savjetnika predsjednika države (Index)
U novom ruhu: Ponovno otvoren Hrvatski športski muzej u Zagrebu (HRT)
Elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike bit će privremeno nedostupni ovog vikenda (tportal)
Nakon ubojstva dvoje Amerikanaca u Minneapolisu Trump se našao na udaru kritika i sada se iz Bijele kuće čuju pomirljiviji tonovi. Njemački mediji analiziraju stvarni razlog za promjenu kursa: pretjerano tvrda imigracijska politika do sada je Trumpu štetila u anketama, popularnost mu je najniža u drugom mandatu (DW)
Međunarodni dan sjećanja na Holokaust i 81. obljetnicu dana kada su sovjetski vojnici oslobodili Auschwitz (N1)
Novi Zakon o igrama na sreću doveo do zatvaranja 1.927 kladomata i 322 uplatna mjesta te gubitka oko 350 radnih mjesta (Lider)
Seks skandal u Crnoj Gori: Procurile su eksplicitne snimke državne tajnice. Ona i bivši šef podnijeli ostavke (24 sata), slučaj Mirjane Pajković otvorio je širu raspravu u crnogorskoj javnosti o granicama između privatnog života i javne funkcije, buknuo politički rat (Jutarnji)
EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Sloveniju 29:25 i došla na korak do polufinala (Index)
Ideja: Frizura umjesto tetovaže: vjerojatno AI, ali svejedno fora
Nakon gotovo četiri godine na poziciji viceguvernera Hrvatske narodne banke, Tomislav Ćorić se vraća kao novi ministar financija i potpredsjednik Vlade (Poslovni)
Indija i EU sklopile “majku svih poslova”- njime se stvara zajedničko tržište od dvije milijarde ljudi u vrijeme kada su trgovinske veze na kušnji usred rastućih geopolitičkih napetosti, piše CNBC (Index)
U gušenju prosvjeda diljem Irana ubijeno najmanje 6126 ljudi, uz bojazan da je stvarni broj žrtava mnogo veći (Index)