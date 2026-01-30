Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Stan u Zagrebu od 42 kvadrata s parkingom prije 7 godina platio 100.000 eura, danas se na Njuškalu taj isti stan oglašava za 310.000: “Ni sa 150 tisuća eura ne mogu kupiti ništa” (Večernji)
  • Glavni tajnik OECD-a: Hrvatska je pokazala fantastičan napredak (N1)
  • Ptičja gripa potvrđena kod labudova, pojačane mjere u cijeloj Hrvatskoj (HRT)
  • Prođe li sljedeću prepreku, belgijski Genk, Dinamo u osmini finala igra s Romom ili Freiburgom (Sportske), Modri su jučer poraženi u Danskoj od Midtjyllanda rezultatom 0:2, no ipak su izborili plasman u nokaut-fazu Europa lige (Index)
  • U veljači 33. sajam nautike u ZG Velesajmu, najavljeno više od 230 izlagača (Nacional)

Danas (15:00)

  • Vlada ima 300 milijuna eura. Plenković: Dižemo plaće državnom sektoru (Index)
  • Estonija se zalaže za uvođenje zabrane ulaska na područje cijele EU za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, vojnici koji se vraćaju s bojišnice u Ukrajini povezuju s porastom kriminala u Rusiji (Index)
  • Po prvi put u povijesti električna vozila prestigla benzince u EU, Strujni krug očekuje snažan rast i u Hrvatskoj (Poslovni)
  • OpenAI bi mogao dobiti još 60 mlrd. USD od Nvidije, Amazona i Microsofta (Mreža)
  • HAKOM: Zabilježen pad korištenja IPTV usluga, raste mobilni internet za kućanstvo (tportal)
  • Ekstremna hladnoća djelomično zaledila slapove Niagare (HRT)
Danas (10:00)

  • Ruski naftni div Lukoil pristao je jučer prodati svoju cjelokupnu imovinu u inozemstvu jednoj američkoj investicijskoj tvrtki, što se smatra jasnim pokazateljem da sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Moskve daju rezultate (Index)
  • Kako bi Iran mogao uzvratiti na američki napad ukoliko dođe do njega? Iako vojno nadmašen, Teheran ima snažan utjecaj kroz svoju sposobnost da poremeti energetska tržišta i globalnu trgovinu (Index)
  • Dvodnevni neformalni skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija. S obzirom da će se skup održavati u centru grada, mnogi već strepe od prometnog kaosa (tportal)
  • Novo jače pogoršanje: Naglo će zatopliti, prijete obilna kiša i poplave (N1)
  • Gubi li bitcoin status “digitalnog zlata”? Rasprodaja se nastavlja, vlada pesimizam (Index)
Jučer (22:00)

  • Trump: Zamolio sam Putina da ne puca na Kijev tjedan dana. Pristao je (N1)
  • Merz: Europa mora “naučiti govoriti jezikom politike moći” (DW)
  • Sigurdsson kritizirao EHF i organizaciju EP u rukometu: Morali smo igrati dvije utakmice u 22 sata. Sljedeće jutro nas ubace u bus kao kokoške i dobace do ovdje gdje smo jako daleko od svega (Index), objavljena fotka na kojoj hrvatski rukometaši spavaju na podu autobusa i jedini nisu smješteni u Herningu (Index), EHF odgovorio: Raspored je poznat svim reprezentacijama najkasnije prilikom ždrijeba završnog turnira, više od šest mjeseci prije turnira (Index)
  • Koliko vrijedi NIS? Vučić spominje do milijardu, Mađari 1,4 milijarde eura (Nacional)
  • U Šibeniku snimili bolesnu divlju životinju, vjerojatno lisicu. Udruga: Tu kod luke je već 2 mjeseca, Grad je obećao pomoćida je se ulovi, mi ćemo je liječiti i vratiti u prirodu (Index)
Jučer (16:00)

  • Tko ima pravo na povrat poreza i kako izvući maksimalni iznos, provjerili na tportalu
  • Agenti ICE-a nakon ubojstva dvoje Amerikanaca dobili novu uputu: “Izbjegavajte kontakt s agitatorima” (N1)
  • Grad Sarajevo pridružuje se istrazi milanskog tužiteljstva u slučaju “Sarajevski safari” (Nacional)
  • Uskoro se očekuje otvaranje gradilišta lukobrana u Puli, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj u 2026. godini, investicija vrijedna 26,8 milijuna eura (Poslovni)
  • Indija uskoro dobiva vlastite brendove mobitela za globalno tržište (Bug)
Jučer (10:00)

  • Zagreb bi mogao biti sjedište budućeg carinskog tijela EU (Jutarnji)
  • Novi podaci o liječenju raka iz Amerike. Preživljava sedam od deset oboljelih (Index)
  • Bez prava na strane radnike ostalo čak 600 tvrtki u Hrvatskoj, radi se o tvrtkama s utvrđenim nepravilnostima u zapošljavanju (Poslovni)
  • Vlatko Stefanovski dobitnik Porina za poseban doprinos hrvatskoj glazbi (HRT)
  • Bez redovitih linija, život na otoku postaje izazov za djecu i obitelji (HRT)
  • EP u rukometu: Hrvatska će u petak u ranijem terminu, od 17:45 sati, igrati protiv Njemačke u borbi za ulazak u finale (tportal), Hrvatska juri prema finalu, Tomašević je u problemu… što će napraviti ukoliko ponovno na dočeku zatraže Thompsona? (Index)
Prekjučer (22:00)

  • Hrvatska u ovom trenutku neće pristupiti Odboru za mir Donalda Trumpa (Poslovni)
  • Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) danas je predstavio projekt ZdrAVKO koji građanima omogućava da dobiju neke osnovne zdravstvene informacije, na Indexu ga isprobali i nisu oduševljeni
  • Tomislav Šuta u šopingu: Namještaj za njegov ured 30 tisuća eura, jedna stolica gotovo tisuću eura  (tportal)
  • YouTube planira naplaćivati i odabir brzine reprodukcije, opcija koja je dosad bila besplatna (Bug)
  • Livaković se vraća u Dinamo, dogovorena je posudba do kraja sezone uz odštetu od 200 tisuća eura (Index)
Prekjučer (16:00)

  • Novog šefa HNB-a nećemo znati do kraja ožujka, ali tri imena se najviše spominju: dvojica viceguvernera Michael Faulend i Bojan Fras i zamjenica guvernera Sandra Švaljek (Poslovni)
  • Na Siciliji proglašeno izvanredno stanje, cijeli grad propada – urušio se oko četiri kilometra dug dio litice, pri čemu je klizište odnijelo tlo ispod stambenih objekata i prisililo vlasti na hitnu evakuaciju više od tisuću stanovnika, to dolazi nakon katastrofalnog nevremena (Jutarnji)
  • Turisti masovno prestaju ići u Ameriku, Posjeti međunarodnih putnika SAD-u pali su osmi mjesec zaredom u prosincu, prema podacima Nacionalnog ureda za putovanja i turizam, javlja Business Insider (Index)
  • Što sve čeka novog ministra Ćorića: Dolazi u vrijeme kad se na obzoru ukazuju manje povoljna vremena (Poslovni)
  • Radnik Hrvatskih šuma snimio risa kod Vrbovskog (Facebook)
Prekjučer (10:00)

  • Znanstvenici su u utorak pomaknuli kazaljke ‘sata sudnjeg dana’ najbliže ikad ponoći (na četiri sekunde), kao razloge navodeći agresivno ponašanje nuklearnih sila poput SAD-a, Rusije i Kine, urušavanje dogovora o ograničenju nuklearnog arsenala, sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku te razvoj umjetne inteligencije (tportal)
  • Analitičar: “Ćorić je Plenkoviću bio najmanje riskantan potez, javnost ga zna. S njim može računati i na fajt s oporbom” (N1)
  • Crnogorska državna tajnica iz 18+ skandala progovorila o pritiscima i prijetnjama, krajem prošle godine podnijela tri kaznene prijave protiv savjetnika predsjednika države (Index)
  • U novom ruhu: Ponovno otvoren Hrvatski športski muzej u Zagrebu (HRT)
  • Elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike bit će privremeno nedostupni ovog vikenda (tportal)
Utorak (22:00)

  • Nakon ubojstva dvoje Amerikanaca u Minneapolisu Trump se našao na udaru kritika i sada se iz Bijele kuće čuju pomirljiviji tonovi. Njemački mediji analiziraju stvarni razlog za promjenu kursa: pretjerano tvrda imigracijska politika do sada je Trumpu štetila u anketama, popularnost mu je najniža u drugom mandatu (DW)
  • Međunarodni dan sjećanja na Holokaust i 81. obljetnicu dana kada su sovjetski vojnici oslobodili Auschwitz (N1)
  • Novi Zakon o igrama na sreću doveo do zatvaranja 1.927 kladomata i 322 uplatna mjesta te gubitka oko 350 radnih mjesta (Lider)
  • Seks skandal u Crnoj Gori: Procurile su eksplicitne snimke državne tajnice. Ona i bivši šef podnijeli ostavke (24 sata), slučaj Mirjane Pajković otvorio je širu raspravu u crnogorskoj javnosti o granicama između privatnog života i javne funkcije, buknuo politički rat (Jutarnji)
  • EP u rukometu: Hrvatska pobijedila Sloveniju 29:25 i došla na korak do polufinala (Index)
  • Ideja: Frizura umjesto tetovaže: vjerojatno AI, ali svejedno fora

Utorak (16:00)

  • Varteksove nekretnine na bubnju procijenjene na 18,4 milijuna eura (HRT)
  • EU raskida s Putinom: Usvojena zabrana uvoza ruskog plina od 2027. (Poslovni)
  • Stigli rezultati najnovije ankete u Mađarskoj, Orban je pred padom (Jutarnji)
  • Evo kako bi trebao izgledati iPhone Fold pored konkurenata: bit će osjetno širi kada je sklopljen, dok će se pri rasklapanju odmah otvarati u horizontalnom, odnosno pejzažnom načinu rada (Bug)
  • ‘Svadba’ Igora Šeregija oborila sve rekorde: najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena sa 170.496 gledatelja (Ravno do dna)
  • Maloljetničke bande i dalje haraju Jelkovcem, presreću djecu u večernjim satima i traže od njih novac. “Boje se djecu poslati u dućan. Ljudi se dogovaraju da uzmu stvar u svoje ruke!” (N1)